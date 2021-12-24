Русское кино в топе! Объясняем по 20 главным событиям года

У российского кино была великая предыстория, трудное детство и тяжелый пубертат с комплексом неполноценности и неоправданными амбициями. Кажется, 2021 год должен все изменить, сделав его если не предметом гордости, то радости. Стриминговые платформы, расправившие плечи в пандемию, принесли в индустрию заряд новых идей и новых людей, российский артхаус забрал призы на ключевых фестивалях, наши продюсеры, режиссеры и актеры оказались заняты в мощнейших голливудских проектах, а американские гиганты начали вкладываться в локальное кинопроизводство.
Кинопоиск вспомнил эти и другие важные события уходящего года, которые доказывают, что русское кино больше не в жопе, нескромно включив и те, что связаны с нашими собственными фильмами и сериалами. Мы расставили их в хронологическом порядке и попросили прокомментировать экспертов и ньюсмейкеров — от Наташи Герасимовой, работавшей на марвеловском сериале «Локи», до Юры Борисова, который передал пожелание для пользователей сайта от имени своего героя Лехи из «Купе номер 6».
Январь
Наши в американских сериалах
Начало года принесло королевскую весть: Кантемир Балагов стал режиссером пилота сериала, основанного на видеоигре «The Last of Us». Заказчик — канал HBO, шоураннер — Крэйг Мэйзин, сделавший «Чернобыль». Создатель игры Нил Дракманн — в продюсерах, в ролях — Педро Паскаль («Мандалорец»), Гэбриел Луна («Терминатор: Темные судьбы») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Со времен Кончаловского никто из отечественных режиссеров еще не работал в западных проектах такого масштаба: тут и фан-база геймеров, и культовый канал, и суперзвездная команда. Для выходца из кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова и дважды лауреата Каннского фестиваля (приз ФИПРЕССИ за «Тесноту», приз секции «Особый взгляд» за режиссуру в «Дылде») это и логичное, и вместе с тем невероятное развитие карьеры.
Русский след нашелся и в другом мегасериале: арт-директором «Локи» оказалась наша соотечественница Наташа Герасимова, давно и успешно работающая в США. Среди ее проектов — «Стартрек: Бесконечность», «Метод Комински» и второй «Годзилла». Работа Герасимовой и всей команды дизайнера-постановщика Касры Фарахани в «Локи» с цитатами из 1960-х стала визитной карточкой проекта.
Наташа Герасимова
художница-постановщица, арт-директор «Локи» и «Стартрека»
Русские пробивные, им удается быстро приспосабливаться к беспрецедентным обстоятельствам, что является непременным условием успеха в кинобизнесе. Кроме того, природная броня от обид и критики, которая у большинства из нас развилась в детстве в бывшем СССР, в сочетании со стойкостью, безусловно, помогает добиться успеха в Голливуде. При этом я не знаю ни одного официального или даже неформального сообщества российских кинематографистов в Голливуде.
Март
«Спутник» летит над планетой
Фантастический экшен Егора Абраменко стал первой жертвой пандемии весной 2020-го: он вышел не в кино, а онлайн. Фильм появился на Amazon Prime и iTunes и там получил отличные отзывы от зрителей и критиков, стал первой российской картиной, попавшей в топ-5 американского iTunes, и номинировался на награду Critics Choice Super Awards. Продолжением полета стал ремейк, который собираются снять в США. Его производством займутся компании Village Roadshow («Матрица», «Джокер»), XYZ Films («Мэнди») и 6th & Idaho Мэтта Ривза (грядущий «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном). Для режиссера-дебютанта такая цепочка событий — от короткометражки «Пассажир» 2017 года, с которой началась идея «Спутника», до новости о пересъемке в Америке в 2021 году — знаковая. Постскриптумом тут идет история про то, как гейм-дизайнер-гений Хидэо Кодзима купил фильм на blu-ray и остался от него в восторге.
Михаил Врубель
продюсер, сооснователь студии «Водород»
После того как «Спутник» стал первой отечественной картиной, возглавившей рейтинг американского iTunes в категории «хоррор», мы увидели много отзывов важных западных критиков и обычных зрителей. Все они отмечали сочетание сеттинга и сюжета: советский космонавт привез на Землю Чужого. У научной фантастики миллионы фанатов во всем мире, и, нам кажется, именно многослойный сюжет, разыгранный в оригинальном для западного зрителя советском сеттинге, сделал «Спутник» успешным. Нам, безусловно, важно и приятно, когда авторитетные кинематографисты адресно отмечают наше кино. Тем более когда отмечаются оригинальность и содержательность картины, как было в случае с Кодзимой и Полом Шредером, рекомендовавшими наш фильм. Что касается англоязычной версии «Спутника», то, думаем, в самое ближайшее время сможем объявить имена режиссера и автора сценария картины.
«Никто» Найшуллера становится хитом в Америке
Российский режиссер и клипмейкер «Ленинграда» Илья Найшуллер свой второй полнометражный фильм «Никто» снял в Америке с Бобом Оденкёрком в главной роли. Нерасторопный адвокат из «Лучше звоните Солу» превращается в примерного семьянина, чьи демоны прошлого (читай: навыки бывшего убийцы ЦРУ) вырываются наружу. Жанровый микс, харизма Оденкёрка, захватывающий экшен и коронавирусные ограничения в США привели Найшуллера к новому статусу: он стал первым в истории российским режиссером, чей фильм возглавил американский прокат. А проход от автомобиля до сцены ночного клуба Алексея Серебрякова в роли русского мафиози под бессмертный хит Алены Апиной будто символически вернул нам права на всю ту клюкву, которую в Голливуде наснимали про русских за последние 40 лет.
