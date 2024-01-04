«Тарковские», «Речфлот», «Зона интересов»: 26 новых книг весенней ярмарки «non/fiction-2024»

С 4 по 7 апреля в Москве проходит ярмарка интеллектуальной литературы «non/fiction», к которой издательства традиционно готовят что-то особенное. Кинопоиск выбрал 26 заметных новых книг. Здесь будут дополненное «Слово пацана», история создания «Смешариков», стихи Набокова и ранние рассказы Сорокина, а еще эволюция жирафов, исследование хрущевок и комикс про летающего Горького.

Книги + кино

Марина Тарковская «Тарковские. Осколки зеркала» Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Марина — дочь поэта Арсения Тарковского и сестра кинорежиссера Андрея Тарковского — пишет об истории их семьи. Это искренние рассказы-воспоминания о детстве, судьбе родителей и о непростых отношениях отца и сына — Арсения и Андрея. Здесь же редкие фотографии из семейного архива. Книга удостоена премии «Антибукер».

Серия «Кино и контекст» — это хроника отечественного кинопроцесса и попытка понять эпоху, изучив ее по крупицам. В третьем томе — события и явления 1992–1994 годов: премьера «Санта-Барбары» и «Бесконечность» Марлена Хуциева, «Тихие страницы» Александра Сокурова и финал «Твин Пикс», а еще «мыльницы», полароиды и пейджеры, визит Елизаветы II и первый русский секс-шоп.

Мартин Эмис «Зона интересов» Издательство «Фантом-Пресс», перевод с английского Сергея Ильина

Получившая две премии «Оскар» «Зона интересов» (2023) — экранизация романа Мартина Эмиса, по страшной иронии судьбы умершего в день премьеры фильма. В книге трое главных героев: гротескный и даже комичный комендант Освенцима, офицер из того же концлагеря и еврей-заключенный. Это уникальная попытка рассказать об ужасах холокоста в формате любовного романа и антивоенной сатиры.

Документальная книга о пацанах — детальное и правдивое исследование того, что из себя представлял феномен молодежных группировок. Расширенное издание включает новое авторское послесловие, дополнительные фотографии участников казанских группировок в 1970–1990-е и словарик, поясняющий значения слов «чушпан», «мотаться», «асфальтные войны» и других.

Ася Володина «Цикады» Оригинальный проект Букмейта выходит в издательстве «Редакция Елены Шубиной»

Книга, написанная по мотивам одноименного сериала — первая в совместной серии Букмейта и РЕШ «Продолжение следует». Вечеринка в честь окончания школы заканчивается убийством. Следователь, директриса, родители и сами школьники пытаются понять, что привело к трагедии. Книгу стоит читать, даже если вы смотрели сериал. Подробнее об отличиях романа от экранной версии мы рассказывали в этом материале.

Мария Корнилова «Смешарики. История культовой вселенной» Издательство «Бомбора»

Книга сценарного редактора «Смешариков» Марии Корниловой о том, что осталось за кадром любимого мультсериала. Вы узнаете, почему на старте никто не верил в успех проекта и какими были бы Совунья, Нюша, Лосяш, Пин и Ежик, если бы все сложилось немного иначе.

Зарубежная проза

Генри Джеймс «Другой дом» Оригинальный проект Букмейта выходит в издательстве «Подписные издания». Перевод с английского Александры Гороховой, Дарьи Жирновой, Луизы Зариповой, Екатерины Лобковой, Марии Трофимовой под редакцией Александра Глазырина.

Впервые на русском языке роман «Другой дом» классика американской и европейской литературы Генри Джеймса. Викторианская драма с элементами детектива от автора «Поворота винта» рассказывает о клубке страстей пяти человек и об одной страшной трагедии. Подробно о книге мы писали в этом материале.

Тана Френч «В лесу» Издательство «Фантом-Пресс», перевод с английского Анастасии Наумовой

Дебютный роман, прославивший Тану Френч — ныне признанную детективную королеву. Когда Адаму Райану было 12 лет, он пошел играть в лес с парой друзей. Больше он их никогда не видел. Тела так и не нашли, а самого Адама обнаружили прижатым к дереву и в залитых кровью ботинках. Он ничего не помнил. Двадцать лет спустя Райан работает детективом в полиции Дублина и снова оказывается втянутым в ту давно забытую историю.

