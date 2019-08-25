Все: 4

Положительные: 3

Отрицательные: 1

Процент: 75%

Нейтральные:0



Alfirina рецензии (59)

оценки

друзья

фильмы

звёзды Как один парень гусей на юг свозил Тома приезжает к своему отцу, Кристиану, который работает орнитологом, чтобы провести здесь свои летние каникулы. Тома узнает, что Кристиан работает над одним специфическим проектом — он выводит редкий и исчезающий вид гусей, которых планирует приучить к перелётной жизни. Вначале, парень, который привык совсем к другой, более урбанистической жизни, скептически относится к увлечению отца, но, чем больше он узнает своего родственника, чем больше знакомится с его подопечными, тем явнее он осознаёт — чтобы твоя жизнь была по-настоящему полной, необходимо совершить один головокружительный поступок. Тома решает помочь своему отцу…



Фильмы о природе и живых существах — это отдельный вид искусства. Да, сегодня уже вполне уверенно себя чувствуют проекты типа «Маугли» и «Короля Льва», но ни один такой компьютерный проект не заменит настоящего, насыщенного и достоверного фильма о представителях животного мира. И радует, что в сегодняшнем мире кино, который на 90% полон людьми, которые работают сугубо на прибыль, существуют люди, которые действительно пытаются донеси до нас всю тонкость животного мира и показать, насколько важным может быть человек в жизни обычных диких животных.



Режиссёр фильма — это невероятный труженик, за каждым фильмом которого стоит по-настоящему титанический труд. Изъездив вдоль и поперек Сибирь, проведя экспедицию на Севере, покорив Скалистые горы и подчинив себе северные реки на каноэ, Николя Ванья по-настоящему имеет право рассказывать нам, зрителям, о том, как важно любить дикую природу и окружающий мир.



Над каждым его предыдущим фильмом я лично лил слёзы. А как можно по-другому? Неужели кого-то может оставить равнодушным «Белль и Себастьян» или «Как прогулять школу с пользой»? Такие светлые ленты, которыми просто нельзя не восхищаться и которые повествуют не только о силе характера героев, но и о процессе взросления, через который проходит каждый из героев историй уникального месье Ванье.



«Расправить крылья» расскажет нам историю уже более взрослого мальчика, который поглощён современным миром и считает, что находится в зоне комфорта. Но благодаря своему отцу, парень понимает, что есть вещи не только поважнее, но и те, которые делают из тебя настоящего человека, развивая невиданные доселе навыки.



Доброта, взаимовыручка, внимание к другим — все эти качества режиссер возводит в культ и показывает зрителю, насколько они важны в современной жизни. Рискованный план, который реализует главный герой, позволяет нам проследить все этапы, которые переживает смелый Тома. Невероятно душевная история, которая вырастает из, казалось бы, не очень увлекающего синопсиса, поражает своими небывалыми границами и насколько легко, выйдя за них, почувствовать настоящую жизнь на вкус.



Есть фильмы, которые просто необходимо смотреть. Есть фильмы, которые просто необходимо показывать своим детям. «Расправить крылья» один из них. В суматохе сегодняшних дней мы часто забываем, что на самом деле самое главное в жизни. А главное — это ощущение полноты прожитого момента, умение взять на себя ответственность и справиться с задачей, чего бы тебе этого не стоило.



Очень мотивирующее и увлекательное кино, которое с поспешностью газели можно советовать своим друзьям и знакомым. Браво, Николя! У вас в очередной раз получилось!



9 из 10 Полезная рецензия? пожаловаться на спойлер?

спойлер? Да / Нет dlya_dushi рецензии (121)

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друзья

фильмы В поисках безопасного пути Есть что-то романтическое и забавное в профессии орнитолога. Вместо того, чтобы просиживать штаны в офисе, эти специалисты отправляются прямиком к дикой природе, где они получают в наш век просто уникальную возможность отрешиться от всего лишнего и заняться чем-то полезным. Скажем, не только наблюдением за птицами, но и их спасением. Именно этим в свое время решил заняться Кристиан Муллек, по мотивам приключений которого Николя Ванье написал роман, а затем и поставил полнометражный фильм «Расправь крылья», который мы ныне и видим на экранах.



История начинается с того, что в отдаленный домик Кристиана прибывает его юный сын Тома. Молодой человек ничего не смыслит в профессии отца, ему было бы гораздо веселее оставаться в большом городе. Но родители решили, что он должен побыть с отцом на природе, значит так тому и быть. Поначалу Тома не видит ничего увлекательного в том, чтобы днями наблюдать за птицами, но вскоре юноша начинает понимать, чем именно занимается его отце…



Кристиан взялся за очень амбициозный проект и собирается помочь диким гусям отыскать безопасный путь к теплым краям. За последние десятилетия человек нанес природе непоправимый ущерб, включая загрязнение атмосферы, станции мобильной связи, сбивающие внутренние ориентирование птиц, а потому Кристиан решает соорудить специальный дельтаплан и отправиться в спасительный для пернатых полет. Естественно, Тома решает не оставаться в стороне, и сюжет начинает набирать обороты.



Самое интересное то, что режиссер долгое время провел в наблюдениях за работой настоящего Кристиана, а значит своими собственными глазами видел результаты его необычайной работы. В связи с этим в правдивости представленных событий сомневаться не приходится. История получилась живой, эмоциональной и как по мне, то увлекательной и поучительной. А все потому, что она продиктована самой жизнью.