Илья Найшуллер
режиссер
«Никто» — тот случай, когда буквально все сошлось. Мы собрали классную команду, очень слаженно отработали на всех этапах производства. В глубине души, быть может, и хотелось бы что-то поругать, но нечего — все ожидания полностью оправдались. Сценарий понравился продюсерам, актеры остались довольны. Это кино, которое получилось во всех смыслах этого слова. Мне хотелось сделать картину для всего мира на английском, но вместе с тем оставить элементы, которые говорили бы что-то исключительно для российской аудитории — я так и сделал.
О том, что «Никто» стал лидером кассовых сборов в Америке, мы узнали не сразу. В Штатах, в отличие от России, нет системы ЕАИС, где можно в режиме реального времени отслеживать сборы. Новость дошла до меня только в понедельник утром, и это, конечно, был праздник. Мой главный продюсер сказал мне: «Ты снял фильм, который был топ-1 в американском прокате — есть чем гордиться».
Апрель
Netflix снимает в России и для России
Платформа, которая стала синонимом онлайн-стриминга, второй год публикует у себя российский контент. Первым сериалом, выведенным на ней под вывеской Netflix Originals, стал стартовский «Лучше, чем люди» в 2019-м, а в 2020-м на Netflix Стивен Кинг посмотрел «Эпидемию». В 2021-м стриминг вышел на российский рынок производства, заказав компании Валерия Федоровича и Евгения Никишова 1-2-3 Production проект «Анна К». Вместе с режиссерами Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым, а также сценаристом Романом Кантором, Федорович и Никишов снимают современную версию «Анны Карениной». В сериале сыграют Светлана Ходченкова (Каренина), Федор Бондарчук (Каренин), Юлия Александрова и Гоша Куценко (Долли и Стива Облонские), Юра Борисов (Левин). На роль красавца Вронского взяли новичка Романа Васильева. Подробности съемок и детали сюжета держатся в строжайшей тайне; известно, что современная Каренина будет светской львицей и женой будущего губернатора Петербурга, которая заведет роман с наследником алюминиевой империи.
Второй российский проект Netflix засекречен сильнее: известно, что это сериал Эдуарда Оганесяна («Чики») с Александром Петровым, который сыграет актера, с которым произошли трагические события. И, наконец, совсем недавно анонсировали третий — и снова сериал 1-2-3 Production, «Ничего особенного» с Юрой Борисовым в главной роли. Его персонаж — актер Леха, который волею судеб стал волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Снимает проект Илья Маланин — актер («Общага», «Зеленый мэр»), решивший дебютировать в режиссуре. Вместе с Борисовым в сериале заняты Полина Пушкарук («Колл-центр»), Дарья Мельникова («Медиатор»), Антон Санкевич и Ольга Ломоносова («Лучше, чем люди»).
Также ходят слухи о проекте Дарьи Жук («Хрусталь») и переговорах с Климом Шипенко («Холоп»). Страшно интересно, что в итоге получится, но попасть на Netflix больше не мечта российских кинематографистов — это уже получилось.
Эдуард Оганесян
режиссер
Мне приятно, что на наш новый проект обратили внимание ребята из Netflix. Это как минимум значит, что историю увидит большое количество людей. Для режиссера это важный момент, но не более того. Рождающиеся истории любят тишину, поэтому аскетизм во время производства — важная для меня вещь. Netflix — корпорация, которая по понятным причинам притягивает большое внимание. Я погружен в историю, и мне меньше всего хочется из нее выныривать. Кино я делаю в первую очередь для зрителя.
В США переснимут «Иронию судьбы», что уже смешно
Ее поставит «наш человек в Голливуде» — выпускник ВГИКа Марюс Вайсберг, который с начала нулевых снимает малобюджетные фильмы в Америке. В России на его счету комедии, отмеченные буйством низового юмора: «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» (с президентом Украины Владимиром Зеленским) и франшиза «Бабушка легкого поведения». От голливудской версии главного новогоднего фильма не стоит ждать шуток про заливную рыбу. Вайсберг обещает ромком в духе «Предложения» с Сандрой Буллок и называет проект «более мягкой и романтической версией „Мальчишника в Вегасе“». Именно так хотят позиционировать проект для западных зрителей, не акцентируя связь с оригиналом. Судя по отрывку, будет добротный ромком для фонового смотрения. Сценаристка проекта Тиффани Полсен работала над похожим фильмом для Netflix — «Парой на праздники», в которой, как и у Вайсберга, главную роль играет Эмма Робертс.
Марюс Вайсберг
режиссер
Съемки, как и планировалось, прошли летом. На сегодняшний день фильм полностью снят, каст не изменился: в главных ролях — Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Не так давно завершили монтаж, сейчас занимаюсь постпродакшеном — остались цветокоррекция, работа с композитором и сведение звука. К середине января мы планируем полностью доделать кино, а первые материалы фильма можно будет увидеть на Берлинском кинорынке в 2022 году.
Сразу скажу, что голливудская версия будет стилистически значительно отличаться от советской. Это чисто американская романтическая комедия, что называется, в голливудских реалиях и с тамошними темпераментом и динамикой. Но по духу кино похоже на оригинальную пьесу. Основная завязка оттуда: он просыпается в ее квартире, перепутав жилище. Как и оригинальной «Иронии судьбы», новой ленте присущи ностальгические элементы, душевность и праздничность. Мне кажется, людям будет гораздо интереснее смотреть кино такого плана. Но это не копия классики, к которой все привыкли, а нечто иное, свежее, современное.
«Художественный» заблистал после ремонта
Красная дорожка ММКФ в «Пушкинском» смотрелась эффектно, но сделать главный премьерный кинотеатр там не удалось — сейчас в нем показывают мюзиклы театра бывшего министра культуры Швыдкого. Премьеры в большом зале «Октября» на Новом Арбате выглядят торжественно, но светские события в этом мультизальнике с тиктокерами и папарацци выглядят так, будто туда позвали вообще всех. С организацией артхаусных премьер, где в одном ряду могли оказаться олигарх, киновед и Рената Литвинова, неплохо справлялся кинотеатр «Пионер», перезапущенный 10 лет назад бизнесменом Александром Мамутом. Ему же вместе с командой института «Стрелка», который совмещает экспертизу в госконтрактах с умением закатить отпадную вечеринку, достался «Художественный».
