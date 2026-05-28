Batman: Legacy of the Dark Knight и еще 9 лучших игр в стиле LEGO

Игры в стиле LEGO — это в первую очередь семейные проекты, которые работают по принципу лучших мультфильмов студий Pixar и DreamWorks. Под оберткой простых аркад скрываются серьезные проекты с большим объемом контента для хардкорных геймеров. LEGO-игры — пародийное переосмысление известных вселенных в интерактивном и красочном формате. Они не соревнуются с ААА-играми, предлагая свой уникальный художественный стиль. Не имитируют реальность — у них своя физика и правила. В них интересно играть в любом возрасте. Это единственный жанр, где можно проучить Дарта Вейдера кубиками, а потом собрать из его останков динозавра. Перечислили лучшие видеоигры в LEGO-стиле.
LEGO Star Wars: The Complete Saga (2007)
«Звездные войны» удостоились чести стать первым проектом из поп-культуры, воплощенным в конструкторе LEGO. Переосмысление культовых персонажей, существ и транспортных средств далекой-далекой галактики в виде массивных конструкторов привлекло к франшизе новое поколение фанатов и коллекционеров.
LEGO Star Wars: The Complete Saga объединила сюжеты первых шести эпизодов космической саги в один душевный и безумно увлекательный проект. Персонажи еще не умели разговаривать и общались жестами, мимикой и забавным мычанием. Сцены, где Вейдер показывает Люку фотографию Падме, чтобы доказать отцовство, стали мемами. Геймплей за джедаев и ситхов с механикой отражения лазеров световым мечом до сих пор ощущается свежо. А космический бар на Татуине стал одной из лучших локаций в истории видеоигр. Там можно не только покупать персонажей, но и устраивать массовые драки между всеми открытыми персонажами.
LEGO Harry Potter Years 1–4, 5–7 (2010–2011)
Если вы искали лучшую виртуальную экскурсию по вселенной Роулинг, то дилогия LEGO Harry Potter подходит для этого даже лучше обычных игр про Гарри Поттера. TT Games первой смогла сделать Хогвартс не просто набором уровней, а единым живым организмом.
Школа магии служила огромным хабом. Во второй части она мрачнеет, перестраивается и расширяется до Косого переулка и Министерства магии. Для открытия новых зон требовалось посещать уроки и учить новые заклинания. Ключевые сюжетные моменты были поданы с типичным для серии кукольным юмором. Персонажи кривлялись и попадали в нелепые ситуации, а драматические сцены (вплоть до гибели Дамблдора) были переосмыслены, чтобы не вызывать такой печали. Как и в случае с другими проектами LEGO, игры про Гарри Поттера можно пройти вдвоем, решая головоломки на разделенном экране.
LEGO Batman 2: DC Super Heroes (2012)
DC Super Heroes первой в серии предложила концепцию открытого мира и, в отличие от других игр, рассказывала оригинальную историю, не повторяющую фильмы. Все начинается с того, что Джокер срывает церемонию вручения награды «Гражданин года» в Готэме. Лекс Лютор, уступивший Брюсу Уэйну первое место, от зависти освобождает Джокера, и они объединяются.
Раньше персонажи общались по большей части только жестами и мычанием. Здесь же появились полноценные диалоги, и игра от этого только выиграла. Юмор стал тоньше, а персонажи — живее. Отдельное удовольствие — взаимодействие угрюмого Бэтмена с вечно улыбающимся Суперменом. Вместо линейных миссий игроков ждали десятки побочных заданий, поиск сокровищ и персонажи вроде Чудо-женщины и Зеленого Фонаря.
LEGO The Lord of the Rings (2012)
Приключенческий экшен 2012 года от Traveller's Tales, который показал всю кинотрилогию Питера Джексона в юмористическом стиле LEGO. Персонажи говорили голосами актеров из фильмов, но сами сцены были поданы смешно и даже где-то абсурдно — например, Боромира пронзали не стрелами, а бананами и пластиковыми курицами. Игра охватила все три фильма и предложила полностью открытый мир Средиземья. Вместо выбора миссий из меню можно совершить полноценное путешествие. Карта получилась по-настоящему живой. Игрок ощущал расстояние и смену биомов — от цветущего Шира до выжженных земель Мордора.
