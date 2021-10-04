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Крупным планом

Подкаст«Титан»: почему нежный боди-хоррор выиграл Канны

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Почему французский боди-хоррор «Титан», в котором героиня занимается сексом с автомобилем, на самом деле очень нежное трогательное кино? Чем подход режиссерки Жюлии Дюкурно похож на метод Кроненберга, Тарковского и Антониони? За что фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах? И почему стоит посмотреть предыдущий фильм Дюкурно — «Сырое», хоррор про каннибализм?

Агат Руссель
Адель Гиг
Агат Руссель
Венсан Линдон
Геранс Марилье
Венсан Линдон
Агат Руссель

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают каннского победителя «Титан» и спорят, шокирует ли фильм. О том, как фильм описывает гендерные проблемы, рассказывает Катя Карслиди, основательница независимого портала о кино Cinemaholics и ведущая подкаста «Смотри у меня».

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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