Это один из первых кинотеатров Москвы, он открылся в 1909 году, в 1912 был перестроен Федором Шехтелем и с 2014 года переживал мучительную реконструкцию. В радикально обновленном «Художественном», открывшемся в апреле, вместо Шехтеля и советской затрапезности внутри обнаружились сверкающие интерьеры в стиле американского ар-деко, книжный магазин, кафе, ресторан и пара баров, где можно накатить «Олд фешен» перед сеансом. Получился в меру роскошный кинотеатр с понятной программой (ставка на фестивальные хиты), которому крайне подошли премьеры «Французского связного» и «Дома Gucci». Он идеально вписался в постпандемийную Москву и эпоху Instagram, когда нужен веский повод, чтобы выбраться из дома в кино. А уж если выбрался, то чтобы сообщить об этом всему свету.
Стас Тыркин
программный директор кинотеатра «Художественный»
Задолго до открытия я расписал на несколько страниц свое видение этого места и предлагал план действий по возвращению ему того величия, которое он, без сомнения, заслуживает. То, что произошло в 2021 году, очень мало отличается от того, что было изложено в этом плане. В ближайшем будущем мы продолжим тематические кинофестивали. Ближайший — Рождественский. Дальше «Оскар-2022» — с такого фестиваля начался обновленный «Художественный» в апреле. В ноябре снова будет каскад премьер ко дню рождения кинотеатра. Про остальные мероприятия умолчим: сложно что-то прогнозировать, когда каждый месяц все планы кладет на лопатки новый штамм вируса.
Май
Алексей Иванов — самый экранизируемый современный писатель России
Сопоставлять Алексея Иванова и Стивена Кинга стало мейнстримом после выхода «Пищеблока» — бестселлера про пионерлагерь, наводненный вампирами. Плодовитый, успешный, работающий в разных жанрах, но в последние годы все больше отдающий предпочтение историям со сверхъестественным компонентом, Иванов идеально проапгрейдил образ большого русского писателя. Он не столько проповедует, сколько развлекает; его самые забористые концепты (в интервью Кинопоиску Иванов рассказал, что придумал «Пищеблок», опираясь на работы британского биолога и популяризатора науки Ричарда Докинза) упакованы в динамичную форму.
Неудивительно, что Иванов — один из двух писателей, который был в гостях у Дудя (второй — создатель «Метро» и «Топей» Дмитрий Глуховский). Ну а для кинематографистов его библиография стала чем-то вроде склада беспроигрышных идей: осенью вышла «Общага» Романа Васьянова по ивановскому дебюту об уральских студентах, попавших в неприятности; в следующем году выйдет эпическая драма «Сердце Пармы»; в производстве — «Тевтоны», «Псоглавцы» и «Вилы».
Алексей Иванов
писатель
Что нужно от романа кинематографистам? Нужны энергичное действие, яркие герои и глубокий конфликт. Нужна выразительная среда. Все это есть в моих романах, поэтому они и востребованы в кино. Действие, герои, конфликт и среда являются еще и литературными достоинствами, потому нет смысла «писать для кино». Писатель в первую очередь должен писать интересные романы и думать о романе, а не о возможном фильме, тогда киношники сами захотят сделать экранизацию. Так что секрет успеха романа в кино — быть хорошей литературой.
Писатель может участвовать в кинематографе в двух ролях: быть автором романа-первоисточника или быть автором сценария. Я был и тем, и тем — писал сценарии для фильма «Царь» Павла Лунгина и сериала «Тобол» Игоря Зайцева, но ни «Царь», ни «Тобол» мне не понравились, потому что режиссеры переделали сценарии на свой лад, а «Тобол» искалечили до такой степени, что я даже снял имя с титров. Как автор первоисточника, я не вмешиваюсь в работу киношников. Конечно, если меня спрашивают о чем-либо, я отвечаю, но сам на их кухню не стремлюсь.
Ни в какой роли я никогда не навязывался киношникам. Меня всегда приглашали писать сценарии и сейчас приглашают по два раза в месяц. Я не таскал романы по киностудиям. Мне всегда предлагали продать права на экранизацию, и я выбирал из нескольких предложений — их было от трех до восьми. Опытный писатель знает, что единственный способ повлиять на экранизацию — выбрать правильную кинокомпанию, а тот писатель, который выбирает режиссера или актеров, не знает, как устроено кинопроизводство.
Июнь
«Холоп» заговорит на семи языках
Сделки по покупке прав на ремейки российских картин — явление редкое. Количество уехавших за рубеж картин за последние 20 лет можно пересчитать по пальцам. Проект Netflix «Семь секунд», в основе которого сюжет «Майора» Юрия Быкова, был тепло принят критикой, исполнительница главной роли Реджина Кинг получила в 2018 году за него «Эмми» и была номинирована на «Золотой глобус». В том же году в прокат в странах Латинской Америки вышел мексиканский ремейк «Горько!» Жоры Крыжовникова — «Пока свадьба не разлучит нас». В этом году стало известно об американской версии рязановской «Иронии судьбы», о которой мы писали выше. Но если реинкарнация советской классики воспринимается как курьез, то, может быть, именно «Холоп» усмирит раздраженных зрителей, уверенных, что у наших режиссеров не хватает фантазии снять что-то оригинальное. В творчестве заграничных тоже бывает много ремейков, и приятно, когда за идеями оттуда поглядывают на нас.
