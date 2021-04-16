За что Вин Дизель любит Хелен Миррен? А Кристофера Нолана? Актер рассказывает о «Форсажах» и о себе

Спустя год после первоначальной даты премьеры в российских кинотеатрах выходит «Форсаж 9» — очередной фильм франшизы, которой уже 20 лет рулит Вин Дизель. В продолжении выясняется, что у Доминика Торетто есть брат Джейкоб (Джон Сина) — опасный наемник, который хочет завладеть смертоносным оружием и работает вместе с хакером Сайфер (Шарлиз Терон).

Перед премьерой КиноПоиску удалось поймать уставшего от бесконечного цифрового промотура Дизеля и расспросить его о «Форсажах», любимом кино, поп-культуре и даже еде.

Главный сюрприз серии: «Я не ждал, что вокруг франшизы вырастет такая мифология. Помню, как в 2001 году на вечеринке в честь успеха первого фильма в прокате сказал продюсерам из Universal, что мы не должны снимать сиквел».

Главный урок: «Раньше я верил, что классике не нужны продолжения. Что сказать — ошибся!»

Самый неожиданный поклонник: «Кристофер Нолан. Даже у него есть свой любимый „Форсаж“, я польщен! Обожаю его фильмы. Кстати, мы с ним познакомились на вечеринке в честь дня рождения Майкла Кейна. Круто, что у разных людей и художников наша франшиза вызывает яркие чувства».

Любимая часть: «Я рассматриваю франшизу как единую сагу. Не могу выделить любимую часть, но есть любимые воспоминания. Мои отношения с Пабло (так Дизель называет Пола Уокера) особенно мне дороги».

С Полом Уокером на съемках фильма

Любимое воспоминание о поездке с Полом Уокером в Россию: «То, как мы катались ночью вокруг Красной площади и фантазировали, как однажды будем снимать на этих широких московских улицах. Россия запомнилась мне весельем и теплом русского народа».

Любимый трюк: «Сцена из „Форсажа 5“, где Брайан спрыгивает с поезда на машину Дома, которая затем падает с обрыва».

Любимое камео: «Хелен Миррен. Она сама подошла ко мне на оскаровской вечеринке и заявила: „Хочу быть в «Форсаже»“. А мы уже практически начали снимать восьмую часть, сценарий был готов. А она такая: „Ну ты же продюсер, сделай что-нибудь!“ В общем, мы с режиссером и сценаристом придумывали ей сцены прямо на площадке в Доминиканской Республике. Она чудесный человек, ужасно талантливая. Каждый раз, когда я с ней в кадре, я знаю, что получится сцена на все времена. Люблю Хелен Миррен. Люблю-люблю-люблю! Не, правда, я обожаю Хелен Миррен». (Делает руками сердечко.)

Главное впечатление от Тбилиси: «Там отличные съемочные группы, а это дико важно для нас. Вообще, интересно, почему все города так хотят, чтобы мы в них снимали. Мы ведь здорово крушим их улицы».

Любимый номинант на «Оскар-2021» : (Задумывается и вздыхает, обращается к своим помощникам.) «Ребят, какие у вас любимые номинанты? (За кадром: «Душа»!) Точно, мне понравилась „Душа“. Она напомнила мне о моей молодости в Нью-Йорке».

Любимая экшен-звезда в молодости: «Кларк Гейбл».

Кларк Гейбл в фильме «Высокие мужчины»

Любимый персонаж: «Терри Маллой из „В порту“. Мне было лет двенадцать-тринадцать, когда я посмотрел этот фильм. Мой отец был членом Актерской студии, работал со Стеллой Адлер и так далее. Поэтому актеры часто приходили к нам домой. Мне повезло, что я вырос в Нью-Йорке в артистической среде и очень рано посмотрел великие фильмы».

Любимая группа: «В детстве это были Jackson 5».

Любимая машина: «Dodge Charger стал частью Дома. Как я могу назвать другую машину?»

Любимый комикс: «Наверное, „Нелюди“».

Любимая еда: «Бесплатная. Во всяком случае, так было большую часть моей жизни».