Инструкция для родителей: 25 отличных фильмов, которые стоит посмотреть школьникам

Советская классика

Кому подойдет: фантазерам и их ностальгирующим родителям

Фильмы из этой категории можно смотреть и с младшеклассниками, и с детьми постарше. Начать стоит с дилогии «Москва — Кассиопея» и «Отроки во вселенной», в которой школьники отправляются в космос спасать инопланетян. Приключения пионеров разворачиваются на фоне футуристических интерьеров и дополняются яркими, пускай и простыми, спецэффектами. Еще в фильме есть гаджеты мечты — например, робот-переводчик с любого языка (даже с собачьего!). Далее следует одна из лучших семейных комедий, снятых в СССР, — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Мальчик Костя Иночкин, исключенный из пионерлагеря, прячется в нем до окончания смены, а половина вожатых и детей ему помогают. Еще мы добавили в список «Мэри Поппинс, до свидания» (с интересными отсылками — для взрослых), телесериал «Гостья из будущего» про девочку Алису и ее миелофон (с еще более дикими спецэффектами, чем в «Москва — Кассиопея») и советско-норвежское фэнтези «Мио, мой Мио», в котором одну из главных ролей сыграл совсем юный Кристиан Бэйл.