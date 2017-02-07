Суперкаша, царь-мобиль и волчье такси: 10 лучших эпизодов «Маши и Медведя»

30 июля на КиноПоиск HD выходит новый, пятый сезон анимационных приключений девочки Маши, ее верного Медведя и их лесных друзей. Вспомнили самые ударные серии из предыдущих четырех сезонов.
«Маша и Медведь» — самый популярный российский мультсериал, завоевавший безусловную любовь детей и взрослых по всему миру. Причина успеха? Под видом дружбы маленькой девочки с большим медведем сериал остроумно и с отсылками к классике мировой литературы и кино (кое-кто находит пасхалки даже к сериалу «Во все тяжкие»!) рассказывает об отношениях рассудительного и бесконечно терпеливого взрослого и ребенка — озорного, непослушного, но невероятно милого и обаятельного, которому просто невозможно не прощать все выходки. Именно такой ребенок живет почти у всех родителей, и именно на такого взрослого мы все хотим быть похожи. В каждой серии «Маши и Медведя» есть жизненный урок, который дается на ситуациях из нашей с вами жизни, и мы выбрали десять самых смешных, трогательных и поучительных.
Подробнее о том, в чем сила «Маши и Медведя», мы рассказывали в этом материале.
«В гостях у сказки»
Серия № 54
Пока Медведь в костюме водолаза пытался достать со дна реки гондолу, в него влюбился лягушонок. И только сила искусства в лице вовремя пришедшей рассказать всем сказку Маше помогла лягушонку обрести настоящую любовь, а Медведю — разобраться с возлюбленной Медведицей.
Жизненный урок: Сила искусства способна даже из лягушонка сделать принцессу, а ради счастья маленькой девочки на что только не пойдешь. Самая трогательная и драматичная серия, манифест настоящей бескорыстной любви.
Отсылки и пасхалки: Прежде всего, конечно, сказка «Царевна-лягушка». Еще в мультфильме звучат увертюра из «Пера Гюнта» Грига, Пятая симфония Бетховена, песня «Besame Mucho» и ария Кармен («У любви, как у пташки крылья»), а Маша цитирует Карандышева из «Бесприданницы» Островского («Так не доставайся же ты никому!»).
Лучший момент: Маша учит Мишку, как надо целовать отряд лягушек, чтобы вернуть «правду жизни» в лице пропавшей Медведицы. Лягушки при этом входят во вкус.
«Не царское дело!»
Серия № 75
Пока царь Леон III отдыхает и рыбачит с другом Медведем, Маша становится и. о. государя. И отрывается на полную катушку: быстренько припрягает подданных царь-мобиль собрать, новый дворец построить, фонтаны выкопать и царь-обед сделать. Но, когда вместо благодарности новоиспеченная царица выгоняет всех из-за стола, народ от нее отворачивается. Царь лишает Машу короны, Медведь ставит в угол. И вот там она наконец понимает, что «не царское это дело — от народа отрываться».
Жизненный урок: Царское дело не власть, капризы и приказы, а управление государством и счастье подданных. Быть царем — занятие не из приятных, а из ответственных.
Отсылки и пасхалки: Фраза «не царское это дело!», которую постоянно приговаривает Маша, — из сказки «Варвара-краса, длинная коса» Александра Роу. Также для взрослых в серии спрятаны пасхалки к «Белому солнцу пустыни» («Государь назначил меня любимой царицей!»), «Операции „Ы“ и другим приключениям Шурика» (заяц прогоняет муху с лица спящей Маши), «Покровским воротам» («Ух ты, я такая царственная, вся повелительная такая!»), мультфильмам «Падал прошлогодний снег» («Вот это мой размерчик!») и «Летучий корабль» (новый дом Маши по цвету похож на дворец из советского мультфильма). Царский Машин наряд напоминает платье принцессы Пич из компьютерных игр про Марио. А еще тот же заяц рвет царские грамоты зарвавшейся Маши под звуки «Марсельезы».
Лучший момент: «Не царское дело ногами двигать! Царь-мобиль желаю, царь-мобиль!» — и пока Маша отдыхает на руках у подданных, волки строят ей шикарное авто.
«Вся жизнь — театр»
Серия № 76
Когда уже были сыграны все игры и друзья начали скучать, они вспомнили о театре. Но что поставить — трагедию, оперу или балет? Проблема выбора решилась просто: оперный балет с элементами драмы! Сценарий собрали из «Ромео и Джульетты», «Щелкунчика», «Фауста» и «Кармен». В результате всем актерам нашлась роль по душе, а в лесу состоялось самое грандиозное представление, в котором даже немая свинья запела!
