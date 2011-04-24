Сериалы мая: «Бар „Эдди“», «Великая» и «Нормальные люди»

Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

Топ-5

«Голливуд», 1-й сезон (мини-сериал)

Netflix, 1 мая (премьера всех серий)

Главное синефильское зрелище на майские праздники обеспечат шоураннер-многостаночник Райан Мёрфи и его давний соавтор Иэн Бреннан. Действие сериала разворачивается во второй половине 1940-х, когда «фабрику грез» отправляются покорять новые молодые таланты. Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством — Мёрфи не просто признается в любви к золотому веку Голливуда, но и открыто его критикует. Так, например, чернокожий сценарист мечтает воплотить в жизнь прогрессивный сюжет, но сталкивается с непониманием, а красавчик-официант, пробующий себя в роли актера, должен пройти через кастинг недвусмысленного толка. В проекте снялись актеры, с которыми Мёрфи уже сотрудничал ранее: Даррен Крисс («Американская история преступлений»), Дэвид Коренсвет («Политик»), Дилан МакДермотт («Американская история ужасов»). Также в «Голливуде» есть свежие лица: важные роли сыграли восходящие звезды Мод Апатоу («Эйфория») и Самара Уивинг («Я иду искать»). Среди вымышленных персонажей найдется место и реальным участникам кинопроизводства. Уже заявлены появления актрисы Вивьен Ли (Кэти МакГиннесс) и Рока Хадсона (Джейк Пикинг), а знаменитого продюсера Генри Уилсона сыграет звезда «Теории большого взрыва» Джим Парсонс.

«Рик и Морти», 2-я половина 4-го сезона

Adult Swim / КиноПоиск HD, 4 мая

Мультсериал-блокбастер возвращается с новыми эпизодами. Первая половина четвертого сезона была показана в конце прошлого года, а вторая выходит сейчас. Трейлер уже продемонстрировал фирменное безумие Дэна Хармона и Джастина Ройланда: Саммер сражается с Джессикой на световых мечах, Рик и Морти наряжаются в боевых роботов, также ждем разумного пса Снафлса, героя самых первых эпизодов шоу. Названия серий привычно отсылают к известным научно-фантастическим фильмам, от «Прометея» до «Звездных войн». Самое время пересмотреть предыдущие сезоны и пройти тест, который спрогнозирует ваши шансы выжить в безумном мире, наполненном пришельцами-извращенцами и жертвами странных экспериментов Рика Санчеза.



«Бар „Эдди“», 1-й сезон

Netflix, 8 мая (премьера всех серий)

Американский пианист Эллиот Удо (Андре Холланд) сбегает от экзистенциальных проблем в Париж, где их на самом деле становится только больше. Музыкант содержит маленький джаз-клуб «Эдди» на пару с харизматичным, но нечистым на руку Фаридом (Тахар Рахим), отходит от несостоявшихся отношений (Иоанна Кулиг) и вынужден воспитывать дочь-подростка Джули (Амандла Стенберг), которая прилетела вслед за ним из Америки. «Бар „Эдди“» придуман британским сценаристом Джеком Торном («Молокососы»), а первые серии срежиссировал оскароносный Дэмьен Шазелл. Трудно найти более подходящую кандидатуру для этого сериала, чем автор «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости». Вместе у них получилась невероятно атмосферная драма в духе американских независимых режиссеров (Джон Кассаветис, братья Сэфди), овеянная романтическо-криминальным французским флером. «Бар „Эдди“», вероятно, самая неординарная новинка этой весны: зернистая пленка и операторские приемы передают клубную атмосферу и дикую энергетику джаза. Эпизоды, снятые Шазеллом, показали на Берлинале, о чем мы подробно писали в фестивальном отчете.



«Великая», 1-й сезон (мини-сериал)

Hulu / more.tv, 16 мая (премьера всех серий)

Иностранцы продолжают обращаться к российской истории: «Великая» посвящена первым годам Екатерины II в России. Молодая немка выходит замуж за императора-самодура Петра III и переезжает в незнакомую ей страну, но вскоре понимает, что связала жизнь с крайне инфантильным мужчиной. Что было дальше, мы помним: София Августа Фредерика вместе с гвардейцами скинула мужа с трона и стала императрицей. Не стоит относиться к «Великой» как к серьезному историческому байопику. Сериал придумал австралийский сценарист Тони МакНамара, отвечавший за сюжет «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса. Поэтому пятисерийное шоу лучше воспринимать в гротескно-сатирическом ключе: все стереотипы о России тут преувеличены, а хорошие актеры в центральных ролях явно получают удовольствие от этой буффонады. Кстати, о них. Главная роль в сериале досталась молодой и прекрасной Эль Фаннинг, а ее супруга сыграл Николас Холт.

