Задор и тонкий юмор: опубликован роман «Под маской» Луизы Мэй Олкотт, автора «Маленьких женщин»

Букмейт запустил новый проект «Переводы Букмейта». Это серия, в рамках которой будут изданы не публиковавшиеся на русском языке романы культовых авторов и тексты заметных писателей, которые по разным причинам мало кому знакомы в России. В серию войдут романы Брэма Стокера, Мэри Шелли и Генри Джеймса, а работать над ними будут такие переводчики, как Сергей Карпов, Юлия Змеева и Юлия Полещук. Партнером проекта стал независимый театр «Мастерская Брусникина», актеры которого будут озвучивать все аудиокниги серии. Первым в «Переводах Букмейта» вышел роман «Под маской, или Сила женщины» Луизы Мэй Олкотт, столь нами любимой благодаря «Маленьким женщинам». Книгу уже можно читать и слушать, аудиоверсию озвучила актриса Анастасия Великородная.

Что нужно знать о книге

Роман «Под маской, или Сила женщины» вышел в 1866 году под мужским псевдонимом А. М. Барнард. В англоязычной традиции этот текст причисляют к жанру «сенсационного романа» — коммерческой литературы, стремившейся угодить желаниям читателя и бесконечно удивлять его. Главная героиня «Под маской» — молодая Джин Мюир, прибывшая в особняк семейства Ковентри, чтобы работать гувернанткой. Поначалу не снискавшая любви и уважения почти никого из обитателей дома, постепенно Джин покоряет каждого из них, даже скептиков, презиравших ее из-за происхождения. В финале выясняется, что и сама Джин не такая простая, какой пыталась казаться.

Печатная версия романа выйдет 18 декабря в издательстве «Подписные издания».

Александра Глебовская, переводчица: «Читая „Маленьких женщин“ и их продолжение, всю тетралогию, наверняка каждый читатель задается вопросом, что же за романы писала наша любимая Джо. Так вот! Теперь мы это знаем, потому что один из таких романов перед нами. Джо (уже за пределами „Маленьких женщин“) становится успешной коммерческой писательницей, но очень двойственно относится к своей деятельности: это заработок, это интересно, но отвлекает от более „серьезных“ дел и привлекает ненужное внимание (она знаменита!). То же самое произошло и с самой Олкотт. Да, „Под маской“ — роман коммерческий. Но он полон того же задора, драйва, тонкого юмора, что и „Маленькие женщины“. Разве что назидательности там поменьше и никакого религиозного подтекста. Ловко имитируя расхожий, массово-коммерческий жанр, писательница постоянно очень тонко, довольно незаметно издевается и над ним, и над самой собой, пишущей такую „шаблонную ерунду“. Хотя, конечно, пишет она совсем не ерунду. Роман читается на одном дыхании, персонажи прорисованы очень выпукло, в нужных местах возникает читательская эмпатия. Но под всем этим такое легкое: „Вы правда меня всерьез приняли?“ Зря, вот вам словечко, оборот, подробность, которые срывают это впечатление. Переводчику важно было не проворонить эти мелочи, чтобы сохранить авторский замысел».



Луиза Мэй Олкотт

У главного романа Олкотт «Маленькие женщины» выходили продолжения: «Хорошие жены», «Маленькие мужчины» и «Взрослая жизнь». «Маленькие женщины» были опубликованы буквально через два года после «Под маской» и уже под настоящим именем Олкотт.

«Маленькие женщины» были экранизированы огромное количество раз — шесть полнометражных фильмов, пять сериалов и аниме с продолжением. В последнем фильме 2019 года, режиссером которого стала Грета Гервиг, в ролях сестер снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Сканлен. Сама Гервиг говорила, что книга Олкотт сподвигла ее начать писать собственные сценарии и снимать кино.

«Это действительно была Джин Мюир»

Предлагаем прочитать фрагмент из романа «Под маской» — про театральную постановку, которая всех удивит.

Дома он застал молодых друзей, которые страшно обрадовались приглашению в Холл. Через час жизнерадостная компания ввалилась в богато обставленную залу, где все уже было готово для театрального представления.

Славный сэр Джон чувствовал себя в своей стихии, ибо больше всего на свете любил, когда его дом был полон молодых людей. Отобрали нескольких актеров, и через пару минут занавес уже поднялся, и взорам зрителей предстала первая живая картина. Смуглый мужчина с черной бородой спал на тигровой шкуре в тени шатра. Сцену дополняли восточные ткани и оружие, на столике тускло горела старинная серебряная лампа, тут же стояли роскошные подносы, наполненные фруктами, в полупустых кубках отсвечивало рубином вино. Над спящим склонилась женщина, одетая с варварским великолепием. Одной рукой она отвела шитый рукав, обнажив руку, сжимавшую ятаган, из-под ее белой туники выглядывала узкая ступня в алой сандалии, багряная мантия ниспадала с белоснежных плеч, волосы поддерживали золотые обручи, на шее и запястьях сверкали драгоценности. Она оглядывалась через плечо в сторону входа в шатер, взгляд ее был выдержан, но насторожен, и полон такого драматизма, что на миг зрители затаили дыхание, будто и до них донесся звук приближающихся шагов.

— Кто это? — прошептала Люсия, увидев незнакомое лицо.

— Джин Мюир, — ответил Ковентри, не отводя глаз от сцены.

— Не может быть! Она же низенькая и светловолосая… — начала было Люсия, но кузен тут же ее оборвал:

— Тише, дай посмотреть!

Может — не может, но с правдой не поспоришь: это действительно была Джин Мюир. Она выкрасила кожу в темный цвет, подвела брови, скрыла светлые волосы под черными накладными прядями и при этом смотрела так сосредоточенно, что зрачки ее расширились и потемнели до такой степени, что стали яростными, как глаза южанки. На строгом прекрасном лице читалась неподдельная, непримиримая ненависть, взгляд выражал отвагу, тонкая рука, нервически сжимавшая оружие, казалось, налилась силой, и во всем ее теле засквозила несгибаемая воля — даже в неподвижной крошечной ступне, наполовину скрытой тигровым мехом.

— Ах, как она прекрасна! — тихо вскрикнула Белла.

— Вид у нее такой, будто она при случае не преминет пустить этот меч в дело, — восторженно прокомментировал кто-то.

— Спокойной тебе ночи, Олоферн. От судьбы не уйдешь, — добавил кто-то еще.

— А он с этой бородой один в один молодой Сидни.

— Правда же у нее вид такой, будто она его действительно ненавидит?

— Может, так и есть.

Последние слова произнес Ковентри, ибо две предшествующие реплики наталкивали на мысль о том, почему в Джин произошла столь разительная перемена. Дело было не в актерской игре: явственное отвращение, смешавшееся со свирепой радостью по поводу того, что предмет ненависти полностью в ее власти, выглядело совершенно неподдельным. Ковентри, который теперь знал часть ее истории, понял, что видит первые проблески истины. Впрочем, то были лишь проблески, ибо занавес опустился, прежде чем он успел до конца разобраться во всех нюансах этой странной маски.

— Ужас какой! Хорошо, что закончилось! — холодно обронила Люсия.

— Великолепно! Бис! Бис! — в восторге закричал Джеральд.

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Автор: Елена Васильева

Фото: Piemags / Legion-Media