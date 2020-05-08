Инструкция для родителей: 25 отличных фильмов, которые стоит посмотреть школьникам

Из-за пандемии коронавируса школьники отправились на внеплановые каникулы. В помощь родителям мы организовали Детский киномарафон. Это список фильмов, мультфильмов и сериалов, которые помогут занять детей разного возраста. Все их можно посмотреть на КиноПоиск HD. А после просмотра поучаствовать в конкурсе в Instagram онлайн-кинотеатра.
Все фильмы из этого материала можно посмотреть здесь.
1
Советская классика
Кому подойдет: фантазерам и их ностальгирующим родителям
Фильмы из этой категории можно смотреть и с младшеклассниками, и с детьми постарше. Начать стоит с дилогии «Москва — Кассиопея» и «Отроки во вселенной», в которой школьники отправляются в космос спасать инопланетян. Приключения пионеров разворачиваются на фоне футуристических интерьеров и дополняются яркими, пускай и простыми, спецэффектами. Еще в фильме есть гаджеты мечты — например, робот-переводчик с любого языка (даже с собачьего!). Далее следует одна из лучших семейных комедий, снятых в СССР, — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Мальчик Костя Иночкин, исключенный из пионерлагеря, прячется в нем до окончания смены, а половина вожатых и детей ему помогают. Еще мы добавили в список «Мэри Поппинс, до свидания» (с интересными отсылками — для взрослых), телесериал «Гостья из будущего» про девочку Алису и ее миелофон (с еще более дикими спецэффектами, чем в «Москва — Кассиопея») и советско-норвежское фэнтези «Мио, мой Мио», в котором одну из главных ролей сыграл совсем юный Кристиан Бэйл.
2
Голливудская классика
Кому подойдет: любителям фантастических историй и древних артефактов (вроде стационарного телефона)
В этой группе мы собрали лучшие семейные фильмы 1980-х и 1990-х годов, но не включали в нее те картины, которые все и так пересматривают каждый год — «Звездные войны», «Назад в будущее» и другие популярные франшизы. Первыми в этом списке идут «Охотники за привидениями» — готика для самых маленьких с Биллом Мюрреем и легендарным зеленым желеобразным призраком по имени Лизун. Затем — трогательный «Инопланетянин» Стивена Спилберга про дружбу мальчика и пришельца, забытого на Земле. Далее — два фильма, на которых выросло не одно поколение: фантастическая комедия «Дорогая, я уменьшил детей» и ужастик «Гремлины». Завершают список первые «Люди в черном» — семейная комедия про охотников на пришельцев, снятая по мрачному комиксу для взрослых.
3
Disney и Pixar
Кому подойдет: младшеклассникам, а также зрителям постарше, которые не зачерствели сердцем
Все мультфильмы Disney и Pixar достойны войти в этот список, но мы решили остановиться на самых трогательных историях. Прошлогодний ремейк Джона Фавро со всеми рекордами доказал, что «Король Лев» — это на века, даже если мультяшных зверят заменить на CGI-львов, а Элтона Джона — на Бейонсе. Но мы предлагаем все же пересмотреть классического «Короля Льва» 1994 года. Соревноваться с ним может разве что первая «История игрушек» — прорывная картина Pixar, с которой началась серия мультфильмов про команду оживших игрушек во главе с ковбоем Вуди и астронавтом Баззом Лайтером. Также в списке есть «ВАЛЛ·И» — грустный фильм про робота, оставленного на Земле после экологической катастрофы; «Город героев», любимый у детей и вдохновленный японским жанром меха. Завершает список еще один хит — «Головоломка».
4
Серьезные истории
Кому подойдет: тем, кто уже считает себя взрослым и независимым
- «Аватар: Легенда об Аанге»
- «Расправь крылья»
- «Как приручить дракона»
- «Август Раш»
- «Королевство полной луны»
В этой категории мы собрали фильмы, которые понравятся детям постарше. Это и мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге», вышедший в 2005 году и до сих пор не утративший своей актуальности за счет проработанного фэнтезийного мира; и трогательный фильм «Расправь крылья» о городском мальчике, который помогает отцу-орнитологу спасать редких птиц в живописной глуши; и разудалое мультяшное фэнтези «Как приручить дракона», а для тех, кого уже можно назвать подростками, — драма «Август Раш» про талантливого сироту, который ищет своих родителей-музыкантов (с юным Фредди Хаймором, ныне звездой «Хорошего доктора»!), и комедия о первой любви и взрослении Уэса Андерсона «Королевство полной луны».
5
Документальные фильмы и сериалы
Кому подойдет: всем, кого захватывают истории и о животных, и о бескрайнем космосе, и о супергероях
- «Щенячья школа»
- «Чудеса Солнечной системы»
- «Люмьеры!»
- «Земля: Один потрясающий день»
- «Секретная история комиксов Роберта Киркмана»
Каникулы нужно проводить с пользой, поэтому еще одна категория Детского марафона — захватывающие документальные фильмы и сериалы. Любителям животных понравятся документальный фильм «Щенячья школа» про то, как задорные щенята превращаются в опытных собак-поводырей, и «Земля: Один потрясающий день», один из лучших документальных фильмов про диких животных, птиц и насекомых, озвученный Николаем Дроздовым. Для тех, кто интересуется космосом и далекими галактиками, есть красочный сериал BBC «Чудеса Солнечной системы». А для юных киноманов и гиков — шестисерийная история о пионерах кинематографа братьях Люмьер и мини-сериал об истории двух главных комикс-издательств — Marvel и DC.
В рамках Детского киномарафона в Instagram КиноПоиск HD проходит конкурс. Отмечайте, какие фильмы из списка вы посмотрели с детьми, рассказывайте о лучшем и получайте шанс выиграть Яндекс.Станцию Мини.
А какие фильмы и сериалы смотрят на каникулах ваши дети? Рассказывайте в комментариях к этому материалу.