LEGO The Lord of the Rings вышла удивительно проработанной, хоть она и не лишена недостатков. В большом открытом мире была нехватка активностей. Между точками интереса часто приходилось долго бежать по пустым лугам Рохана. На релизе персонажи застревали в текстурах скал, а ИИ напарников сбоил. Тем не менее бережно переданная атмосфера первоисточника полностью затмевала все технические недочеты.
LEGO City Undercover (2013)
Существует множество экшен-игр с открытым миром, в которых можно угонять машины, расправляться с преступниками и кастомизировать персонажа в огромном современном мегаполисе, но у немногих из них рейтинг «для всех». LEGO City Undercover отвечает всем этим требованиям и предлагает игрокам нечто похожее на семейную GTA.
Лего-Сити — бесшовный мир, аналог Нью-Йорка, Сан-Франциско и Майами вместе взятых. В городе есть мосты, небоскребы, пляжи и тюрьма Алькатрас. Главный герой Чейз Маккейн может на ходу реквизировать любой из более чем сотни видов транспорта — от суперкаров и мотоциклов до газонокосилок, вертолетов и пассажирских автобусов. Между сюжетными миссиями можно часами кататься по улицам, сбивать фонарные столбы, рассыпающиеся на мелкие детальки, прыгать с трамплинов и грабить... Точнее, конфисковывать банкоматы для сбора кубиков.
LEGO Marvel Super Heroes (2013)
Если кратко, это одна из лучших LEGO-игр в исполнении Traveller's Tales. В распоряжении игроков не только Железный человек и Халк, но и менее популярные персонажи комиксов: Серебряный Серфер, Стервятник, Сорвиголова, Человек-муравей и другие. В игре много любви к первоисточнику и отсылок, понятных только тем, кто читал комиксы.
В отличие от сиквелов, Marvel не была скована лицензионными тяжбами. В одной игре сошлись Мстители, Люди Икс, Фантастическая четверка, Человек-паук и Дэдпул. Каждому герою прописали уникальные механики и анимации. Железный человек плавил золото лазером, Халк крушил огромные стены, а Мистер Фантастик трансформировался для решения головоломок.
Кроме того, LEGO Marvel Super Heroes радовала полноценным открытым миром. Город идеально раскрывался с высоты птичьего полета. Лететь на полной скорости за Железного человека под динамичную музыку или парить между небоскребами на паутине Человека-паука было приятно за счет удобного и простого управления. Нью-Йорк был усыпан культовыми местами из комиксов и фильмов. Игроки могли исследовать башню Мстителей, здание Бакстера, особняк Людей Икс, тайное логово Доктора Стрэнджа и лавку комиксов. На улицах Манхэттена постоянно происходили какие-то события: миссии с преследованием, мелкие грабежи, забавные просьбы от прохожих и мини-квесты от известных персонажей не давали заскучать и повышали реиграбельность.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (2022)
Разработчики могли бы просто собрать контент из своих предыдущих игр, добавить несколько новых уровней из Rise of Skywalker и на этом остановиться. Вместо этого они переосмыслили всю серию, превратив привычную аркаду в масштабный экшен с открытым миром. Камера от третьего лица из-за плеча сделала геймплей более серьезным, появились полноценные комбо-атаки, контратаки, стрельба из укрытий и прицеливание, а джедаи научились швыряться мечами.
Игра охватывала все три трилогии «Звездных войн». При этом сюжетные уровни созданы с нуля, а не скопированы из старых частей. Графический движок выдавал высокий уровень графики: на пластиковых фигурках видны царапины, потертости, а на песчаных планетах они реалистично покрывались пылью. В LEGO Star Wars: The Skywalker Saga всегда было чем заняться. Помимо 45 миссий, в галактике можно найти множество побочных квестов и мини-игр.