«Смешарики», 5-й сезон

КиноПоиск HD, 18 мая

Самое время заглянуть в Ромашковую долину: после десяти лет отсутствия Крош, Нюша, Копатыч и другие возвращаются в привычном всем 2D-формате. Новый, юбилейный сезон «Смешариков» будет состоять из 52 эпизодов, которые сделаны с фирменным вниманием к деталям; в поучительных детских историях полно юмора и визуальных отсылок для взрослых (напомним, что ранее в мультсериале цитировались как Кубрик, так и «Во все тяжкие»). Идеальное зрелище для всей семьи появится в крайне важное время и должно сплотить все возрастные категории в одного внимательного зрителя.



Премьера новых «Смешариков» на КиноПоиск HD пройдет совместно с появлением специального детского профиля, который будет рекомендовать юным поклонникам мультсериалов актуальные новинки и вечную классику.

Основные премьеры

«Бетти», 1-й сезон (мини-сериал)

HBO / «Амедиатека», 2 мая

Продолжение полюбившегося критикам инди-фильма «Скейт-кухня» выходит в формате шестисерийного шоу на HBO. Сериал расскажет о жизни девочек-подростков в Нью-Йорке, пытающихся отстоять свое место в маскулинном мире скейтбординга. Но основная тема, конечно, трепетная юность: залитые солнцем улицы, дерзкий хип-хоп, разбитые сердца и новые влюбленности. «Бетти» создана силами режиссера «Скейт-кухни» Кристал Мозелл, почти весь актерский состав оригинала также вернется к своим ролям.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Не с первой попытки», 1-й сезон

Apple TV+, 1 мая

Молодая британская пара пытается завести ребенка, но сталкивается с биологическими препятствиями. Поэтому супруги начинают долгий путь усыновления, ради которого им придется стать более открытыми друг другу. Не стоит пугаться такого описания: «Не с первой попытки» не тяжелая драма, а вполне жизнерадостная комедия с обаятельными незамыленными актерами. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»), а юмор основан на жизни современных 30-летних британцев. На выходе должно получиться что-то вроде легковесной версии «Дряни».

«Загрузка», 1-й сезон

Amazon Prime, 1 мая (премьера всех серий)

Создатель американской версии «Офиса» Грег Дэниелс прогнозирует человечеству безоблачные горизонты: в будущем сознание умирающего человека можно будет переселить в цифровой мир. Именно по этому пути идет программист Нэйтан (Робби Амелл, брат Стрелы Стивена Амелла): после страшного ДТП он переносится в виртуальный мир, где влюбляется в реальную девушку Нору (Энди Алло). Трейлер меньше всего напоминает «Офис» или «Парки и зоны отдыха»; это, скорее, жизнерадостная вариация «Вечного сияния чистого разума».

«Крепкая броня», 1-й сезон

Первый канал, 6 мая

Выход сериала про Великую Отечественную приурочен к 9 мая. Главный герой — выпускник Саратовского танкового училища Василий Русаков (Константин Белошапка), который разрывается между должностью танкиста и любовью к медсестре Маше (Ангелина Стречина). Апофеозом сериала станет Курская битва 1943 года. «Крепкая броня» основана на мемуарах «Воспоминания танкового аса» Василия Брюхова — героя Великой Отечественной войны, подбившего за время службы 28 танков противника.

«Валерия», 1-й сезон

Netflix, 8 мая (премьера всех серий)

Новый испанский сериал Netflix рассказывает о молодой писательнице Валерии, переживающей творческую и личную стагнацию: роман, который она якобы пишет, не продвинулся дальше пары страниц, а отношения с мужем оставляют желать лучшего. Утешение Валерия находит в обществе трех подруг, у которых тоже кризис среднего возраста. Синопсис и трейлеры обещают испанскую версию «Секса в большом городе», а сюжет основан на мемуарах писательницы Элизабет Бенавент, специализирующейся на романтико-комедийных романах. В главной роли — Диана Гомес, которую вы могли видеть в нашумевшем сериале «Бумажный дом» (также выходит на Netflix).