Вадим Верещагин
продюсер, генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип»
На данный момент права на ремейки фильма «Холоп» приобрели компании Sony Pictures, SND (ведущий французский дистрибьютор и производственное подразделение крупнейшей французской медиакомпании Groupe M6, которая владеет самой популярной французской телевизионной сетью) и польская компания Monolith. Студия Sony Pictures планирует производство ремейка в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. SND занимается производством ремейка во Франции, а Monolith, соответственно, в Польше.
Наших кинематографистов продвигают и представляют в мире
В июне этого года проходил международный онлайн-рынок отечественного контента Key Buyers Event: Digital, организованный «Роскино». На мероприятии собрались ведущие закупщики фильмов, зарубежные дистрибьюторы, телеканалы, медиахолдинги и VOD-платформы. По его мотивам Variety выпустил материал-витрину с двенадцатью российскими кинодеятелями, включая Ходченкову, Снигирь и Сангаджиева, к которым рекомендовал присмотреться мировых продюсеров, — воодушевляющий, хотя смахивающий на нативную рекламу. А в августе на Deadline появилась новость о том, что сценарист Роман Кантор подписал контракт с голливудским агентством CCA.
Очевидно, что российское кино сейчас впервые с 1990-х на пике — не только благодаря талантам актеров, режиссеров и сценаристов. Профессионально выросли специалисты по продвижению, которые умеют грамотно подавать российских кинематографистов за рубежом, организовывая им засветку в видных местах, выбирать полезные контакты и контракты. При этом работают такие профессионалы не только в больших корпорациях, продакшенах и агентствах, но и в госинституциях.
Роман Кантор
автор сценария «Серебряных коньков», «Анны К» и «Воланда»
Контракт с CCA — легитимизация на международном рынке. Я работаю с агентом Линдсей Бендер, которая специализируется на сценаристах и шоураннерах. Она ведет всевозможные договоры, а также предоставляет доступ к базе контактов. Плюс агентство помогает в вопросах приобретения прав или, наоборот, предлагает взяться за произведение, которое есть в базе. Это верхушка айсберга при работе с топ-агентствами уровня CCA.
На самом деле, сегодня нет острой необходимости писать на английском. Продукты на локальном языке стали востребованы: «Игра в кальмара», «Зов ада», «Бумажный дом». Во многом повлияла пандемия: остановилось множество проектов, необходимость нового контента подскочила. Корейские сериалы обгоняют все остальные, со временем это может получиться и у российских. К тому же в России снимать дешевле, чем на Западе.
Но тут пока нет отлаженного механизма, а отечественным продюсерам нет смысла готовить кадры для иностранной индустрии. С другой стороны, эта индустрия приходит сюда — например, Netflix заказывает сериалы с прицелом на популярность в России. Фокус, как правило, на локальный рынок, а популярность за рубежом идет бонусом. Фактически сейчас создается лифт, плюс подстегивается конкуренция среди российских стримингов. А вслед за Netflix и Apple проекты в России будет заказывать и HBO. При этом любые политические и цензурные моменты могут все изменить.
Июль
Это было лето «Грома»
Кинокомикс издательства Bubble о далеком питерском «родственнике» Глеба Жеглова Игоре Громе (Тихон Жизневский), перед которым также возникают сложные моральные дилеммы, вышел в прокат 1 апреля, ворвался в топ новинок Кинопоиска, но получил меньше хорошей прессы и денег, чем рассчитывали создатели. Неожиданное второе дыхание фильм настигло после премьеры на Netflix в июле. Спустя сутки после релиза «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самой популярной картиной на стриминге в мире и продержался в топе 10 дней.
Его смотрели от Бельгии до Бразилии, хвалили за юмор и визуальные эффекты, а Жизневского называли русским Фассбендером. Актеры получили массу сообщений в Instagram и новых подписчиков со всего мира. Мировое признание укрепило репутацию «Грома» как возмутителя спокойствия из новостей: еще в мае в Москве на неделю закрыли «Детский мир», потому что на проходившую там фотосессию со звездами «Чумного Доктора» пришла толпа поклонников, нарушив все пандемийные ограничения.
Артем Габрелянов
основатель издательства Bubble Comics, сценарист, продюсер
После проката «Майора Грома» был не самый радужный период в жизни. Однако могу сказать, что ни к кому из нашей огромной команды не было претензий — мы выложились на 100%. Я был уверен, что фильм обретет заслуженный успех, а поддержка и любовь фанатов только укрепили эту уверенность. После релиза на Netflix больше всего меня порадовало, что зарубежные рецензенты напрямую сравнивали «Майора Грома» с фильмами Marvel и DC, причем в таком ключе, что мы выступаем на одном уровне.
Это ужасно приятно, ведь мы действительно ориентировались на лучших представителей жанра. Самая неожиданная реакция была от одного кинокритика, который обозвал Чумного Доктора «Бэтменом-большевиком», что бы это ни значило. Сейчас у нас в работе сразу три проекта: сериал «Фурия» по мотивам комикса «Красная Фурия», короткометражный приквел «Майора Грома», а также полноценный сиквел. В идеале хотим выпускать по одному проекту в год, так что 2022-й будет богатым на новости и анонсы.
Русские берут Канны
Снижение темпов кинопроизводства в Европе, вызванное локдаунами, позволило фестивальным отборщикам пристальнее вглядеться в российское кино, не так сильно пострадавшее от пандемии. Результатом стал переизбыток наших фильмов на фестивалях. Возможно, из-за этого на 2022-й переехали некоторые ожидаемые в этом году релизы вроде «На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина — какой продюсер нашего артхауса не мечтает о европейской премьере! Первыми были Канны, в конкурс которых попал новый Серебренников с галлюциногенной новогодней сказкой «Петровы в гриппе» (оператор этого сложного формального эксперимента Владислав Опельянц был награжден призом Высшей технической комиссии фестиваля). А в каннском конкурсе необычного, экспериментального кино «Особый взгляд» Гран-при получила Кира Коваленко, выпускница знаменитой мастерской Александра Сокурова в Нальчике. Она соревновалась в числе прочих с «Делом» Алексея Германа-младшего — камерной драмой о своенравном оппозиционере, сидящем под домашним арестом.
