Сериалы апреля: Fallout, «Рипли» и «Спойлер»

В апреле мечтательница Люси выйдет из убежища и попадет в постапокалиптическую Пустошь, очаровательный лжец Том Рипли решит любой ценой завоевать место в богемном обществе, а подставной кандидат Андрей Оболенский окажется перед непростой дилеммой накануне губернаторских выборов.
Главное
«Обоюдное согласие. Новый сезон»
Где смотреть: Kion — с 1 апреля
Продолжение сериала Валерии Гай Германики, после успеха первого сезона превратившегося в антологию. Главной героиней новых серий стала Марина Венишева (Глафира Тарханова), которую полиция подозревает в убийстве мужа (Максим Ползиков), обеспеченного предпринимателя с идеальной репутацией. Немногословная следовательница Анна Клинских (Диана Арбенина) решает докопаться до правды и узнает мрачные семейные тайны Венишевых. Команду сценаристов второго сезона пополнили Александр Талал («Пищеблок», «Смычок») и практикующий психолог Татьяна Салахиева-Талал.
«Рипли», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — с 4 апреля
Стильный черно-белый триллер с Эндрю Скоттом по роману «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит. В 1960-х мелкий мошенник Том Рипли отправляется в Италию, чтобы вернуть на родину Дики (Джонни Флинн) — беспечного сына американского магната. Во время своей миссии социопат и виртуозный лжец Том понимает, что не хочет расставаться с богемной жизнью, он начинает копировать повадки Дики и становится все более опасным для окружающих. Девушка Дики, Мардж (Дакота Фаннинг), подозревает, что их неотразимый приятель не такой кроткий и безобидный, каким кажется на первый взгляд. Создатель сериала — Стивен Зеллиан, обладатель «Оскара» за адаптированный сценарий «Списка Шиндлера».
«Шугар», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 5 апреля
Адреналиновый сериал с Колином Фарреллом в роли частного детектива-одиночки Джона Шугара, которому нужно отыскать Оливию Сигел, исчезнувшую внучку голливудского продюсера. Чтобы раскрыть дело, брутальному сыщику предстоит борьба не только с плохими парнями, но и с собственными демонами.
Над сценарием о глубоко спрятанных семейных секретах работали Марк Протосевич («Я — легенда»), Дональд Йо («Воспитанные волками») и автор «Во все тяжкие» Сэм Кэтлин. Все серии поставил номинант на «Оскар» Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Два Папы»).
«Паразит: Серый», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 5 апреля (премьера всех серий)
Тревожный сай-фай по мотивам хитовой философской манги Хитоси Ивааки. Действие сериала разворачивается в Корее, где жуткие инопланетные существа порабощают мозг людей и начинают управлять их поведением. Но иногда им не удается установить полный контроль над носителем. В случае с девушкой Су-ин (Чон Со-ни) паразит селится в ее теле, и они учатся сосуществовать друг с другом. Еще одна сюжетная линия связана с детективами, борющимися с пришельцами, однако с каждым днем вычислять паразитов все труднее: они приспосабливаются к жизни на планете и становятся неотличимы от людей.
В оригинале и в предыдущей адаптации главным героем был японский школьник Синъити, но автор манги Ивааки возражал против вольного взгляда на первоисточник. Сериал поставил режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо.
Fallout, 1-й сезон
Где смотреть: Prime Video — с 12 апреля
Сериал по одноименной серии культовых видеоигр о выживании в постапокалиптической Америке. Создатели шоу поместили в центр истории трех героев. Мечтательница Люси (Элла Пернелл) из-за кризиса вынуждена выйти из уютного подземного убежища в опасную Пустошь. Оруженосец Маркус (Аарон Мотен) отстаивает интересы Братства Стали — жестокой военизированной организации. А двухсотлетний разумный мутант Гуль (Уолтон Гоггинс) превратился в беспощадного охотника за головами. Однажды пути этих персонажей свяжет погоня за могущественным артефактом.
Шоураннеры сериала — Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис», «Силиконовая долина»). Среди режиссеров — Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), Фред Туа («Сёгун») и Уэйн Йип («Властелин колец: Кольца власти»).
