«Весельчак У», Бондарчук-Хоттабыч и фильм про курицу: что мы будем смотреть в кино в 2026–2027 годах

В Москве прошли традиционный весенний кинорынок «Российский кинобизнес» и день прокатчика «Централ Партнершип», где компании рассказали о ближайших релизах. Они покажут российское и зарубежное кино, которое выйдет в прокат легально. Мы собрали все самые интересные кинотеатральные новинки — от хорроров A24 до хуманизированных «Смешариков».

Драмы

A-One Films, с 30 апреля

Фильм открытия 82-го Венецианского кинофестиваля, новая картина Паоло Соррентино с Тони Сервилло в роли президента Италии, уходящего на пенсию. Но сначала ему нужно решить, подписывать ли проект закона об эвтаназии, довольно взрывоопасного, учитывая положение Рима в сердце католического мира. Еще на президентском столе лежат два прошения о помиловании: одно касается пожилого мужчины, задушившего свою страдавшую болезнью Альцгеймера жену, другое — женщины, зарезавшей мужа-абьюзера.

K24, с 21 мая

Погружение в танцевальный андерграунд от Романа Михайлова. Креативные продюсеры фильма — Любовь Аксёнова и Александра Киселёва. В кадре — звезды «Танцев на ТНТ», Валерия Гай Германика и Дарья Екамасова. Сюжет строится вокруг группы молодых танцоров, мечтающих о признании. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру — принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придется ответить на вопрос о том, зачем они танцуют — ради популярности или по зову сердца.

«Любовь моя»

A-One Films, осень

Драма от режиссера «Хищника» Родриго Сорогойена. Отец-режиссер (Хавьер Бардем) и дочь-актриса встречаются на съемках масштабного исторического фильма, чтобы разобраться с проблемами прошлого, которые никто из них не хочет проговаривать вслух.

«Мороз»

K24, январь 2027 года

Новый фильм режиссера «Человека из Подольска» Семёна Серзина по одноименной пьесе Константина Стешика. В числе референсов — «Фарго» и «Страна Оз». Оператором выступил Батыр Моргачёв, снявший «Аутсорс» и «Трассу».

«Вольга», без даты

Военная драма о 72 часах перед высадкой солдат в Нормандии. В центре истории — генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр (Брендан Фрейзер) и метеоролог ВВС Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт), от прогноза которого зависит, будет ли у высадки хоть малейший шанс на успех. Режиссером выступил Энтони Марас («Отель „Мумбаи“: Противостояние»).

«Вольга», без даты

Очередная адаптации одноименного романа Гастона Леру. На этот раз с Девой Кассель и Роменом Дюрисом в главных ролях. Создатели делают ставку на молодежь, поэтому в фильме будет не только богатый визуал, но и саундтрек Билли Айлиш.

Комедии

«Наше кино», с 14 мая

Строгая учительница физики (Ольга Лерман) пытается отговорить сына-подростка (Тимофей Кочнев) от ухода после девятого и карьеры профессионального скейтера.

Для этого ей приходится на спор учиться кататься на скейтборде, ставя под угрозу свою карьеру и репутацию. Воодушевляющая семейная комедия — полнометражный дебют Ильи Лебедева. В фильме также снялись Виктор Хориняк, Максим Карушев и Александра Тихонова.

ЦПШ, с 11 июня

Продолжение народной комедии о перевоспитании мажоров. В этот раз команда Гриши (Милош Бикович) выходит на международный уровень. Лена и Борис Вяземские (Кристина Асмус и Павел Прилучный) оказываются на перевоспитании в эпохе Петра I (тоже Бикович), а затем попадают во дворец султана. С просьбой перевоспитать Вяземских обращаются их собственные дети.

Читайте также:

«НМГ Кинопрокат», с 17 декабря

Очередная часть новогодней франшизы с Жорой Крыжовниковым и Петром Внуковым в креативных продюсерах. Из особенностей: в кадре впервые появится Сергей Бурунов. Он сыграет в одной из новелл вместе с Валентиной Ляпиной и Александром Шепсом, победителем телешоу «Битва экстрасенсов».

«Уорлд Пикчерз», без даты

Новый фильм с Джеки Чаном. Актер сыграл бывшего тренера по тяжелой атлетике, который страдает болезнью Альцгеймера. Пенсионер по ошибке принимает своего арендатора за сына, который много лет назад покинул его. Парню и его разношерстной компании соседей приходится объединиться и притворяться, что они родственники.

Читайте также:

«Полный Фил»

Capella Film, без даты

Отпуск богатого американского промышленника (Вуди Харрельсон) со своей отчужденной дочерью Мадлен (Кристен Стюарт) идет наперекосяк, когда французская кухня, старый фильм ужасов и назойливая работница отеля вмешиваются в их планы. Черная комедия от режиссера «Случая с фортепиано» Кантена Дюпьё.