Кэти Китамура «Близости» Издательство Popcorn Books, перевод с английского Александры Сагаловой

Японская писательница Кэти Китамура мастерски создает спокойные, психологически захватывающие романы о неуверенности, амбициях и потерях. «Близости» — уже четвертая книга писательницы. Это задумчивая и меланхоличная история о переводчице-синхронистке, переехавшей в Гаагу, чтобы работать в международном суде. Героиня оказывается втянутой в бурлящие личные и профессиональные драмы.

Саяка Мурата «Церемония жизни» Издательство Popcorn Books, перевод с японского Дмитрия Коваленина

Сборник рассказов от другой японской писательницы, известной благодаря своим нонконформистским романам «Человек-комбини» и «Земленоиды». В двенадцати коротких историях Саяка Мурата смешивает юмор и ужас, изображает одиночек и изгоев, а сюжеты разворачиваются в современной Японии, в будущем и в альтернативной реальности.

Шэрон Гослинг «Книжный на маяке» Издательство «Синдбад», перевод с английского Юлии Змеевой

Роман, который стоит читать, чтобы просто почувствовать себя хорошо. В маленькой шотландской деревушке стоит маяк, ​​внутри которого работает книжный магазин. Местные жители встречаются там, чтобы поболтать, поиграть в шахматы и выпить кофе. Главной героине Рейчел, недавно попавшей в это закрытое комьюнити, предстоит управлять магазином, а заодно раскрыть местные тайны.

Российская проза и поэзия

Сборник ранних рассказов великого русского писателя Владимира Сорокина в новом исполнении. В книгу вошли тексты, написанные в конце 1970‑х — начале 1980‑х годов: «Розовый клубень», «Утро снайпера», «Полярная звезда», «Ватник» и другие. Вечные сорокинские сюжеты — исследование человеческой природы, жизнь при тоталитаризме, двоемыслие и новояз — спустя 16 лет после первого издания этой книги не теряют актуальности.

Алексей Поляринов «Кадавры» Издательство Inspiria

Роман-антиутопия писателя, эссеиста и переводчика Алексея Поляринова («Риф», «Почти два килограмма слов») о страшном мире будущего, в котором после катастрофы повсюду возникают застывшие дети-кадавры. Как комментирует сам автор, он «хотел показать долгий и мучительный конец света, когда люди живут внутри апокалипсиса много лет и в конце концов привыкают к нему».

Новая книга писательницы Яны Вагнер, по чьему роману «Вонгозеро» был снят сериал «Эпидемия». «Тоннель» — это триллер про людей, оказавшихся запертыми глубоко под Москвой-рекой, все действие происходит в течение суток. Права на экранизацию романа были проданы еще до его выхода в свет. Подробнее о «Тоннеле» — в рецензии Галины Юзефович.

Ася Демишкевич «Раз мальчишка, два мальчишка» Издательство «Альпина.Проза»

Роман Аси Демишкевич, лауреатки драматургического фестиваля «Любимовка» и премии «Рукопись года», — о тринадцатилетнем мальчике Андрее, которого мачеха отправляет в армию. И присутствие ребенка там оказывается далеко не самой странной вещью. Захватывающий и пугающий текст, написанный в традициях русской волшебной сказки.

Владимир Набоков «Стихи» Издательство Corpus

Поэзия — самый противоречивый раздел многогранного искусства Владимира Набокова. В новом томе серии «Набоковский корпус» собраны русские стихотворения, написанные в 1917–1974 годах — плод целой жизни автора, начиная с его 18 лет. Предварительно стихи в сборник отобрал сам Набоков в последние годы жизни, а после работу над книгой продолжила его жена Вера.