Другая важная для России награда — Гран-при основного конкурса у «Купе номер 6» Юхо Куосманена. Это финское кино, но снятое в России при участии кинокомпании «СТВ», наших сценаристов и Юры Борисова, которого режиссер заметил в фильме «Бык». Внимание жюри к этой копродукции, на самом деле, более значимо для России, чем кажется. В эпоху, когда сама категория национального кино на фестивалях, по сути, исчезла, российские продюсеры все еще варятся в собственном соку. А любая международная коллаборация не только открывает нам новые источники финансирования, новые рабочие места и новые рынки, но также укрепляет имидж нашей индустрии и статус наших актеров, делая их узнаваемыми для международной аудитории.
На этом путешествие российского кино по Европе не закончилось: в августе «Петровы в гриппе» отправились в конкурс Сан-Себастьяна, потом вошли в программу фестиваля Британского киноинститута в Лондоне, а также были куплены к прокату в 15 странах. В конце лета были Локарно и Венеция с новым русским десантом.
Илья Стюарт
продюсер, сооснователь компании Hype Film
«Петровы в гриппе» — вторая наша совместная картина с Кириллом Семеновичем, когда мы получаем неожиданный для самих себя международный резонанс. Предыдущий фильм «Лето» рассказывает историю о культовых рок-музыкантах, не очень известных за пределами нашей страны. Картина успешно вышла в широкий прокат во многих странах, а во Франции стала настоящим хитом. Такие задачи мы изначально себе даже не ставили и понимали, что это кино, скорее, для локального зрителя. В этом смысле «Петровы в гриппе» — еще более русская картина, которая требует действительно глубокого понимания контекста. Но ее громкое присутствие в международной киноиндустрии и на фестивалях говорит не только о статусе и востребованности Серебренникова, но, безусловно, и об универсальности языка кино.
На сегодняшний день кинотеатральные права на фильм проданы в более чем 40 стран мира. От многих партнеров и коллег я слышал, что, хоть они и не всегда понимали смыслы, во время просмотра погружались именно в киноязык и вселенную, который Кирилл создал вместе со своими единомышленниками. На мой взгляд, в этом и есть сила авторского кино. Оно настолько многослойное, что посылы и трактовки могут быть бесконечными. «Петровы в гриппе», как мне кажется, энциклопедия российской культуры и жизни, поэтому зрители всех национальностей с интересом погружаются в этот мир.
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Apple подписывает Роднянского на FLD, он работает над сериалом о ЛГБТ
В июне спродюсированный Роднянским фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» взял Гран-при «Особого взгляда» в Каннах; фильм также был показан на фестивалях в Нью-Йорке, Торонто, Иерусалиме и Сен-Себастьяне. В июле компания Роднянского AR Content объявила о стратегическом сотрудничестве со стримингом Apple TV+: они подписали пресловутый first look deal — соглашение, в рамках которого у американцев появилось право первыми выбирать для производства и показа проекты Роднянского. Его компания стала первой, заключившей такой контракт с Apple за пределами Америки и Британии, но с Кинопоиском у него также есть соглашение о производстве семи сериалов в ближайшие три года, включая тру-крайм «Мерзлая земля» о таксисте-маньяке из Хакасии и сериал Everybody’s Woman о порноиндустрии в Восточной Европе. Еще один его проект — «Красная радуга», история, рассказанная переводчицей Ларисой Бельцер, о том, как в зените брежневского застоя в СССР по ошибке оказалась группа ЛГБТ-активистов из ФРГ; за этот сюжет Роднянский уже получил 50 тыс. евро, выиграв их с концепцией сериала на форуме Series Mania в августе.
В сентябре продюсер провел «Кинотавр» в Сочи, который небыстро, но все же возвращается к прежним масштабам, и объявил, что другая его компания — «Нон-Стоп Продакшн» — снимет сериал о Павле Дурове для Okko. В декабре «Разжимая кулаки» был выдвинут от Россию на «Оскар», снимавший «Хранителей» и «Наследников» американец Андрий Парекх был объявлен режиссером «Красной радуги», а сам Роднянский в очередной раз попал в список 500 важнейших людей медиаиндустрии по версии Variety. Кажется, в 2021 году Александр Ефимович произвел столько качественного контента и новостей о нем, сколько не производила вся российская киноиндустрия лет десять назад. В следующие годы его, очевидно, станет еще больше.
Александр Роднянский
продюсер, основатель компаний «Нон-Стоп Продакшн» и AR Content
Наше партнерство с Apple TV — первая не только в России, но и за пределами США и Великобритании сделка с глобальной платформой, предусматривающая стратегическое партнерство. Для нас и для авторов, с которыми мы работаем, очень важна возможность создавать событийные сериалы для мировой аудитории в сотрудничестве с одной из крупнейших международных компаний. Мы не вправе разглашать информацию о конкретных проектах, которые мы разрабатываем для Apple TV+, но надеемся, что о них скоро расскажет сама платформа.
«Красная радуга» — мой любимый проект. Он разрабатывается как сериал для российской и международной аудиторий. Острый, даже провокативный, драматичный, увлекательный и ироничный, он в состоянии заинтересовать зрителей в разных странах мира. Несмотря на некоторую публицистичность замысла, «Красная радуга» — это прежде всего история о силе любви. Сейчас над проектом работают британский сценарист Мэтт Джонс, автор «Доктора Кто», «Торчвуда» и «Молокососов», и американский режиссер Андрий Парекх, обладатель «Эмми» за лучшую режиссуру в сериале «Наследники», постановщик «Хранителей», оператор «Сцен из супружеской жизни». Уверен, этот сериал ждет интересная судьба и, самое главное, искренний отклик у зрителей.
