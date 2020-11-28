Союз рыжих: как сериал «Три кота» покорил детей и взрослых

На Кинопоиске вышли «Три кота и море приключений» — полнометражный анимационный фильм с героями культового сериала российской студии Metrafilms (его тоже можно смотреть у нас). Рассказываем о том, как обаятельные рыжие персонажи захватили сердца российских и не только семей: как появились на свет, в чем их отличие от британской конкурентки, свинки Пеппы, и в каких родственных отношениях они состоят с конем Юлием из анимационной франшизы «Три богатыря».
Ксения Реутова
Кинокритик, ведущая подкаста «Покалигарим»
Кошачий старт
Много лет назад в гости к петербургскому художнику, аниматору и скульптору Андрею Сикорскому пришел уличный кот. Пришел и в итоге остался жить. Коту дали прозвище Мурза, но это было короткое имя. Длинное звучало куда солиднее: Кара-Мурза Ибрагим Абдул Об Стул Задом Бей. Кот стал не только членом семьи, но и источником творческого вдохновения. Сикорский начал рисовать открытки, а потом и картины с котами. Один из самых популярных его проектов назывался «Коты известных художников». В этой серии шедевры мировой живописи, такие как «Танец» Матисса или «Любительница абсента» Пикассо, были перерисованы с заменой человеческих фигур на кошачьи. Позднее эти же картины в уменьшенном виде появятся на стенах дома, в котором поселятся главные герои «Трех котов».
Идея создать анимационную кошачью сагу родилась у режиссера-мультипликатора Дмитрия Высоцкого, друга и коллеги Сикорского. «Андрей, когда цепляет какую-то тему, долго с нее не слезает, — рассказывал Высоцкий в интервью. — И я смотрю: копится материал. Грех было это не использовать. Как-то, гуляя в парке, я подумал, что можно из этого сделать сериал. Взять трех персонажей, упростить их для детей». Имена, которые у всей кошачьей семьи начинаются на «к», тоже были придуманы под влиянием «котописи» Сикорского: другая известная серия работ художника была озаглавлена «Коты кошмарной красоты». А поскольку папа Котя по замыслу авторов должен был трудиться на кондитерской фабрике, имена котятам выбрали съедобные и сладкие: Коржик, Карамелька, Компот. В том, что персонажи-коты — беспроигрышный вариант для детского мультсериала, никто не сомневался с самого начала. Котов любят все. Это не поросята из «Свинки Пеппы», к которым регулярно возникают вопросы в мусульманских странах и сообществах.
Через несколько лет после премьеры в России «Три кота» вышли на международный рынок. В конце 2017 года трансляцию сериала начал Nick Jr — детский развлекательный канал группы Nickelodeon. С тех пор сериал был переведен на 29 языков и стал доступен в более чем 170 странах мира (география простирается от Центральной Европы до Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока).
Родом из детства
Стандартная серия «Трех котов» длится пять минут (есть еще спецсерии, их хронометраж в два раза дольше). Однако все без исключения эпизоды сохраняют классическую трехактную структуру с завязкой, конфронтацией и развязкой. В первом акте происходит какое-то событие или действие, во втором персонажи сталкиваются с проблемой, а в третьем находят ее решение. Никакой фантастики, никакого волшебства в сериале нет. Коллизии подчеркнуто бытовые, повседневные. Котята, например, выясняют, зачем говорить слово «пожалуйста», какой подарок сделать маме или папе на день рождения, как правильно принимать критику и куда бежать, если вдруг зашатался молочный зуб.
«Некоторые сюжеты рождаются из моих собственных детских воспоминаний, — рассказывает автор сценария Дарина Шмидт. — У нас есть серия „Пианино“, в которой Карамельку заставляют сидеть дома и играть гаммы. А ее братья в это время веселятся на улице. Это я с себя брала. Помню, как мне самой гаммы надоедали. Но есть и общий перечень тем, которые, так или иначе, затрагиваются и повторяются во всех детских сериалах: зачем нужны хорошие манеры, почему не надо быть жадным и так далее. Это вечные ценности. Разница только в том, какие у вас герои и как вы рассказываете эту историю».
