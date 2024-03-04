Сериалы апреля: Fallout, «Рипли» и «Спойлер»

В апреле мечтательница Люси выйдет из убежища и попадет в постапокалиптическую Пустошь, очаровательный лжец Том Рипли решит любой ценой завоевать место в богемном обществе, а подставной кандидат Андрей Оболенский окажется перед непростой дилеммой накануне губернаторских выборов.

Главное

Где смотреть: Kion — с 1 апреля

Продолжение сериала Валерии Гай Германики, после успеха первого сезона превратившегося в антологию. Главной героиней новых серий стала Марина Венишева (Глафира Тарханова), которую полиция подозревает в убийстве мужа (Максим Ползиков), обеспеченного предпринимателя с идеальной репутацией. Немногословная следовательница Анна Клинских (Диана Арбенина) решает докопаться до правды и узнает мрачные семейные тайны Венишевых. Команду сценаристов второго сезона пополнили Александр Талал («Пищеблок», «Смычок») и практикующий психолог Татьяна Салахиева-Талал.

Где смотреть: Netflix — с 4 апреля

Стильный черно-белый триллер с Эндрю Скоттом по роману «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит. В 1960-х мелкий мошенник Том Рипли отправляется в Италию, чтобы вернуть на родину Дики (Джонни Флинн) — беспечного сына американского магната. Во время своей миссии социопат и виртуозный лжец Том понимает, что не хочет расставаться с богемной жизнью, он начинает копировать повадки Дики и становится все более опасным для окружающих. Девушка Дики, Мардж (Дакота Фаннинг), подозревает, что их неотразимый приятель не такой кроткий и безобидный, каким кажется на первый взгляд. Создатель сериала — Стивен Зеллиан, обладатель «Оскара» за адаптированный сценарий «Списка Шиндлера».

Где смотреть: Apple TV+ — с 5 апреля

Адреналиновый сериал с Колином Фарреллом в роли частного детектива-одиночки Джона Шугара, которому нужно отыскать Оливию Сигел, исчезнувшую внучку голливудского продюсера. Чтобы раскрыть дело, брутальному сыщику предстоит борьба не только с плохими парнями, но и с собственными демонами.

Над сценарием о глубоко спрятанных семейных секретах работали Марк Протосевич («Я — легенда»), Дональд Йо («Воспитанные волками») и автор «Во все тяжкие» Сэм Кэтлин. Все серии поставил номинант на «Оскар» Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Два Папы»).

Где смотреть: Netflix — 5 апреля (премьера всех серий)

Тревожный сай-фай по мотивам хитовой философской манги Хитоси Ивааки. Действие сериала разворачивается в Корее, где жуткие инопланетные существа порабощают мозг людей и начинают управлять их поведением. Но иногда им не удается установить полный контроль над носителем. В случае с девушкой Су-ин (Чон Со-ни) паразит селится в ее теле, и они учатся сосуществовать друг с другом. Еще одна сюжетная линия связана с детективами, борющимися с пришельцами, однако с каждым днем вычислять паразитов все труднее: они приспосабливаются к жизни на планете и становятся неотличимы от людей.

В оригинале и в предыдущей адаптации главным героем был японский школьник Синъити, но автор манги Ивааки возражал против вольного взгляда на первоисточник. Сериал поставил режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо.

Fallout, 1-й сезон

Где смотреть: Prime Video — с 12 апреля

Сериал по одноименной серии культовых видеоигр о выживании в постапокалиптической Америке. Создатели шоу поместили в центр истории трех героев. Мечтательница Люси (Элла Пернелл) из-за кризиса вынуждена выйти из уютного подземного убежища в опасную Пустошь. Оруженосец Маркус (Аарон Мотен) отстаивает интересы Братства Стали — жестокой военизированной организации. А двухсотлетний разумный мутант Гуль (Уолтон Гоггинс) превратился в беспощадного охотника за головами. Однажды пути этих персонажей свяжет погоня за могущественным артефактом.

Шоураннеры сериала — Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис», «Силиконовая долина»). Среди режиссеров — Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), Фред Туа («Сёгун») и Уэйн Йип («Властелин колец: Кольца власти»).

