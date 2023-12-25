Кинопоиск и Букмейт выпустили книгу «100 великих фильмов XXI века»

В Букмейте вышла книга «100 великих фильмов XXI века» о лучших картинах столетия на сегодняшний день, основанная на одноименном масштабном спецпроекте редакции Кинопоиска. Рассказываем, чем так хороша именно книжная версия проекта и какие ранее не публиковавшиеся тексты вас там ждут.

О книге

Сборник «100 великих фильмов XXI века» — вторая книга в рамках проекта «100 великих» о самых влиятельных и важных произведениях индустрии развлечений. В основе сборника — рейтинг «100 великих фильмов XXI века», для которого свою десятку лучшего кино назвали более 230 продюсеров, режиссеров, сценаристов, писателей, кинокритиков, журналистов. Среди них — Марина Степнова, Алексей Поляринов, Роман Кантор, Яна Вагнер, Клим Шипенко, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Михаил Местецкий, Вячеслав Муругов, Юрий Быков, Рустам Мосафир и другие.

В список попали максимально разнообразные фильмы — от вышедших в начале века «Унесенных призраками» до недавних «Банши Инишерина», от голливудского супергеройского кино «Стражи Галактики» до южнокорейского триллера «Олдбой», от блокбастера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» до драмы Алексея Балабанова «Груз 200».

Издание открывает введение от кинокритика Кинопоиска Станислава Зельвенского, который развеивает миф о «смерти кинематографа» в XXI веке. Вместо послесловия в сборнике опубликован материал главного редактора журнала «Сеанс» Василия Степанова о феномене авторства в современном коммерческом кино.

Версию в Букмейте дополнили ранее не публиковавшиеся тексты, профайлы одних из главных режиссеров XXI века — братьев Коэн (в рейтинг попало сразу три их фильма) и Пон Джун-хо («Паразиты» и «Воспоминания об убийстве»). Также в сборник вошло более 30 лучших материалов из архива Кинопоиска с 2011 года.

В книге опубликованы тексты Лидии Масловой, Всеволода Коршунова, Василия Корецкого, Даниила Смолева, Маргариты Кирпиковой, Киры Голубевой, Ксении Рождественской, Андрея Гореликова, Аглаи Чечот, Алексея Ионова, Марата Шабаева, Павла Пугачёва, Ефима Гугнина, Инны Кушнарёвой и других авторов.

Татьяна Симакова Управляющий редактор Кинопоиска, редактор книжной версии «100 великих фильмов» для Букмейта

Работая над зином, я обратилась в огромному архиву Кинопоиска и нашла там настоящие жемчужины. В первую очередь это бесценные интервью. Например, разговор Михаила Моркина с Дени Вильнёвом, посвященный прокату первой «Дюны» в России (2021). Или эмоциональная беседа Фрэнсис Макдорманд с Сергеем Рахлиным про ее роль в «Трех билбордах» и управление злостью (2018). Один из самых старых архивных материалов — большое интервью Сергея Лобана про «Шапито шоу», которое он дал Кинопоиску в 2011 году сразу после «Кинотавра». Тогда его фильм еще не стал классикой и даже не добрался до экранов. В зине также нашлось место материалам, которые объясняют творческий метод великих режиссеров: там есть и Дэвид Линч, и Мартин Скорсезе, и Андрей Звягинцев, и Борис Хлебников, и многие другие. И, конечно, история создания фильмов из рейтинга, а среди них — «Ночной дозор», «Реальная любовь» и «Груз 200».

О проекте

«100 великих» — это списки самых влиятельных и важных произведений индустрии развлечений. Они создаются на основе масштабных опросов экспертов и дополняются развернутыми комментариями, а также текстами критиков Кинопоиска и приглашенных авторов о попавших в сотню проектах. «100 великих» — флагман медиа Кинопоиска, который, помимо версии на сайте, также публикуется как электронная книга в Букмейте и как видеоэссе в YouTube.