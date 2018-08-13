Как снимает Макото Синкай, гений аниме и «второй Миядзаки»

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ВидеоКак снимает Макото Синкай, гений аниме и «второй Миядзаки»

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Макото Синкай — один из главных современных японских режиссеров-мультипликаторов, которого часто называют «вторым Миядзаки».

В чем его отличие от великого японского сказочника и создателя студии Ghibli? Почему герои Синкая — чаще всего подростки на пороге взросления и первой любви? Почему ему так важно достоверно показывать географию городов и предметы быта и чем это похоже на творчество студии Pixar? И как в его пронзительных мелодрамах переплетаются японская мифология и исследование одиночества в современном мегаполисе?

Разбираем авторский почерк режиссера, который снял самое кассовое аниме в истории — «Твое имя».

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