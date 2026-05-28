Batman: Legacy of the Dark Knight и еще 9 лучших игр в стиле LEGO

Проект предназначен для обязательного совместного прохождения. Механики завязаны на постоянном общении и помощи друг другу в сборке мостов или в совместном управлении техникой. Благодаря функции Friend Pass достаточно купить всего одну копию — напарник сможет подключиться к вам в сети бесплатно. В LEGO Voyagers нет таймеров, врагов, жестких наказаний за ошибки или дефицита жизней. Игроки могут медитативно собирать постройки в своем темпе под расслабляющий саундтрек. Но есть у LEGO Voyagers явный минус: многие ругают игру за короткую продолжительность (сюжет проходится всего за три-пять часов) и практически нулевую реиграбельность. Вы пройдете ее за два-три вечера, зато она не успеет надоесть и оставит после себя только теплые впечатления.