«Сочувствующий», мини-сериал
Где смотреть: HBO — с 14 апреля
Экранизация одноименного романа Вьет Тхань Нгуена, удостоенного Пулитцеровской премии. 1970-е, конец Вьетнамской войны. Безымянный герой (Хоа Сюаньдэ), солдат Южного Вьетнама, отправляется в США, где работает шпионом для Северного Вьетнама. Со временем парень перестает различать своих и чужих и уже не понимает, чью сторону занимает. В шоу о поисках собственной идентичности снялись Сандра О и Роберт Дауни-мл., исполнивший сразу четыре экстравагантные роли. Сериал будет миксом шпионского триллера, социальной сатиры и черной комедии. Основной режиссер «Сочувствующего» — Пак Чхан-ук («Олдбой»).
«Хроники Спайдервика», 1-й сезон
Где смотреть: Roku — 19 апреля (премьера всех серий)
Близнецы Джаред (Лион Дэниелс) и Саймон (Ной Коттрелл) и их сестра Мэллори (Микала Ли) вместе с мамой (Джой Брайант) переезжают в фамильный особняк. Там они находят тайную комнату, а в ней — удивительную книгу, в которой описаны волшебные существа, обитающие в нашем мире. Благодаря этому дети получают возможность познакомиться с добрыми лесными духами, гоблинами и грифонами, но среди мифических существ есть и злодеи. Главный антагонист — меняющий обличья огр Мульгарат (его озвучил Кристиан Слэйтер), который строит козни, чтобы заполучить чудесную книгу-путеводитель и захватить власть в волшебном мире и в мире людей.
Сериал снят по одноименному фэнтези-циклу Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. Шоураннер Арон Эли Колейт ранее занимался похожим по духу фэнтези-сериалом «Лок и ключ».
«Спойлер», 1-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск — с 18 апреля
Политический триллер по сценарию Сергея Минаева о предвыборной гонке в российской провинции. Помощники действующего губернатора Корецкого (Алексей Гуськов) находят «спойлера» — липового кандидата, который должен перетянуть голоса конкурента и в последний момент выйти из игры в пользу губернатора. Такой марионеткой становится предприниматель Андрей Оболенский (Максим Матвеев). Попав в мир большой политики, ему предстоит сделать выбор — стать частью системы или сохранить человеческое достоинство. В сериале Дмитрия Тюрина («Эпидемия», «Триггер») звездный каст: помимо Матвеева и Гуськова, в нем также снялись Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Андрей Смоляков, Сергей Газаров, Артём Михалков и многие другие.
А что еще?
«Казачок», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — с 1 апреля
Городской старшеклассник Стёпа (Алексей Лукин) вынужден проводить каникулы в деревне. Однажды, убегая от местных пацанов, он проваливается в колодец, а выбравшись, оказывается в XVII веке. Стёпе, у которого с собой есть только пара гаджетов, приходится учиться выживать в казачьей станице. Приключенческую комедию, спродюсированную Сергеем Светлаковым, снял Игорь Зайцев («Тобол», «Бендер»). В сериале появятся Алексей Кравченко, Николай Шрайбер, Георгий Дронов и Алексей Макаров.
«Неукротимая Неупокоева», 1-й сезон
Где смотреть: «Россия» — с 1 апреля
Детективная мелодрама Виталия Воробьёва («Банда «ЗИГ ЗАГ“») о напористой девушке Зое, которая объединяется с женатым следователем (и по совместительству бывшим возлюбленным) Денисом, чтобы найти своих пропавших племянников и, возможно, побороться за новые отношения. Главные роли исполнили Дарья Урсуляк и Михаил Кремер.
«Ожоги любви», 1-й сезон
Где смотреть: 2×2 — с 1 апреля
Пародийная мелодрама, придуманная участниками команды КВН «Актеры». Сценаристы высмеивают штампы популярных мыльных опер, поместив в центр истории обычную семью Савельевых. Их тихая жизнь полностью меняется, когда родители узнают, что сын Игнат влюблен в подругу матери.
