Док о Сергее Бодрове, мелодрама с эротикой, победитель «Кинотавра» и еще 7 фильмов с фестиваля

В этом году основной темой «Кинотавра», кажется, стала любовь — к себе, к близким, друг к другу, к Родине. Чувства затрагиваются в победившей работе — «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Еще один сюжет фестивальных фильмов — страх и покаяние, а также тонкая грань между мирами живых и мертвых, палачей и жертв. В итоговом дайджесте Ольга Белик и Андрей Захарьев рассказывают, что еще показали в конкурсе и на спецпоказах фестиваля.

«Нас других не будет»

Фильм, названный цитатой из стихотворения Иосифа Бродского, сняли киноведы Петр Шепотинник и Ася Колодижнер. Он посвящен жизни Сергея Бодрова-младшего — с ранних лет до трагической гибели в Кармадонском ущелье в 2002-м. На экране о Бодрове рассказывают его друзья и родные: продюсер Сергей Сельянов, художник по костюмам Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов и музыкант Вячеслав Бутусов, кстати, подаривший авторам для фильма несколько своих фортепианных пьес. Есть тут и архивные записи интервью самого Бодрова-младшего и Алексея Балабанова, неожиданно найденные Шепотинником и Колодижнер в архивах.

Авторы не ставили целью как-то по-новому взглянуть на историю звезды «Брата» и телеведущего «Взгляда», ставшего героем времени. Здесь, конечно, с трудом можно рассказать что-то неизвестное, но освежить память, вызвать эмоции, заново прочувствовать и прожить — вполне; многие люди выходили из зала заплаканными. «Нас других не будет» снят неровно, как будто нарочито непрофессионально, маскируя на самом деле огрехи старой пленочной съемки. Однако его ценность не в фактах и форме — красной нитью через весь фильм проходит тема ответственности, которую Бодров взял на себя за своего героя и время, в нем воплощенное. Речь идет, в частности, о знаменитой фразе «Не брат ты мне…», которую Бодров, по его признанию, не хотел произносить. На камеру он говорит, что в итоге согласился с Балабановым и знает: держать ответ за эту фразу именно ему. И в этом ракурсе трагическая гибель Бодрова на Кавказе приобретает в фильме совершенно кармические мотивы.

«День мертвых»

В родительскую субботу мать и сын отправляются навестить могилы родных. Их много: от прадеда до не так давно погибшего старшего сына, и все они разбросаны по разным кладбищам. Путь предстоит долгий и мучительный: мать бесконечно пилит сына (потому что дети не для радости, а чтобы стакан воды подать), он иронично отбивается от ее нападок. За время этой долгой поездки мать и сын окунутся в прошлое, все-таки поговорят по-настоящему и выяснят, что именно держало их на расстоянии. Мать поймет, что относится к мертвым лучше, чем к живым, и даже не пыталась наладить отношения с оставшимися близкими. Ну а сын почувствует силу корней и осознает, что далеко не все поступки матери продиктованы равнодушием и черствостью.

Дебютная картина театрального режиссера, педагога, худрука «Современника» Виктора Рыжакова — драматическая история, разыгранная двумя великолепными актерами (Агриппина Стеклова и Александр Паль). В ее основе пьеса Алексея Еньшина «Родительский день», услышанная однажды режиссером на читке и запавшая в душу. Отношениям живых и мертвых в России Рыжаков придал антураж мексиканского Дня мертвых: за кадром время от времени звучит испанская речь и звонкая гитарная музыка, и этот совершенно изумительный синтез мексиканских и русских напевов подчеркивает некую универсальность отношений к мертвым в разных культурах. Получилось красивое и пронзительное путешествие от настоящего к прошлому и обратно, неким скольжением между измерениями с тонкой гранью, отделяющей нас от предков. «Речь здесь не только о том, что мы все делаем для других, а ближнего не можем сделать счастливым, но и об отношениях человека со смертью, — объясняет Рыжаков. — Надо уже смириться с тем, что никакой смерти по-настоящему не существует. Из-за страха сделать что-нибудь не так мы не успеваем побыть в этой жизни. Надо не бояться совершать ошибки — надо научиться вовремя их исправлять».