«Солнечные противоположности», 1-й сезон

Hulu, 8 мая (премьера всех серий)

Кроме «Рика и Морти», в этом месяце грядет другая анимационная премьера, своей рисовкой и чувством юмора напоминающая приключения чудаковатого ученого и его внука. Все потому, что «Солнечные противоположности» придумал Джастин Ройланд, один из создателей «Рика и Морти». На этот раз его героями стала инопланетная семья, поселившаяся в США после гибели их родной планеты. Разноцветные пришельцы притворяются рядовыми американцами, но часто попадают впросак, а заодно пытаются выяснить, нравится ли им их новый дом. Одну из ролей озвучил сам Ройланд, так что не удивляйтесь, если услышите ворчливый голос, похожий на Рика Санчеза.

«Диверсант. Крым», 1-й сезон (мини-сериал)

Первый канал, 9 мая

Продолжение популярного российского сериала нулевых, в котором отряд советских диверсантов под руководством персонажа Владислава Галкина принимал участие в боевых действиях в тылу врага. Теперь знакомые герои возвращаются (их снова играют Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков) с новой миссией: действие происходит в 1942 году в Крыму, где диверсанты получают задание ликвидировать капитана, виновного в сдаче Севастополя. Режиссер Дмитрий Иосифов («Лето волков») обещает, что продолжение телехита станет более драматичным и менее комедийным. Для аутентичности большинство диалогов будет на немецком языке (действие происходит на оккупированной территории), а снимали фильм в Крыму при участии местных реконструкторов.

«Сказки Дж. Дж. Виллара», 1-й сезон

Adult Swim, 10 мая

Сказки братьев Гримм в формате мультсериала сразу настраивают на хорошее настроение, но не спешите радоваться. Известный своим безумным контентом Adult Swim разбавляет сюжеты про Рапунцель и Белоснежку фирменным трешем: клоуны облизывают унитазные сидушки, словно в популярном TikTok-флешмобе, а незадачливые люди погибают под колесами автомобилей или от рук садистов-палачей. Создатель извращенной анимационной фантастики «Король Звездный король» Дж. Дж. Виллар с лихвой возвращает в средневековые сказки насилие и хардкор.

«Я знаю, что это правда», 1-й сезон (мини-сериал)

HBO / «Амедиатека», 11 мая

Экранизацию одноименного романа Уолли Лэмба снял режиссер и сценарист драмы «Место под соснами» Дерек Сиенфрэнс. Марк Руффало играет братьев-близнецов, Доминика и Томаса, причем последний страдает от параноидальной шизофрении. Доминик вынужден мириться с жизнью «нормального близнеца» рядом с психически больным братом, также он переживает смерть первенца и выясняет неприятные семейные секреты, а Томас готов пожертвовать собой, чтобы остановить войну в Персидском заливе. Как и роман, сериал исследует человеческое горе, неудачи, утрату и неразрывную связь личного и семейного.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Несгибаемая Кимми Шмидт», интерактивный спецэпизод

Netflix, 12 мая

Ситком о жизнерадостной сектантке, просидевшей в бункере дюжину лет, а после вынужденной приспосабливаться к реалиям современного мира, получил неожиданное продолжение. Спецэпизод под названием «Кимми против преподобного» подхватывает эксперимент Netflix по производству интерактивного контента (ранее стриминг уже опробовал новаторскую форму в «Черное зеркало: Брандашмыг»). Зрители смогут выбрать сюжетные линии персонажей, тем более что к основному актерскому составу добавились звезды вроде Дэниэла Рэдклиффа и Джона Хэмма.

«Кайфтаун», 1-й сезон

Starz / «Амедиатека», 18 мая

Под этим забавным названием скрывается суровый детектив, спродюсированный Джерри Брукхаймером. В заливе маленького городка Провинстаун обнаружен труп. Это событие нарушает жизнь известного на всю Америку места отдыха ЛГБТ-сообщества. Джеки Куинонс (Моника Реймунд, звезда «Обмани меня»), открытая лесбиянка и любительница тусовочного образа жизни, служит офицером службы рыболовного надзора. Именно она и находит полуразложившееся тело на берегу. А Провинстаун обнажает свое нутро: это не просто веселый курорт, но и центр новой героиновой эпидемии.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Сквозь снег», 1-й сезон

TNT, 17 мая

Ремейк одноименной фантастической антиутопии Пон Джун-хо (а заодно новая экранизация французского комикса «Le Transperceneige»). Сеттинг остался практически без изменений: в будущем Земля превратилась в огромную ледяную пустыню, а остатки человечества ютятся в сверхскоростном поезде. Состав поделен по классовому принципу: в хвосте поезда в нищете проживает рабочий класс, а лучшие места для аристократии зарезервированы в первых вагонах. Но вскоре вспыхивает революция, которая радикальным образом перемешает между собой все слои общества. Одну из центральных ролей играет Дженнифер Коннелли, а за обновленный сюжет отвечает Джош Фридман, создатель фантастического сериала «Терминатор: Битва за будущее».

