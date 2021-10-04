«Титан»: почему нежный боди-хоррор выиграл Канны

Почему французский боди-хоррор «Титан», в котором героиня занимается сексом с автомобилем, на самом деле очень нежное трогательное кино? Чем подход режиссерки Жюлии Дюкурно похож на метод Кроненберга, Тарковского и Антониони? За что фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах? И почему стоит посмотреть предыдущий фильм Дюкурно — «Сырое», хоррор про каннибализм?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают каннского победителя «Титан» и спорят, шокирует ли фильм. О том, как фильм описывает гендерные проблемы, рассказывает Катя Карслиди, основательница независимого портала о кино Cinemaholics и ведущая подкаста «Смотри у меня».
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов