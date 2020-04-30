Смысл жизни по «Смешарикам»: 10 лучших эпизодов всех времен

Каждая серия «Смешариков» преподает полезный урок жизни под видом волшебной сказки или рассказа о смешном происшествии. Но сюжеты про круглых зверят совсем не так просты: в них много пасхалок для родителей, намеков на известные фильмы, книги и даже на обложки пластинок. Мы выбрали десятку самых любимых историй, которые стоит посмотреть вместе с детьми. Скучно не будет.
1
«Ежик в туманности»
«Смешарики», 1-й сезон, 86-я серия
Съемки научно-фантастического фильма в Ромашковой долине прерываются из-за аварии дымовой машины, и вот по окутанным туманом пространствам слоняется актер — Ежик в скафандре. Белую лошадь он не повстречает, но нам и без нее понятно, что это почти дословный ремейк культового анимационного шедевра Юрия Норштейна.
Только если норштейновский ежик может вогнать ребенка в меланхолию, Ежик из «Смешариков» погружает зрителей (и маленьких, и взрослых) в атмосферу чудесной сказки, где временно остановилась вся суета, а в звездном небе, старом дереве и ночном тумане видится уютная и интересная бесконечность. Мир так велик, прекрасен и интересен, что хочется скорее вырасти и отправиться исследовать его, не растеряв вот этой детской зачарованности каждым листочком и каждой звездочкой. Романтический сюжет о космосе и человеке в мультсериале встречается довольно часто; примерно про это же рассказывает эпизод про круги на полях («Думают ли о нас на звездах»).
2
«Смысл жизни»
«Смешарики», 1-й сезон, 100-я серия
Самая философская и полезная серия «Смешариков» рассказывает о душевных метаниях Бараша, потерявшего волю к жизни. Выполнена она, на радость родителям, вполне в духе фестивального кино. Безрадостная погода, долгие кадры руин, диалоги о смысле бытия. Кто пустил сюда Тарковского?! Кто осмелился превратить Ромашковую долину в Зону из «Сталкера»?
К счастью, все не слишком веселые душеспасительные разговоры прекращаются после путешествия к Комнате (тут она фигурирует под названием Кузинатра), во время которого Бараш едва не замерзает в метели. Вернувшись домой, он обретает смысл жизни в эпикурействе, простых мелочах вроде теплого бульона и уютной кровати. В общем, отличная прививка трезвого оптимизма в нашем мире. Покажите ее ребенку, и, кажется, он будет навсегда защищен от ночных разговоров на кухне (все мы знаем, чем это кончается), опасных для здоровья поисков себя в мутных компаниях, потребительской лихорадки и депрессии.
3
«Роман в письмах»
«Смешарики», 1-й сезон, 83-я серия
Влюбленный Бараш пытается признаться Нюше в своих чувствах, но нужные слова застревают в горле. Тогда по совету Лосяша поэт решает написать письмо, но настолько увлекается процессом, что реальная жизнь пролетает мимо. Пока Нюша увлеченно играет с другими Смешариками, Бараш сочиняет все новые и новые письма, превратив настоящую любовь в эпистолярную. Эпизод вполне в духе Чарли Кауфмана (это если смотреть взрослыми глазами) понятным языком рассказывает о том, почему литература способна заменить жизнь. А маленькие зрители смогут извлечь из него простую и очень полезную мораль: нужно быть проще, смелее и не подменять живого человека всякими фантазиями и высокопарной чепухой. Это правило пригодится и в детской дружбе, и во взрослой жизни.
4
«Телеграф»
«Смешарики», 1-й сезон, 13-я серия
Смешариков охватила новая лихорадка: в ангаре Пина обнаружились телеграфы, позволяющие общаться на расстоянии. Офлайн-общение подменяют бесконечный стук по клавишам, бесконечные рулоны с малосодержательными текстами в духе «Привет! Как дела?». Серия очевидным образом критикует интернет-зависимость, тем более что новые сообщения приходят с характерным звуком оповещений из ICQ. Спасти ситуацию может только супергерой: Кар-Карыч повязывает маску на лицо, надевает плащ и становится похожим на Черного Плаща из одноименного диснеевского мультсериала. Наутро разбитые горем Смешарики (ночью кто-то уничтожил все аппараты!) возвращаются к реальной жизни с походами друг к другу в гости. Мораль простая: оторвись от телефона и покачайся на качелях с друзьями, тем более что слова нужны далеко не всегда.
5
«Трюфель»
«Смешарики», 1-й сезон, 89-я серия
Лосяш с Копатычем находят в огороде трюфель, попробовать деликатес хотят все, но кусочек слишком мал. Поэтому съесть его должен кто-то один, а потом описать свои ощущения другим (очень похоже на отчеты кинокритиков с международных фестивалей!). Забраковав идею лотереи, Смешарики решают устроить настоящие выборы. Свои агитационные кампании начинают Нюша и Ежик (его политтехнологом становится Крош). Дальнейшее доставит неимоверное удовольствие взрослым: в своем неистовстве мульткандидаты уподобляются худшим пропагандистам. Нюша, например, монтирует ролик, где сама она предстает тонко чувствующей особой, а Ежик изображается алкоголиком-дебоширом. В ответ Крош пририсовывает конкурентке на плакате усы щеточкой и косую челку.
Дети, конечно, не считают всех этих политических аллюзий, зато узнают все токсичные приемы, к которым обычно прибегают в публичных спорах манипуляторы, и не попадутся на их удочку. Да, трюфель преткновения в итоге окажется обычным камнем. Отсюда и урок: ни один предмет в мире не стоит того, чтобы ссориться из-за него с друзьями.
