Итоги 2021 года: надежды, рекорды, потери и планы

Закрытие кинотеатров на карантин в некоторых частях света растянулось на год и даже больше — такого кризиса индустрия еще не знала. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе залы возобновили работу лишь весной 2021-го, и только после этого американский прокат начал оживать (без двух крупнейших городов США голливудские студии не видели смысла выпускать в кинотеатрах главные премьеры).

Непонятно, восстановится ли прокат до прежнего уровня. По итогам года о докризисных показателях остается только ностальгировать: в благополучном 2019 году совокупный мировой бокс-офис составил 42,5 млрд долларов, в 2021-м — около 21 миллиарда. Премьер тоже было гораздо меньше (в США 419 против 911 в 2019-м). Однако многие из них появились на стриминг-платформах сразу же в день выхода в прокат — такую стратегию проводили Warner Bros. с сервисом HBO Max и Disney, которая форсированно развивает свой стриминг Disney+. Понятно, что платформы не откатятся на позиции двухлетней давности: онлайн-видео и так было в тренде, и в дальнейшем все больше фильмов будет выходить сразу на стриминге, а для остальных сократятся сроки прокатного окна, то есть периода от начала проката до премьеры на видео. Во времена VHS студии гарантировали американским кинотеатрам 90 дней, но после радикальных экспериментов этого года старые правила были пересмотрены. По новым соглашениям стандартом отныне будет прокатное окно в 45 дней.

Многие кинотеатры с трудом пережили локдауны и сокращение репертуара, а некоторые и вовсе не пережили. По состоянию на декабрь более 600 кинотеатров в США (примерно 12% от их общего числа до пандемии) так и не открылись повторно. Тяжелее всего пришлось, естественно, независимым кинотеатрам с одним-двумя залами, которые и раньше с трудом выходили на рентабельность. Ярким символом кризиса стало закрытие Cinerama Dome — легендарного кинотеатра на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе, который за полвека истории превратился в городскую достопримечательность. Там, например, снята одна из сцен «Однажды в… Голливуде» — Тарантино вместе с Ноланом остается самым принципиальным поборником большого экрана.