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Что читать этой весной в Букмейте: «Тоннель», The Last of Us, «Край чудес»

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Собрали главные книжные новинки этой весны: здесь будет триллер про автомобилистов под Москвой-рекой, история создания The Last of Us, вычурный детектив в английской усадьбе, исчезающие девушки, сериал про заброшенную больницу и взросление супергероини, которую нашли в корзинке. Все книги можно будет читать или слушать в Букмейте.

Март

Яна Вагнер

«Тоннель»

Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Герметичный триллер от создательницы антиутопии «Вонгозеро. Эпидемия». Сотни людей пытаются выбраться из автомобильного тоннеля под Москвой-рекой, постепенно теряя надежду на помощь. Мир за пределами тоннеля начинает казаться нереальным. Действие разворачивается всего за одни сутки, а вот работа над книгой заняла около пяти лет. Яна Вагнер задумывала сценарий, получился роман, но и фильм может случиться — права на экранизацию уже купили.

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Николя Денешо

«The Last of Us. Любовь, ненависть и человечность в легендарной серии Naughty Dog»

Издательство «Бомбора», перевод с французского Ксении Яковлевой

Книга об игровом блокбастере, который давно стал классикой жанра. Николя Денешо (соавтор «Uncharted. В поисках сокровища игровой индустрии») рассказывает закулисные истории разработки, рассуждает о ключевых идеях серии и анализирует поступки персонажей. Книга помогает понять, как вообще создаются игры. А поклонники The Last of Us смогут заново погрузиться в любимую постапокалиптическую атмосферу, в книге для этого даже будет специальный плейлист.

Генри Джеймс

«Другой дом»

Оригинальный проект Букмейта

Первое русскоязычное издание романа, написанного в конце XIX века. Криминальная история разворачивается на зеленых английских просторах, меж двух усадеб на берегу реки. Изощренный язык Генри Джеймса — настоящий вызов для переводчика. Над «Другим домом» трудилась целая команда в совместной переводческой мастерской Букмейта и Дома творчества «Переделкино». Это второй проект новой серии «Переводы Букмейта». Серия посвящена книгам иностранных писателей, которые раньше не выходили на русском языке.

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Апрель

Надежда Коновалова

«Фурия»

Издательство Bubble

Художники: Маргарита Каблукова, Андрей Родин

Возвращение Красной Фурии — героини одноименной серии комиксов. Сценаристка Надежда Коновалова сочинила историю о туманном прошлом супершпионки Ники Чайкиной. Найденная в корзинке возле бродячего цирка, маленькая Ника оказалась талантливой акробаткой и гимнасткой. После похищения девочка жила в Братстве воров. Новый художественный роман рассказывает об обучении Красной Фурии в Братстве, а еще о справедливости и взаимопомощи. С апреля комикс можно будет читать в Букмейте в электронной версии.

Ольга Птицева

«Край чудес»

Оригинальный проект Букмейта

В заброшенной Ховринской больнице сотнями пропадают люди, но это не пугает блогера Южина, начинающих кинематографистов Тараса и Киру и проводника по заброшке Костика. Больница впустила всех четверых. Выпустит ли обратно? Хоррор, который впервые вышел в 2020 году, теперь будет доступен в формате аудиосериала. Ольга Птицева переписала линии некоторых персонажей, так что даже тем, кто читал роман, будет интересно. И немного страшно.

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Автор: Даша Стрельцова

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