Жизненный урок: Вместо того чтобы спорить, что лучше — опера или драма, можно объединиться и полюбить и то, и другое. И даже придумать что-то третье, уникальное. Ну, и вообще классика может быть ужасно интересной, и авторы устраивают детям энергичное и яркое знакомство с нею.
Отсылки и пасхалки: Само название эпизода — перефразированная цитата из шекспировского «Гамлета» («Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры»). Ну, и поскольку это самая театральная серия, далее зрителей ждут обыгрывания всех вышеупомянутых пьес и либретто. Также в Машином спектакле есть отсылки к «Трем поросятам» и диснеевской «Спящей красавице» (свинка Розочка выступает в образе Малефисенты). А в какой-то момент герои появляются в костюмах летающих обезьян из «Волшебника Изумрудного города».
Лучший момент: Неожиданно на улицах Вероны появляется Мефистофелисента и, используя спецэффекты, превращает Ромео в Щелкунчика, а Джульетту уносит к себе в замок.
«Большая стирка»
Серия № 18
Маша играет со свинкой Розочкой в дочки-матери и отправляется к Медведю за едой. В попытках накормить «ребенка» Маша все время пачкается, а Мишка все время стирает и шьет новую одежду. Когда ткань заканчивается, Мишка с Розочкой понижают Машу в звании — с мамы до грудного малыша. Ее же волнует только одно: уезжая, они забывают все сшитые наряды.
Жизненный урок: Быть взрослым — значит самому решать проблемы, а не перекладывать на других ответственность за еду, одежду и стирку. Самая, пожалуй, жизненная серия (родителям к тому же хорошо знакома эта боль вечной стирки за своим малышом).
Отсылки и пасхалки: Эпизод, когда Маша толкает перевернувшуюся кастрюлю с кашей, отсылает нас к фильму «Вий». Также можно опознать отсылки к мультфильму «Бегемот и солнце» — Машино «Надо деточку кормить» очень напоминает присказку Бегемотика «А я солнышко нашел». Еще Маша, отправляясь с Розочкой к Медведю, напевает «Мы едем, едем к Мишке» — это намек на стихотворение Сергея Михалкова «Мы едем, едем, едем».
Лучший момент: Освобожденная Розочка сбрасывает с себя чепец и вновь надевает солнцезащитные очки и плеер с наушниками, перестав быть Машиной игрушкой.
«Маша + каша»
Серия № 17
Маша наигралась и проголодалась. Каша, которую ей предложил Мишка, не устроила ее, и она сварила свою — столько, что наелась сама, еще раз наелась сама, накормила зайца, белок, волков до отвала, и все равно весь Мишкин дом оказался заставлен кастрюлями, чанами и банками.
Жизненный урок: Готовить самим ужасно интересно, но нужно знать рецепт и меру, иначе потом придется голодать. Послание для взрослых тоже очевидно: если поддаться соблазну посидеть спокойно и не занять свое чадо, будешь расхлебывать кашу по полной. Именно эта серия «Маши и Медведя» стала общемировым хитом, попав в Книгу рекордов Гиннесса: в 2019 году она набрала 4 млрд просмотров в YouTube, став единственным анимационным роликом, достигшим подобной отметки.
Отсылки и пасхалки: В основе серии — сказка «Горшочек, вари!», а также рассказ «Мишкина каша» Николая Носова. Еще Маша произносит фразу Чичикова из «Мертвых душ» («Давненько не брала я в руки шашек!»), а во время игры в хоккей с зайцем напевает «Эй, вратарь, готовься к бою!» из советского фильма «Вратарь».
Лучший момент: Маша после уборки помещения просит поесть чего-нибудь, и Мишка кладет ей ее же кашу, а когда она просит что-нибудь другое, показывает, что в его доме нет другой еды.
«Красота — страшная сила»
Серия № 40
Маша получила в подарок модный журнал, и ее жизнь изменилась: она больше не мучает всех вокруг, она выбирает себе образ — делает маски, меняет прически, красится, завивается и все меньше и меньше становится похожа на ту Машу, которую Мишка любит. Зато быстро набирает популярность у всех остальных, открыв прямо у Медведя салон красоты.
Жизненный урок: Одна из важнейших серий не столько о красоте и о том, что в ней, как и во всем, нужно знать меру, сколько о самопознании. Дети, даже самые хулиганистые, экспериментируют со своей внешностью, и родителей не должно это пугать. Потому что как бы человек ни изменился внешне, внутренне он остается тем же самым. И потом, как еще познавать себя, если не с помощью экспериментов?
Отсылки и пасхалки: Название серии — цитата из советского фильма «Весна» (крылатую фразу говорит персонаж Фаины Раневской). А когда Маша произносит: «Так вот ты какой, секрет неземной красоты!» — это отсылка к мультфильму «Аленький цветочек». Ну а прическа, которую Маша делает белке, отчетливо напоминает прическу Мардж Симпсон.