Где смотреть: HBO — с 14 апреля

Экранизация одноименного романа Вьет Тхань Нгуена, удостоенного Пулитцеровской премии. 1970-е, конец Вьетнамской войны. Безымянный герой (Хоа Сюаньдэ), солдат Южного Вьетнама, отправляется в США, где работает шпионом для Северного Вьетнама. Со временем парень перестает различать своих и чужих и уже не понимает, чью сторону занимает. В шоу о поисках собственной идентичности снялись Сандра О и Роберт Дауни-мл., исполнивший сразу четыре экстравагантные роли. Сериал будет миксом шпионского триллера, социальной сатиры и черной комедии. Основной режиссер «Сочувствующего» — Пак Чхан-ук («Олдбой»).

Где смотреть: Roku — 19 апреля (премьера всех серий)

Близнецы Джаред (Лион Дэниелс) и Саймон (Ной Коттрелл) и их сестра Мэллори (Микала Ли) вместе с мамой (Джой Брайант) переезжают в фамильный особняк. Там они находят тайную комнату, а в ней — удивительную книгу, в которой описаны волшебные существа, обитающие в нашем мире. Благодаря этому дети получают возможность познакомиться с добрыми лесными духами, гоблинами и грифонами, но среди мифических существ есть и злодеи. Главный антагонист — меняющий обличья огр Мульгарат (его озвучил Кристиан Слэйтер), который строит козни, чтобы заполучить чудесную книгу-путеводитель и захватить власть в волшебном мире и в мире людей.

Сериал снят по одноименному фэнтези-циклу Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. Шоураннер Арон Эли Колейт ранее занимался похожим по духу фэнтези-сериалом «Лок и ключ».

Где смотреть: Кинопоиск — с 18 апреля

Политический триллер по сценарию Сергея Минаева о предвыборной гонке в российской провинции. Помощники действующего губернатора Корецкого (Алексей Гуськов) находят «спойлера» — липового кандидата, который должен перетянуть голоса конкурента и в последний момент выйти из игры в пользу губернатора. Такой марионеткой становится предприниматель Андрей Оболенский (Максим Матвеев). Попав в мир большой политики, ему предстоит сделать выбор — стать частью системы или сохранить человеческое достоинство. В сериале Дмитрия Тюрина («Эпидемия», «Триггер») звездный каст: помимо Матвеева и Гуськова, в нем также снялись Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Андрей Смоляков, Сергей Газаров, Артём Михалков и многие другие.

А что еще?

Где смотреть: ТНТ — с 1 апреля

Городской старшеклассник Стёпа (Алексей Лукин) вынужден проводить каникулы в деревне. Однажды, убегая от местных пацанов, он проваливается в колодец, а выбравшись, оказывается в XVII веке. Стёпе, у которого с собой есть только пара гаджетов, приходится учиться выживать в казачьей станице. Приключенческую комедию, спродюсированную Сергеем Светлаковым, снял Игорь Зайцев («Тобол», «Бендер»). В сериале появятся Алексей Кравченко, Николай Шрайбер, Георгий Дронов и Алексей Макаров.

Где смотреть: «Россия» — с 1 апреля

Детективная мелодрама Виталия Воробьёва («Банда «ЗИГ ЗАГ“») о напористой девушке Зое, которая объединяется с женатым следователем (и по совместительству бывшим возлюбленным) Денисом, чтобы найти своих пропавших племянников и, возможно, побороться за новые отношения. Главные роли исполнили Дарья Урсуляк и Михаил Кремер.

Где смотреть: 2×2 — с 1 апреля

Пародийная мелодрама, придуманная участниками команды КВН «Актеры». Сценаристы высмеивают штампы популярных мыльных опер, поместив в центр истории обычную семью Савельевых. Их тихая жизнь полностью меняется, когда родители узнают, что сын Игнат влюблен в подругу матери.