Август
«Герду» хвалит Гаспар Ноэ
На кинофестивале в Локарно прошла мировая премьера «Ивана Денисовича» Глеба Панфилова по повести Александра Солженицына; за фильм актеру Филиппу Янковскому досталась награда независимых кинокритиков Boccalino d’Oro. Оба российских фильма из основного конкурса — «Медея» Александра Зельдовича и «Герда» Натальи Кудряшовой — получили призы молодежного жюри.
В «Герде» главную героиню сыграла Анастасия Красовская — непрофессиональная актриса, которую режиссер Наталья Кудряшова нашла в Instagram. Она играет студентку Леру из провинции, днем та учится на соцфаке, а по ночам подрабатывает в стриптиз-клубе. В итоге Красовская показалась жюри настолько убедительной, что ей присудили награду как лучшей актрисе. Однако, кажется, даже большей наградой для Кудряшевой стало сообщение Гаспара Ноэ, который написал ей в тот же Instagram, также отметив работу Красовской и оператора Василия Григолюнаса («Пассажиры», «Топи»).
Наталья Кудряшова
актриса, режиссер и сценаристка
Фестивальный бум российского кино в 2021 году — это потрясающе. Мы снимаем крутые фильмы, и здорово, что европейский зритель это понимает. Я очень жду, когда это начнет понимать российский зритель в таком же объеме и масштабе. Кстати, с Гаспаром Ноэ, который похвалил нашу «Герду», мы продолжаем поддерживать связь. Ждем счастливой возможности, чтобы пересечься на одном из международных фестивалей, куда, возможно, я поеду с «Гердой», а он с «Вортексом», как это произошло в Локарно. Он приглашал нас в Париж, но, к сожалению, пандемия спутала все карты. После показов в Локарно к нам подходило большое количество людей на улицах. Зрителей привлекло в этом фильме то, что он настоящий и красивый. Отмечали потрясающие актерские работы. Для зрителей в Локарно не представляло большого труда считать смыслы, которые туда заложены. Для некоторой части российской аудитории они оказались сложны.
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В экспертные советы при Минкульте вливается новая кровь
В августе экспертный совет, который решает, какой фильм стоит поддержать государству, пережил реорганизацию. В состав экспертов вошли представители онлайн-кинотеатров, фестивальные кураторы, кинокритики и журналисты. Среди них — продюсер Петр Ануров, сценарист Роман Кантор, гендиректор «МТС Медиа» Игорь Мишин, соосновательница Beat Film Festival Алена Бочарова, придумавший фестиваль экспериментального кино MIEFF Владимир Надеин, куратор кинопрограмм ГЭС-2 Кирилл Адибеков, Ангелина Голикова, снявшая «Кресты» — первый наш док, вышедший под маркой Netflix Originals, — и многие другие. Отраслевое, но важное изменение, последствия которого станут ощутимы в ближайшие годы.
Евгений Григорьев
режиссер театра и кино, сценарист, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения РФ
Главное, что надо понимать об изменениях в работе экспертного совета, — кардинально поменялся подход. Раньше совет не видел проекты, кроме как на бумаге, а также не пересекался с людьми, которые эти проекты хотят воплотить. Теперь есть и защита проектов, и контакт с авторами. Нас защищает закон, который гласит, что никто не может оказывать корпоративное давление со стороны. Плюс мы голосуем анонимно — индустрия емкая, все друг друга знают, поэтому можешь, условно говоря, сказать нет проекту своего приятеля, и об этом не будет известно.
Важно и другое: у любого члена совета есть право вынести проект на переголосование, предъявив ряд аргументов в его пользу. Благодаря этому нам удалось спасти немало классных историй. До Светланы Максимченко такого уровня демократии не было никогда. Это лучшее, что есть сегодня в российской индустрии. Хотя экспертный совет по составу для меня до сих пор довольно спорный, но я надеюсь, что некомпетентных людей индустрия со временем выдавит.
Сентябрь
Капитан Волконогов бежит по Венеции и далее
Второй мощный рывок нашего кино на фестивальные рубежи — в Венеции. Зрителей основного конкурса изумлял ГУЛАГ-мюзикл Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал»; на периферии венецианского лайн-апа, в экспериментальной программе «Неделя критики», триумфально прошли «Обходные пути» Екатерины Селенкиной, получившие приз фестиваля за лучший дебют. Какой из этих фильмов смелее — вопрос. У Селенкиной — медленное мокьюментари, имитирующее документальную съемку московских районов, по которым ходит герой-подросток, работающий закладчиком; в конце концов история героя превращается в историю города, изложенную странным языком статичных кадров.
Чупов с Меркуловой осмелились разрушить негласный канон изображения Большого террора: тут нет никаких унылых бараков, войлока и серых ватников; бодрые энкавэдэшники одеты в красные штаны, как франты, исполняют пляски опричников и живут в разукрашенном граффити Ленинграде. Невероятное визуальное наслаждение от фильма и его мрачный сюжет вызывают страшный диссонанс. После Венеции «Волконогов» добежал до сочинского «Кинотавра», где стал зрительским фаворитом, получил приз за сценарий на фестивале «Золотой единорог» в Лондоне, а на кинофестивале в Филадельфии победил вообще всех. Права на его прокат проданы в Италию, США, Норвегию и даже Индонезию, в России он выйдет 7 апреля 2022 года.
