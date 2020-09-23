«Ребенку здесь не место»: Вышел трейлер второго сезона «Мандалорца»

Второй сезон «Мандалорца» стартует 30 октября, и стрим-сервис Disney+ опубликовал новый трейлер ожидаемого проекта.

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Сюжет второго сезона не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды. Главным противником Мандалорца в продолжении станет Мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито), высокопоставленный имперский офицер.

Подробнее о том, что нас ждет во втором сезоне «Мандалорца», КиноПоиск рассказывал здесь.