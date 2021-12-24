Русское кино в топе! Объясняем по 20 главным событиям года

Алексей Иванов писатель

​Что нужно от романа кинематографистам? Нужны энергичное действие, яркие герои и глубокий конфликт. Нужна выразительная среда. Все это есть в моих романах, поэтому они и востребованы в кино. Действие, герои, конфликт и среда являются еще и литературными достоинствами, потому нет смысла «писать для кино». Писатель в первую очередь должен писать интересные романы и думать о романе, а не о возможном фильме, тогда киношники сами захотят сделать экранизацию. Так что секрет успеха романа в кино — быть хорошей литературой.

Писатель может участвовать в кинематографе в двух ролях: быть автором романа-первоисточника или быть автором сценария. Я был и тем, и тем — писал сценарии для фильма «Царь» Павла Лунгина и сериала «Тобол» Игоря Зайцева, но ни «Царь», ни «Тобол» мне не понравились, потому что режиссеры переделали сценарии на свой лад, а «Тобол» искалечили до такой степени, что я даже снял имя с титров. Как автор первоисточника, я не вмешиваюсь в работу киношников. Конечно, если меня спрашивают о чем-либо, я отвечаю, но сам на их кухню не стремлюсь.

Ни в какой роли я никогда не навязывался киношникам. Меня всегда приглашали писать сценарии и сейчас приглашают по два раза в месяц. Я не таскал романы по киностудиям. Мне всегда предлагали продать права на экранизацию, и я выбирал из нескольких предложений — их было от трех до восьми. Опытный писатель знает, что единственный способ повлиять на экранизацию — выбрать правильную кинокомпанию, а тот писатель, который выбирает режиссера или актеров, не знает, как устроено кинопроизводство.