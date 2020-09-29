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Вышел трейлер «Противостояния» — экранизации одноименного романа Стивена Кинга

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«Противостояние» — 9-серийная адаптация одноименного романа Стивена Кинга. Режиссер «Новых мутантов» Джош Бун написал сценарий сериала совместно с Беном Кэвеллом, поставил все эпизоды и выступил в качестве исполнительного продюсера проекта. В сериале снялись Александр Скарсгард, Хизер Грэм, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Кинниэр, Одесса Янг, Генри Загой, Джован Адепо, Оуэн Тиг, Брэд Уильям Хенкеи Дэниел Сунджата.

По сюжету на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребенком. Освобождение семейства из стен объекта стоит жизни тысячам людей: зараза вызывает жестокую эпидемию. Немногие уцелевшие после нее разделились на два лагеря: первые остались верны идеалам прошлого, вторые же примкнули к таинственному Человеку в черном, стремящемуся к мировому господству.

Первая серия выйдет 17 декабря на CBS All Access.

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