Лучший момент: Медведь приходит домой с прогулки, а у него в доме салон красоты.
«Эх, прокачу»
Серия № 55
Под чутким руководством Маши волки, которые не знают ни одной буквы, по картинкам умудрились построить шикарное такси. Проблемы начались тогда, когда к ним сели первые пассажиры. Оказалось, что по картинкам нельзя догадаться, как этой роскошью управлять. Как и следовало ожидать, машину разбили, пассажиров покалечили, но не со зла — волки просто читать не умеют. Но Маша это исправит.
Жизненный урок: Знания — сила. И, как становится понятно в конце серии, учиться никогда не поздно, было бы желание.
Отсылки и пасхалки: Название серии — девиз, который был на дверце машины Адама Козлевича из «Золотого теленка». А сама Маша перефразирует выражение Остапа Бендера оттуда же («Вам нужна машина — роскошь передвижения»). Она же произносит фразу «Вот догоню и все буквы выучить заставлю!» — это пасхалка к сериалу «Глухарь», где главный герой обещает подозреваемым: «Вот догоню и накажу!» Также в эпизоде звучит музыкальная тема из «Джентльменов удачи».
Лучший момент: Волки везут Медведя с Медведицей в такси, и у них все время включается то диско-шар, то мыльные пузыри, а Маша едет за ними на велосипеде с криками: «Вот же двоечники! Колышники!»
«Раз в году»
Серия № 44
До Машиного дня рождения осталось всего 180 дней, и она начала обратный отсчет. 179, 178… 91, 90… Звери находили эти числа повсюду: в коробке с едой, на табличке перед дверью, под подушкой, в небе. И вот этот великий день настал. Но никто не пришел. Никто ничего не подарил. Неужели они забыли? Или все-таки нет?
Жизненный урок: Сюрприз и настоящий праздник не получатся, если каждую минуту ждать поздравлений и подарков, пусть даже обратный отсчет и помогает легче пережить ожидание.
Отсылки и пасхалки: «К сожалению, день рожденья только раз в году!» — разумеется, название серии отсылает к этой детской песенке. Еще в списке подарков, которые Маша желает получить, есть цветочек аленький — понятно, из какой сказки. А Машины приключения с воздушным шариком напоминают деньрожденческую историю Винни Пуха и ослика Иа.
Лучший момент: Маша в грусти приходит к себе на крылечко — и из окошка вылетает первый шарик.
«Цирк да и только»
Серия № 67
Пришла весна, и в гости к Медведю приехал его названный сын Пингвиненок. В компании с Машей они достали из бутылки кораблик и пошли пускать его по лужам. Во время прогулки Маша промокла и простудилась. Пока к ним ехала скорая помощь, Мишка вспомнил цирковую юность и устроил Маше грандиозное представление — все для того, чтобы она съела лекарство и выпила чай с малиной.
Жизненный урок: Беспечно бегать по лужам — вредно для здоровья. Но если уж заболел, лучшее лекарство — здоровый смех (какой ценой он достается родителям — отдельная история).
Отсылки и пасхалки: Здесь все очевидно — серия целиком построена на цирковых номерах и клоунских гэгах, и в ней звучат все композиции, сопровождающие выступления на арене. Включая и мелодию «Мэри верит в чудеса» из советского фильма «Цирк».
Лучший момент: Медведь и Пингвиненок идут по канату, иё. пока Маша засматривается, Мишка кормит ее медом.
«Сюрприз, сюрприз!»
Серия № 63
Скоро Пасха, и заяц с Машей приготовили всему лесу подарки — крашеные яйца с сюрпризом. Но когда ты голоден, лучший сюрприз — настоящее яйцо, которое можно просто пожарить и съесть. Именно это и задумали волки, украв с птицефабрики курицу, чтобы та снесла им яйца. Вот только они ошиблись и вместо курицы украли петуха. Катастрофа и голод неминуемы! Но так как на Пасху должны происходить настоящие чудеса, в конце концов голодные волки получают огромный омлет.
Жизненный урок: Классическая история про то, что хороший подарок — тот, который нравится не тебе самому, а тому, кому ты его вручаешь.
Отсылки и пасхалки: Здесь пасхалки в кои-то веки понимаются буквально — это классическая пасхальная серия. Но есть и скрытые шуточки. Так, Машины слова «Ну конечно, художника потревожить каждый может!» — перефразированная крылатая фраза Андрея Миронова «Обидеть художника может каждый». Плюс портрет, который рисует Маша, напоминает Джоконду, а зайка — и Пасхального кролика, и Мартовского зайца из «Алисы в Стране чудес» одновременно.
Лучший момент: Волки плачут над игрушками, а Маша привозит им гигантское пасхальное яйцо, набитое сырыми яйцами.