«Точка ноль», 1-й сезон
Где смотреть: «Иви» — 4 апреля (премьера всех серий), НТВ — апрель
Триллер о вирусологе Анне Марковой (Марина Александрова), которая пережила личную драму и в попытках справиться с нею отправляется в Новосибирский НИИ изучать новые вирусы. Личное окажется быстр забытым: в сибирской глуши на месте бывшего мясокомбината Маркова столкнется с неизученным смертельным заболеванием, которое грозит вылиться в новую эпидемию. Московской ученой противостоит местное население, не очень-то доверяющее столичной штучке и ее современным методам. Помимо Александровой, в сериале сыграли Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов и другие.
«Тень Чикатило», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — апрель
Продолжение сериала Сарика Андреасяна «Чикатило». На этот раз убийцей, которого разыскивает следствие, окажется ангарский маньяк Михаил Попков (в сериале его зовут Дмитрий Попцов). Исходным событием станет встреча милиционера Попцова с Чикатило (к роли вернулся Дмитрий Нагиев), после которой он начнет совершать зверские преступления. Роли оперативников вновь исполнили Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков и Олег Каменщиков. Главного антагониста сыграл Фёдор Лавров. Создатели сериала предупреждают, что сюжет не будет документальным воссозданием реальных событий.
«Преступники», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 апреля (премьера всех серий)
Немецкая криминальная драма о бывшем мошеннике Чарли, который вынужден совершить еще одно, последнее ограбление. В сейфе вор находит редкую монету, из-за которой он и его семья оказываются под прицелом нескольких мафиозных кланов. Главную роль исполнил Фредерик Лау, известный по участию в «Виктории», фильме-призере Берлинале. Одним из постановщиков стал Марвин Крен, снявший детективный триллер «Фрейд».
«Киберпапа», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ, Premier — с 8 апреля
Отзывчивый сварщик Игнат (Александр Робак) обладает безупречным глазомером, но редко пользуется своим даром. Однажды, пока пасынок Саня (Тимофей Кочнев) выносит мусор, отчим подменяет его в видеоигре. Внезапно в Игнате просыпается талант киберспортсмена, и он вместе с пацанами решается участвовать в турнире с призовыми в 2 миллиона. Поставил душевную комедию Владимир Болгов, режиссер веб-хита «Закон и беспорядок». Жену Игната сыграла Юлия Пересильд.
«Милый беглец», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 8 апреля
Фанатка (Ким Хе-юн) узнает, что ее кумир, популярный актер Рю Сон-джэ (Пён У-сок), покончил с собой. После этого девушка неожиданно переносится в прошлое. Там она встречает старшеклассника Сон-джэ и пытается подружиться с ним, чтобы предотвратить трагедию. Среди создателей ромкома — режиссер «Цветка зла» Юн Джон-хо.
«Не содержит кровь», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 10 апреля
Корея, 2025 год. В стране перестали употреблять мясо животных, полностью заменив его искусственным. BF Group — корпорация-лидер в области производства мяса из пробирки. Когда у гендиректорши компании (Хан Хё-джу) появляется все больше конкурентов и недоброжелателей, она нанимает телохранителя (Чу Джи-хун) с проблемным прошлым. Сценаристкой триллера стала Ли Су-ён, работавшая над нашумевшим «Незнакомцем».
«Франклин», мини-сериал
Где смотреть: Apple TV+ — с 12 апреля
Костюмная драма с Майклом Дугласом в роли Бенджамина Франклина, который в 1776 году отправляется в Париж, чтобы заключить союз с французами против англичан. 70-летний политик, не обладая дипломатической подготовкой, должен перехитрить британских шпионов и французских информаторов и отстоять независимость США.
Внука и секретаря Франклина сыграл Ноа Джуп («Тихое место»), образ одного из отцов-основателей США Джона Адамса воплотил на экране Эдди Марсан («Игры разумов»), а роль молодого маркиза Лафайета досталась Теодору Пеллерену («Никогда, редко, иногда, всегда»). Сценарий основан на книге обладательницы Пулитцера Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки». Режиссерское кресло занял Тимоти Ван Паттен, снимавший эпизоды «Сопрано», «Игры престолов» и «Властелинов воздуха». Мировая премьера «Франклина» состоится в начале апреля на престижном фестивале Canneseries.
