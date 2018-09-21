«Трем котам» — 10 лет! Вспоминаем, как создавали историю про Коржика, Карамельку и Компота

В этом году обаятельное рыжее семейство отмечает 10 лет в эфире: первый эпизод «Трех котов» показали на СТС в 2015-м. Как персонажей рисуют и озвучивают? Как сериал связан со «Свинкой Пеппой», царской Россией и Пикассо? И, главное, кто придумал знаменитое «миу-миу-миу-миу» (да-да, правильно именно четыре «миу»)? К юбилею проекта попросили авторов сериала раскрыть его внутреннюю кухню.
Первую серию выпустили 24 октября 2015 года, ее сделала студия «Метрафильмс» по заказу СТС. С тех пор в копилке «Котов» почти 300 эпизодов-пятиминуток, два полнометражных сиквела («Три кота и море приключений» и «Три кота. Зимние каникулы»), телевизионная премия «ТЭФИ» и анимационная «Икар». 11 декабря в кино выйдет альманах «Три кота. Путешествие во времени». Известность сериала шагнула за пределы России: его с успехом транслировали на Nickelodeon и Netflix.
Как придумывали и рисовали город Котополис
Над мультсериалом трудится огромная команда — около ста аниматоров, сценарная группа, художник-постановщик Андрей Сикорский, звукорежиссер Станислав Глушинский, режиссер монтажа и артисты, которые озвучивают многочисленных жителей Котополиса. Во главе процесса — шоураннер и режиссер «Котов» Дмитрий Высоцкий.
На «Трех котов» Высоцкого вдохновил друг и однокурсник, художник Андрей Сикорский, большой поклонник кошек. Они частые гости на его полотнах, у художника есть знаменитая серия открыток «Коты Кошмарной Красоты». Открытки и натолкнули Высоцкого на идею сделать детский сериал. Но сначала родился своеобразный приквел — 24-минутный мультфильм «Котополис» (именно в честь него назвали город, где живут герои сериала). Проект вышел в 2008 году, действие происходит в вымышленном кошачьем городе, где главный герой, кот-боксер, неожиданно обретает талант гениального математика. «Он получился жутко сложным и громоздким, с миллионом персонажей, какими-то взрослыми взаимоотношениями, не очень понятными линиями», — поясняет Высоцкий. Режиссер решил: историю надо делать детской и простой сюжетно и визуально. Во-первых, чтобы дети сразу вовлекались в происходящее, а во-вторых, чтобы эпизоды проще было выпускать в конвейерном сериальном режиме.
Сюжеты выбирали без философского подтекста и многослойности, как, скажем, в «Смешариках». В этом смысле референсом был британский мультсериал «Свинка Пеппа». Просто мини-истории о семье — маме, папе и их детях, которые постигают мир. Котята учатся кататься на велосипеде, убеждаются, что перед едой действительно нужно мыть руки, впервые в жизни наблюдают звездопад и летят с родителями на самолете. «В Котополисе все живут семьями. ДНК всего сериала — именно семья», — подчеркивает Высоцкий.
Затем Котополис и его персонажи начали обретать форму и цвет. По примеру той же «Свинки Пеппы» авторы выбрали простую графику без объема. «Наши герои нарисованы так, что повторить их может любой ребенок», — рассказывает Андрей Сикорский. От того и цветовая палитра яркая и веселая: красные крыши домиков, машины, бантики на голове Карамельки, зеленые деревья, голубое небо. Котов договорились сделать рыжими, потому что это очень теплый цвет. В фонах нет теней и прорисованных деталей, так что они будут интуитивно понятны самым маленьким.
Дмитрий Высоцкий о Котополисе: «Это такая понятная и обобщенная модель мира, в которой есть всё. Свое море, свои горы, свой спортзал, своя библиотека, своя заграница».
Мир Котополиса очень похож на человеческий. Его обитатели ходят на двух ногах, и пластика у них совсем не кошачья. Здесь есть дома, школы, фабрики, магазины и музеи. Герои носят одежду, учатся, работают, покупают еду и ездят в путешествия. У них вполне себе человеческие слабости вроде любви к сладкому. «В „Простоквашине” у Матроскина вот тоже повадки человека, но и животные черты у него есть: он гоняется за мышами. А наши герои максимально похожи на людей», — отмечает Андрей Сикорский. Даже глаза у котов-«людей» здесь прорисованы выразительнее, чем у мелкой живности — рыбок, кротов и червячков.