Где смотреть: «Иви» — 4 апреля (премьера всех серий), НТВ — апрель

Триллер о вирусологе Анне Марковой (Марина Александрова), которая пережила личную драму и в попытках справиться с нею отправляется в Новосибирский НИИ изучать новые вирусы. Личное окажется быстр забытым: в сибирской глуши на месте бывшего мясокомбината Маркова столкнется с неизученным смертельным заболеванием, которое грозит вылиться в новую эпидемию. Московской ученой противостоит местное население, не очень-то доверяющее столичной штучке и ее современным методам. Помимо Александровой, в сериале сыграли Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов и другие.

Где смотреть: Okko — апрель

Продолжение сериала Сарика Андреасяна «Чикатило». На этот раз убийцей, которого разыскивает следствие, окажется ангарский маньяк Михаил Попков (в сериале его зовут Дмитрий Попцов). Исходным событием станет встреча милиционера Попцова с Чикатило (к роли вернулся Дмитрий Нагиев), после которой он начнет совершать зверские преступления. Роли оперативников вновь исполнили Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков и Олег Каменщиков. Главного антагониста сыграл Фёдор Лавров. Создатели сериала предупреждают, что сюжет не будет документальным воссозданием реальных событий.

Где смотреть: Netflix — 4 апреля (премьера всех серий)

Немецкая криминальная драма о бывшем мошеннике Чарли, который вынужден совершить еще одно, последнее ограбление. В сейфе вор находит редкую монету, из-за которой он и его семья оказываются под прицелом нескольких мафиозных кланов. Главную роль исполнил Фредерик Лау, известный по участию в «Виктории», фильме-призере Берлинале. Одним из постановщиков стал Марвин Крен, снявший детективный триллер «Фрейд».

Где смотреть: ТНТ, Premier — с 8 апреля

Отзывчивый сварщик Игнат (Александр Робак) обладает безупречным глазомером, но редко пользуется своим даром. Однажды, пока пасынок Саня (Тимофей Кочнев) выносит мусор, отчим подменяет его в видеоигре. Внезапно в Игнате просыпается талант киберспортсмена, и он вместе с пацанами решается участвовать в турнире с призовыми в 2 миллиона. Поставил душевную комедию Владимир Болгов, режиссер веб-хита «Закон и беспорядок». Жену Игната сыграла Юлия Пересильд.

Где смотреть: tvN — с 8 апреля

Фанатка (Ким Хе-юн) узнает, что ее кумир, популярный актер Рю Сон-джэ (Пён У-сок), покончил с собой. После этого девушка неожиданно переносится в прошлое. Там она встречает старшеклассника Сон-джэ и пытается подружиться с ним, чтобы предотвратить трагедию. Среди создателей ромкома — режиссер «Цветка зла» Юн Джон-хо.

Где смотреть: Disney+ — с 10 апреля

Корея, 2025 год. В стране перестали употреблять мясо животных, полностью заменив его искусственным. BF Group — корпорация-лидер в области производства мяса из пробирки. Когда у гендиректорши компании (Хан Хё-джу) появляется все больше конкурентов и недоброжелателей, она нанимает телохранителя (Чу Джи-хун) с проблемным прошлым. Сценаристкой триллера стала Ли Су-ён, работавшая над нашумевшим «Незнакомцем».

Где смотреть: Apple TV+ — с 12 апреля

Костюмная драма с Майклом Дугласом в роли Бенджамина Франклина, который в 1776 году отправляется в Париж, чтобы заключить союз с французами против англичан. 70-летний политик, не обладая дипломатической подготовкой, должен перехитрить британских шпионов и французских информаторов и отстоять независимость США.

Внука и секретаря Франклина сыграл Ноа Джуп («Тихое место»), образ одного из отцов-основателей США Джона Адамса воплотил на экране Эдди Марсан («Игры разумов»), а роль молодого маркиза Лафайета досталась Теодору Пеллерену («Никогда, редко, иногда, всегда»). Сценарий основан на книге обладательницы Пулитцера Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки». Режиссерское кресло занял Тимоти Ван Паттен, снимавший эпизоды «Сопрано», «Игры престолов» и «Властелинов воздуха». Мировая премьера «Франклина» состоится в начале апреля на престижном фестивале Canneseries.