Нон-фикшен

Эмке Каролин «Против ненависти» «Издательство Ивана Лимбаха», перевод с немецкого Анны Кукес

Каролин Эмке — обладательница премии Отто Бреннера за критическую журналистику и премии мира Немецкой ассоциации издателей, самой престижной литературной награды Германии. Ее страстный призыв «Против ненависти» — небольшая, но важная книга, которая поможет нащупать ориентиры в мире, полном нетерпимости и насилия.

Автобиография советского писателя, правозащитника и диссидента Владимира Буковского. В книге он описывает свой путь от советского школьника до врага государства и размышляет о том, как остаться человеком, даже если тебя ломают в тюрьме и карательно «лечат» в психиатрической больнице.

Андре Асиман «Homo Irrealis» Издательство Popcorn Books, перевод с английского Александры Глебовской

Сборник эссе Андре Асимана, автора «Назови меня своим именем» — размышления и воспоминания, объединенные идеей ирреального, ностальгии по тому, что могло бы случиться, но не случилось. И все это на фоне летнего Санкт-Петербурга, поэтичного нью-йоркского метро, тесного римского автобуса, фильмов Ромера в старом кинотеатре и книг любимого Пруста.

Азар Нафиси «О чем я молчала. Мемуары блудной дочери» Издательство Livebook, перевод с английского Юлии Змеевой

Мемуары Азар Нафиси, написавшей бестселлер «Читая „Лолиту“ в Тегеране». Это еще одна драматичная история семьи на фоне событий в Иране. Пока страну раздирает политическая борьба, героиня взрослеет. Главный вопрос, который задает Нафиси: какова цена, которую платит семья за свободу в стране, где свободы с каждым днем становится все меньше?

Алексей Иванов «Речфлот: история речного флота Российской империи и Советского Союза» Издательство «Альпина нон-фикшн»

«Речфлот» — это историческая основа художественного романа Алексея Иванова «Бронепароходы». Книга рассказывает о становлении крупнейшего речного флота в мире, о людях, которые его развивали, и о связи речной жизни с политикой и культурой. 15 глав посвящены 15 историческим периодам.

Наталия Лебина «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности» Издательство НЛО

Доктор исторических наук и исследовательница советской повседневности Наталья Лебина анализирует феномен хрущевок — квартир, построенных в 1950–1960 х годах в СССР. Вы узнаете, как они изменили жизнь людей и как совмещали в себе нелепое с созидательным, смешное с оптимистичным и советское с несоветским.

Научпоп

Маттео Пасквинелли «Измерять и навязывать. Социальная история искусственного интеллекта» Издательство Individuum, перевод с английского Ивана Напреенко

Книга, непохожая на привычные нарративы о науке и технике. Доцент кафедры философии науки в Университете Ка-Фоскари в Венеции конструирует социальную историю искусственного интеллекта и показывает, почему ни о каком восстании машин не может быть и речи.

Станислав Дробышевский «Почему жирафы не стали людьми и другие вопросы эволюции» Издательство «Бомбора»

Новинка от антрополога, кандидата биологических наук, педагога и популяризатора науки Станислава Дробышевского — фееричное исследование о том, что общего у человека и жирафа. Книга дополнена иллюстрациями от научного сотрудника лаборатории нейрофизиологии и палеоиллюстратора Дмитрия Токальчика.

Стивен Уокер «Первый: новая история Гагарина и космической гонки» Издательство «Альпина нон-фикшн», перевод с английского Натальи Лисовой

Исследование, посвященное космической гонке СССР и США, с большим массивом не публиковавшихся ранее документов. Бакалавр истории и магистр истории науки Стивен Уокер проводит параллели между создателями ракет Сергеем Королёвым и Вернером фон Брауном, а также Юрием Гагариным и Аланом Шепардом, двумя кандидатами на первый полет в космос.

Комиксы

Графический роман художницы и картографа Кати Гущиной, создательницы «100 причин, почему плачет Лев Толстой». История о полетах Максима Горького во сне и наяву и о том, какую тень писатель отбрасывал на историю страны. Книга стала финалистом второго сезона конкурса проектов иллюстрированных нон-фикшен-книг ABCDbooks.

Автор: Кристина Ятковская