Рисуя персонажей, Сикорский на ходу изобретал для каждого из них милые визуальные фишки. Коржик ходит в тельняшке, потому что в царской России детей часто наряжали в матросские костюмчики. «Фланка, тельняшка, бескозырка — этим я и вдохновился. Подумал, костюм придаст характеру очарования и срезонирует с его бодростью. Дедушка — такой одинокий морской волк, его мы тоже одели в тельняшку», — вспоминает художник.
В мультсериале немало других визуальных отсылок. Героям не чуждо высокое: у них дома висят «Танец» Матисса и «Любительница абсента» Пикассо, только перерисованные на кошачий манер. Гуляя по музею, персонажи любуются «Моной Лизой», «Криком» Мунка, скульптурой роденовского «Мыслителя». Все они перекочевали сюда прямиком из серии картин Андрея Сикорского «Коты Великих Художников». Встречаются и полотна без котов — например, упрощенные копии Мане и «Черный квадрат» Малевича с приделанными ушками. Для детей эти оммажи — возможность играючи познакомиться с искусством.
Все рамки только в голове: как пишется сценарий
Весь первый сезон сценарная группа состояла только из Дмитрия Высоцкого и Дарины Шмидт, режиссера сериала «Лунтик». Вдвоем они сочиняли синопсисы, а потом Дарина занималась разработкой сценария.
Вместе с Дариной Высоцкий придумал фирменный возглас «миу-миу-миу-миу». Котята издают его, взявшись за руки, каждую серию. Шмидт решила, что герои должны делать какой-то объединяющий жест, и режиссер добавил к нему звуковое сопровождение.
Дмитрий Высоцкий о знаменитом «миу-миу-миу-миу»: «Именно „миу”, не „мяу”, потому что в „мяу” открытое „а”, оно не такое энергичное. Кстати, многие СМИ пишут „миу-миу-миу” — три „миу”. Хотя их, ребята, четыре. Это поэтическая строфа, ей ритмически необходимо четвертое „миу” для финала».
«„Миу-миу-миу-миу” стало настолько популярным, что родители жалуются: дети без конца кричат эту строчку и сводят их с ума», — смеется Андрей Сикорский.
Со второго сезона к работе подключились сменявшие друг друга помощники Дарины, а она была ведущим сценаристом. Позже им стал Иордан Кефалиди («Приключения Пети и Волка», «Царевны»), он с командой авторов придумывает новые идеи для серий. Иногда со своими предложениями приходят и маленькие артисты, кто озвучивает роли. «Вообще, количество возможных тем и сюжетов безгранично велико, рамки только в голове», — подытоживает Высоцкий.
Нарисованные актеры и режиссерские правки: от раскадровки до анимации
Дмитрий Высоцкий участвует в продакшене и на дальнейших шагах — от создания раскадровок до работы со звуком. Отсматривает и отслушивает материал, вносит правки. «Все равно приходится свою каплю крови капнуть в каждую баночку, которая касается и работ художников, и аниматоров, и композиторов, и прочих. Кто-то отдает все на откуп коллегам, но мой невроз не позволяет мне вот так отпустить процесс», — улыбается Дмитрий.
Звукорежиссер Станислав Глушинский с Высоцким солидарен: «Нужно постоянно следить, чтобы мир мультсериала был живым, персонажи из него не вываливались. Это огромная конструкторская работа, поэтому она происходит под присмотром того, кто этот мир придумал».
Интересно, что процесс производства не совсем линейный. Перво-наперво режиссер рисует черновую раскадровку — просто для себя, чтобы понимать, как герои располагаются в кадре. На одно такое пятиминутное кино тратится день. Параллельно он может менять сценарий, если видит реплику, несвойственную персонажу или такую, которую ребенку будет сложно произнести. Дальше раскадровку надо перерисовать начисто.
Следующий этап — черновой звук. Режиссер сам озвучивает всех персонажей, добавляет черновые шумы, которые необходимы команде для понимания происходящего. Именно в таком виде звук услышат актеры, когда придут записываться на студию. Из всего этого в программе видеомонтажа собирается аниматик — статичные картинки, основные кадры серии. «Технологически аниматик помогает всей команде соблюдать единый темп мультфильма, продиктованный режиссерской задумкой», — объясняет Дмитрий Высоцкий.