LEGO 2K Drive (2023)
Яркая аркадная гонка, запомнившаяся как удачный гибрид Forza Horizon с Mario Kart. Внутренний редактор позволял создать абсолютно любой транспорт с нуля из сотен реальных деталей LEGO, как в реальной жизни. Автомобили перестраивались в зависимости от покрытия: на трассах с асфальтом можно было гонять исключительно на спортивных болидах, на бездорожье использовались мощные вездеходы, а на воде — глиссер. При столкновениях от машин отлетали кубики, что влияло не только на внешний вид, но и на прочность транспортных средств.
LEGO 2K Drive запомнилась безумными творениями игроков в сети — от летающих унитазов до точных копий бэтмобилей. Она возвращала забытое ощущение классических консольных посиделок из начала 2000-х, когда эмоции от победы или поражения переживались вместе. На одном экране гонка раскрывала весь потенциал: один игрок мог выполнять трюки и отвлекать копов, пока второй собирал редкие предметы и закрывал челленджи.
LEGO Voyagers (2025)
Одна из самых душевных, красивых, доступных кооперативных игр, выпущенная Light Brick Studio. LEGO Voyagers справедливо называют идеальным камерным приключением на несколько вечеров. Мир игры больше не состоит из мелких изолированных диорам, как в прошлых играх студии. Стала лучше и графика: на поверхности кубиков несовершенства — едва заметные потертости, царапины и даже следы от пальцев. Свет проникает внутрь пластиковых деталей и мягко рассеивается, как это происходит с реальной пластмассой LEGO на солнце. Игра активно использует трассировку лучей для создания глянцевых отражений на гладких деталях. И если оценивать только графику, Voyagers — одна из самых красивых игр по LEGO.
Проект предназначен для обязательного совместного прохождения. Механики завязаны на постоянном общении и помощи друг другу в сборке мостов или в совместном управлении техникой. Благодаря функции Friend Pass достаточно купить всего одну копию — напарник сможет подключиться к вам в сети бесплатно. В LEGO Voyagers нет таймеров, врагов, жестких наказаний за ошибки или дефицита жизней. Игроки могут медитативно собирать постройки в своем темпе под расслабляющий саундтрек. Но есть у LEGO Voyagers явный минус: многие ругают игру за короткую продолжительность (сюжет проходится всего за три-пять часов) и практически нулевую реиграбельность. Вы пройдете ее за два-три вечера, зато она не успеет надоесть и оставит после себя только теплые впечатления.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (2026)
Самая свежая адаптация популярной вселенной и одна из самых красивых игр в LEGO-стиле за счет перехода на движок Unreal Engine 5. Это первая LEGO-игра, где боевая система повторяет движения и ритм серии Batman: Arkham. Удары, контратаки, увороты и добивания — все работает по тем же правилам: вы стараетесь попадать в тайминг, наращиваете комбо и эффектно расправляетесь с толпой. Можно незаметно устранять врагов с крюка-кошки, а еще тут есть гонки на бэтмобиле и головоломки Загадочника — знакомые активности, но в более упрощенном и доступном виде.
Разработчики не адаптировали конкретный фильм или комикс, создав своего рода коллаж из наследия Темного рыцаря. В Legacy of the Dark Knight нашлось место и готике Бёртона, и реализму Нолана, и брутальным костюмам из комиксов. История охватывает весь путь Брюса — от тренировок в «Лиге теней» до противостояния с Джокером, Бэйном и Пингвином. Доступно семь играбельных персонажей: Бэтмен, Бэтгерл, Найтвинг, Робин, Джим Гордон, Женщина-кошка и Талия аль Гул. При этом каждый ощущается уникально за счет своих наборов гаджетов и способностей.
А какая ваша любимая игра в стилистике LEGO?
Автор: Артем Ращупкин