Здесь мы видим сложность в построении доверительных отношений отца и сына, которые словно жили на разных планетах, но теперь они вместе и учатся понимать друг друга. Также мы видим уникальные нюансы работы орнитолога, детали его невероятного плана и то, как он претворяется в жизнь. Как по мне, это гораздо интересней иного голливудского блокбастера, в котором вымысла больше, чем логики.



Также отмечу техническую составляющую, которая безусловно хороша. Многие трюки были исполнены в живую, без компьютерной графики. Такое точно не подделать. Спецэффекты во время демонстрации перелета конечно тоже были, но их не так, чтобы много и глаз они точно не режут. Работа профессиональная.



Как итог скажу, что «Расправь крылья» получился интересным, насыщенным событиями и драматичным фильмом, от которого мне удалось получить огромное удовольствие. Думаю, вам он тоже придется по душе.



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спойлер? Да / Нет aragorn_1978 рецензии (396)

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фильмы В фильме показаны стандарты сытой Европы, что раздражает «Человек — царь природы!» — вот месседж фильма. Если человек хочет, он создаёт и созидает. Если человек создаёт для себя комфорт, то он разрушает окружающую природу. Всё зависит от человека, от его воли. И фильм это хорошо показывает. Орнитолог Кристиан (его играет Жан-Поль Рув) пытается вывести исчезающий вид диких гусей. А его сын Тома (его играет Луис Васкес) поглощён компьютерами и гаджетами. Фильм ставит вопрос: «Что может увлечь сегодня, в 21 веке, молодого человека?» Ответ прост: «Укрощение природы». Дикая природа создаётся руками людей. Фильм кричит: «Человек — это великий творец и созидатель». Конечно это хорошо снимать фильмы про природу, живя в сытой и довольной Европе. Мне фильм показался немного лживым: «Можно заботиться о диких гусях, когда у тебя есть большой дом, машина и стабильная зарплата».



Этот фильм является насмешкой над Россией от сытой Европы. Режиссёр Ванье может снимать про природу сколько ему хочется (ведь его гонорары измеряются в десятках тысяч евро). А что делать в России? О какой природе думать россиянам, когда даже не всем детям можно купить смартфоны и компьютеры? Это фильм-издёвка над бедными странами. Да, в фильме Тома увлекается выведением диких гусей. Но фильм ставит санитарную обработку птиц и природы важной задачей ЕС. Фильм живёт по отдельным шаблонам сытой Европы.



В фильме показаны стандарты сытой Европы, и это сильно раздражает. Фильм мне не понравился из-за своей нравоучительной ноты. Режиссёр Ванье слишком увлёкся дикой природой и выведением диких гусей.



Фильм про природу, про то, как увлечь молодёжь, про любовь родителей к детям, про санитарный кордон в заповеднике. Фильм имеет очень сильную точку проповеди о дикой природе, о заботе над природой.



5 из 10 Полезная рецензия? пожаловаться на спойлер?

спойлер? Да / Нет Накал рецензии (101)

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друзья

фильмы У некоторых людей крылья в душе… Молодой парень Тома растёт так же, как и все дети его поколения — в обнимку с гаджетами, играми и прочими, сопутствующими духу времени, штуками. Его приезд на каникулах в гости к отцу, странноватому орнитологу, обещает быть жутко скучным. Однако, к своему большому удивлению, Тома заинтригован отцовскими экспериментами по разведению диких гусей. Мальчик еще не подозревает, что совсем скоро он совершит самое «окрыляющее» путешествие в своей жизни и спасёт своих новых друзей, которых его отец называет «небесными ангелами»…



Невероятно трогательными могут быть совсем простые вещи. Вот для меня, например, очень трогательным является творчество замечательного французского режиссёра и сценариста Николя Ванье. Пока одни сосредоточены на производстве исключительно кассовых хитов, другие на сериальном поприще пытаются добиться успехов, третьи ввязались в гонку за «Оскаром» — Николя делает самое прекрасное, что можно делать в мире кино: снимает фильмы для детей.



Если кто упустил творения данного режиссёра и ориентируется исключительно на Голливуд, так я подскажу: его предыдущие работы «Как прогулять школу с пользой» и «Белль и Себастьян» рассказывают замечательные истории дружбы детей с природой, а так же желание детей найти себя в суровом мире взрослых. Честно говоря, сегодня настоящее и умное детское кино — это редкость. Так что запомните имя этого режиссёра и посмотрите его предыдущие фильмы.



Возвращаясь к «Крыльям», можно сказать, что это новый этап в жизни режиссёра, так как его герой повзрослел. Тома, который не может сопоставить себя и французскую глубинку, уже более взрослый, чем герои предыдущих фильмов Ванье, а это значит, что пришло время нашему герою не только делать выбор правильной стороны, но и АБСОЛЮТНО самостоятельно принимать решения, без помощи взрослых.



Невероятно красочные пейзажи (чем всегда отличаются фильмы Ванье), харизматичные герои, которых играют убедительные актёры, замечательная этическая музыка, которая невероятно чарует вкупе с картинкой — все это делает фильм не только поучительным для детей и подростком, но и невероятно мотивирующим и жизнеутверждающим для взрослых, ведь нам иногда надо только получить пинок со стороны, чтобы вспомнить, что в жизни есть более приятные и важные вещи, чем хождение на работу и лежание на диване.



Мне тяжело судить фильм не предвзято — я фанат! Но, говоря о картине, по-честному нельзя сразу найти каких-то явных недостатков. Великолепная картина идеально подходит для семейного похода в кино с детьми подростками — это почти как «Освободите Вилли» 21 века.



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