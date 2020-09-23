«Лечебница Аркхем покажется загородным клубом»: Вышел тизер второго сезона сериала «Пенниуорт»

Канал Epix опубликовал первый тизер продолжения приключенческого сериала «Пенниуорт». Во втором сезоне герою Джека Бэннона предстоит вновь столкнуться с Обществом Воронов и лордом Харвудом (Джейсон Флеминг), который намерен устроить на улицах Лондона настоящую войну.

Сериал рассказывает историю молодого Альфреда Пенниуорта за много лет до того, как он стал дворецким в поместье Уэйнов. В 1960-е он был милым на вид юношей, обладателем хороших манер и острого языка. При взгляде на него никто бы и не подумал, что перед ним бывший боец британского спецназа, тренированный убийца. В попытке найти баланс между смертоносными инстинктами и мирной жизнью Альфред открыл в Лондоне частное охранное агентство, где впервые встретил миллионера Томаса Уэйна, отца Брюса. Но у Альфреда хватает проблем здесь и сейчас, и он не задумывается, как это знакомство изменит его жизнь в будущем.

Постер второго сезона:

«Пенниуорт» вернется на экраны 13 декабря. В России продолжение будет доступно эксклюзивно на КиноПоиск HD, где прямо сейчас можно посмотреть первый сезон сериала.