6
«Не может быть»
«Смешарики», 2-й сезон, 8-я серия
Рядом с домом ученого Лосяша падает метеорит, а после на этом месте вырастает странный стебель. Практичный огородник Копатыч предлагает сорняк выполоть, но растение оказывается уж слишком необычным: бледный цветок ежедневно увеличивается в размерах в несколько раз, а по ночам испускает неземное свечение и музыкальные мелодии, на которые слетаются насекомые. Лосяш пытается изучить пришельца, но постепенно сходит с ума. Спасает его только спонтанное решение уничтожить растение.
Сходство сюжета мультфильма с «Цветом из иных миров» может позабавить иного взрослого зрителя непреднамеренными и смешными рифмами с Лавкрафтом. Но вообще-то это простой рассказ о том, что не надо смотреть на сложный мир как на каталог. Жизнь во всех ее удивительных проявлениях нельзя объяснить до конца, тем более сухим канцелярским языком. И в ней всегда найдется место чуду, столкнувшись с которым надо радоваться, а не пытаться разрушить его. Лосяшу вообще везет на такие приключения. Как-то раз он встретился с инопланетянами в эпизоде «Герой Плутона», и это тоже чуть пошатнуло его строгую рациональную картину мира.
7
«Страшилка для Нюши»
«Смешарики», 1-й сезон, 40-я серия
Крош и Ежик сидят у костра и рассказывают страшные истории в попытке напугать Нюшу. Последней каплей становится байка про Черного Ловеласа — загадочного музыканта, похищавшего женские сердца. Нюша начинает слышать гитарные переборы в ночи, не помогает даже психоаналитический сеанс у Совуньи. А позже все-таки встречает Ловеласа: темный силуэт, похожий на Ричи Блэкмора с обложки альбома «Stranger In Up All» в лунном свете, не собирается никого похищать, а лишь обещает вернуться, когда она подрастет. В общем, никакая это на самом деле не страшилка, а нежная история пробуждения романтических чувств — максимально целомудренная, как и полагается мультфильму для всей семьи.
8
«Кордебалет»
«Смешарики», 1-й сезон, 64-я серия
Перед праздниками в Ромашковой долине царит всеобщее возбуждение: Кар-Карыч решил отметить их с шиком и поставить танцевальный номер. Ответственным за репетиции становится мягкотелый Ежик, у которого никак не получается собрать всех танцоров вместе. Серый кардинал Крош предлагает ему управлять Смешариками железной рукой: всех несогласных с расписанием репетиций будут записывать в блокнот, составляя фактически блэклист (никаких реальных репрессий, слава богу, не планируется, все-таки долина принципиально придумана как мир без насилия). В итоге героям удается в срок разучить канкан Жака Оффенбаха из оперетты «Орфей в аду», станцевав его с натянутыми улыбками.
«Кордебалет» понятным языком рассказывает детям об очень взрослой проблеме власти, ее цены и побочных эффектах. Впрочем, такой ли уж взрослой? Старостой можно стать и в первом классе, а про печаль нелюбимых придворными королей написано много сказок. Так и тут, добившись от Смешариков подчинения, Ежик в конце концов остается одиноким. Друзья перестают с ним общаться, и даже его помощник Крош оказывается занесенным в черный список. Впрочем, в мире «Смешариков» этот неприятный инцидент (как и все плохое) быстро забывается.
9
«Я завтрашний, я вчерашний»
«Смешарики. Новые приключения», 7-я серия
Сюжет в духе «Сумеречной зоны»: Бараш просыпается от того, что его будит… он сам. Усомнившийся в своем рассудке Смешарик отправляется за помощью к Пину, который в это время как раз собирает машину времени. В итоге Бараш попадает в прошлое, снова сталкивается с собой (но на этот раз будит себя вчерашнего), а позже пересекается с будущим. Эта серия — настоящая азбука сай-фая, просто объясняющая маленьким зрителям сложные временные коллизии, с которыми они обязательно потом столкнутся при просмотре чуть более взрослого кино (от «Терминатора» до «Мстителей»). Внутри эпизода, кстати, спрятана забавная пасхалка для родителей: Бараш берется за монтировку, а камера показывает происходящее от первого лица, как в серии видеоигр «Half-Life». Неудивительно, ведь боевик про физика Гордона Фримена тоже заигрывал с темой перемещения во времени.
10
«Билет в один конец»
«Смешарики. Новые приключения», 51-я серия
Крош и Ежик нарезают круги по железной кольцевой дороге с единственной станцией «Смешарово». Крошу такая рутина ужасно надоедает, и он решает купить билет в одну сторону (все обычно берут туда-обратно). Взрослые Смешарики приходят в ужас, а кондуктор Совунья рассказывает историю о знакомом, который тоже захотел провернуть такой трюк и исчез навсегда. Вскоре с Крошем случается кое-что странное: он просыпается на станции в пустыне, поезд рассыпается в пыль, а его друзья в Ромашковой долине устанавливают мемориал. Но не спешите расстраиваться. Компас помогает Крошу найти дорогу домой, и он возвращается в долину одетым как ковбой из фильмов Джона Форда.
Этот полный загадок эпизод нешуточно стимулирует детское воображение. Как Смешарики не заметили пропажу друга, если он ехал с ними в одном поезде? Кто тот загадочный пассажир, уже пропавший в прошлом (фанаты ставят на Кар-Карыча!)? Где находится эта пустыня? Еще один сюжет, утверждающий бесконечное волшебство мира вокруг. Даже простое путешествие по кольцевой дороге может превратиться в остросюжетную эпопею, но непременно с хорошим концом.
А новый сезон «Смешариков» смотрите эксклюзивно на КиноПоиск HD.