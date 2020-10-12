Что смотреть с детьми: «Тайна Келлс», «Огонек-огниво», «Утиные истории» и еще 11 вариантов для каникул

Новинки российской анимации, классика аниме, мультсериалы для младшеклассников и кино для всей семьи, — подготовили в КиноПоиск HD план для детей и родителей на каждый день весенних каникул.

Зрителям помладше

«Огонек-огниво»

Современная интерпретация истории, знакомой любителям сказок Андерсена. Бедный Гончар находит волшебное Огниво, которое превращает его в богатого, но жестокого человека. А злая Королева, которой Огниво принадлежало раньше, хочет расправиться с Гончаром и получить назад свое сокровище. Из этой непростой ситуации Гончара выручает его подруга – рыжеволосая девушка Огонек.

Зачем смотреть: чтобы убедиться, что отечественная анимация не отстает от западной и тоже может удивлять.

«Тайна Келлс»

12-летний послушник ирландского монастыря Брендан живет под присмотром сурового дяди. Когда в аббатство приезжает старый монах Эйдан, жизнь мальчика меняется. Его ждет знакомство с лесной феей, борьба со злым духом, опасное лесное путешествие и, наконец, работа над иллюстрациями Келлской книги.

Зачем смотреть: чтобы погрузиться в ирландские легенды и вдохновиться на новые свершения.

«Утиные истории»

Перезапуск классического сериала конца 1980-х. Билли, Вилли, Дилли вместе с алчным дядюшкой Скруджем отправляются на поиски сокровищ. К ним присоединяется экономка Скруджа миссис Клювдия, ее внучка Поночка, Дональд Дак, летчик Зигзаг МакКряк и другие персонажи классической версии.

Зачем смотреть: чтобы проникнуться духом авантюризма и наконец научиться отличать Билли от Вилли, а Вилли от Дилли.

«Монстры на каникулах 3: Море зовет»

Дракула вместе со своей дочерью Мэйвис, ее мужем-человеком и друзьями-монстрами отправляется в круиз. Все ради того, чтобы расшевелиться, ведь глава вампирской семьи приуныл из-за одиночества. На лайнере Дракула влюбляется в капитаншу, молодую и прекрасную Эрику. Но все не так просто: на корабле замечают Ван Хельсинга, известного борца с монстрами и давнего врага Дракулы, и попутно выясняется, что Эрика — его близкая родственница.

Зачем смотреть: чтобы вдоволь похохотать над готическими персонажами в пляжной комедии.

«Смешарики»

Жители Ромашковой долины давно стали родными, а в прошлом году любимые герои вернулись в классическом 2D-формате. Как и раньше, Крош, Ежик, Бараш, Нюша, Копатыч и другие герои сталкиваются с кризисом идентичности, размышляют о жизни и смерти, разбираются в науке и законах природы, а еще ставят рок-оперу, пугают друг друга до мурашек, ругаются и мирятся.

Зачем смотреть: чтобы в очередной раз умилиться тактичности Ежика и «елкам-иголкам» Кроша, а также заготовить новую порцию мемов.

«Хороший динозавр»

Что было бы, если большой астероид пролетел мимо Земли и динозавры не вымерли? Могли бы динозавр и человек подружиться? У студии Pixar есть ответ даже на эти вопросы. Семья динозавров мирно возделывает поля и собирает урожай. И все бы хорошо, но самый младший, Арло, боится всего на свете и помощник из него никакой. Но ему приходится стать самостоятельным и научиться брать ответственность за свои поступки — не без помощи человека.

Зачем смотреть: чтобы набраться смелости и побороть свои страхи.

«Лови волну!»

Пингвин Коди обожает серфинг. И когда появляется возможность отправиться на большой турнир, он ее не упускает. Дома-то в него никто особо не верит и терять ему нечего. В путешествии он находит верного друга, петуха Цыпу Джо, встречает своего кумира, серфингиста Большого Зи, и, преодолев множество трудностей, становится настоящим профессионалом.