Аниматик нельзя просто так запустить в производство — сначала идет читка. Режиссер собирает аниматоров и рассказывает, что в какой сцене происходит, объясняет нюансы актерской игры. По словам Высоцкого, работа режиссера анимации очень похожа на режиссерскую работу в игровом кино, разве что актер у тебя нарисованный, а задачи ты ставишь аниматору. Аниматор — своего рода художник-актер, он должен заставить рисунок заиграть не хуже живого исполнителя. «Вот, допустим, нужно создать впечатление, что Дедушка — ворчливый и на первый взгляд не самый приятный субъект, — приводит пример Дмитрий. — Он у нас бывший моряк, живет один, жена его неизвестно где, такой бесхозный дед. На маяке холодно, так что, наверное, он пьет чай с разными травами и настойками, потому и голос хрипловат. Этого нет в кадре, но я говорю аниматору: „Герой вчера поправлял здоровье, как это делают моряки, а с утра ему привезли внуков. Дедушка хотел подольше поспать!” И аниматору будет легче изобразить естественную живую сцену».
Потом аниматоры разбирают аниматик на сцены, чтобы оживить статичные картинки. Режиссер тем временем работает с композитором Алексеем Яковелем. Глядя аниматик, композитор создает музыкальное сопровождение ко всему сюжету. А уже гораздо позже, имея готовую анимацию и чистовую музыку с чистовыми голосами, звукорежиссеры Игорь Яковель и Денис Душин накладывают на видео разные шумы.
Кто озвучивает кошачью братию
Папу Кота все 10 лет играет Михаил Хрусталёв. У Михаила внушительный список ролей — например, он дублировал обожаемых зрителями Дина Винчестера из «Сверхъестественного», Теда Мосби из «Как я встретил вашу маму» и антагониста Эрнесто де ла Круза из мультфильма «Тайна Коко».
«Миша — очень логичный выбор, — считает звукорежиссер Станислав Глушинский. — Его голос буквально везде, восемь из десяти роликов на „Дорожном радио” озвучивает он, просто в разных игровых манерах. И Папу Кота писали специально под него».
Помимо Папы Кота, голосом Михаила говорят и герои второго плана, в том числе Дядя Кекс, родной брат Папы. В отличие от рассеянного братца, Кекс более собранный, а еще у него очень творческая профессия — киноактер. Хрусталёв говорит, что привык переключаться между персонажами, только нужно очень внимательно слушать режиссера. А потом переработать все это в голове, опираясь на собственный опыт, и выдать нужного героя. «Профдеформация, — шутит он. — У актеров подвижная психика».
Михаил Хрусталёв
Для Светланы Кузнецовой (ее голосом говорят Мама, Бабушка и другие герои второго плана) переключаться между ролями — тоже дело привычки: «Это происходит уже интуитивно, но всегда с юмором и любовью ко всем участникам проекта и зрителям». Светлана «снимается» в «Трех котах» с первого сезона и получила свою роль без кастинга как одна из ведущих актрис озвучания в стране. Другим голосом Мама Кошка говорит только в первой серии «Музыкальная открытка», где героиню тогда озвучила Елена Шульман, которая переехала в Москву во время запуска сериала.
А вот поиски актеров на роли трех котят были куда извилистее. В 2013-м, за два года до того, как первая серия «Котов» вышла на СТС, авторы устроили большой кастинг в одном из питерских антикафе. По словам звукорежиссера Станислава Глушинского, пробовали многочисленных воспитанников кружков и театральных студий. На кастинге детям показывали озвученный Дмитрием Высоцким пилотный эпизод. Рядом устроили игровую площадку: надо было погрузить детей в атмосферу мультфильма, дать почувствовать себя его героями.
Прошедших во второй тур записывали в студии и отслушивали, попадают ли в образ и могут ли выговаривать все буквы, особенно коварную «р». Так, к запуску сериала в 2015 году у «Трех котов» появились Компот (Михаил Новодворцев), Коржик (Илья Хрусталёв) и Карамелька (Александра Глушинская). Илья и Александра — сын Михаила Хрусталёва и дочь Станислава Глушинского — практически выросли на студии, поэтому хорошо понимали, что нужно делать.