Наташа Меркулова
режиссер
Мы не в первый раз были на Венецианском кинофестивале, но впервые участвовали в основном конкурсе. Когда твой новый фильм попадает в один ряд с новыми работами Соррентино, Альмодовара, Джейн Кэмпион, ты просто сначала не можешь в это поверить. Это слишком невероятное событие. Потом мы приезжаем в Венецию, наш фильм показывают, люди ему хлопают, и ты снова не можешь в это поверить. После Венеции было еще много фестивалей, но мы, к сожалению, практически ни на один из них не попали, потому что у нас съемки. Была курьезная ситуация, когда «Капитан Волконогов бежал» в течение суток получил три приза на разных материках.
Алексей Чупов
режиссер
Самой первой наградой «Волконогова» стал приз зрительского голосования на «Кинотавре», его вручал Кинопоиск. Первой крупной международной — главный приз на МКФ в Филадельфии, где до этого российские фильмы никогда не побеждали. Приятной неожиданностью стали и три премии «Золотой единорог»: за лучший фильм, за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль Юре Борисову на Russian Film Week в Лондоне. Но дело ведь не только в призах — для нас очень важна реакция аудитории. «Волконогов», судя по отзывам зарубежных зрителей в соцсетях, вызывает какой-то прямо бурный отклик. Зарубежные рецензии на фильм очень эмоциональны, для нас это необычно.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко в космосе
На МКС прошли съемки драмы «Вызов» — первого художественного фильма, частично снятого на борту станции. Работу над ним доверили Климу Шипенко, постановщику народного хита «Холоп» и драмы о космонавтах «Салют-7». По сюжету женщина-врач Женя (Юлия Пересильд) отправляется на МКС, чтобы провести операцию космонавту, который не может вернуться на Землю. Шипенко и Пересильд провели 12 дней на станции и сняли около 30 часов материала, а в перерывах между съемками даже поужинали в американском модуле МКС.
Это событие отправляет нас в эпоху космической гонки: планировалось, что этой же осенью на орбитальные съемки отправятся режиссер Даг Лайман и Том Круз, которых поддерживает SpaceX Илона Маска и NASA. Но «Роскосмос» добрался до МКС быстрее. Однако ждать «Вызов» придется аж до 2023 года.
Клим Шипенко
режиссер
Представьте, что вы приходите снимать кино в дом из пятнадцати комнат, где все двери открыты, в помещении ты ничего особо изменить не можешь — ни цвет стен, ни расположение мебели. Ты должен снимать кино. При этом ты находишься в невесомости: нужно рассчитывать степень импульса, с которым отталкиваешься, просчитывать конечную точку полета. Это не Питер Пэн, который хочет — зависнет где-то, а хочет — дальше полетит. В руках камера, нужно еще самостоятельно фокус переводить, пытаться организовать окружающее пространство. В окнах каждые 45 минут меняется свет: то день, то ночь. Плюс ты один за всю съемочную группу: нужно подумать, как звук записать, добиться игры от космонавтов, которые актерами не являются. Хорошо, что в этих обстоятельствах Юлия Пересильд взяла на себя функции реквизитора и надевала самостоятельно костюмы. Также она выучила сценарий, а потому могла проследить за постоянством кадра.
Думаю, о целесообразности финансовых трат на съемки фильма в космосе должны отвечать те люди, которые это решение принимали, а не режиссер, автор сценария и оператор. Передо мной была поставлена сложная художественная задача, которую я еще не выполнял. Опасения, что кино получится не таким, как я его задумал, есть всегда, но это не значит, что конечный фильм получится хуже первоначального замысла. Съемки в космосе, естественно, внесли коррективы в то представление, которое было у меня в начале, но, мне кажется, кино трансформируется в лучшую сторону.
Детективы писателя-вундеркинда Майка Омера экранизируют в России
Майк Омер — израильский прозаик, пробившийся в топ Amazon с триллерами про криминального психолога Зои Бентли. «Новый Томас Харрис» вполне мог бы оказаться в офисе большой западной компании, но Омер продал права на свои романы «Внутри убийцы», «Заживо в темноте» и «Глазами жертвы» Кинопоиску. Объяснил это тем, что здесь снимают «быстро и хорошо», и признался в любви сериалам «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». Интеллектуальная собственность — главное, за чем гоняются студии. Неожиданное решение автора бестселлеров — еще одно подтверждение того, что Россия теперь воспринимается не только как рынок сбыта, но и как производитель, способный делать истории, которые будет смотреть весь мир.
Майк Омер
писатель
Я вел несколько переговоров по экранизации, но они продвигались очень медленно. Была одна американская студия, которая в какой-то момент заинтересовалась книгами, но она пошла в направлении, совершенно отличном от содержания первоисточника. Увы, американские студии так медленно раскачиваются, особенно сейчас из-за COVID-19. Тогда я начал выходить на связь со студиями по всему миру. Российским производством я заинтересовался благодаря «Эпидемии» и «Лучше, чем люди», плюс мои книги хорошо продавались в России. Самое главное, российские продюсеры оказались очень расторопными, я сразу получил ответные письма. Насколько я понял, производство сериала будет выходить в динамике книги.
Октябрь
Минкульт налаживает кинодипломатию
Мощная поддержка для российского кино — госфинансирование, которое распределяет в том числе министерство культуры (как работает эта система, мы объясняли тут). В 2021-м в питчинге Минкульта участвовало 90 игровых фильмов, финансовую помощь в итоге получат 25 проектов, среди которых четыре фильма в копродукции с европейскими странами — такие соглашения министерство заключает с 2019 года. За два года инициатива уже дала плоды. Российско-европейский роуд-муви «Купе номер 6» с Юрой Борисовым получил Гран-при в Каннах и вошел в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм» от Финляндии. По этой же программе поддержали фильм израильского режиссера Тома Шовала «Оставь печаль свою», над которым работали кинематографисты из России, Германии и Франции, а сопродюсером выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту.