«Владивосток»

Совершив по неосторожности преступление, Виктор (Андрей Грызлов) пускается в бега и оказывается во Владивостоке у Рината (Иван Шахназаров) — друга, с которым он служил в армии. Виктор просит товарища о помощи: в тюрьму он не хочет, поэтому из вариантов остается только бегство в Южную Корею. Случайно Витя знакомится с Никой (Анастасия Талызина) — роковой блондинкой, сыплющей цитатами из кинофильмов к месту и не к месту. Она дочка богатого московского юриста, которая сбежала на Дальний Восток с опять же богатым и опасным любовником Караваевым (Виталий Кищенко). Витя попадает в этот любовный треугольник, словно в омут, ввязывается в драку с Караваевым и его людьми и наживает новые проблемы. Бегство в Корею срывается из-за пандемии и закрытых границ, так что впереди у Вити — разборки с бандитами и необходимость придумать новый план.

Новая картина Антона Борматова, автора «Чужой» и «Околофутбола», вызвала неоднозначные отклики. Сценарий написал Карен Шахназаров и, к сожалению, в этот раз перегнул палку: фильм полон штампов, алогизмов, плохих диалогов и жанровых клише. То Витя кажется хорошим парнем, угодившим в дурацкие криминальные обстоятельства, то оборачивается опытным рецидивистом, легко идущим на новые преступления, лишь бы увильнуть от правосудия. Добавим, что все это еще и история в истории: ее рассказывает Ринат случайному попутчику в «Сапсане», оказавшемуся сценаристом (Кирилл Плетнев). Дожми Борматов материал до максимума, могла бы получиться хорошая жанровая треш-комедия. Но вместо этого перед нами — плохая мелодрама с лирической музыкой и пошлой эротикой.

«Молоко птицы»

Жизнь шестнадцатилетнего Андриана (дебютант Виталий Назаренко) из непризнанной республики Приднестровье — одно сплошное противоречие: он воспитывается в набожной семье и растет в полубандитской среде, чувствует сексуальный интерес к собственной матери (Елена Лядова) и мечтает уехать в Италию. Но сначала ему придется искупить все свои грехи, включая приторговывание наркотиками.

История «современного Христа» — как описывает ее сам автор фильма Евгений Марьян — имеет биографические корни и отражает атмосферу, в которой он рос. Начинающий режиссер считает, что заинтересовал продюсера Романа Борисевича не столько сюжетом, сколько своей биографией. Она и правда уникальна: Евгений играл в футбол за сборную Молдовы, профессионально занимался кикбоксингом, писал песни для Егора Крида, сотрудничал с «Триадой» и сам читал рэп, увлекся пленочной фотографией, а оттуда потянулся в кино. В авторском кино, безусловно, нужны люди с богатым жизненным опытом, и «Молоко птицы» могло бы получиться любопытным окном в нездешнюю действительность — мрачную, жестокую и романтичную. К сожалению, режиссер-дебютант слишком серьезно отнесся к себе и своей картине, перегрузив ее христианскими метафорами, образностью и ультранасилием. Зато можно отметить в который раз поразительную работу Елены Лядовой — скупую, немногословную и очень точную.

«Мама, я дома»

Водитель автобуса из маленького кавказского города Тоня (неузнаваемая Ксения Раппопорт) выясняет, что ее непутевый сын Женька (Юра Борисов) пал за Родину где-то в Сирии. Воевал в составе частной военной компании, поэтому орденов и прочих почестей ему не полагается — только компенсация в 5 миллионов. Спрятав пачку денег в туалете, Тоня отказывается верить, что сына больше нет, и включает Фрэнсис МакДорманд из «Трех билбордов»: начинает добиваться правды от властей. Далее случается удивительное: Женька оказывается дома у мамы на кухне. У него в порядке все документы, он знает все про Тонину семью, вот только Тоня уверена, что это не ее сын.

