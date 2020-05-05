Возвращение джедаев и Бобы Фетта: Что мы знаем о втором сезоне «Мандалорца»

В конце октября на Disney+ выходит второй сезон «Мандалорца» — первого игрового сериала по «Звездным войнам». Новые серии успели снять еще до пандемии, поэтому Disney не пришлось переносить премьеру. Рассказываем, что известно о втором сезоне.

Что было в первом сезоне?

Действие сериала происходит спустя пять лет после падения Галактической Империи, показанного в «Возвращении джедая». Главный герой (Педро Паскаль), охотник за головами из клана мандалорцев, получает задание доставить новую цель. Ей оказывается зеленый ушастый малыш той же расы, что и магистр Йода, наделенный Силой. Вопреки уговору, Мандалорец решает оставить существо у себя и с боем покидает логово заказчика. По пути он останавливается в небольшой деревне, которую спасает от местных рейдеров, и едва не погибает в тюремном корабле Новой Республики. В конце сезона Мандалорец и малыш Йода попадают в ловушку Моффа Гидеона (Джанкарло Эспозито), бывшего имперского офицера, который теперь командует отрядом штурмовиков. Они окружают главных героев, но те спасаются с помощью наемницы Кары (Джина Карано) и главы Гильдии охотников за головами Грифа Карги (Карл Уэзерс).

О чем будет второй?

Disney не раскрывает детали сюжета. В конце первого сезона Оружейница (Эмили Суоллоу) сказала Мандалорцу, что он должен защищать малыша Йоду, пока тот не окажется на родине или не вырастет. Вероятно, Мандалорец попытается найти других представителей расы младенца. Закадровый голос в первом тизере также намекает на встречу с джедаями и Моффом Гидеоном (наш разбор ролика можно почитать здесь).

Джанкарло Эспозито в роли Моффа Гидеона

Какие герои будут в новых сериях?

Ключевые актеры в лице Педро Паскаля, Джины Карано и Карла Уэзерса вернутся к своим ролям. Также в сериале появятся доктор Першинг (Омид Абтахи), работавший на заказчика Мандалорца, которого сыграл Вернер Херцог, и бывший имперский снайпер Мейфелд (Билл Бёрр).

Джанкарло Эспозито подтвердил, что роль Гидеона значительно расширят. По словам актера, его герой встретится «лицом к лицу» с Мандалорцем. Кроме того, у Гидеона будет «огромное транспортное средство», подробностей о котором пока нет.

В финале первого сезона Гидеон выбрался из-под обломков истребителя с помощью Темного меча. Это древнее оружие, созданное Тарром Визслой, первым манадлорцем, официально принятым в Орден джедаев. После его смерти мечом владели Дарт Мол и две мандалорки из мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» — Сабин Врен и Бо-Катан Крайз (она появится во втором сезоне «Мандалорца»). Эспозито пообещал, что зрители узнают больше подробностей о древней реликвии. Он назвал ее «ключом ко второму сезону» и намекнул на связь с прошлым Гидеона.

Также в «Мандалорце» дебютируют новые герои. Disney пока не подтвердила их участие, но инсайдеры уверяют, что они точно будут во втором сезоне.

Боба Фетт

Боба Фетт

Знаменитый охотник за головами дебютирует в «Мандалорце», но, как пишут СМИ, его роль будет незначительной. Бобу Фетта сыграет Темуэра Моррисон, который исполнил роль его отца Джанго в «Атаке клонов». В этом же фильме выяснилось, что Боба — на самом деле клон Джанго, вырастившего его как сына. До этого Боба появлялся в «Империя наносит ответный удар», где охотился за Ханом Соло, и в «Возвращении джедая», где его съел сарлаак.

Асока Тано

Асока Тано Розарио Доусон // Фото: Getty Images

Асока Тано принадлежит к гуманоидной расе торгутов с планеты Шили. Она появлялась в двух мультсериалах по «Звездным войнам» — «Повстанцах» и «Войнах клонов». Тано была ученицей Энакина Скайуокера и помогла ему спасти сына гангстера Джаббы Хатта, чье возвращение стало залогом мира между Республикой и расой хаттов. В Мандалорце ее сыграла Розарио Доусон.

