«След Чикатило» vs «После Фишера. Инквизитор»: какая франшиза маньячнее?

В «Следе» антагонист коллективный, и разодетых, как участницы шоу «Пацанки», «амазонок» едва ли можно назвать маньячками. Изуверства им, в отличие от прототипов или тех же Чикатило с Попцовым, не приносят никакого удовольствия, каждое убийство — лишь шажок на пути к новой жизни, в которой не будет места секс-работе на трассе, батрачке на заводе за копейки и травмирующим воспоминаниям о неудобной койке (для кого детдомовской, а для кого и тюремной). Вместе девушки образуют не только банду, но и дисфункциональную семью, отношения в которой авторов сериала интересуют больше, чем провинциальная маскулинность ростовских следователей и даже детективная линия. Зрителю преступную бытовуху показывают часто, но особым разнообразием она, правда, не отличается. Когда «амазонки» не орудуют на дорогах, найти их можно в какой-то разрисованной заброшке, где они агрессивно лупят грушу, с отвращением поедают надоевшие консервы, вынужденно соблюдают сухой закон и начищают стволы со старательностью отличников боевой подготовки.