Стартовали съемки второго сезона «Проекта „Анна Николаевна“». Посмотрите первые фото с площадки

В Москве началась работа над продолжением народной сай-фай-комедии «Проект „Анна Николаевна“» от продюсерской компании «Среда». Во втором сезоне команда провинциального отдела полиции отправится в столицу, где продолжит бороться с преступностью. Премьера второго сезона состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD весной 2021 года.

Съемки второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“» Съемки второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“» Съемки второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“» Съемки второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“» Съемки второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“» Съемки второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“»

Дмитрий Лемешев и авторы первого сезона написали сценарий продолжения. Дмитрий Нелидов вновь выступил креативным продюсером проекта. Александр Карпиловский занимает режиссерское кресло.

Главная героиня первого сезона сериала — Анна Николаевна (Зоя Бербер), высокотехнологичный андроид, новейшая разработка российских ученых, разнообразные способности которой решено протестировать в полевых условиях. Создатели отправляют ее в провинциальное отделение МВД, где ей предстоит демонстрировать свои потрясающие навыки и учиться человеческому поведению в образе дочери замминистра. Новая сотрудница вызывает интерес у всего отделения и быстро располагает к себе коллег необычным сочетанием высокого профессионализма и жизнерадостной непосредственности.

В продолжении команду за хорошую работу переведут на службу в Москву. Здесь подполковник Галузо (Сергей Гармаш), следователи Мокрый (Кузьма Сапрыкин) и Ляпин (Федор Лавров) будут бороться не только с преступниками, но и с московским ханжеством. Вернутся ли в команду Анна и майор Пожарский (Антон Филипенко) и что случилось между ними в финале первого сезона, пока держится в секрете.

Анна Николаевна во втором сезоне удивит всех неожиданным перевоплощением, а вместе со знакомыми героями появятся и новые персонажи, которых сыграют Мария Горбань, Кристина Бабушкина и другие.

«После удачного показа первого сезона мы с нашими партнерами, компанией „Среда“, взялись за работу над вторым, — говорит Дмитрий Нелидов. — Сюжет по-настоящему интригующий, но подробности пока не раскрываем. Для Анны Николаевны еще более актуальным станет вопрос, легко ли быть человеком. И любовь для нее окажется далеко не самым сложным чувством!»

«„Проект «Анна Николаевна»“ — это важная для меня роль, — призналась Зоя Бербер. — Это прекрасный сценарий и команда мечты. Играть Анну непросто, это вызов, прежде всего самой себе. И неважно, первый это сезон или второй, задача как была сложной, так и остается. В новых сериях Анна Николаевна сильно изменится как внешне, так и внутренне и продолжит исследовать в себе новые грани. И результат этих исследований, поверьте, будет очень неожиданным!»

Первый сезон «Проекта „Анна Николаевна“» выходил только на КиноПоиск HD c 26 марта по 26 апреля 2020 года. Он долгое время находился в топ-3 самых популярных фильмов и сериалов в подписке онлайн-кинотеатра, а рейтинг сериала на КиноПоиске составляет 7,6. Летом 2020 года состоялась телевизионная премьера на телеканале ТНТ.