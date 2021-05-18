Новый «Последний министр», «Круиз по джунглям» и девятый «Форсаж»: 17 премьер Кинопоиска в декабре

Приключения министра Тихомирова продолжаются. В новом сезоне он снова удивляет страну: борется с коррупцией, повышает рождаемость, развивает туризм и осваивает космос. В пылу забот о судьбе Отечества Тихомиров (его по-прежнему играет Ян Цапник) не замечает, что за его спиной плетутся интриги, а во вверенном ему министерстве перспективного планирования появляется шпион под звучным кодовым именем Котик. 2 декабря выйдет сразу три эпизода, далее будет выходить по две серии в неделю. Второй сезон, как и первый, снял Роман Волобуев. «Если первый сезон был про невозможность что-то изменить, то второй — по крайней мере, для меня — про возможность», — говорит он.

К ролям, помимо Цапника, вернулись Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Софья Лебедева, Сергей Епишев, Федор Лавров, Анна Шепелева, Дарья и Екатерина Носик. Из новых лиц в сезоне появятся Екатерина Вилкова в роли таинственной аппаратчицы Z, Александра Дроздова (стажерка в министерстве) и Сергей Гилев (его персонаж — Егор Баранов, краевед, издатель журнала об истории Аляски, который предлагает Викентьеву вернуть ее России).