Триллеры и хорроры

«Про:взгляд», с 30 апреля

Новый хоррор студии A24. Ведущие подкаста о паранормальном получают на почту жуткие аудиозаписи и пытаются разгадать их тайну. В главной роли — Нина Кири из «Рассказа служанки». Критики окрестили фильм «„Паранормальным явлением“ для ушей», а его премьера состоялась на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году.

«Вольга», с 7 мая

Мистический триллер, частично основанной на сказаниях о духе леса. В центре сюжета — девушка по имени Айша, которая собирается выйти замуж, но перед свадьбой узнает о пропаже своего брата Тимура. В поисках него Айша возвращается в родную деревню, где исследует собственное прошлое и тайну местных лесов. Главную роль сыграла Алина Насибуллина, она же режиссер фильма. Также в ролях: Максим Матвеев, Роман Михайлов, Сергей Гилёв, Анастасия Евграфова, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, Хаски, Евгений Сангаджиев.

«Уорлд Пикчерз», с 28 мая

Новый фильм режиссера Ён Сан-хо, снявшего «Поезд в Пусан». Это история о здании, которое полностью изолировано из-за неизвестного вируса. Инфицированные люди начинают эволюционировать в непредсказуемые формы, превращаясь в новую опасную колонию, угрожающую выжившим. В кадре — популярные корейские артисты Ку Гё-хван и Чон Джи-хён.

«НМГ Кинопрокат», с 28 мая

Триллер о выживании с Марком Эйдельштейном, Тиной Стойилкович и Степаном Белозёровым. Трое молодых людей оказываются подвешенными над пропастью и пытаются спастись, а также быть честными с собой и друг с другом хотя бы перед лицом смерти. В числе продюсеров — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

«Вольга», с 4 июня

Хоррор A24 по мотивам крипипасты о лиминальном пространстве — бесконечном лабиринте пустующих офисов с желтыми стенами и гулом ламп, куда можно провалиться сквозь сбой в реальности. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве и Марк Дюпласс.

«Уорлд Пикчерз», с 30 июля

Австралийский боди-хоррор, показанный на «Сандэнсе-2026». В центре сюжета — студентка-медик, худеющая нетривиальным методом. Ее неожиданно начинает преследовать призрак человека, прах которого она использует в своей «диете». Поставила картину Натали Эрика Джеймс («Реликвия»).

«Вольга», без даты

Криминальный триллер Кирилла Кемница («Кентавр») о 25-летнем поваре, который из-за долгов отправляется на заработки в Турцию. Бизнес-поездка оборачивается для него соучастием в похищении человека и вымогательством средств. В главных ролях — Лев Зулькарнаев и Слава Копейкин. Компанию им составят Александр Робак, Виктория Исакова и Максим Стоянов.

Читайте также:

«Наше кино», без даты

Криминальный триллер о поисках утраченной рукописи Данте Алигьери. Действие происходит параллельно в двух временных отрезках: в современности мафия охотится за оригиналом «Божественной комедии», а в XIV веке Данте пишет ее в изгнании. Главные роли исполнили Оскар Айзек и Галь Гадот, также в кадре появятся Мартин Скорсезе, Аль Пачино и Джейсон Момоа. Версия картины, которая выйдет в российский прокат, почти на полтора часа короче той, что была показана на Венецианском кинофестивале в прошлом году. Оператор — Роман Васьянов.

«Вольга», без даты

Комедийный хоррор в викторианском сеттинге. Гувернантка (Майка Монро) обучает детей богачей и жестоко расправляется с остальной прислугой. В основе фильма — роман Вирджинии Фейто «Викторианская психопатка». Сама писательница отвечает за сценарий, а режиссерское кресло занял Закари Уигон («Стоп-слово»).

«Вольга», без даты

Шестой фильм оригинальной франшизы производства New Line Cinema и Sony Pictures. Снял его Себастьян Ваничек — режиссер французского хоррора «Паутина страха». О сюжете известно немного, но Ваничек заранее обещает «мерзкий фильм, который причиняет боль». Проект традиционно продюсируют Сэм Рэйми и Роб Таперт.

Читайте также:

«Вольга», без даты

Экшен-триллер с Галь Гадот. Она играет успешного адвоката, попавшую в сложную ситуацию. Во время пробежки героиня получает звонок от маньяка, который похитил ее сына. Теперь она вынуждена выполнять условия психопата, чтобы спасти ребенка. Режиссер — Кевин Макдональд, обладатель «Оскара» за документальный фильм «Однажды в сентябре».

