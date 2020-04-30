Смысл жизни по «Смешарикам»: 10 лучших эпизодов всех времен

«Ежик в туманности»

Съемки научно-фантастического фильма в Ромашковой долине прерываются из-за аварии дымовой машины, и вот по окутанным туманом пространствам слоняется актер — Ежик в скафандре. Белую лошадь он не повстречает, но нам и без нее понятно, что это почти дословный ремейк культового анимационного шедевра Юрия Норштейна.

Только если норштейновский ежик может вогнать ребенка в меланхолию, Ежик из «Смешариков» погружает зрителей (и маленьких, и взрослых) в атмосферу чудесной сказки, где временно остановилась вся суета, а в звездном небе, старом дереве и ночном тумане видится уютная и интересная бесконечность. Мир так велик, прекрасен и интересен, что хочется скорее вырасти и отправиться исследовать его, не растеряв вот этой детской зачарованности каждым листочком и каждой звездочкой. Романтический сюжет о космосе и человеке в мультсериале встречается довольно часто; примерно про это же рассказывает эпизод про круги на полях («Думают ли о нас на звездах»).