Где смотреть: JST — с 13 апреля

Корпус обороны защищает жителей Японии от периодических атак кайдзю. Уборщик Кафка Хибино тоже хочет вступить в подразделение, но пока ему остается только убирать с улиц останки монстров. Однажды в тело парня проникает паразит, и он сам получает способность превращаться в кайдзю. Аниме Сигэюки Мия («Онихэй») основано на сёнэн-манге Наои Мацумото, которая начала издаваться в 2020 году.

Где смотреть: Hulu — с 17 апреля

Осенью 1997 году Рина Вирк, канадская девочка индийского происхождения, ушла на вечеринку под мостом и не вернулась. Спустя неделю ее тело вынесло на берег. Расследованием трагедии занялись полицейская Кэм (Лили Гладстоун из «Убийц цветочной луны») и писательница Ребекка Годфри (Райли Кио), на чей тру-крайм-книге и основан сценарий сериала. Обе женщины наблюдают за компанией девушек, пытаясь понять, способны ли они на убийство. Среди создателей сериала — одна из постановшиц «Дома Дракона», Гита Васант Пател.

Где смотреть: Disney+ — с 19 апреля

Приквел одноименного сериала, выходившего в Корее в 1970 — 80-х годах. Главный герой — пока еще молодой детектив Пак Ён-хан (Ли Джэ-хун), который начинает работать в Сеуле, где борется с несправедливостью и коррупцией. Ретросериал о корейском Коломбо снял Ким Сон-хун («Кооперация»).

Где смотреть: Paramount+ — с 26 апреля

Спин-офф «Соника в кино», действие которого развернется между второй и третьей частями франшизы. Ехидна Наклз (в озвучке Идриса Эльбы) берется за то, чтобы превратить неловкого помощника шерифа Уэда Уиппла (Адам Палли) в воина. Пилотный эпизод комедийного экшена снял Джефф Фаулер, режиссер трех полнометражных «Соников».

Где смотреть: Netflix — 26 апреля (премьера всех серий)

Криминальная драма о деле, которое в 2013 году потрясло Испанию. Родители (Кандела Пенья и Тристан Ульоа) заявляют о пропаже своей приемной дочери, но вскоре сами превращаются в главных подозреваемых.

Где смотреть: Hulu — с 30 апреля

Агенту МИ-6 Имоджен Солтер (Элизабет Мосс) всегда поручают самые сложные задания. На этот раз она должна попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии, втереться в доверие к загадочной женщине по имени Адила (Юмна Марван) и предотвратить гибель десятков тысяч человек. Одну из главных ролей в шпионском триллере исполнил Джош Чарльз («Хорошая жена»). Сценарий написал Стивен Найт («Острые козырьки»), а за постановку отвечали Дэймон Томас («Убивая Еву») и Даина Рейд («Рассказ служанки»).

Где смотреть: Netflix — 30 апреля (премьера всех серий)

Французская комедия с Пьером Нинэ в роли режиссера, пытающегося снять дебютный фильм, посвященный его бабушке. Трудовые будни превращаются в хаос, когда один из членов команды начинает саботировать съемки. Нинэ совсем недавно играл похожего персонажа в «Книге решений» Мишеля Гондри. Здесь появятся Франсуа Сивиль и Венсан Кассель, вместе снявшиеся в «Трех мушкетерах». Премьера сериала, срежиссированного Игорем Готсманом («Семейный бизнес»), состоится на Canneseries.

Где смотреть: TV Tokyo — апрель

Два детектива (Юми Каваи и Рёта Бандо) объединяются, чтобы расследовать загадочное дело, связанное с чудаковатым таксистом. Сценарий японского сериала основан на манге Кадзуи Кономото, по которой пару лет назад было снято аниме «Необычное такси», хорошо принятое зрителями и критиками.

