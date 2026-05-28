«След Чикатило» vs «После Фишера. Инквизитор»: какая франшиза маньячнее?

С разницей в неделю на российских стримингах вышли спин-оффы двух популярных сериалов о маньяках. В Okko стартовал «След Чикатило» — очередная глава криминального мультиверса братьев Андреасян, в центре которой — преступления банды «амазонок». На Wink же начал выходить «После Фишера. Инквизитор», где вместо Ивана Янковского за душегубами гоняются Александр Петров и Юлия Снигирь. В качестве следственного эксперимента Никита Демченко пристрастно составил досье обоих проектов, чтобы сравнить их и выявить победителя. В качестве баллов — папки с уликами.
Личное дело: где больше закручен сюжет?
«След Чикатило»
Оценка: 2 папки с уликами из 5
Начало нулевых. Лихие 90-е позади, но в ЮФО по-прежнему неспокойно: только за один месяц на дорогах Ростовской области зафиксировано пять загадочных убийств. Милиция разводит руками, но сходство почерка видно невооруженным глазом: преступники используют старое оружие времен чуть ли не Гражданской, а из сожженных машин все вынесено подчистую.
Мы помним, как пять лет назад Андреасяны долго скрывали Дмитрия Нагиева в роли убийцы, но в этот раз секретов и интриг не будет — злоумышленников покажут уже на десятой минуте. Точнее, злоумышленниц. Разбоем на дорогах занимается банда «амазонок», возглавляемая хладнокровной и суровой Оспой (Ольга Смирнова). Под ее строгим руководством еще четыре делинквентки — Шаха (Ирина Темичева), Сова (Кристина Корбут), Юла (Диана Милютина) и Малая (Карина Александрова) — практикуют всевозможные махинации, чтобы прокормиться и накопить на лучшую жизнь.
Их жертвами становятся местные жители, всякие сальные дальнобойщики и гости из других регионов, устремившиеся к побережью. К последним относятся криминалист-психолог Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) и старший лейтенант Ирина Овсянникова (Юлия Афанасьева) — герои, хорошо знакомые зрителю по предыдущим сезонам «Чикатило». Запланировав отпуск, они проезжают через всю страну на новенькой BMW и попадают прямо в руки к Оспе и ее подельницам. На этом можно было бы остановиться, однако создатели (видимо, чтобы подчеркнуть преемственность проектов) вводят в сюжет еще два знакомых нам лица — следователей Липягина (Олег Каменщиков) и Ковалёва (Николай Козак), вынужденных вернуться на юг, где когда-то орудовал пойманный ими Андрей Чикатило. В итоге к середине сезона «След» пухнет от персонажей, конфликтов и сюжетных веток, будто какие-нибудь «Мстители»; да, фан-сервис (если так можно говорить) тут тоже имеется.
«После Фишера. Инквизитор»
Оценка: 2 папки с уликами из 5
2025-й. В маленьком алтайском городе, окруженном хвойными лесами, находят тело дочери местного чиновника. Расследовать дело берется Ольга Белова (Юлия Снигирь) — оперуполномоченная с двадцатилетним стажем, хмурым выражением лица и привычкой работать в одиночку, но не в этот раз. Прямиком из соседнего Барнаула в городок приезжает Игорь Терехов (Александр Петров) — талантливый следак с безупречной репутацией, модным песочным тренчем и языком без костей. Непрошеный гость быстро наводит шороху в отделении и, раздав каждой даме по шоколадке, заявляет, что погибшая — одна из девяти жертв маньяка, вот уже семь лет похищающего студенток местного Политеха. С этого момента Белова и Терехов — оба с душевными травмами и, разумеется, полным шкафом скелетов — вынуждены работать вместе. И каждая новая зацепка ведет их к загадочной девушке-маугли по имени Тонко (Полина Гухман), выросшей в тайге, и к семье криминального авторитета по кличке Грек.
Пока авторы «Чикатило» пытаются сшить белыми нитками события разных сезонов, создатели «Фишера» выбирают путь антологии в духе «Настоящего детектива», сравнения с которым напрашивались и раньше. Теперь на появление Бокова и компании рассчитывать не приходится, а кличку давно казненного маньяка Головкина упомянут совсем мельком — кажется, лишь для того, чтобы вставить этот фрагмент в трейлер. Поэтому первые серии отданы под пространные экспозиции: расставлять многочисленных новых героев на стартовые позиции приходится долго.