Зачем смотреть: чтобы запомнить, что процесс важнее победы.

Зрителям постарше

«Сад изящных слов»

Грустная ода одиночеству, снятая классиком аниме Макото Синкаем. 15-летний подросток Такао мечтает стать обувным дизайнером и прогуливает школу в красивом саду, делая наброски моделей обуви. Там он замечает Юкино, учительницу литературы. Герои постепенно сближаются, но встречи их происходят только в дождливую погоду, а сезон дождей скоро закончится.

Зачем смотреть: чтобы увидеть прекрасное в обыденном.

«Мы купили зоопарк»

Обычная семья покупает дом в придачу с целым зоопарком. Тут есть львы, тигры, зебры, павлины, фламинго — в общем, много разных животных. Только вот беда: нужен основательный ремонт, чтобы зверинец снова мог открыть двери перед посетителями. Объединив усилия с работниками зоопарка во главе с Келли (Скарлетт Йоханссон), вдовец Бенджамин (Мэтт Деймон) вместе с детьми принимается за дело. В основу фильма, кстати, легла история реального Бенджамина Ми, который вместе со своей семьей появляется на пару минут в финале фильма.

Зачем смотреть: чтобы понять, как взаимопомощь и взаимовыручка выручают даже в самых безнадежных делах.

«Конь Юлий и большие скачки»

Конь Юлий — один из самых ярких героев франшизы «Три богатыря» анимационной студии «Мельница». У него благородное имя (Гай Юлий Цезарь), но вот родословная подвела. Из-за отсутствия достойных предков он не может жениться на прекрасной кобыле Звезде Востока. В дело оказываются втянуты богатыри, князь Киевский, ослик Моисей и султан Рашид.

Зачем смотреть: чтобы запомнить, что никогда не надо сдаваться.

«Место за пределами вселенной»

Школьница Тамаки Мари мечтает познать мир, но боится сделать шаг навстречу приключениям. Все меняется, когда Тамаки встречает девушку, чья цель — во что бы то ни стало отправиться в Антарктиду на поиски пропавшей мамы. Взяв в компанию еще двух подруг, девочки пускаются в опасное путешествие, которое изменит их жизнь.

Зачем смотреть: чтобы помнить, как важно не бояться сделать первый шаг.

«Каратэ-пацан»

12-летний американец Дрей после смерти отца переезжает с мамой в Пекин. Им непросто освоить местные обычаи, поэтому Дрея начинает мучить банда местных хулиганов. Выручает случай: мальчик встречает пожилого слесаря (Джеки Чан), который оказывается мастером восточных единоборств. Как и в оригинальном фильме 1984 года, слесарь соглашается стать наставником и обучить мальчика искусству борьбы.

Зачем смотреть: чтобы уметь постоять за себя.

«Рыбка Поньо на утесе»

Рыбка Поньо, дочь колдуна и морской богини, уплывает из родного дома и попадает в руки мальчика Соскэ. Рыбка влюбляется в него и мечтает стать человеком. Даже несмотря на то, что герои не могут разговаривать друг с другом, они быстро проникаются симпатией и начинают дружить.

Зачем смотреть: чтобы осознать, как из мелочей складывается дружба.

«Человек-паук: Через вселенные»

Команда мечты, которую мы заслужили: образцовый супергерой Питер Паркер, еще один Питер Паркер (депрессивный и разведенный с Мэри-Джейн), бесстрашная Гвен Стейси, а также загадочный Паук-Нуар, безбашенный Свин-паук и подросток Майлз Моралес (тоже Человек-паук!). Несмотря на общие способности к полетам на паутине, эти герои очень непохожи друга на друга. Тем интереснее следить за их приключениями в разных мирах и борьбой со злодеями.

Зачем смотреть: чтобы оценить, как оживают комиксы на экране (и за что анимационным художникам дают «Оскар»!)