Станислав Глушинский о работе с юными актерами: «Дети вообще круты своей органикой. Они еще сами переживают за своего героя, поэтому начинают предлагать какие-то смешные интонации, движения, по-своему красить персонажа, то есть наполнять смыслом, играть внутри него. Иногда мы даже под их импровизацию переклеиваем что-то. Это оживляет историю, поэтому дети в ней — наши большие партнеры».
Дети в любой момент могут выдать что-то интересное, репетируя дубль или между ними. Поэтому для котят есть особая система: компьютер пишет их непрерывно, и, если звукорежиссер не успевает вовремя нажать кнопку и схватить удачный дубль, он все равно не пропадет. Это позволяет не отматывать дорожку назад и спокойно продолжать запись.
Бывает, что юному артисту никак не дается нужная интонация. Например, в серии «Волшебная палочка» Карамелька просит прощения у жабы в бескозырке Коржика с полной уверенностью, что случайно превратила Коржика в лягушку. «Естественно, актриса лежит на полу и хохочет. Мы сидели с ней около получаса, объясняли какие-то фишки, приемы, мол, всё, давай делать по-серьезному», — вспоминает Глушинский. Работа с детьми требует в несколько раз больше энергии, но результат того стоит, уверен звукорежиссер.
Станислав и Нюся Глушинские
Еще один нюанс в озвучивании котят — возраст детей. Они растут, их голоса меняются, и они уже физически не могут играть своих героев. Поэтому авторы постоянно отсматривают новых девчонок и мальчишек на будущее. Сейчас трех котят озвучивает третий актерский состав, а ребятам из самого первого уже по 16–18 лет.
Есть ли у команды любимцы среди героев?
Дмитрий Высоцкий
режиссер и шоураннер
Любимых у меня нет. Потому что они все плоть и кровь от меня, получается. И это совершенно не пустые слова, потому что я же их всех проживаю. Фактически вкладываю в каждого часть своей личности. В этой истории нет ни одного персонажа, кто не поступил бы в серии так, как я когда-то поступал в жизни.
Станислав Глушинский
звукорежиссер
Сейчас, наверное, любимый — Дедушка, с ним интереснее всего писать серии с точки зрения речи. Потому что этот персонаж должен сильно эмоционально отличаться от других. Заботливый моряк, просоленный морскими ветрами. Его надо сделать вроде бы и неприятным, но душевным».
Андрей Сикорский
художник-постановщик
Когда я рисовал Горчицу, второстепенного персонажа, самую взрослую из котят, мне казалось, что вот это необычная героиня, вредная такая, мерзковатая даже. Но это не то чтобы любимая-любимая. Нравится черненький котенок Сажик. Я как-то задумался: а почему у нас нет „темнокожих”? Давайте сделаем! Это такой забавный кот с черными шерстью и одеждой, фанат страшилок, пауков и летучих мышей.
И с главными героями у меня особенные отношения. Когда родилась моя дочка, я написал сценарий притчи про девочку-жучка, которая не знает, как ее зовут. Она ищет бога, чтобы тот дал ей имя, и он называет ее Божьей Коровкой. Вскоре мы с Высоцким придумали пилот сериала с двумя персонажами, девочкой и мальчиком, которые каждую серию попадали в новую реальность. Позднее от него отказались из-за сложности. У меня как раз родился сын. А когда стали делать «Трех котов», родился еще один мальчик. И по характеру он тогда был как непоседа Коржик. Вот так причудливо жизнь переплетается с искусством.
Михаил Хрусталёв
озвучивает Папу
С Папой все понятно, я с ним давно, и вводные для работы примерно одни и те же. А вот Кекса делать интереснее. Он весь такой актер-актер, постоянно что-то новенькое привносишь в роль. Я бы хотел, конечно, сыграть и Дедушку, папу Папы Кота — ворчливого, но милого старичка. Не дали, хотя очень просил.
Светлана Кузнецова
озвучивает Маму
Я обожаю этот проект и своих персонажей — и Маму, и Бабушку, и проходных. Невозможно выбрать кого-то одного! Всегда радуюсь, когда иду записываться на студию.
Автор: Александра Подольникова (@apodolnikova)
Фото: Евгений Ворошилов, студия «Метрафильмс»