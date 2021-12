Итоги 2021 года: надежды, рекорды, потери и планы

Неожиданная и нелепая трагедия прервала съемки вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином, когда в руках актера случайно разрядился боевой пистолет, использовавшийся в качестве реквизита. По неизвестной пока причине оружие оказалось заряжено не холостыми, а боевыми патронами и выстрелило во время репетиции, когда Болдуин доставал пистолет из кобуры. Пуля тяжело ранила оператора Галину Хатчинс, которая скончалась по пути в больницу. Ранение получил и режиссер Джоэл Соуса.

Расследование пока не закончено, но обстоятельства заставляют предположить халатность. После инцидента стало известно, что на съемках «Ржавчины» не всегда следовали технике безопасности, а часть группы уволилась незадолго до несчастного случая из-за плохих условий труда. Трагедия может изменить голливудскую практику использовать на съемках настоящую боевую амуницию: оружие студиям предоставляют производители в качестве своеобразного продакт-плейсмента.

Автор: Андрей Карташов

Фото: Getty Images, Paul Harris / Getty Images, Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images, Rich Polk / NBCUniversal / NBCU Photo Bank via Getty Images, Jessica Forde / ©20th Century Studios / Courtesy Everett Collection / «Легион-Медиа», Todd Wawrychuk / A.M.P.A.S. via Getty Images