«Трем котам» — 10 лет! Вспоминаем, как создавали историю про Коржика, Карамельку и Компота

Аниматик нельзя просто так запустить в производство — сначала идет читка. Режиссер собирает аниматоров и рассказывает, что в какой сцене происходит, объясняет нюансы актерской игры. По словам Высоцкого, работа режиссера анимации очень похожа на режиссерскую работу в игровом кино, разве что актер у тебя нарисованный, а задачи ты ставишь аниматору. Аниматор — своего рода художник-актер, он должен заставить рисунок заиграть не хуже живого исполнителя. «Вот, допустим, нужно создать впечатление, что Дедушка — ворчливый и на первый взгляд не самый приятный субъект, — приводит пример Дмитрий. — Он у нас бывший моряк, живет один, жена его неизвестно где, такой бесхозный дед. На маяке холодно, так что, наверное, он пьет чай с разными травами и настойками, потому и голос хрипловат. Этого нет в кадре, но я говорю аниматору: „Герой вчера поправлял здоровье, как это делают моряки, а с утра ему привезли внуков. Дедушка хотел подольше поспать!” И аниматору будет легче изобразить естественную живую сцену».