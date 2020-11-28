Союз рыжих: как сериал «Три кота» покорил детей и взрослых

В отзывах на сериал часто упоминают его визуальную простоту. Но это сознательный выбор авторов. В проектах, предназначенных для совсем маленьких зрителей, персонажи и должны выглядеть так, чтобы дети легко могли нарисовать их сами. Цветовая палитра у «Трех котов» тоже довольно простая и очень теплая. В ней преобладают желтые, оранжевые и зеленые оттенки. Все главные герои — рыжие коты. «У нас были разные варианты. Мы рисовали и черно-белых котов, с пятнышками на глазах, — рассказывает художник-постановщик Андрей Сикорский. — Но в итоге остановились на рыжих. Во-первых, это яркий цвет. Во-вторых, считается, что рыжие коты приносят счастье и удачу. А если говорить о цветовой гамме, то для меня в сериале важна не столько она, сколько другие придумки. У нас там все довольно графично: полоски на облаках, узоры на кустиках, дом в виде морды кота».