Психологический портрет: где персонажи вызывают больший интерес?
«След Чикатило»
Оценка: 3 папки с уликами из 5
В «Следе» антагонист коллективный, и разодетых, как участницы шоу «Пацанки», «амазонок» едва ли можно назвать маньячками. Изуверства им, в отличие от прототипов или тех же Чикатило с Попцовым, не приносят никакого удовольствия, каждое убийство — лишь шажок на пути к новой жизни, в которой не будет места секс-работе на трассе, батрачке на заводе за копейки и травмирующим воспоминаниям о неудобной койке (для кого детдомовской, а для кого и тюремной). Вместе девушки образуют не только банду, но и дисфункциональную семью, отношения в которой авторов сериала интересуют больше, чем провинциальная маскулинность ростовских следователей и даже детективная линия. Зрителю преступную бытовуху показывают часто, но особым разнообразием она, правда, не отличается. Когда «амазонки» не орудуют на дорогах, найти их можно в какой-то разрисованной заброшке, где они агрессивно лупят грушу, с отвращением поедают надоевшие консервы, вынужденно соблюдают сухой закон и начищают стволы со старательностью отличников боевой подготовки.
Особую глубину в характерах бандиток разглядеть непросто. У некоторых есть намеки на немудреную предысторию (Малая, например, сбежала из детдома, в котором практиковалось сексуализированное насилие, а Оспа, отсидев в тюрьме, продолжает общаться с отцом), но повезло далеко не всем. Скажем, та же Сова отличается от прочих «амазонок» лишь наличием зубочистки во рту. Соответственно, и играют все причастные (вполне, надо сказать, в духе предыдущих сезонов) преимущественно на одной ноте — злобно скалясь, пуча глаза и ботая по фене. Все это «харэ базарить, марамойка» местами звучит комично, но некоторыми фразочками внимательный зритель свой лексикон, вероятно, все же пополнит.
«После Фишера. Инквизитор»
Оценка: 2 папки с уликами из 5
В новом сезоне «Фишера» встречу с убийцей традиционно оттягивают. Из двух эпизодов мы знаем лишь о его одержимости светловолосыми миловидными девушками, о высшем (предположительно, техническом) образовании (инквизитор соорудил целую пыточную) и совсем уж фантастической способности создавать в своем логове интерьеры из каталога IKEA. Кровавых подробностей значительно меньше, но есть также шаманизм, фолк-ритуалы и намеки на кровное родство с Тонко, которой явно уготована ключевая роль в разрешении интриги. Пока же отстраненная девица в штанах цвета хаки в основном демонстрирует навыки паркура и знание ботаники.
Из этого образа талантливая артистка Гухман пытается выжать максимум, стараются и ее старшие коллеги. Героиня Снигирь отчасти напоминает женскую версию Бокова (как минимум кожанкой и пристрастием к курению), но больше тяготеет к уинслетовскому образу Мейр из Исттауна. Белова не лезет за словом в карман мешковатых брюк, ценит доширак с майонезом и мило поругивает домашнего попугая; у нее есть почти взрослая дочь (Таисья Калинина) — следствие сложной личной жизни. К матери и погонам вообще девушка относится, мягко говоря, скептически и всячески вредительствует в соцсетях. В традиционном амплуа напарника поневоле — прущий на рожон Терехов, привыкший приветливо улыбаться (а иногда и смеяться на манер петровского же Весельчака У) и тоже не обделенный семейной драмой. Помимо дела, он озабочен судьбой отца, c которым однажды алтайские правоохранители обошлись несправедливо.
Свидетельские показания: кто причастен к созданию этих сериалов?
«След Чикатило»
Оценка: 4 папки с уликами из 5
Развивать вселенную детективных триллеров о Чикатило и его последователях взялся Гога Мамаджанян — творческий соратник братьев Андреасян, снявший для их продюсерской компании российский ремейк «Соседей сверху» («Неприличные гости») и парочку сериалов («Искусство соблазна», «Интересное положение»), качество которых сложно конвертировать в баллы новому проекту. Сценарий написал вновь Сергей Волков, с которым Андреасяны работали над оригинальным «Чикатило» и «Тенью» — спин-оффом про ангарского маньяка Михаила Попкова (последовательность одобряем). Сами братья в этот раз ограничились ролью продюсеров, переключившись на производство сказок («Простоквашино») и экранизаций классики («Война и мир»), то есть проект стал для них, очевидно, второстепенным; минус балл.
