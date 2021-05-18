Новый «Последний министр», «Круиз по джунглям» и девятый «Форсаж»: 17 премьер Кинопоиска в декабре

Неистовая страсть, повышение рождаемости, поиски сокровищ, тестирование роботов и безумные гонки по Тбилиси — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, посмотреть которые можно в Плюсе.
Главные хиты
«Последний министр», 2-й сезон
Премьера: 2 декабря
Приключения министра Тихомирова продолжаются. В новом сезоне он снова удивляет страну: борется с коррупцией, повышает рождаемость, развивает туризм и осваивает космос. В пылу забот о судьбе Отечества Тихомиров (его по-прежнему играет Ян Цапник) не замечает, что за его спиной плетутся интриги, а во вверенном ему министерстве перспективного планирования появляется шпион под звучным кодовым именем Котик. 2 декабря выйдет сразу три эпизода, далее будет выходить по две серии в неделю. Второй сезон, как и первый, снял Роман Волобуев. «Если первый сезон был про невозможность что-то изменить, то второй — по крайней мере, для меня — про возможность», — говорит он.
К ролям, помимо Цапника, вернулись Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Софья Лебедева, Сергей Епишев, Федор Лавров, Анна Шепелева, Дарья и Екатерина Носик. Из новых лиц в сезоне появятся Екатерина Вилкова в роли таинственной аппаратчицы Z, Александра Дроздова (стажерка в министерстве) и Сергей Гилев (его персонаж — Егор Баранов, краевед, издатель журнала об истории Аляски, который предлагает Викентьеву вернуть ее России).
«Форсаж 9»
Премьера: 19 декабря
Новая часть семейной саги Доминика Торетто (Вин Дизель). Спокойная жизнь вместе с Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном (его играет настоящий сын Дизеля) опять идет под откос. На этот раз войну Доминику объявил его брат Джейкоб (Джон Сина) — опасный преступник и еще более безбашенный водитель. Джейкоб хочет завладеть смертоносным оружием и работает вместе с хакершей Сайфер (к этой роли вернулась Шарлиз Терон). Чтобы его остановить, команда Торетто вновь объединяет силы и разносит крутые тачки и пол-Тбилиси. Помимо основной команды «Форсажа» и Терон, в девятую часть вернулись обаятельная Квинни (Хеллен Миррен) и гонщик Хан, считавшийся погибшим (Сон Ган).
«Море волнуется раз»
Премьера: 30 декабря
Лирическая картина Николая Хомерики получила главный приз «Кинотавра-2021». Это медитативная и красивая история двух подростков — Коли (Валерий Степанов) и Саши (Ольга Бодрова, она также получила на «Кинотавре» приз), которые сбежали из интерната, чтобы жить в заброшенном домике в лесу. Влюбленной парочке все вокруг кажется чудесным, но идиллию нарушают мелкие стычки и ночные кошмары Саши: во сне на нее надвигается гигантская волна. Она, по признанию режиссера, символизирует наш страх перед настоящей любовью. Помимо молодых актеров, в фильме появляются Юлия Ауг и Александр Смоляков, сыгравшие другую пару влюбленных, которую герои обнаружили в лесу по соседству.
«Круиз по джунглям»
Премьера: 30 декабря
Экранизация одноименного аттракциона Диснейленда. Эмили Блант и Дуэйн Джонсон играют путешественников по Амазонке, которые отправились на поиски волшебного цветка, дарующего исцеление. На пути у них обреченные на бессмертие конкистадоры, алчные промышленники и опасности дикой природы.
Новые сериалы
«Сиси: Императрица Австрии», мини-сериал
Премьера: 13 декабря
В основе этой шестисерийной истории — фильмы 1950-х годов с Роми Шнайдер, посвященные молодой Елизавете Баварской, будущей императрице Австрии. Домашнее прозвище принцессы — Сисси. Именно под ним ее знает весь мир. Однажды на отдыхе она познакомилась с принцем Францем Иосифом, уже помолвленным с ее сестрой Еленой. Между ними вспыхнуло чувство, и вот уже Сисси — жена Франца Иосифа. Увы, оказавшись при австрийском дворе, она понимает, что жесткий этикет и порядки ей в тягость. Все шесть серий «Сисси» будут доступны на Кинопоиске в день премьеры.
Новые фильмы
«Судная ночь навсегда»
Премьера: 4 декабря
В пятом фильме хоррор-франшизы группа мародеров решает, что Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением нового дня, как это было всегда, а может продолжаться бесконечно. На территории Штатов начались разгул и анархия, и больше всего в этой бойне досталось мексиканцам.
«Молоко птицы»
Премьера: 9 декабря
Дебютная режиссерская работа музыканта Евгения Марьяна — философская притча, история «современного Христа», как он сам поясняет. Шестнадцатилетний Андриан живет в маленьком городке в Приднестровье. Кругом разруха и разгул криминала. Андриан когда-то пел в церковном хоре, а теперь приторговывает наркотиками и мечтает уехать в Италию. Но вместо этого ему придется взойти на собственную Голгофу. Главную роль сыграл дебютант Виталий Назаренко, роль матери героя досталась Елене Лядовой. Премьера фильма состоялась в основном конкурсе «Кинотавра-2021».
«Королевская игра»
Премьера: 9 декабря
Звезда сериала «Тьма» Оливер Мазуччи сыграл главную роль в вольной экранизации «Шахматной новеллы» Стефана Цвейга. Его герой — юрист Йозеф Барток, который вместе с женой хочет сбежать из оккупированной нацистами Австрии, но не успевает: его арестовывает гестапо. Не добившись от Бартока конфиденциальной информации о клиентах, его помещают в одиночную камеру и лишают связи с внешним миром. Единственным спасением для Бартока становится книга о шахматах, которую он выкрал у тюремщиков. Режиссер картины — Филипп Штёльцль, снявший драму «Лекарь: Ученик Авиценны» с Беном Кингсли.