Кобб Вэнс

Тимоти Олифант в сериале «Дэдвуд»

Кобб Вэнс впервые появился в серии книг «Последствия». В прошлом он был рабом, о чем свидетельствует шрам в форме звезды у него на спине. После освобождения Вэнс стал шерифом города Фритауна на планете Татуин и начал бороться с местными преступниками. Вэнс носит старую мандалорскую броню, которую купил у джав, нашедших ее на месте крушения баржи Джаббы Хатта, взорванной в начале «Возвращения джедая». Согласно источникам Slashfilm, героя сыграет Тимоти Олифант, звезда сериалов «Дэдвуд» и «Правосудие».

Бо-Катан Крайз

Бо-Катан Крайз Кэти Сакхофф // Фото: Getty Images

Бо-Катан Крайз — мандалорка, состоявшая в группировке «Дозор смерти». Ее члены противостояли политике пацифизма, которую продвигало правительство планеты Мандалор. После того как союзник «Дозора» Дарт Мол убил его лидера в надежде получить трон, Бо-Катан не признала его власть и начала гражданскую войну. По слухам, в «Мандалорце» ее сыграет Кэти Сакхофф, озвучившая героиню в «Повстанцах» и «Войнах клонов». Актриса появилась на площадке под конец съемок в феврале — вероятно, ее роль будет небольшой.

Герои Майкла Бина и Саши Бэнкс

Майкл Бин, известный по фильмам «Терминатор» и «Чужие», сыграет охотника за головами. Если верить инсайдерам, его герой будет связан с прошлым Мандалорца. Других подробностей пока нет.

Также к сериалу присоединилась рестлерша Саша Бэнкс — ее героиню можно заметить в первом трейлере. Роль Бэнкс держат в секрете, но журналисты не исключают, что она играет джедая.

Кто снял новые серии?

В новом сезоне в качестве режиссера «Мандалорца» дебютировал его шоураннер Джон Фавро — он поставил первый эпизод. Среди других новичков — Пейтон Рид («Человек-муравей»), Роберт Родригес («Город грехов») и Карл Уэзерс, который играет Грифа Каргу. В списке постановщиков также есть Брайс Даллас Ховард, Дэйв Филони и Рик Фамуйива — все трое работали над первым сезоном.

Роберт Родригес и малыш Йода

Тайка Вайтити, который снял финал первого сезона и озвучил дроида IG-11, над новыми сериями не работал. Режиссер был занят спортивной комедией «Следующий гол — победный» с Майклом Фассбендером. Вместе с ним «Мандалорца» покинула Дебора Чоу, поставившая третий и седьмой эпизоды. В марте 2021 года она будет снимать другой сериал по «Звездным войнам» — про Оби-Вана Кеноби.

А кто сценаристы?

Во втором сезоне будет восемь серий. Большую часть написал Фавро, за исключением пятой (над ней работал Филони), шестой и восьмой (их сценаристом числится Фамуйива).

Кто еще работал над вторым сезоном?

В съемках новых серий участвовал Сэм Харгрейв, постановщик боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и координатор трюков в фильмах Marvel. В «Мандалорце» он был вторым режиссером и помогал создателям с экшен-сценами. Харгрейв тесно работал с каскадерами и опирался на свой опыт в супергеройских фильмах.

Сэм Харгрейв и Крис Хемсворт на съемках фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Харгрейв хотел, чтобы экшен соответствовал характеру Мандалорца: «В экшен-сценах важно находить баланс и не забывать, кем является герой. Если он больше стрелок, который редко участвует в кулачных боях, то будет странно, если он вступит в драку, сделав переворот, двойное сальто и какой-нибудь безумный удар. Экшен должен соответствовать образу персонажа. Поэтому важно умерить свой пыл и оставаться верным герою и истории».

Когда премьера?

Серии второго сезона будут выходить раз в неделю — первая появится на Disney+ 30 октября.

Второй сезон — последний?

Скорее всего нет! Весной СМИ сообщили, что Фавро уже пишет сценарий третьего сезона, а Эспозито недавно намекнул, что зрители увидят и четвертый, который ответит на многие вопросы о мифологии вселенной. Кроме того, Фавро не отрицает, по «Мандалорцу» снимут полнометражный фильм или спин-оффы в виде сериалов.

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