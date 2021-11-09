Второй сезон «Последнего министра» выйдет в декабре! А чем запомнился первый?

Министерство перспективного планирования (или МПП) во главе с Евгением Тихомировым (Ян Цапник) возвращается 2 декабря. В продолжении сериала ведомство займется пенсионной реформой, развитием туризма и продолжит бороться с коррупцией, а внутри МПП заведется шпион.

Во втором сезоне вернутся Ольга Сутулова (Ксения Нечаева), Сергей Епишев (Илья Викентьев), Софья Лебедева (Соня Скворцова), Федор Лавров (Алексей Плотников), Анна Шепелева (Ингеборга), Алексей Золотовицкий (Никита Дударь), Дарья и Екатерина Носик (Дина Скотч и Даша Луч). К ним присоединятся и новые герои, которых сыграют Екатерина Вилкова, Сергей Гилев и Александра Дроздова.

Над продолжением работал режиссер и сценарист первого сезона Роман Волобуев. Шоураннером выступил Дмитрий Нелидов, а продюсерами — Александр Цекало, Иван Самохвалов (продюсерская компания «Среда») и Ольга Филипук. 2 декабря станут доступны первые три серии, дальше будет выходить по два эпизода в неделю.

К анонсу второго сезона мы вспомнили самые безумные идеи Евгения Тихомирова и команды министерства перспективного планирования.

Инициатива № 1: вернуть мат в СМИ

1-я серия

Это первое, с чего начал Евгений Тихомиров на посту министра перспективного планирования. Нерешительный стажер Соня дала правильную подсказку: чтобы понравиться народу, нужно не вводить новые законы, а отменять старые. Покопавшись в конституции, замминистра Илья Викентьев нашел несостыковки с другими статьями, и нецензурную лексику вернули в СМИ. Но зря: телеведущие так обрадовались, что вообще забыли нематерные слова. И единственной программой без обсценной лексики осталась «Спокойной ночи, малыши».

Инициатива № 2: провести акцию «Лапки добра»

5-я серия

Как уменьшить количество автоаварий? Поставить у дорог людей в костюме котиков! Тихомиров взял пример с Боснии, где люди в костюме зебр снизили статистику аварий. В России решили шить костюмы котиков, а проверять инициативу «Лапки добра» — в подмосковном поселке Тупицыно. Только сработало все совсем иначе: люди в костюмах стали угонять машины, грабить магазины и устраивать поджоги. «Лапки добра» признали террористической организацией, навязанной Госдепом США, и быстро свернули.

Инициатива № 3: найти не соответствующее законам порно

6-я серия

Замминистра Ксения Нечаева узнала, что министерство культуры собралось выдавать прокатные удостоверения для порно. А МПП нельзя отставать от больших ведомств! Тогда Нечаева решила проверить, не нарушают ли видео на порносайтах, с которыми ведет переговоры Минкульт, нормы закона. Дело осталось за малым: отсмотреть с коллегами 1 000 часов жесткого контента. Выясняется, что Нечаева ошиблась: никаких прокатных удостоверений не будет, а порно вообще хотят запретить.

Инициатива № 4: спасти свинок от холода

7-я серия

Тихомиров случайно попадает в популярное телешоу: министра позвали вместо внезапно заболевшего Оксимирона. В эфире он рассказывает о программе помощи малому предпринимательству. Тихомиров хочет поддержать фермера из Тверской области, у которого мерзнут и голодают поросята. Чтобы инициативу поддержали в кабмине, МПП отправляет Викентьева к фермеру в Лихославль. Только фермер на самом деле фрик с повадками маньяка, у которого один-единственный поросенок. Он связывает Викентьева и требует выкуп.

Инициатива № 5: сделать приложение для покупки алкоголя ночью

9-я серия

Законы работают и против тех, кто их придумывает. Однажды Тихомирова за шкирку выводят из магазина, где он за взятку хотел купить спиртное после 23:00. Тогда министр твердо решает стать народным героем и обойти этот закон. Он нанимает разработчиков, чтобы те создали специальное приложение, которое работает по часовым поясам Калининграда и Петропавловска-Камчатского. Инвесторами становятся недобандиты 1990-х, которые выпускают сомнительную вологодскую текилу «Мечта». Приложение они называют «Рус-алко», на логотип хотят русалку с «сисяндрами и хвостом», а кнопки в приложении обязательно должны быть в цветах российского флага. Разумеется, идея прогорает.

Инициатива № 6: продавать землю с холопами

10-я серия

Викентьев освобождается из плена в Лихославле (см. инициативу № 4) и пешком направляется из Тверской области в Москву, прямиком в МПП. За время пути он лучше узнает Россию-матушку и теперь с новыми силами берется за работу (хотя и пугает коллег духовным перерождением). Первая его идея — план сельскохозяйственной реформы, который не получалось доделать с 1996 года. Правда, в версии Викентьева проглядывается плагиат крепостной системы: он предложил ввести Юрьев день, барщину и продавать землю с холопами. Всё ради спасения деревень!

Инициатива № 7: отменить новогодние праздники

Спецэпизод

31 декабря Тихомиров в момент становится самым ненавистным человеком в стране (даже консультант в ювелирном, где он выбирает подарки, желает ему подавиться оливье). А все потому, что министр покусился на святое — предложил всем выйти на работу 2 января, чтобы не пострадал ВВП страны. Спасать положение, как обычно, приходится Нечаевой. Вместе с министром они едут к национальному лидеру, чтобы тот записал новое новогоднее обращение. Праздники, конечно, спасли да еще и продлили на 20 дней для моральной компенсации.