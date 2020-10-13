Стартовали съемки второго сезона «Проекта „Анна Николаевна“». Посмотрите первые фото с площадки

В Москве началась работа над продолжением народной сай-фай-комедии «Проект „Анна Николаевна“» от продюсерской компании «Среда». Во втором сезоне команда провинциального отдела полиции отправится в столицу, где продолжит бороться с преступностью. Премьера второго сезона состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD весной 2021 года.
Дмитрий Лемешев и авторы первого сезона написали сценарий продолжения. Дмитрий Нелидов вновь выступил креативным продюсером проекта. Александр Карпиловский занимает режиссерское кресло.
Главная героиня первого сезона сериала — Анна Николаевна (Зоя Бербер), высокотехнологичный андроид, новейшая разработка российских ученых, разнообразные способности которой решено протестировать в полевых условиях. Создатели отправляют ее в провинциальное отделение МВД, где ей предстоит демонстрировать свои потрясающие навыки и учиться человеческому поведению в образе дочери замминистра. Новая сотрудница вызывает интерес у всего отделения и быстро располагает к себе коллег необычным сочетанием высокого профессионализма и жизнерадостной непосредственности.
В продолжении команду за хорошую работу переведут на службу в Москву. Здесь подполковник Галузо (Сергей Гармаш), следователи Мокрый (Кузьма Сапрыкин) и Ляпин (Федор Лавров) будут бороться не только с преступниками, но и с московским ханжеством. Вернутся ли в команду Анна и майор Пожарский (Антон Филипенко) и что случилось между ними в финале первого сезона, пока держится в секрете.
Анна Николаевна во втором сезоне удивит всех неожиданным перевоплощением, а вместе со знакомыми героями появятся и новые персонажи, которых сыграют Мария Горбань, Кристина Бабушкина и другие.
«После удачного показа первого сезона мы с нашими партнерами, компанией „Среда“, взялись за работу над вторым, — говорит Дмитрий Нелидов. — Сюжет по-настоящему интригующий, но подробности пока не раскрываем. Для Анны Николаевны еще более актуальным станет вопрос, легко ли быть человеком. И любовь для нее окажется далеко не самым сложным чувством!»
«„Проект «Анна Николаевна»“ — это важная для меня роль, — призналась Зоя Бербер. — Это прекрасный сценарий и команда мечты. Играть Анну непросто, это вызов, прежде всего самой себе. И неважно, первый это сезон или второй, задача как была сложной, так и остается. В новых сериях Анна Николаевна сильно изменится как внешне, так и внутренне и продолжит исследовать в себе новые грани. И результат этих исследований, поверьте, будет очень неожиданным!»
Первый сезон «Проекта „Анна Николаевна“» выходил только на КиноПоиск HD c 26 марта по 26 апреля 2020 года. Он долгое время находился в топ-3 самых популярных фильмов и сериалов в подписке онлайн-кинотеатра, а рейтинг сериала на КиноПоиске составляет 7,6. Летом 2020 года состоялась телевизионная премьера на телеканале ТНТ.
Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».