С первых же эпизодов «Трех котов» начали сравнивать с британской «Свинкой Пеппой». Оба сериала работают на одну и ту же аудиторию (их главные зрители — дети от 2 до 7 лет), действие обоих разворачивается в очень простом и понятном мире, оба делают акцент на семье и семейных проблемах. Отличий, впрочем, тоже хватает. Если во вселенной «Пеппы», помимо свинок, обитают и другие животные, то городок Котополис из российского сериала населяют исключительно коты, кошки и котята. У британской героини есть маленький братик Джордж, который только учится говорить и потому не может принять участие во многих приключениях старшей сестры. В «Трех котах» семья многодетная: Компот, Коржик и Карамелька — дети-погодки, которые постоянно играют вместе и почти никогда не разлучаются.
Разница в темпераментах героев — один из главных двигателей сюжета. Компот, старший из котят, учится в первом классе. Он читает книги, любит биологию, с удовольствием разгадывает интеллектуальные задачки. Но вот физические активности вроде спорта или танцев даются ему с трудом, а еще его легко выбить из колеи: когда котята сталкиваются с каким-то новым препятствием, он первым расстраивается и иногда не может сдержать слез. Средний брат, Коржик — полная его противоположность, это очень активный ребенок, который вечно находится в движении. По натуре оптимист, обожает истории про пиратов. Карамелька, младшая в семье, отлично уравновешивает братьев. Она умна и рассудительна, и чаще всего именно она разрешает драматургический конфликт, раз за разом повторяя коронную фразу: «Я знаю, что надо делать!»
Совместные действия котят вообще отлично укладываются в алгоритм принятия решений в любой жизненной ситуации и в любом возрасте. Нужно сначала выслушать внутреннего пессимиста, потом оптимиста, затем унять обоих, просчитать все варианты и выбрать из них самый разумный. Единство героев подчеркивается их любимым жестом. Дважды за серию котята берутся за руки и пускают волну с фирменным возгласом «миу-миу-миу!». Будьте осторожны: радостное восклицание подобрано настолько удачно и выражает такой широкий спектр положительных эмоций, что после просмотра нескольких эпизодов повторять его начинают не только дети, но и взрослые.
Особые приметы
Универсальность — один из главных козырей сериала. Мир «Трех котов» сложно привязать к конкретной точке на карте. С одной стороны, в сериале постоянно сменяются времена года: в Котополисе бывает и снежная зима, и жаркое лето. С другой стороны, герои участвуют в археологических раскопках, занимаются дайвингом и фотографируют китов с дедушкиной яхты. Рядом с белыми грибами в лесах растут кактусы, а обычные пчелы соседствуют с огромными тропическими бабочками. Среди второстепенных персонажей, которых в сериале более сотни, есть коты самых разных мастей — от пухленькой полосатой Горчицы, с удовольствием поглощающей эклеры, до черного Сажика, большого любителя ужасов и страшилок. То же самое относится к сюжетам и шуткам: за тем, чтобы они оставались понятными любой аудитории, следят специально нанятые иностранные редакторы.
Российское происхождение «Трех котов» выдают лишь отдельные детали. Скажем, матросский костюмчик Коржика явно отсылает к коту Матроскину из Простоквашина. Внутреннее устройство голубого вагона, в котором герои едут на море в эпизоде «Путешествие на поезде», повторяет устройство вагонов РЖД, а выпущенная в 2018 году серия «Чемпионат», без сомнений, была вдохновлена проходившим в России чемпионатом мира по футболу.
Отсылками к массовой культуре авторы «Трех котов» не увлекаются. Хотя в некоторых сериях их все-таки можно обнаружить. В эпизоде «Детектив» Компот вспоминает литературного персонажа по имени Шерлок Кот, и за кадром вдруг начинает звучать мелодия, очень похожая на саундтрек сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем. Музыкальными аллюзиями наполнена и спецсерия «Желтая подводная лодка», в которой герои отправляются в морские глубины и, к огромной радости Коржика, находят на дне пиратский корабль. Там аккорды из песни «Битлз» смешиваются с вольной интерпретацией композиций из фильма «Пираты Карибского моря». Есть и шутки только для очень внимательных. В эпизоде «Космическое путешествие» котята жалобным голосом заявляют отцу: «Мы не можем жить без космоса». Это сценарист Дарина Шмидт передает привет своему учителю, знаменитому аниматору Константину Бронзиту, автору одноименного короткометражного шедевра.