Боевики

ЦПШ, с 21 мая

Новый фильм британского мастера Гая Ричи. Это история про команду элитных оперативников, которые работают в тени. Когда безжалостный магнат присваивает себе 1 млрд долларов, отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел (Эйса Гонсалес) получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид (Генри Кавилл), Бронко (Джейк Джилленхол) и их соратники начинают давить на афериста, а затем отправляются на его остров, где проявляют все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля.

«НМГ Кинопрокат», с 22 апреля 2027 года

Военный боевик с Иваном Янковским по мотивам повести Василя Быкова. 1943 год. Советский солдат Иван бежит из лагеря смерти, расположенного в итальянских Альпах. Однако его планы нарушают два неожиданных попутчика — знаменитая немецкая кинозвезда Дитер Шульце (Милош Бикович) и итальянская антифашистка Джулия (итальянская актриса Дениз Сардиско). Съемки частично проходили в Сербии. Режиссер — Андрей Богатырёв («За Палыча!»).

Историческое кино

ЦПШ, с 11 февраля 2027 года

Исторический эпос Алексея Сидорова («Чемпион мира», «Бригада»). XI век. Анне (Екатерина Воронина), дочь Ярослава Мудрого (Сергей Безруков), суждено стать женой короля франков. Оберегать княжну в опасном путешествии через всю Европу должен воин Остромир (Илья Маланин), ранее служивший в варяжской гвардии императора Византии. По пути Остромир и Анна влюбляются друг в друга. Фильм описали как «историю выбора и чести, которая оказывается сильнее обстоятельств».

Вестерны, истерны, приключения

«Пух и прах»

A-One Films, июль

Новый и, по словам прокатчика, самый зрительский фильм венгерского режиссера Дьёрдя Пальфи («Окончательный монтаж, дамы и господа!»). Одновременно драма, триллер и комедия про путешествия черной курочки, не пожелавшей отправиться в суп.

ЦПШ, с 8 октября

Фильм о зарождении автомобилестроения в России. 1908 год. Автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов) собирают команду единомышленников и разрабатывают автомобиль «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в легендарном ралли Монако. Режиссер — Илья Маланин («Ненормальный»).

Чтайте также:

«НМГ Кинопрокат», с 31 марта 2027 года

Масштабный сиквел исторического боевика с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным в ролях бывшего царского агента и молодого красноармейца. После поездки на транссибирском экспрессе в прошлой части теперь им предстоит погоня за таинственным объектом под кодовым названием «Черный шелк». А зрителям — путешествие по неоновым лабиринтам Шанхая, круизному лайнеру и дирижаблю. И встреча с новыми персонажами, в том числе Рихардом Зорге, которого сыграет Максим Матвеев. Съемки уже начались.

Байопики

«Наше кино», с 24 сентября

Байопик Дмитрия Шостаковича, который режиссер Алексей Учитель называет «драмбастером» (то есть драмой и блокбастером одновременно). В роли композитора, писавшего «сумбур вместо музыки», — Олег Савцов. Также в фильме сыграли Никита Кологривый, Полина Цыганова, Данила Козловский, Лев Зулькарнаев и Евгений Цыганов. Детали сюжета неизвестны, но творческая жизнь Шостаковича, по словам Учителя, соединится в нем с личной.

Читайте также:

«Встань и иди»

«Наше кино», начало 2027 года

Фильм, вдохновленный реальными событиями. Лишившись обеих ног в автокатастрофе, дрессировщик Виталий Смолянец находит в себе силы не только вернуться на манеж, но и переосмыслить отношения с семьей. Близкий друг Виталия и свидетель тех событий Эдгар Запашный выступил креативным продюсером. Дрессировщика сыграл Евгений Ткачук.

Фантастика

ЦПШ, с 24 сентября

Инопланетная фантастика с Юрой Борисовым. После серьезной аварии механик Дима Хруст (Борисов) вспоминает события , которых не было в его жизни: базу землян на другой планете, сражения с чудовищами и девушку Полину (Ирина Старшенбаум). Сослуживцы ему не верят. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Режиссер — Николай Рыбников («Трудные подростки», «Тайный город»).

Анимация и семейное кино

Capella Film, с 30 июля

Анимационный мюзикл про путь юного царя Давида и его победу над Голиафом. Производством занималась команда аниматоров, работавшая над такими хитами, как «Зверополис» и «Ральф против интернета».

«Вольга», 13 августа

Полнометражный фильм по «Смешарикам», сочетающий анимацию и игровое кино. Крош и Ежик, согласно сценарию, написанному Сергеем Лукьяненко, находят устройство, которое переносит их из анимационного мира в игру про будущее. Там они обычные дети, которые вместе с родителями (их сыграли Александр Устюгов и Надежда Михалкова) летят на космическом корабле на Марс. Остальных жителей Ромашковой долины тоже хуманизируют. Роли Копатыча, Совуньи и прочих круглых героев исполнят Ян Цапник, Николай Добрынин, Александр Лыков, Людмила Артемьева и другие.

