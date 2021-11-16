«Страшное для меня — остаться просто ряженым мужиком»: Евгений Цыганов — о профессиональных фобиях и скотах, которые не должны смеяться

Об уверенности Зельдовича и характере Далакишвили

Александр Зельдович сказал, что хочет, чтобы я сыграл эту роль в «Медее». Насколько я его знаю, если он решил, то с этой позиции его сдвинуть уже почти невозможно. Мы очень долго читали сценарий, и не могу сказать, что меня он полностью устраивал. Я настаивал на каких-то правках, Саша кивал головой, говорил: «Женя, замечательно». Я предложил эти правки записывать, но Зельдович сказал, что запоминает. В общем, к моменту съемок в сценарии не изменилось практически ничего. За время читок он, судя по всему, утвердился в том, что написанный текст его полностью устраивает. Вообще, для меня режиссерская неуверенность, скорее, плюс. И Саша при всей своей последовательности мог прийти на площадку, когда выставлены свет и камера, сцена разведена — и не начинать снимать. Для меня это очень некомфортное ощущение, потому что я уже готов, заряжен на действие, мне хочется поскорее освободиться от этого. И я вижу Сашу, который ходит по площадке, куда-то смотрит, сидит курит, а потом говорит «давайте» — такая пауза, как у бойцов перед боем. На съемках был второй Саша — Ильяховский, оператор, снимавший все фильмы Зельдовича. И он в какой-то момент сказал мне: «Жень, это все неправда, что мы снимаем кино, чтобы сделать мир лучше. Мы снимаем кино, чтобы сделать лучше себя».

А вот Тина — абсолютный панк-рокер. Есть какие-то правила в профессии: куда ходить, с кем здороваться, как двигаться, а она все это презирает. Тина говорит, что не смотрит фильмы, в которых снималась, не стремится ни с кем дружить и строить карьеру в каком-то традиционном смысле. Она ее, конечно, строит, но исключительно по своим законам. Она одиночка и при этом замечательная актриса с фантастической органикой. У Тины, насколько я понимаю, была масса причин не сниматься в этом фильме. Но Саша, похоже, никакую другую актрису в этой роли себе не представлял, и я, честно говоря, тоже.