Вторая картина Владимира Битокова — еще одного талантливого ученика кабардинской мастерской Александра Сокурова — драматургически вышла более стройной, чем его дебют («Глубокие реки»). Несмотря на то, что мы подробно писали о картине из Венеции, а на «Кинотавре» ее показали вне конкурса, мы снова хотим отметить ее из-за выдающейся работы Раппопорт и Борисова. В фильме Битокова трагедия Антонины также удачно сбалансирована комической линией фильма в духе Салтыкова-Щедрина. За нее отвечает чиновник-подхалим Назаров (Александр Горчилин), который пытается превратить развалившееся историческое здание во дворец для начальства и готов ради этого снести всех на своем пути, включая убитую горем мать.

«Капитан Волконогов бежал»

Жизнь капитана Федора Волконогова (снова Борисов), который еще вчера так талантливо выбивал из людей признания, резко изменилась: он впал в немилость начальства и объявлен преступником. Капитан бросается в бега, но явившийся вестник с того света сулит ему ад после смерти. Если чекисту удастся выпросить прощение хотя бы у одной из своих жертв, то он может и не попасть к чертям на сковородку. Волконогов отправляется за прощением, которое выбивает из людей почти так же, как и показания.

Еще один участник Венецианского фестиваля, о котором писал КиноПоиск, — новая картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова — потряс «Кинотавр» честностью, жесткостью и злободневностью. Несмотря на антураж 1930-х, все здесь говорит про сегодняшний день. В кадре — феерические, как всегда, костюмы Надежды Васильевой и кавер «Полюшко, поле» группы Shortparis, граффити в стиле русского авангарда (и такие же титры), балабановский трамвай и гигантский дирижабль. А еще совершенно убийственные диалоги о том, что чекисты своих пытали лучше, чем фашисты, и программный монолог героя Александра Яценко о профилактических арестах. «Волконогов» может показаться избыточным, однако Чупову и Меркуловой удалось снять яркую притчу о необходимости покаяния и о том, как легко палачу превратиться в жертву (и наоборот).

«На близком расстоянии»

Разгар пандемии. Курьер, доставивший заказ знаменитой актрисе Инге Красновой (Ксения Раппопорт), падает у нее на пороге. Растерявшись, актриса оставляет мигранта из Средней Азии у себя дома. Она изолирует его в маленькой комнате и навещает, тщательно одевшись в защитный костюм. Все это Инга снимает на фото и видео, ведет прямые эфиры в Instagram, и постепенно мы понимаем: болезнь курьера — фикция. Инга наняла его, чтобы выдать прессе сердобольную историю о своем подвиге. По ночам она мониторит сайты и расстраивается из-за злых комментариев под статьей «Помогать проще, чем кажется».

Вторая картина Григория Добрыгина вдохновлена байками из жизни пандемийного Казахстана: там закрывали целые дома, обнаружив одного инфицированного. Но это лишь отправная точка для сюжета: в фильме Добрыгин размышляет не столько о лицемерии, сколько об одиночестве и способах с ним справиться. Героиня Раппопорт находится во внутренней изоляции и лишь к финалу находит способ выбраться из нее буквально и метафорически, сорвав с себя все маски. Добрыгинский фильм также посвящен этой грани между палачом и жертвой: в какой-то момент курьер меняется с Ингой местами, запирая теперь уже ее в комнатушке и демонстрируя, каково это — быть заложником. Это камерное драмеди с минимумом слов работает на контрастном партнерстве профессиональной актрисы и настоящего курьера: Добрыгин нашел Нурбола Урлу Кайратбека в одном из курьерских чатов, устроившись работать в одну из служб доставки. К сожалению, не все на «Кинотавре» оценили эту медитативную картину и дожили до финала, который переворачивает историю с ног на голову, выдавая настоящую социальную бомбу.

«Море волнуется раз»

Подростки из интерната Коля (Валерий Степанов) и Саша (Ольга Бодрова) селятся в домике в чаще леса и пытаются слиться с природой и друг с другом. Но Сашу регулярно мучают кошмары: ей снится, как на город надвигается гигантская волна. Чуть позже герои находят в лесу другой дом и другую пару взрослых (Юлия Ауг и Андрей Смоляков), однако эта безмятежная дружба домами в скором времени вынуждена закончиться.

