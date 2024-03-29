Подглядывать в соседское окно: вышел роман «Другой дом» Генри Джеймса

Впервые на русском языке вышел роман «Другой дом» классика американской и европейской литературы Генри Джеймса. Книга выпущена в рамках проекта «Переводы Букмейта». Роман уже можно читать и слушать, аудиоверсию озвучил актер мастерской Брусникина Кирилл Одоевский. Бумажная версия выйдет в издательстве «Подписные издания». Рассказываем, что связывает Генри Джеймса с кино и чем так интересен его «Другой дом».

Об авторе

Генри Джеймс — американо-английский писатель второй половины XIX — начала XX века. Известность Генри Джеймса в России чуть более скромная, чем за рубежом, где он признанный классик; его повесть «Поворот винта» экранизировали 35 раз. Последние две экранизации вышли в 2020 году. Netflix взял повесть за основу для своего хоррор-сериала «Призраки усадьбы Блай» с Викторией Педретти в главной роли, а студия Universal выпустила фильм ужасов Флории Сиджизмонди «Няня» с Маккензи Дэвис и Финном Вулфхардом.

Не только «Поворот винта» вдохновляет кинематографистов — произведения Генри Джеймса особенно полюбились режиссерам французской новой волны. Например, Франсуа Трюффо снял фильм «Зеленая комната» на основе нескольких новелл: «Алтарь мертвых», «Зверь в чаще» и «Как это произошло». А Жак Риветт взял за основу рассказ «Романтика некоторых старых вещей» для сценария фильма «Селин и Жюли совсем заврались».

О книге

Роман «Другой дом» (1896) сначала выходил частями в еженедельной лондонской газете, затем в том же году был опубликован в виде книги. Это знаковая работа, прервавшая творческий кризис автора.

Действие разворачивается в Англии конца XIX века. После тяжелых родов Джулия Брим чувствует, что ее смерть близко, и берет со своего мужа Тони обещание, что тот не женится, пока жива их дочь Эффи. У Джулии была ужасная мачеха, и она боится, что та же участь постигнет и ее дочь. Одновременно с этим в соседнее поместье приезжает девушка Джин, затем ее предполагаемый жених Пол. А в поместье Бримов — подруга Джулии Роза с женихом Деннисом. С этого момента начинают строиться любовные многоугольники: страсти пяти человек приводят к одной страшной трагедии.

«Другой дом» — драма, в которой ставки постепенно повышаются и в результате становятся очень, очень высокими. Читатель видит происходящее словно вживую, а жуткая развязка просто оглушительна. Не зря этот текст изначально задумывался как пьеса, но после автор переформатировал сюжет в роман.

Над русскоязычной версией книги работали пять переводчиц: Александра Горохова, Дарья Жирновая, Луиза Зарипова, Екатерина Лобкова и Мария Трофимова. Книга переведена в рамках совместной мастерской Букмейта и Дома творчества Переделкино. О том, как это было, рассказывает редактор Александр Глазырин.

Александр Глазырин Редактор перевода Редактор коллективного перевода, в котором участвовали молодые переводчицы, должен был дотягивать текст там, где решения переводчицы виделись ему неудовлетворительными, в то же время уважительно относясь к ее труду и удачным находкам (а такие находки были у каждой). Естественно, редактор должен был добиться стилистического единства такого изначально лоскутного текста (пять отрывков примерно одинакового объема каждый). И поскольку именно в этой книге Генри Джеймса прямая речь персонажей, их бесконечные диалоги играют исключительно важную роль, необходимо было тщательно следить, чтобы во всех фрагментах каждый персонаж говорил одним и тем же голосом. При всей трудоемкости редактирования, дело относительно облегчалось тем, что по сравнению со знаменитыми большими романами позднего Джеймса этот текст все-таки несравненно проще — стилистически, синтаксически. Через пять лет Джеймс стал писать иначе.

Несколько цитат из «Другого дома»

«Миссис Бивер, хозяйка усадьбы Истмид и совладелица банка „Бивер и Брим“, зорко, но снисходительно следила за тем, что происходило — как у нее вошло в привычку говорить — „в другом доме“. Разумеется, там происходило гораздо больше событий, чем в огромном, старомодном и практически пустом особняке, где она, овдовев, жила в полном одиночестве».

«Когда Джин Мартл, прибывшую с устным посланием, ввели в холл, она поначалу сочла его пустым, и, пока она считала себя единственной его хозяйкой, он казался ей внушительным и даже довольно-таки великолепным. Светлый, просторный и высокий зал, богато украшенный и используемый различным образом, со множеством „уголков“, входов и выходов, очевидно, в равной мере служил местом сбора и промежуточным звеном на пути в иные помещения. На его стенах висело так много больших картин, что зал можно было бы принять за музей, если бы все картины не выглядели написанными сравнительно недавно. Здесь царило тенистое лето и пахло множеством цветов, а на каминной полке тикали огромные французские часы — насколько поняла Джин, современной работы. Общая цветовая гамма и броская затейливость убранства комнаты очаровали ее и настроили на веселый лад».

«Деннис с ревностным интересом воззрился на девочку; он буквально пожирал ее глазами, вновь и вновь оглядывая с головы до пят.

― Вы ее разглядываете как людоед! ― засмеялась Роза и на несколько шагов отошла от него со своей ношей, на ходу прижимая к губам маленькую пухлую розовую ручку.

Она притворялась, что кусает ее, она покрывала ручку поцелуями. Она целиком отдалась радости отречения от долгого воздержания.

― Переживет нас всех? Уж я надеюсь! Да разве может быть иначе, дорогая, разве может?»

«Роза Армиджер на мгновение задержала взгляд на посетительнице, которая все лучше осознавала, что ее новая знакомая — женщина странная, но в то же время отнюдь не неприятная, хотя Джин всегда предполагала, что странные люди неприятны».

«— А Джулия, если уж на то пошло, — продолжала миссис Бивер, — никогда не умела держать себя в руках.

— Вот именно. Ей нужно, чтобы ее держал в руках кто-то другой. Что ж, по счастью, у нее есть для этого Тони».

Что еще вышло в «Переводах Букмейта»

В рамках серии Букмейт переводит книги именитых иностранных писателей, которые по разным причинам еще не выходили на русском языке, а также романы неизвестных в русскоязычном пространстве, но заметных за рубежом авторов.

В конце 2023 года Букмейт вместе с «Подписными изданиями» и Мастерской Брусникина выпустили первую книгу серии — роман «Под маской, или Сила женщины» Луизы Мэй Олкотт, известной в России благодаря неоднократно экранизированным «Маленьким женщинам». «Под маской» — это история героини Джин Мюир, которая приехала в особняк, чтобы работать гувернанткой. Поначалу никем не признаваемая, девушка постепенно становится всеобщей любимицей. Но она хранит свои секреты, открывая которые, мы видим, что Джин не так уж проста.

Читайте и слушайте «Другой дом» Генри Джеймса и «Под маской» Луизы Мэй Олкотт в Букмейте! Промокод KINOPOISKMEDIA для новых пользователей.

Автор: Мария Тезина