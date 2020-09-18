Трейлер «Ванды/Вижна» установил рекорд по просмотрам за сутки среди проектов стрим-сервисов

Первый трейлер сериала «Ванда/Вижн», выпущенный во время трансляции «Эмми-2020», за первые 24 часа собрал 53 миллиона просмотров. Утверждается, что это рекордное количество просмотров среди всех проектов стримингов. Компания RelishMix, отслеживающая деятельность соцсетей, называет еще более высокую цифру в 55,7 миллиона просмотров.

«Это сравнимо с цифрами франшиз „Мстители“ и „Форсаж“, выпускавшими ролики во время Супербоула», — утверждает RelishMix.

В соцсетях у «Ванды/Вижна» более 302 тысяч упоминаний. Проект быстро попал в тренды Twitter и YouTube.

О сюжете мини-сериала «Ванда/Вижн» известно в общих чертах. Вижн (Пол Беттани), погибший от рук Таноса, каким-то образом воскрес и живет счастливой жизнью с Вандой (Элизабет Олсен) в спокойном американском пригороде. Однако окружающая их реальность совсем не то, чем кажется. Их мир больше напоминает комедийный сериал в стиле «Я люблю Люси» или «Женаты и с детьми», а окружающие их милые соседи ведут себя чрезвычайно подозрительно.

Что именно показали в первом трейлере «Ванда/Вижн», КиноПоиск разобрал здесь.

«Ванда/Вижн» ожидаются на Disney+ в декабре 2020 года. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

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Источник: Deadline