Последние десять лет режиссер Николай Хомерики снимал успешные сериалы и коммерческое кино — и вот вернулся к тому, что снимал в нулевые: к тонким философским историям. Если ранние фильмы Хомерики затрагивали тему одиночества и неприкаянности («Сказка про темноту», «Сердца бумеранг»), то теперь режиссер рассуждает о будущем семьи. Все неспроста: восемь лет назад Николай влюбился, женился и, как признается, сам накопил материал, о котором хочется говорить языком кино.

«Море волнуется раз» смотреть непросто: это чисто повествовательное кино, которое Хомерики снимал в хронологическом порядке, в нем почти ничего не происходит, кроме ежедневных мелких стычек Саши и Коли. Здесь великолепная операторская работа Николая Желудовича: залитые солнцем кадры, сочная летняя листва, все оттенки воды, крупные планы Ольги Бодровой — красавицы, похожей чем-то на принцессу Диану. Хомерики буквально вытаскивает наружу внутренний мир чувств, и смотреть на них непросто. Картина безбожно затянута и накрывает зрителя словно снящаяся Саше волна, однако эта попытка визуализировать любовь все же не оставляет равнодушным.

«Дунай»

Москвичка Надя (Надежда Лумпова) выбирается в отпуск в Белград. Снимает на недельку квартиру и отправляется на улицу искать свежих впечатлений и новых знакомств. И то, и другое она тут же находит: ее новый друг — серб Неша (Ненад Васич), беззаботный уличный жонглер в тельняшке, всегда на позитиве, без постоянного места жительства и определенных планов на будущее. Терзаемая постоянными звонками с работы («Я знаю, что ты в отпуске, но посмотри почту»), Надя бросается с головой в это порхание, попускает обратный рейс и вместе с Нешей переезжает жить в дом его друга. Через какое-то время Надя начинает чувствовать, что настало время двигаться дальше, но Неша не стремится в серьезные отношения.

Еще один медлительный, без рывков снятый и на полутонах сыгранный фильм о чувствах, «Дунай» — дебютная картина Любови Мульменко, автора сценариев «Верности» Нигины Сайфуллаевой и «Еще одного года» (отсюда в «Дунай» перебралась актриса Надежда Лумпова). Дебют Мульменко близок им по настроению: это такая же попытка разобраться в себе, сделав выбор между ответственностью, планированием и умением все это отпустить. Мульменко считает, что история Нади и Неши — наглядный пример того, что свобода не означает ухода от ответственности и быть взрослым — как раз уметь эту ответственность взять. Героиня делает это дважды, и сербский рай, который Мульменко показывает с теплотой и любовью, так и остается далеким, открыточным и инфантильным.

«Ничья»

Вике (Анастасия Струкова) четырнадцать, она живет в маленьком уральском городке, собирает ягоды на болотах, помогает маме торговать на рынке и занимается в школьном хореографическом кружке. А еще у нее есть ребенок, которого она тщательно скрывает. Когда правда выходит наружу, Вику травят одноклассники, ее бьют и предают анафеме все вокруг.

До того как взяться за полный метр, режиссер Лена Ланских сняла несколько короткометражных работ о проблемах подростков из маленьких городов и детдомов. Ее полнометражная картина отчасти выросла из них: здесь такая же одинокая и отверженная миром героиня, у которой жуткий процесс взросления в маленьком городке осложняется еще и материнством. Ланских училась в Московской школе нового кино, и это многое объясняет: сюжет в фильмах учеников МШНК часто размыт, зато ведутся тщательные поиски нового киноязыка. В «Ничьей» постулаты школы вошли в некоторый конфликт со стремлением спродюсировавшего фильм Сергея Сельянова приблизиться к зрителю, поэтому дебют Ланских получился неровным, затянутым и, пожалуй, переполненным безнадегой. При этом понятно, что хочет сказать режиссер: у нас по-прежнему слишком по-советски консервативное общество, для которого молодая мать становится изгоем и виноватой в собственных горестях.