«После Фишера. Инквизитор»
Оценка: 5 папок с уликами из 5
«Фишер» продолжается уже без участия своих создателей. После успешного «Затмения», к финалу которого у нас, однако, осталось немало вопросов, от проекта освободились шоураннеры и сценаристы Сергей Кальварский и Наталья Капустина (что для шоу скорее минус). Так что Татьяна Арцеулова сочинила сценарий «Инквизитора» в одиночку. Режиссер у проекта сменился уже в третий раз — теперь постановкой занималась Ольга Френкель, ранее снявшая ромком «Совсем ошалели», тихо прошедший в прокате, и куда более популярный мистический триллер «Инсомния», попавший в топ-250 Кинопоиска (а это уже плюс). В числе продюсеров третьего сезона — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук (плюс еще балл).
Модус операнди: где интереснее стиль?
«След Чикатило»
Оценка: 1 папка с уликами из 5
Уже работавший с Андресянами оператор Анатолий Симченко постарался сохранить визуальную эстетику, придуманную предшественниками Кареном Манасеряном и Кириллом Пунтусом, снимавшими предыдущие сезоны «Чикатило». С точки зрения изображения «След» — все такой же лощеный финчеркор, действие которого ограничивается в основном безликими кабинетами, салонами советских автомобилей, заброшками и степями, окрашенными в серо-зеленые тона.
Из необычного — ничем не оправданная одержимость заблокированной стабилизацией. Кадр у Симченко то и дело масштабируется и перемещается вокруг идеально неподвижных объектов — машин, людей, голов, глаз. Доходит до смешного, когда полюбившийся авторам эффект искажает пропорции лица или сопровождает кадр, в котором просто несут портфель под музыку, непременно пафосную и навязчивую. Темы, сочиненные трио композиторов (Манук Азарян, Арташес Андреасян, Эдгар Акобян) не замолкают ни на секунду, как бы подсказывая зрителям, что нужно почувствовать: тревогу, страх или грусть. Для самых невнимательных предусмотрительно проговаривают вслух и важные детали сюжета, однако здесь возмущаться бессмысленно — таким образом сценарии сегодня пишут и в Голливуде.
«После Фишера. Инквизитор»
Оценка: 3 папки с уликами из 5
Как и во втором сезоне, в «Инквизиторе» нет попытки стилизовать изображение под шершавую эстетику перестроечного кино. В новом «Фишере», картинка тоже четкая (хоть и немного темная, будто бы выцветшая; днем такое на экране смотреть невозможно), но и действие его происходит в цифровом 2025-м. Половину успеха шоу гарантируют алтайские пейзажи, куда более живописные, чем южная готика ростовских степей.
Преимущественно ручная камера Левана Капанадзе (снимавшего в том числе залитый флуоресцентным светом «Ласт квест») то взмывает над таежными лесами и скользит вдоль цветков голубого аконита, то под экстремально острым углом вглядывается в лица героев. Отдельно отметим сцену с пожаром на складе боеприпасов — до того эффектную и важную для сюжета, что покажут ее не единожды. За кадром в этот момент терзает синтезатор Олег Карпачёв, разбавивший привычно тревожный саундтрек мягким журчанием струнных, постукиванием бубнов и вибрациями варгана.
Заключение эксперта
Со счетом 10:12 побеждает «После Фишера. Инквизитор»
Но эту победу едва ли можно назвать нокаутом. В чем-то третий сезон «Фишера» действительно собран более компетентно: не самая заезженная эстетика и набор первоклассных артистов, способных вдохнуть жизнь даже в самые вялые сцены. однако интриги очередного шокированного убийствами городка пока выглядят не очень-то многообещающе. На этом фоне попытка авторов «Следа Чикатило» сменить поджанр (с «whodunit» на «how to get away with murder») и очеловечить антагонистов, вписав в их анамнез какую-никакую драму, выглядит свежо (заметим, конкретно в этом случае).
Разумеется, по мере выхода новых эпизодов ситуация может еще не раз измениться, но одно констатировать можно у сейчас: главные маньячные сериалы содержат все больше неловких пристроек в названиях, а вот количество новых идей и свежих мыслей о границах зла в них уменьшается. Впрочем, ни продюсеров, ни зрителей это не настораживает, так что не исключен и еще один раунд этого противостояния. Например, когда выйдут уже анонсированные «Кровь Чикатило» и четвертый сезон «Фишера», которым снова займутся Любовь Львова и Сергей Тарамаев.
Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)