«Кайдзю № 8», 1-й сезон
Где смотреть: JST — с 13 апреля
Корпус обороны защищает жителей Японии от периодических атак кайдзю. Уборщик Кафка Хибино тоже хочет вступить в подразделение, но пока ему остается только убирать с улиц останки монстров. Однажды в тело парня проникает паразит, и он сам получает способность превращаться в кайдзю. Аниме Сигэюки Мия («Онихэй») основано на сёнэн-манге Наои Мацумото, которая начала издаваться в 2020 году.
«Под мостом», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 17 апреля
Осенью 1997 году Рина Вирк, канадская девочка индийского происхождения, ушла на вечеринку под мостом и не вернулась. Спустя неделю ее тело вынесло на берег. Расследованием трагедии занялись полицейская Кэм (Лили Гладстоун из «Убийц цветочной луны») и писательница Ребекка Годфри (Райли Кио), на чей тру-крайм-книге и основан сценарий сериала. Обе женщины наблюдают за компанией девушек, пытаясь понять, способны ли они на убийство. Среди создателей сериала — одна из постановшиц «Дома Дракона», Гита Васант Пател.
«Начальник следственного отдела, 1958 год», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 19 апреля
Приквел одноименного сериала, выходившего в Корее в 1970 — 80-х годах. Главный герой — пока еще молодой детектив Пак Ён-хан (Ли Джэ-хун), который начинает работать в Сеуле, где борется с несправедливостью и коррупцией. Ретросериал о корейском Коломбо снял Ким Сон-хун («Кооперация»).
«Наклз», мини-сериал
Где смотреть: Paramount+ — с 26 апреля
Спин-офф «Соника в кино», действие которого развернется между второй и третьей частями франшизы. Ехидна Наклз (в озвучке Идриса Эльбы) берется за то, чтобы превратить неловкого помощника шерифа Уэда Уиппла (Адам Палли) в воина. Пилотный эпизод комедийного экшена снял Джефф Фаулер, режиссер трех полнометражных «Соников».
«Дело Асунты», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 26 апреля (премьера всех серий)
Криминальная драма о деле, которое в 2013 году потрясло Испанию. Родители (Кандела Пенья и Тристан Ульоа) заявляют о пропаже своей приемной дочери, но вскоре сами превращаются в главных подозреваемых.
«Вуаль», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 30 апреля
Агенту МИ-6 Имоджен Солтер (Элизабет Мосс) всегда поручают самые сложные задания. На этот раз она должна попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии, втереться в доверие к загадочной женщине по имени Адила (Юмна Марван) и предотвратить гибель десятков тысяч человек. Одну из главных ролей в шпионском триллере исполнил Джош Чарльз («Хорошая жена»). Сценарий написал Стивен Найт («Острые козырьки»), а за постановку отвечали Дэймон Томас («Убивая Еву») и Даина Рейд («Рассказ служанки»).
«Полный провал», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 30 апреля (премьера всех серий)
Французская комедия с Пьером Нинэ в роли режиссера, пытающегося снять дебютный фильм, посвященный его бабушке. Трудовые будни превращаются в хаос, когда один из членов команды начинает саботировать съемки. Нинэ совсем недавно играл похожего персонажа в «Книге решений» Мишеля Гондри. Здесь появятся Франсуа Сивиль и Венсан Кассель, вместе снявшиеся в «Трех мушкетерах». Премьера сериала, срежиссированного Игорем Готсманом («Семейный бизнес»), состоится на Canneseries.
«Маршрут необычного такси», 1-й сезон
Где смотреть: TV Tokyo — апрель
Два детектива (Юми Каваи и Рёта Бандо) объединяются, чтобы расследовать загадочное дело, связанное с чудаковатым таксистом. Сценарий японского сериала основан на манге Кадзуи Кономото, по которой пару лет назад было снято аниме «Необычное такси», хорошо принятое зрителями и критиками.