Копродукция расширяет возможности нашего кино: благодаря совместным картинам российских звезд узнают за рубежом, что повышает их шансы попасть в международные проекты. Вдобавок картины в партнерстве с неочевидными для европейских зрителей странами пользуются спросом на местных фестивалях. Поддерживая это направление, в 2021 году Минкульт выделит средства экологической драме Ивана И. Твердовского «Кликушество», которую снимут вместе с Норвегией. Это история 18-летней Вики, которая живет с редким заболеванием. Она сбегает из своего поселка в Норвегию на лечение и совершает преступление, чтобы остаться в стране.
Катерина Михайлова
продюсер фильма «Кликушество», генеральный директор компании Vega Film
Для меня это личный проект. Я долгое время жила и училась в Норвегии. Хотелось сделать проект, в котором участвовали бы обе страны. Мы с Иваном познакомились как раз на фоне любви к Норвегии. Возможно, в этом проекте будут и другие страны — сейчас ведутся переговоры. Тема экологии, которую мы затронем, крайне актуальна сегодня. Человечество живет на планете Земля, состояние которой ухудшается с каждым годом.
Потенциал России как партнера в копродукциях высокий. Посмотрите, какое количество фильмов, созданных с участием России, было на кинофестивалях в 2021 году. У Минкульта есть отбор кинопроектов миноритарной копродукции, там каждый год представлены сильнейшие картины, которые получают весомую поддержку. В России огромная территория с самыми разными локациями, которые практически не используются в съемках. Хочется, чтобы иностранные кинематографисты увидели эти просторы и снимали здесь.
Декабрь
«Контейнер» доставляется на Apple TV+
Весной 2022 года проект START «Контейнер» ждет мировая премьера: драматическая история о суррогатном материнстве станет первым российским проектом линейки Apple Originals. Этот успех — заслуга не только творческой группы, работавшей над другим не менее успешным сериалом — «257 причин, чтобы жить», но и большая удача режиссера Максима Свешникова. Проект действительно попал в нерв времени: в российских соцсетях месяцами обсуждают этические и моральные грани суррогатного материнства, врачей, которые оказывали помощь биологическим родителям и сурмамам, правоохранители обвиняют в «торговле детьми» — вот так реальность находит отражение в искусстве, достойном уехать на экспорт.
Дарья Бондаренко
директор по управлению контентными правами START
Для нас очень ценно, что Apple, Netflix, Amazon выбирают сериалы START для линейки Originals. «Контейнер» соответствует контентной линейке площадки международного уровня. Сериал, с одной стороны, имеет некое локальное послевкусие, при этом затрагивает чувствительную тему, которая резонирует со всем миром. Помимо сильной драматической линии, также поднимаются вопросы этики и морали. С точки зрения картинки проект очень красивый, кинематографичный, с качественно прописанными персонажами, историями и арками. В результате этой сделки START стал первым сервисом на российском рынке, у которого компания Apple купила готовый продукт. Насколько известно, это третья сделка такого рода для Apple в мире. Первыми международными сериалами в линейке Apple Originals стали израильские проекты Teheran и Losing Alice.
Год Юры Борисова
Актер Борисов, которого пару лет назад можно было увидеть в ТВ-сериалах и на вторых ролях в кино, за год превратился в самое узнаваемое лицо на экранах. В этом году с Юрой Борисовым в титрах вышли «Купе номер 6», «Мама, я дома», «Герда», «Капитан Волконогов бежал» и «Подельники» документалиста Евгения Григорьева. Также Netflix анонсировал третий российский сериал — драматическое шоу «Ничего особенного» с Борисовым в главной роли.
Финская драма «Купе номер 6», где актер сыграл быдловатого, но очаровательного русского паренька Леху, в декабре попала в шорт-лист претендентов на «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», а летом взяла Гран-при в Каннах. Драму «Мама, я дома» сокуровского ученика Владимира Битокова с Борисовым в роли дембельнувшегося из Сирии контрактника показали в Венеции. «Герду» и «Капитан Волконогов бежал» с Борисовым, как было сказано выше, также ожидала удачная фестивальная история. Вездесущность актера, пожалуй, достигла предела, когда он перевоплотился в писателя Пелевина для обложки специального номера Esquire. Возможно, в ближайшее время за условную позицию «интересного русского, который не играет охранников» Юре придется побороться с героем своего же поколения Александром Кузнецовым, который уже снялся во французской военной драме «Мой легионер», а потом выйдет на голливудскую арену в новых «Фантастических тварях» в 2022-м.
Юра Борисов
актер
Это был захватывающий год. Только сейчас я начинаю осознавать, что происходило. Концентрация событий такая, что времени на рефлексию не было — за одной премьерой шла следующая. С одной стороны, благодаря всему этому появляются новые предложения. С другой стороны, такая плотность событий вызывает некоторый дискомфорт. В общем, внимание не такая уж веселая штука! Думаю, такой фестивальный каскад в моей жизни никогда не повторится, это невероятно странное стечение обстоятельств.
Шансы на победу «Купе номер 6» на «Золотом глобусе» никак не оцениваю, так же как и не делал этого в Каннах, оттого награда во Франции стала крайне приятным сюрпризом. Мы все — и я, и Юхо, и Сейди — просто наблюдаем за происходящим. Мне очень интересно получить фидбэк на наш фильм от зрителей разных стран. Чем громче он прозвучит, тем в большем количестве стран его посмотрят.
Под занавес 2021 года от имени Лехи я бы поднял тост, как он и в фильме говорит: «Ну, давай!» С Новым годом, и будьте здоровы!
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Авторы: Тимур Алиев, Ольга Белик, Кира Голубева, Игорь Кириенков, Василий Корецкий, Лиза Кузнецова, Филипп Миронов
Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images, пресс-служба Netflix, Karwai Tang / Getty Images, Amanda Edwards / Getty Images, пресс-служба кинотеатра «Художественный», Andreas Rentz / Getty Images, Stephane Cardinale — Corbis / Corbis via Getty Images, Сергей Савостьянов / ТАСС