КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

«Мы должны подчинить этот мир»: Вышел новый трейлер второго сезона «Темных начал»

Обсудить0

Главная героиня сериала — Лира Белаква (ее играет Дафни Кин из «Логана»). Она живет в мире, где существуют ведьмы и бронированные медведи, а у людей есть деймоны — физические воплощения их душ в виде животных. Опекун девочки, исследователь лорд Азриэл (Джеймс Макэвой) находит способ перемещаться между параллельными землями, и благодаря этому Лира знакомится с мальчиком Уиллом (Амир Уилсон), который живет в мире, где нет магии.

Новый сезон снят по книге «Чудесный нож» — второй части трилогии Филипа Пулмана «Темные начала». В ней Лира попадает в город Читтагацце, где на людей нападают зловещие существа — призраки. Также героиня узнает о существовании еще одного параллельного мира.

Премьера второго сезона состоится 16 ноября. В нем будет семь эпизодов. 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Воспитанные волками»: Фанфик по мотивам фильмов Ридли Скотта, снятый им самим
Сериалы

«Воспитанные волками»: Фанфик по мотивам фильмов Ридли Скотта, снятый им самим

14 сентября38
Героиня «Ассистентки» работает у босса, похожего на Вайнштейна. Рассказываем об этом и еще семи фильмах эпохи #MeToo

Героиня «Ассистентки» работает у босса, похожего на Вайнштейна. Рассказываем об этом и еще семи фильмах эпохи #MeToo

13 сентября13
Алан Ричсон сыграет Джека Ричера в сериале Amazon

Алан Ричсон сыграет Джека Ричера в сериале Amazon

5 сентября14
Второй сезон «Темных начал» выйдет в ноябре. Посмотрите новый тизер

Второй сезон «Темных начал» выйдет в ноябре. Посмотрите новый тизер

28 августа3

Главное сегодня

Портрет героя

ВидеоПочему Джейк Джилленхол — самый смелый актер своего поколения

Вчера4
Почему Джейк Джилленхол — самый смелый актер своего поколения
Фильм недели: «Лето'85». Франсуа Озон пишет любовное письмо своей юности

Фильм недели: «Лето'85». Франсуа Озон пишет любовное письмо своей юности

Вчера4
Славик, не *****: Над кем смеются в «Беспринципных» и из чего родился этот сериал
КиноПоиск HD

Славик, не *****: Над кем смеются в «Беспринципных» и из чего родился этот сериал

Вчера1
«Мы должны подчинить этот мир»: Вышел новый трейлер второго сезона «Темных начал»

«Мы должны подчинить этот мир»: Вышел новый трейлер второго сезона «Темных начал»

Вчера1
Создатели «Смешариков» и КиноПоиск HD проведут конкурс взрослой анимации
КиноПоиск HD

Создатели «Смешариков» и КиноПоиск HD проведут конкурс взрослой анимации

Вчера4
В русском Netflix название сериала о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить»

В русском Netflix название сериала о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить»

Вчера9
Слух дня: Кевин Файги заблокировал попытки Disney выпустить «Черную Вдову» на стриминге

Слух дня: Кевин Файги заблокировал попытки Disney выпустить «Черную Вдову» на стриминге

Вчера8
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт