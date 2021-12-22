Итоги 2021 года: надежды, рекорды, потери и планы

16 главных событий, тенденций и героев уходящего года — от туманных перспектив американских кинотеатров до несомненных достижений Тимоти Шаламе и Дени Вильнёва. А также большой рывок Китая, массовый каминг-аут немецких актеров, охота за головой Нолана и триумф женщин.
Дискуссия года
Будущее кинотеатров
Закрытие кинотеатров на карантин в некоторых частях света растянулось на год и даже больше — такого кризиса индустрия еще не знала. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе залы возобновили работу лишь весной 2021-го, и только после этого американский прокат начал оживать (без двух крупнейших городов США голливудские студии не видели смысла выпускать в кинотеатрах главные премьеры).
Непонятно, восстановится ли прокат до прежнего уровня. По итогам года о докризисных показателях остается только ностальгировать: в благополучном 2019 году совокупный мировой бокс-офис составил 42,5 млрд долларов, в 2021-м — около 21 миллиарда. Премьер тоже было гораздо меньше (в США 419 против 911 в 2019-м). Однако многие из них появились на стриминг-платформах сразу же в день выхода в прокат — такую стратегию проводили Warner Bros. с сервисом HBO Max и Disney, которая форсированно развивает свой стриминг Disney+. Понятно, что платформы не откатятся на позиции двухлетней давности: онлайн-видео и так было в тренде, и в дальнейшем все больше фильмов будет выходить сразу на стриминге, а для остальных сократятся сроки прокатного окна, то есть периода от начала проката до премьеры на видео. Во времена VHS студии гарантировали американским кинотеатрам 90 дней, но после радикальных экспериментов этого года старые правила были пересмотрены. По новым соглашениям стандартом отныне будет прокатное окно в 45 дней.
Многие кинотеатры с трудом пережили локдауны и сокращение репертуара, а некоторые и вовсе не пережили. По состоянию на декабрь более 600 кинотеатров в США (примерно 12% от их общего числа до пандемии) так и не открылись повторно. Тяжелее всего пришлось, естественно, независимым кинотеатрам с одним-двумя залами, которые и раньше с трудом выходили на рентабельность. Ярким символом кризиса стало закрытие Cinerama Dome — легендарного кинотеатра на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе, который за полвека истории превратился в городскую достопримечательность. Там, например, снята одна из сцен «Однажды в… Голливуде» — Тарантино вместе с Ноланом остается самым принципиальным поборником большого экрана.
Стриминг года
Disney+
Главные энтузиасты стриминга среди студий-мейджоров — компания Disney. В уходящем году корпорация сделала ставку на гибридный формат релизов — одновременно в кинотеатрах и на сервисе Disney+. Так вышли многие проекты студии, включая «Черную Вдову» и «Круэллу». Мультфильм Pixar «Душа» в США и Канаде вообще не стали показывать на большом экране. В отличие от конкурентов вроде WarnerMedia и ее платформы HBO Max, Disney не позволяет смотреть премьерные фильмы по подписке, а берет за это дополнительные 30 долларов (цена двух-трех билетов в кино в США). Хотя осенние премьеры Disney вышли в прокат традиционным способом, с соблюдением окна, глава студии Боб Чапек не исключил, что гибридная модель будет выборочно применяться и дальше.
Параллельно на Disney+ весь год выходили громкие проекты, созданные специально для стриминга. Киновселенную Marvel расширили сериалами «Ванда/Вижн», «Локи» и «Сокол и Зимний Солдат», к которым в следующем году добавится «Мисс Марвел». Игровые ремейки старых сказок тоже отправляют в онлайн: мимо больших экранов в 2022-м пройдут «Питер Пэн и Венди» и «Пиноккио» Роберта Земекиса с Томом Хэнксом и Джозефом Гордоном-Левиттом.
Мейджор года
Universal
Компания Universal, которая вообще-то считается отстающей среди студий-мейджоров, в этом году смогла извлечь максимум из двух своих долгоиграющих франшиз. «Форсаж 9» вышел в июне и стал крупнейшим хитом летнего сезона, а 25-й фильм бондианы «Не время умирать» (см. ниже) захватил лидерство в мировом прокате осенью. Словно оправдывая свое название, Universal особенно сильна на международной сцене. Вин Дизель со товарищи получил за пределами США 76% своих сборов, Бонд — 79%. И это пока два самых кассовых голливудских релиза 2021 года: уступив по мировым сборам двум китайским фильмам (см. ниже), «Не время умирать» заработал по итогам проката 773 млн долларов и занял третье место, а «Форсаж 9» расположился строкой ниже с 726 миллионами.
Еще одна не столь большая, но важная для Universal победа: компании удалось переманить Кристофера Нолана после двадцати лет его сотрудничества с Warner Bros. Отношения между режиссером и «Уорнерами» испортились из-за их политики гибридных релизов. Universal согласилась выделить 100-миллионный бюджет на проект Нолана о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Кроме того, от Universal режиссер получил гарантии проката в кинотеатрах с увеличенным до 90 дней окном.
Кубрик года
Дени Вильнёв
В 2021-м стало окончательно понятно: высокобюджетная авторская фантастика сегодня — это Дени Вильнёв. Модный канадец выпустил фильм по «Дюне» Фрэнка Герберта, одной из самых читаемых и влиятельных сай-фай книг, и это уже после «Прибытия» и успешного сиквела «Бегущего по лезвию». Причем если в «Бегущем по лезвию 2049» Вильнёв должен был создать производную от оригинального фильма Ридли Скотта, то визуальный мир «Дюны» придумывался с нуля, без учета экранизации Дэвида Линча. Космический феодализм Герберта на экране получился живописным и необычно строгим — попробуйте вспомнить другой голливудский тентпол последних лет, где вообще нет ярких цветов! Несмотря на неповоротливость сценария, «Дюна» подтвердила и упрочила репутацию Вильнёва как режиссера с визуальной фантазией, чувством стиля и любовью ко всему масштабному. А успех фильма довершил выбор на главные роли икон поколения Z — Тимоти Шаламе и Зендеи.
Уже анонсированное продолжение «Дюны» не единственный план Вильнёва на ближайшие годы. Чем можно заняться в сай-фае после фильма по мотивам Филипа Дика и фильма по Фрэнку Герберту? Конечно, фильмом по Артуру Кларку. Вильнёв намерен экранизировать роман «Свидание с Рамой» — главное произведение фантаста наряду с «Космической одиссеей». Вильнёва и так уже часто сравнивали со Стэнли Кубриком, и теперь он прямо метит в наследники (никто, кроме Кубрика, кино по Кларку не снимал).
Актер года
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе в дополнение к звучному имени, безупречной внешности и аккуратному публичному образу до статуса суперзвезды не хватало только роли в блокбастере. И теперь она у него есть — Пол, наследник герцогского дома Атрейдес в «Дюне». Съемки второй части еще не начались, но Шаламе вместе с Зендеей (ее героиня почти не появляется в первом фильме) уже можно заранее номинировать на звание самой красивой экранной пары Голливуда. Там же, в сиквеле, у Шаламе будет шанс получше раскрыть себя как актера — все-таки в первой «Дюне» Пол только готовится стать героем, но дальше возьмет историю в свои руки.
Сыграв в важнейшем блокбастере года, актер отметился большой ролью и в важнейшем инди-фильме — «Французском вестнике». В обширной актерской труппе Уэса Андерсона он новое лицо. Но Шаламе не теряется в толпе заслуженных и народных: его персонаж — главный герой в одной из трех больших новелл «Французского вестника», причем экранной партнершей Шаламе в этой истории стала сама Фрэнсис МакДорманд (см. ниже). Студент-революционер и любитель шахмат Дзеффирелли Б. — мягкая пародия на романтичный типаж из французских шестидесятых, а Шаламе в этой роли доказывает, что умеет быть смешным.
В этом году Шаламе вряд ли хватит места в актерских категориях, зато сразу три проекта с его участием имеют шансы на номинацию «Лучший фильм» — кроме «Дюны» и «Французского вестника», он сыграл в «Не смотрите наверх» Адама МакКея.
Актриса года
Фрэнсис МакДорманд
Ферн из «Земли кочевников» не просто яркая героиня, а знаковая. Фрэнсис МакДорманд играет в картине Хлои Чжао, по сути, воплощение национального американского характера — сильную, абсолютно независимую женщину, которая живет своим умом и своими руками, кочуя по стране, как первые переселенцы. Она единственная «настоящая» актриса среди непрофессиональных исполнителей, играющих самих себя, но МакДорманд ни разу не фальшивит. За все это она получила третий «Оскар» за главную роль — такое до сих пор удавалось только Дэниэлу Дэй-Льюису и Кэтрин Хепберн, единственной (пока?) обладательнице четырех актерских статуэток.
Для МакДорманд год заканчивается «Трагедией Макбета» — первой работой Джоэла Коэна без брата Итана, который решил уйти из режиссуры. Все свои ранние известные роли актриса сыграла в фильмах Итана и Джоэла, за которым она замужем уже почти 40 лет, но в последнее время они редко работали вместе. Новый фильм — экранизация Шекспира, в которой МакДорманд играет леди Макбет.
Girl power года
«Оскар» и Каннский фестиваль
Подсчеты женщин и меньшинств среди номинантов «Оскара» — обязательная тема в дискуссиях вокруг премии в последние годы. После #MeToo победу женского фильма в главной номинации ждали с возрастающим нетерпением, и вот весной этого года лучшим фильмом 2020-го была признана «Земля кочевников» китайской иммигрантки Хлои Чжао. Во многом Чжао повезло: подборка претендентов была, спасибо коронавирусу, слабейшей за долгое время. Зато знаменательно, что прецедентным стал фильм, сделанный средствами постдокументального кино, то есть для «Оскара» совершенно нетипичный. Так что победа «Земли кочевников» не просто поставила галочку, но и связала понятие женской режиссуры с новаторским подходом и нестандартным взглядом. В чем в принципе и заключается смысл diversity для киноэстетики. Чжао получила приз и как лучший режиссер, став второй после Кэтрин Бигелоу женщиной, победившей в этой категории.
Самый престижный киноприз Европы, «Золотую пальмовую ветвь», в этом году тоже получила женщина — всего во второй раз в истории после победы Джейн Кэмпион в 1993-м. Каннский фестиваль активно критиковали за исчезающе малое количество женщин среди конкурсантов, дирекция смотра в ответ настаивала, что единственным критерием отбора является художественный. Число женских фильмов в программе, однако, подросло. Ну а после феминистской акции на фестивале 2019-го главный приз «Титану» Жюлии Дюкурно оказался для престижа Канн очень кстати. Наградив этот красочный боди-хоррор, жюри Спайка Ли снизило напряжение вокруг гендерного вопроса в Каннах, а также выдало огромный аванс перспективной француженке и поощрило сугубо европейскую линию эстетского арт-кино.
Финал года
«Не время умирать»
Дэниэл Крэйг больше не агент 007. Двадцать пятый фильм о Джеймсе Бонде, он же пятый и последний с Крэйгом, дожидался релиза полтора года (это первый голливудский релиз, перенесенный из-за пандемии). Тренд на усложнение героя и эмоциональные сюжеты, который бондиана взяла в 2000-е, в «Не время умирать» достиг кульминации и закономерной развязки. Итог эпохи Крэйга подведен, но если иметь в виду будущее бондианы вообще, то фильм заканчивается вопросительным знаком. Барбара Брокколи (вместе с братом Майклом Дж. Уилсоном она управляет компанией EON Productuions, производящей бондиану) уже подтвердила, что продолжение следует. Еще бы, с 773 млн долларов мировых сборов «Не время умирать» стал самым кассовым голливудским релизом года! Но пока что все гадают, кто станет новым Бондом и будет ли вообще в следующих картинах герой с таким именем.
Рыцарь года
Сэр Ридли Скотт
Недавно отпраздновавший 84-летие Ридли Скотт оказался одним из самых активных режиссеров Голливуда. Под конец года британский ветеран выпустил сразу два фильма — «Последнюю дуэль» и «Дом Gucci». Общее между ними — преступление в центре сюжета, токсично-маскулинный Адам Драйвер и исторический сеттинг (Средние века и 1970-е соответственно). Скотт — редкий в сегодняшнем кино режиссер, который получает высокие бюджеты на драматические фильмы для взрослой аудитории, и он использует это доверие, чтобы поговорить на любимые темы — о неразрывной связи капитализма и криминала в «Доме Gucci» и о неоднозначности прошлого в «Последней дуэли». Вместе с Дэвидом Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре») Скотт в этом году реабилитировал рыцарскую тему в Голливуде и, будучи сам обладателем титула, подверг сомнению традиционный маскулинный идеал.
Корейцы года
«Игра в кальмара»
Сенсация телевизионного сезона: сериал, спродюсированный Netflix, но снятый корейской группой на корейском языке, стал самым популярным в истории сервиса. Если сложить все просмотры «Игры в кальмара» на сайте за первые четыре недели, получится 1,65 миллиарда часов, то есть 182 тысячи лет чистого времени. Прежний рекорд сериала «Бриджертоны» превзойден в 2,6 раза.
