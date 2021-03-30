Что посмотреть: «Майор Гром: Чумной Доктор» — первый российский кинокомикс

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» — снятый по одноименной серии издательства Bubble первый российский кинокомикс. В нем сыграли Тихон Жизневский, Любовь Аксенова и Алексей Маклаков.

Какие изменения претерпевают западные супергеройские каноны в российском кинокомиксе? Какую роль продюсер и сценарист Артем Габрелянов отвел в фильме социальной повестке? Какие визуальные приемы помогли режиссеру Олегу Трофиму создать альтернативный Санкт-Петербург? И как фан-база поддерживает «Майора Грома»?

Смотрите «Майор Гром: Чумной Доктор» на КиноПоиск HD в Плюсе

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