«Панчер», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — с 11 апреля
Спортивная драма о чемпионе мира по боксу Викторе (Евгений Шириков), который по неосторожности убивает человека и получает тюремный срок. Выйдя на свободу, он понимает: карьера закончилась, старая жизнь — тоже, и нужно начинать все с нуля. Нормальной работы не найти, и поначалу Виктор соглашается на участие в подпольных боях. Но затем с помощью своего 12-летнего фаната Кирилла начинает тренировать мальчишек из детского дома и постепенно становится их настоящим наставником. Режиссер сериала — Евгений Татаров (он же написал сценарий вместе с Шириковым), в проекте также сыграли Лиза Моряк, Ян Цапник, Кирилл Жандаров и другие. Продюсеры сериала (помимо Ширикова и Татарова) — Сарик и Гевонд Андреасяны.
Остальное
«Женщина при деньгах», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 3 апреля
Сказочно богатая Молли Новак (Майя Рудольф) ищет новые способы раздать людям свое огромное состояние. После развода она зареклась заводить отношения, но во втором сезоне, возможно, нарушит свое обещание.
«Уокер», 4-й сезон
Где смотреть: The CW — с 3 апреля
Рейнджер Корделл Уокер (Джаред Падалеки) продолжает наводить порядок в Техасе. В четвертом сезоне вестерна ему предстоит поймать серийного убийцу.
«Звездный путь: Дискавери», 5-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 4 апреля
В финальном сезоне экипаж корабля «Дискавери» во главе с капитаном Майкл Бернэм (Сонекуа Мартин-Грин) отправятся на поиски могущественной древней силы, чье существование скрывалось веками. Но у команды галактических путешественников есть опасные конкуренты.
«Лагерь на свежем воздухе», 3-й сезон
Где смотреть: AT-X — с 4 апреля
Легкий аниме-сериал о девушках, которые ходят в походы, любуются красивыми пейзажами и болтают о жизни. В качестве бонуса в каждом эпизоде есть советы по выживанию в диких условиях.
«Маяк 23», 2-й сезон
Где смотреть: MGM+ — с 7 апреля
Продолжение загадочного сай-фай-триллера с Линой Хиди и Стефаном Джеймсом по рассказам Хью Хауи. В первом сезоне женщина по имени Астер оказывается на галактическом маяке, который охраняет бывший военный Халан. Не доверяющие друг другу незнакомцы вместе переживают вооруженное вторжение.
«Добро пожаловать в Рексэм», 3-й сезон
Где смотреть: FX — с 18 апреля
Новая глава документального шоу о том, как живет валлийский футбольный клуб Райана Рейнольдса и Роба Макэлхенни. В третьем сезоне команда пытается закрепиться в четвертом дивизионе, куда с трудом пробилась.
«Предсказание», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 24 апреля
Продолжение драмеди с Крисом О’Даудом о городке, в котором появляется устройство, показывающее каждому человеку его настоящий потенциал. Если в первом сезоне жители переосмысляли свою жизнь и меняли профессии, то в новых сериях герои будут сравнивать нынешнюю жизнь с прошлой. Они задумаются о том, что, возможно, могли бы стать счастливыми и раньше, если бы вкладывали в свои мечты немного энергии и любви.
«Мосгаз», 10-й сезон
Где смотреть: Okko — апрель
Продолжение ретродетектива с Андреем Смоляковым в роли майора милиции Черкасова, который вместе с командой распутывает самые сложные дела. Действие нового сезона развернется в Москве 1982 года.
«Тетя Марта», 2-й сезон
Где смотреть: СТС, Wink — с 8 апреля
Во втором сезоне крайне самостоятельная Марта встречает сестру-близняшку Юлю (обе — Вита Корниенко). Девочки решают поменяться местами, чтобы найти маму, которая оставила их в детдоме. Пока Марта привыкает к опекунше (Зоя Бербер), Юля заботится о дедушке (Юрий Кузнецов) и пытается не испортить отношения с многочисленными знакомыми своей сестры.
«Салют, Начальник», 2-й сезон
Где смотреть: Premier — апрель
Продолжение комедийного сериала от создателей «Зёмы» и «Тяни, Сундук!». В первом сезоне молодой участковый Максим Назаров отправился в командировку в деревню Чудо, но вместо тихой и спокойной поездки получил масштабные приключения с участием всех местных. Во втором сезоне Назаров из Чуда переезжает в Казань учиться на следователя и параллельно распутывает преступление, связанное с кражей предметов современного искусства.
Автор: Сабрина Карабаева