Ажиотаж вокруг «Игры в кальмара» продолжает мировую моду на все корейское и в этом следует за «Паразитами», два года назад неожиданно победившими на «Оскаре». У сериала и правда немало общего с фильмом Пон Джун-хо. Это тоже сатира на современное классовое общество, только сюжет сериала более масштабный: 456 добровольцев, которых бедность довела до отчаяния, в надежде на крупный приз участвуют в игре на выживание для развлечения богатой публики. И «Паразиты», и «Игра в кальмара» избегают нравоучений и простых интерпретаций, зато не стесняются гротеска и экстремального насилия, что для Кореи не так уж необычно, но западного зрителя может застать врасплох. Теперь дело за профессиональным признанием. «Игра в кальмара» уже выдвинута на «Золотой глобус» и премию «Выбор критики», почти наверняка и на «Эмми» ее не обойдут вниманием. Ни один сериал не на английском языке раньше не получал даже номинации на каждую из этих премий.
Скандал года
«Золотой глобус»
За неделю до 78-й церемонии «Золотых глобусов», в феврале, газета Los Angeles Times выпустила расследование об Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), которая присуждает эту кинопремию. «Глобусы» традиционно считаются важнейшей премией после «Оскара», притом что в Ассоциации к началу 2021-го состояло меньше ста человек, которые не имели авторитета в индустрии. Материал LA Times подтвердил подозрения, которые были у многих. Газета утверждала, что новых людей в HFPA принимают неохотно, критерии отбора непрозрачны, а ее действующие участники получают большие деньги просто за то, что состоят в Ассоциации (и еще уходят от налогов), также студии дарят им дорогие подарки. Кроме того, стало известно, что среди голосующих нет ни одного темнокожего человека.
HFPA срочно анонсировала ряд изменений в регламенте, включая большую инклюзивность, и приняла в состав несколько темнокожих журналистов. Но обвинения в адрес «Золотых глобусов» еще более серьезные, чем претензии к «Оскарам» в кампании OscarsSoWhite. Речь идет о многолетней системной коррупции, а это ставит под большой вопрос ценность даже прошлых номинаций и призов. Том Круз вернул свои три «Золотых глобуса» Ассоциации, с публичной критикой выступили Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало, телеканал NBC отказался от трансляции церемонии. Объявление номинантов нового года прошло тихо. Многие из выдвинутых актеров, а также некоторые компании (включая лидирующий по номинациям Netflix) проигнорировали новость. Пока неизвестно, состоится ли церемония награждения как таковая и сможет ли «Золотой глобус» выйти из этого кризиса в будущем.
Музыканты года
Sparks
Дуэт братьев Рона и Расселла Мэлов вдруг оказался в центре внимания после полувека плодотворной карьеры во втором-третьем ряду музыкальной индустрии. Документальным хитом «Сандэнса» стали «Братья Sparks» — первый нон-фикшен модного комедиографа Эдгара Райта, история группы, повлиявшей на всех своих коллег, но так и не добившейся славы. Но момент этой действительно запоздалой славы случился со Sparks не на фильме Райта, а летом, когда в Каннах показали мюзикл Леоса Каракса «Аннетт» на музыку и слова Мэлов. Типичное для братьев сочетание патетики и иронии оказалось очень органичным для угрюмого француза, впервые снявшего фильм на английском языке.
Акция года
Немецкие ЛГБТ-актеры
5 февраля журнал Süddeutsche Zeitung Magazin вышел с мозаикой из портретов на обложке под словами «Мы уже здесь». Издание стало площадкой для коллективного каминг-аута 185 актеров немецкого кино и телевидения, таким образом публично заявивших о принадлежности к ЛГБТ. Настолько массовым жестом ЛГБТ-актеры заявили о себе как о сообществе, от которого нельзя просто отмахнуться, и в интервью журналу рассказали о проблемах, с которыми им приходилось сталкиваться из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности. По словам участников акции, продюсеры и агенты по-прежнему не позволяют актерам появляться на мероприятиях с партнером того же пола, а открыто гомосексуальных артистов не берут на роли гетеросексуалов. При этом, хотя персонажи из ЛГБТ сейчас появляются, их количество на экране непропорционально мало по сравнению с реальной жизнью.
Акция немцев состоялась вскоре после каминг-аута актера Эллиота Пейджа, ранее известного как актриса Эллен Пейдж. Родившийся девочкой Эллиот, по его словам, с детства считал себя мальчиком, хотя в кино ему приходилось играть в том числе женственных персонажей, как заглавная героиня «Джуно», чья роль принесла ему славу и номинацию на «Оскар». Пейдж, вероятно, самый известный артист, публично совершивший трансгендерный переход.