Озвучивают трех главных героев не взрослые профессиональные артисты, а настоящие дети. При этом Михаил Хрусталев (папа Котя) и Илья Хрусталев (Коржик) в реальной жизни тоже отец и сын, а отдавшая свой голос Карамельке Александра Глушинская, которой на момент записи пилотной серии было всего 3,5 года, — дочь звукорежиссера Станислава Глушинского. Активно участвует в озвучании и режиссер Дмитрий Высоцкий. Его голосом говорят Дедушка, папа Сажика, Шерлок Кот и еще два десятка второстепенных персонажей сериала. Широкой публике, кстати, интонации Высоцкого хорошо знакомы: он уже много лет озвучивает говорящего коня Юлия в саге анимационной студии «Мельница» про трех богатырей.
Система доброты
В отзывах на сериал часто упоминают его визуальную простоту. Но это сознательный выбор авторов. В проектах, предназначенных для совсем маленьких зрителей, персонажи и должны выглядеть так, чтобы дети легко могли нарисовать их сами. Цветовая палитра у «Трех котов» тоже довольно простая и очень теплая. В ней преобладают желтые, оранжевые и зеленые оттенки. Все главные герои — рыжие коты. «У нас были разные варианты. Мы рисовали и черно-белых котов, с пятнышками на глазах, — рассказывает художник-постановщик Андрей Сикорский. — Но в итоге остановились на рыжих. Во-первых, это яркий цвет. Во-вторых, считается, что рыжие коты приносят счастье и удачу. А если говорить о цветовой гамме, то для меня в сериале важна не столько она, сколько другие придумки. У нас там все довольно графично: полоски на облаках, узоры на кустиках, дом в виде морды кота».
Привередливые родители, конечно, все равно находят к чему придраться. Одни жалуются на то, что сценарий сериала якобы слишком феминистский: Карамелька всегда оказывается быстрее и сообразительнее братьев, а мама Кисуля часто подшучивает над мужем-простаком. Другим, напротив, не нравится традиционное распределение ролей в кошачьей семье. Мама красивая и любит розовый цвет, ее единственная дочь носит только платья и бантики, папа много работает, а когда остается посидеть с детьми, не может нормально выполнить ни одно из многочисленных домашних дел (они, кстати, в серии «Папа за маму» именуются «мамиными делами»).
Но замечания не мешают «Трем котам» из года в год наращивать аудиторию. Естественно, как и другие подобные сериалы, проект зарабатывает в том числе и на узнаваемости бренда: лицензиаты выпускают фигурки котов, а также раскраски, наклейки, детскую посуду, настольные игры и другие товары с изображениями любимых героев. Логичным шагом в развитии кошачьей империи стал выпуск полнометражного фильма «Три кота и море приключений». В нем семья отправляется в отпуск и спасает от гибели целую колонию крабов, которую собирается скормить на ужин гостям отеля известный шеф-повар. В опустевшем после исчезновения голливудских премьер российском прокате анимационная картина сорвала куш: ее сборы уже превысили 110 млн рублей.
Любят нарисованных котов в общем за то же, за что и котов настоящих: есть что-то успокаивающее в размеренности, неизменности и бесхитростном устройстве их мира. Не стоит сбрасывать со счетов и детскую непосредственность, которую удалось сохранить на экране создателям сериала, и неисчерпаемую доброту всех сюжетов. В «Трех котах» нет ни одного отрицательного персонажа, как нет и гэговой клоунады, неизменно сопряженной с опасностью и агрессией. На любые вызовы Коржик, Карамелька и Компот отвечают дружным «миу-миу-миу!». Эти коты не гуляют сами по себе, их сила — в умении договариваться и всегда находить друг с другом общий язык. Такие вот три кота. Точнее, два кота и одна кошечка.