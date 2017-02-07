Суперкаша, царь-мобиль и волчье такси: 10 лучших эпизодов «Маши и Медведя»

Пока Медведь в костюме водолаза пытался достать со дна реки гондолу, в него влюбился лягушонок. И только сила искусства в лице вовремя пришедшей рассказать всем сказку Маше помогла лягушонку обрести настоящую любовь, а Медведю — разобраться с возлюбленной Медведицей.

Жизненный урок: Сила искусства способна даже из лягушонка сделать принцессу, а ради счастья маленькой девочки на что только не пойдешь. Самая трогательная и драматичная серия, манифест настоящей бескорыстной любви.

Отсылки и пасхалки: Прежде всего, конечно, сказка «Царевна-лягушка». Еще в мультфильме звучат увертюра из «Пера Гюнта» Грига, Пятая симфония Бетховена, песня «Besame Mucho» и ария Кармен («У любви, как у пташки крылья»), а Маша цитирует Карандышева из «Бесприданницы» Островского («Так не доставайся же ты никому!»).

Лучший момент: Маша учит Мишку, как надо целовать отряд лягушек, чтобы вернуть «правду жизни» в лице пропавшей Медведицы. Лягушки при этом входят во вкус.