«Вольга», 27 августа

Продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», в 2024-м собравшего свыше полумиллиарда рублей. На этот раз сиреневый пришелец отправляется на обратную сторону спутника Земли, чтобы найти своего папу. Режиссер и сценарист — Дарина Шмидт, ранее работавшая над мультсериалом и фильмом о Лунтике, а также над франшизами «Иван-царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Три кота».

«НМГ Кинопрокат», с 1 октября

Полнометражная анимация Александра Войтинского по мотивам советского мультфильма. Вместе со своим единственным напарником, птенцом Тупиком, читающим рэп, мамонтенок отправляется на поиски мамы в далекую и загадочную Африку.

«НМГ Кинопрокат», с 22 октября

В день совершеннолетия Отрада (София Лопунова), дочь могущественных магов Болотницы (Виктория Исакова) и Черногора (Сергей Безруков), узнает, что лишена магической силы, которая должна была перейти к ней от родителей. Чтобы исправить ситуацию, девушке необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж. В режиссерском кресле — Серик Бейсеу («Отражение тьмы»), в числе продюсеров — Сергей Сельянов и Антон Златопольский.

«Три кота. Дальние страны»

«НМГ Кинопрокат», с 17 декабря

Очередная часть полнометражных приключений трех непоседливых котят — Коржика, Компота и Карамельки. Подробностей сюжета пока нет, но, судя по названию, путь им предстоит неблизкий.

Читайте также:

«Три богатыря и гуси-лебеди»

«Вольга», 24 декабря

14-й полнометражный фильм о приключениях богатырского трио. О сюжете известно немного, однако важную роль в нем сыграют дети Алёши, Добрыни и Ильи. Также «Вольга» анонсировала «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» — продолжение успешной антологии. Сборник новых историй выпустят 25 июня.

Читайте также:

ЦПШ, с 1 января 2027 года

Продолжение сказочной франшизы. Элли (Екатерина Червова), Тотошка, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев добрались до заветного Изумрудного города. Но встреча с Гудвином преподносит сюрприз: он обещает исполнить их желания, если они раздобудут для него колдовскую бурю мстительной Бастинды (Светлана Ходченкова). Элли и ее друзья отправляются навстречу новым приключениям, в опасную и загадочную Фиолетовую страну.

«НМГ Кинопрокат», с 1 января 2027 года

Фёдор Бондарчук — старик Хоттабыч в современной версии приключений мальчика и джинна. Режиссер фэнтези — Никита Власов («Комбинация», «Лада голд»), сценарий он написал вместе с Андреем Золотарёвым («Слово пацана. Кровь на асфальте»). В касте — Аскар Ильясов, Полина Денисова, Анна Михалкова, Роман Евдакимов, Эльдар Калимулин, Денис Власенко, Виталия Корниенко и другие.

ЦПШ, с 4 марта 2027 года

Приключенческое семейное фэнтези, основанное на одноименной повести Александра Пушкина. Простой, но смелый Руслан (Рузиль Минекаев) влюбляется в Людмилу (Алёна Долголенко) и нарушает планы ее отца, князя Владимира (Александр Робак), выдать дочь за знатного витязя. Однако коварный колдун Черномор (Евгений Стычкин) похищает Людмилу, чтобы отомстить князю. Теперь Руслану предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти возлюбленную. Режиссер — Егор Чичканов («Мажор в Дубае»).

Читайте также:

«НМГ Кинопрокат», с 18 марта 2027 года

Простой кузнец Андрей (Александр Петров) оказывается в подводном царстве вместо царевича. Там он неожиданно покоряет сердце прекрасной Варвары-красы (Рината Тимербаева) и становится участником событий, способных изменить судьбу двух миров. В режиссерском кресле — Антон Ланшаков («Сказочный патруль. Шоу продолжается»), за камерой — Максим Миханюк («Красный шелк»).

ЦПШ, с 15 апреля 2027 года

Спин-офф «Сто лет тому вперед» про героя Александра Петрова — космического пирата Весельчака У. Он на Земле в нашем времени и мечтает о том, чтобы завладеть космионом, вернуться в свое время и наконец возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре и его маме Кате, которые загадочным образом связаны с космионом. А когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати. Режиссер — Александр Андрющенко.

«Иное кино», без даты

Новый фильм Хирокадзу Корээды, режиссера «Магазинных воришек», основанный на манге Тацуки Фудзимото. Подробнее о ее создании и сюжете, а также полнометражном аниме по мотивам мы писали здесь. Мировой и российский прокат фильма запланирован на конец года.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo), Оля Краснова (@hightechlowlife), Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa)

Фото: Mr Pics / Leion-Media