«Медея»
Премьера: 16 декабря
Драма Александра Зельдовича по-новому трактует древнегреческий миф о женщине, убившей своих детей из-за нового брака мужчины. Главная героиня (Тинатин Далакишвили) любит своего мужчину (Евгений Цыганов) настолько страстно и собственнически, что не готова отпустить его от себя, а он не готов принять то, что ради него она убила собственного брата. Действие перенесено в современный Израиль, музыку к фильму написал Алексей Ретинский, а исполнил ее оркестр Теодора Курентзиса. Саундтрек был отмечен призом «Кинотавра-2021», также «Медея» получила приз молодого жюри на кинофестивале в Локарно.
«Черная Вдова»
Премьера: 16 декабря
Сольное выступление участницы команды Мстителей Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон). Действие разворачивается между событиями «Противостояния» и «Войны бесконечности», когда команда Мстителей раскололась после схватки в Заковии. Наташа скрывается от американских властей, так как помогла Капитану Америка уйти от преследования. Но уйти на дно не получится: Черную Вдову настигнет прошлое. Ей придется встретиться с другими Черными Вдовами, воссоединиться с семьей (на ферме в Ленинградской области!) и положить конец экспериментам генерала Дрейкова в Красной комнате. Главные роли, помимо Скарлетт Йоханссон, сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс и Брайан Кокс, а роль юной Наташи исполнила дочь Миллы Йовович, Эвер Андерсон.
«На близком расстоянии»
Премьера: 30 декабря
Инга (Ксения Раппопорт) — знаменитая актриса, которая приютила курьера-мигранта из Средней Азии (непрофессиональный актер Нурбол Кайратбек), упавшего без сознания прямо на пороге ее квартиры. Правда, позже выясняется, что Инга сама наняла курьера, чтобы тот изобразил больного коронавирусом, которого она мужественно ставит на ноги в прямом эфире в своем Instagram. Вторая режиссерская работа Григория Добрыгина участвовала в основном конкурсе «Кинотавра» и была тепло принята критиками. Сам он поясняет, что фильм не о пандемии, а об одиночестве.
«Солнечная линия»
Премьера: декабрь
Борис Хлебников («Аритмия», «Шторм») снял экранизацию пьесы Ивана Вырыпаева. Проводив гостей после празднования Нового года, муж и жена начинают выяснять отношения и разбираться, любили ли они друг друга когда-нибудь или нет. Говорили друг другу правду, прощали ошибки? Стоит ли им развестись или все-таки остаться вместе? Главные роли в этой семейной драме сыграли партнеры по сериалу «Медиатор» Андрей Бурковский и Юлия Пересильд.
Новые сезоны
«Алекс Райдер», 2-й сезон
Премьера: 5 декабря
Новые приключения британского школьника Алекса Райдера, вынужденного стать секретным агентом спецподразделения МИ-6. Сирота Алекс выясняет, что его погибший дядя (тоже агент МИ-6), оказывается, всю жизнь готовил его к опасным миссиям под видом любви к спорту и путешествиям. Чтобы расследовать гибель дяди, Алекс под прикрытием отправляется в частную школу «Поинт Бланк» в Альпах. Во втором сезоне ему предстоит выполнить еще одно опасное задание и столкнуться со старым врагом. Сериал — экранизация суперпопулярного в Британии книжного цикла Энтони Хоровица. Главные роли Алекса и его верного друга Тома сыграли Отто Фаррант («Война и мир») и Брэннок О’Коннор («Игра престолов»).
«Святой Майк», 3-й сезон
Премьера: 12 декабря
Немецкий ремейк американского сериала о священнике-аферисте продолжается. Майк Шефер, спасаясь от полиции, переодевается в священника и случайно попадается привратнице церкви в городке Лейтерберг, которая решает, что он долгожданный новый священник. Так берлинский уголовник неожиданно для себя становится пастором и вот уже третий сезон успешно справляется с тем, чтобы вести паству. В главной роли — Даниэль Донской («Варвары», «Корона»).
Любимые фильмы
«Из машины»
Премьера: 1 декабря
Дебютная режиссерская работа Алекса Гарленда рассказывает о гениальном разработчике-миллиардере Нейтане (Оскар Айзек), который нанимает простого парня Калеба (Донал Глисон) тестировать женщину-робота Аву (Алисия Викандер). Калеб должен провести с подопечной тест Тьюринга, то есть проверить ее на человечность. Но чем дальше Калеб общается с Авой, тем больше проникается ею. Картина получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
Для детей
«Лука»
Премьера: 2 декабря
Анимационный фильм Disney/Pixar о двух мальчиках-амфибиях Луке и Альберто, которые ради обладания красной «Веспой» решились выбраться на берег городка Портороссо и принять участие в ежегодной велогонке. Проблема в том, что жители городка издревле считают соседей-амфибий, умеющих трансформироваться в людей, монстрами.
«Плюшевый Бум!»
Премьера: 18 декабря
Анимационные приключения от создателей «Смешариков». Макс — вор экстра-класса. По заказу таинственной дамы он похитил уникальный рубин и, чтобы вывезти его из страны, спрятал в плюшевом мишке по имени Бум, популярной детской игрушке. Но в самолете у соседей Макса оказывается такой же мишка, и, конечно же, волей случая нужный Бум оказывается в руках других людей и попадает в магазин игрушек. Макс выходит на след своего медведя и устраивается в магазин охранником, а позже выясняет, что спрятанный в мишке рубин волшебный — он оживляет игрушки.
Автор: Ольга Белик