Где смотреть: Premier — с 11 апреля

Спортивная драма о чемпионе мира по боксу Викторе (Евгений Шириков), который по неосторожности убивает человека и получает тюремный срок. Выйдя на свободу, он понимает: карьера закончилась, старая жизнь — тоже, и нужно начинать все с нуля. Нормальной работы не найти, и поначалу Виктор соглашается на участие в подпольных боях. Но затем с помощью своего 12-летнего фаната Кирилла начинает тренировать мальчишек из детского дома и постепенно становится их настоящим наставником. Режиссер сериала — Евгений Татаров (он же написал сценарий вместе с Шириковым), в проекте также сыграли Лиза Моряк, Ян Цапник, Кирилл Жандаров и другие. Продюсеры сериала (помимо Ширикова и Татарова) — Сарик и Гевонд Андреасяны.

Остальное

Где смотреть: Apple TV+ — с 3 апреля

Сказочно богатая Молли Новак (Майя Рудольф) ищет новые способы раздать людям свое огромное состояние. После развода она зареклась заводить отношения, но во втором сезоне, возможно, нарушит свое обещание.

Где смотреть: The CW — с 3 апреля

Рейнджер Корделл Уокер (Джаред Падалеки) продолжает наводить порядок в Техасе. В четвертом сезоне вестерна ему предстоит поймать серийного убийцу.

Где смотреть: Paramount+ — с 4 апреля

В финальном сезоне экипаж корабля «Дискавери» во главе с капитаном Майкл Бернэм (Сонекуа Мартин-Грин) отправятся на поиски могущественной древней силы, чье существование скрывалось веками. Но у команды галактических путешественников есть опасные конкуренты.

Где смотреть: AT-X — с 4 апреля

Легкий аниме-сериал о девушках, которые ходят в походы, любуются красивыми пейзажами и болтают о жизни. В качестве бонуса в каждом эпизоде есть советы по выживанию в диких условиях.

Где смотреть: MGM+ — с 7 апреля

Продолжение загадочного сай-фай-триллера с Линой Хиди и Стефаном Джеймсом по рассказам Хью Хауи. В первом сезоне женщина по имени Астер оказывается на галактическом маяке, который охраняет бывший военный Халан. Не доверяющие друг другу незнакомцы вместе переживают вооруженное вторжение.

Где смотреть: FX — с 18 апреля

Новая глава документального шоу о том, как живет валлийский футбольный клуб Райана Рейнольдса и Роба Макэлхенни. В третьем сезоне команда пытается закрепиться в четвертом дивизионе, куда с трудом пробилась.

Где смотреть: Apple TV+ — с 24 апреля

Продолжение драмеди с Крисом О’Даудом о городке, в котором появляется устройство, показывающее каждому человеку его настоящий потенциал. Если в первом сезоне жители переосмысляли свою жизнь и меняли профессии, то в новых сериях герои будут сравнивать нынешнюю жизнь с прошлой. Они задумаются о том, что, возможно, могли бы стать счастливыми и раньше, если бы вкладывали в свои мечты немного энергии и любви.

Где смотреть: Okko — апрель

Продолжение ретродетектива с Андреем Смоляковым в роли майора милиции Черкасова, который вместе с командой распутывает самые сложные дела. Действие нового сезона развернется в Москве 1982 года.

Где смотреть: СТС, Wink — с 8 апреля

Во втором сезоне крайне самостоятельная Марта встречает сестру-близняшку Юлю (обе — Вита Корниенко). Девочки решают поменяться местами, чтобы найти маму, которая оставила их в детдоме. Пока Марта привыкает к опекунше (Зоя Бербер), Юля заботится о дедушке (Юрий Кузнецов) и пытается не испортить отношения с многочисленными знакомыми своей сестры.

Где смотреть: Premier — апрель

Продолжение комедийного сериала от создателей «Зёмы» и «Тяни, Сундук!». В первом сезоне молодой участковый Максим Назаров отправился в командировку в деревню Чудо, но вместо тихой и спокойной поездки получил масштабные приключения с участием всех местных. Во втором сезоне Назаров из Чуда переезжает в Казань учиться на следователя и параллельно распутывает преступление, связанное с кражей предметов современного искусства.

Автор: Сабрина Карабаева