Криптоактив года
NFT
В Голливуде и за его пределами изучают потенциал NFT — уникальных токенов, технологии на основе блокчейна, которая позволяет закрепить право владения цифровым объектом. В этом году состоялось несколько очень больших сделок (за коллаж художника Beeple заплатили 69 млн долларов), но вопрос теперь в том, что стоит за ажиотажем: NFT — новый рынок с большими возможностями или спекулятивный пузырь? Крупнейшие медиакомпании уже включились в игру. Warner Bros. выпустила 100 тысяч NFT с уникальными аватарами по мотивам «Матрицы» (каждый стоит 50 долларов), а студия Lionsgate перед Хеллоуином выставила на продажу несколько видео по мотивам франшизы «Пила». Квентин Тарантино планирует выпустить NFT для сцен, не вошедших в «Криминальное чтиво».
Инструмент можно использовать не только для продажи цифровых сувениров, но и как альтернативную бизнес-модель дистрибьюции. Компания Fox планирует продавать как NFT эпизоды мультсериала Дэна Хармона «Крапополис» после показа на телевидении. А для независимых производителей блокчейн может стать способом продавать контент зрителям без посредников.
План года
Пятилетний план китайской киноиндустрии
Уже второй год подряд самым кассовым фильмом года в мире становится китайская картина. Патриотический военный эпик «Битва при Чосинском водохранилище» об эпизоде Корейской войны получил в кинопрокате 902 млн долларов (из них только 3 миллиона за пределами КНР). На втором месте в мировом рейтинге — сентиментальная комедия «Привет, мам» также китайского производства (822 млн долларов), и только третья строчка досталась «Не время умирать» (см. выше) с результатом в 773 миллиона.
Китайским рекордам сначала помогла пандемия: в КНР прокат пострадал относительно мало, и новые фильмы продолжали выходить, пока Голливуд простаивал. В этом году американских конкурентов устранили админресурсом, очистив график летних премьер под празднование столетия Коммунистической партии Китая. К этой дате и была приурочена «Битва при Чосинском водохранилище», получившая от государства крупнейший бюджет в китайской истории (около 200 млн долларов) и лучших режиссеров (Чэнь Кайгэ, Данте Лам и Цуй Харк).
Под конец года власти опубликовали новый пятилетний план киноиндустрии. Задачи следующие: в Китае увеличат количество залов, не менее 50 китайских фильмов в год должны собирать от 100 млн юаней (15,6 млн долларов), а доля национальных картин в бокс-офисе должна составлять не менее 55%. Видя успехи китайского кино, власти более уверенно, чем прежде, блокируют голливудские релизы. Под околополитическими предлогами в КНР не выпустили «Вечных» и «Шан-Чи и легенду десяти колец». Еще один комикс Marvel, «Черная Вдова», прошел цензуру, но также не был выпущен из-за июльских юбилейных торжеств. Всего за 2021 год в Китае вышло только 17 американских фильмов по сравнению с 52 картинами в 2019 году.
Трагедия года
Гибель оператора Галины Хатчинс
Неожиданная и нелепая трагедия прервала съемки вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином, когда в руках актера случайно разрядился боевой пистолет, использовавшийся в качестве реквизита. По неизвестной пока причине оружие оказалось заряжено не холостыми, а боевыми патронами и выстрелило во время репетиции, когда Болдуин доставал пистолет из кобуры. Пуля тяжело ранила оператора Галину Хатчинс, которая скончалась по пути в больницу. Ранение получил и режиссер Джоэл Соуса.
Расследование пока не закончено, но обстоятельства заставляют предположить халатность. После инцидента стало известно, что на съемках «Ржавчины» не всегда следовали технике безопасности, а часть группы уволилась незадолго до несчастного случая из-за плохих условий труда. Трагедия может изменить голливудскую практику использовать на съемках настоящую боевую амуницию: оружие студиям предоставляют производители в качестве своеобразного продакт-плейсмента.
Автор: Андрей Карташов
Фото: Getty Images, Paul Harris / Getty Images, Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images, Rich Polk / NBCUniversal / NBCU Photo Bank via Getty Images, Jessica Forde / ©20th Century Studios / Courtesy Everett Collection / «Легион-Медиа», Todd Wawrychuk / A.M.P.A.S. via Getty Images