«Старгёрл», 1-й сезон

DC Universe / CW, 18 мая

Супергерои DC продолжают штурмовать малые экраны. Старгёрл дебютировала в масштабном кроссовере «Кризис на бесконечных Землях», где сошлись воедино сюжетные линии «Флэша», «Стрелы» и других сериалов CW, а теперь получила сольное шоу. По сюжету молодая американка Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер) случайно узнает, что ее отчим (Люк Уилсон) был помощником супергероя. Сама же она по неизвестным пока причинам может пользоваться сверхоружием одного из таких суперов, ушедшего из жизни. И теперь спасение мира на ней, Старгёрл. Героиня загорается идеей создания собственной команды — «Общества справедливости Америки». Слишком частых пересечений с другими сериалам CW ждать не стоит, ведь действие разворачивается на альтернативной версии Земли.

«Мост», 2-й сезон

START, 22 мая

Долгожданное продолжение адаптации шведско-датского сериала выходит спустя два года после премьеры первого сезона на НТВ. По сюжету на мосту между Эстонией и Россией обнаружен труп. Совместное российско-эстонское расследование ведут Максим Казанцев (Михаил Пореченков) и Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). В новом десятисерийном сезоне герои объединятся вновь: в опору Петербургской дамбы врезается катер, на палубе которого расположены манекены мужчины, женщины и двоих детей. Но спасатели обнаруживают, что вместо женского манекена — труп Марты Андерсаа, консула Эстонии. Казанцев и Веермаа выясняют, что это дело рук маньяка по прозвищу Инсталлятор, который наказывает «грешников». Второй сезон вместо Константина Статского снимал Максим Василенко («Преступление»), и создатели обещают, что стилистически он будет отличаться от первого.

«Все еще мертвы», 1-й сезон (мини-сериал)

Acorn TV, 18 мая

Комедийный детектив о таинственных убийствах в Ирландии конца XIX века. Фотограф Брок Бленнерхассет (Майкл Смайли) специализируется на посмертных снимках, которые ему заказывают родственники покойных — последний писк викторианской моды. Однако полиция Дублина начинает подозревать, что именно Брок убил всех тех, кого позже запечатлел. В попытке спасти свою репутацию фотограф организует собственное расследование.

«Личная жизнь», 1-й сезон

HBO Max / «Амедиатека», 28 мая

Стриминговый сервис HBO Max запускается 27 мая вместе с очаровательным ромкомом про любовь в современном мире (в «Амедиатеке», соответственно, он появится днем позже из-за разницы во времени). Зрителю будет представлена жизнь главной героини, Дарби, через все отношения, которые у нее когда-либо были. В центральной роли — Анна Кендрик, продюсером сериала выступил Пол Фиг («Девичник в Вегасе»). Уже объявлено, что «Личная жизнь» станет антологией, так что в следующих сезонах героями шоу станут новые романтики и их истории сердечных неудач.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Агенты «Щ.И.Т.», 7-й сезон

ABC, 28 мая

Поклонники кино- и телевселенной Marvel соскучились по знакомым лицам: после премьеры «Мстители: Финал» прошел уже год, а премьера «Черной Вдовы» состоится в лучшем случае в конце 2020-го. Поэтому на помощь спешат «Агенты «Щ.И.Т.». Команда оперативников с Филом Колсоном во главе возвращается с финальным сезоном. После него о сериалах Marvel Television вроде «Сорвиголовы» и «Беглецов» придется окончательно забыть: студия закрылась в декабре, а новые шоу будут выходить на Disney+. Поэтому самое время отправиться в путешествие во времени с «Агентами», которое должно поставить точку в истории сериала.

«Дорохэдоро», 1-й сезон

Netflix, 28 мая (премьера всех серий)

Стильная и успешная экранизация одноименной манги в январе была показана на японском канале Tokyo MX, а теперь выходит на мировую арену при помощи Netflix. Основное действие «Дорохэдоро» разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором уживаются продвинутые технологии, магия из другого измерения и полная разруха. Главный герой Кайман — таинственная жертва магов с головой самого настоящего ящера, которого нашла на свалке сборщица трупов Никайдо. Сюрреалистичное и наполненное насилием аниме уже продлено на второй сезон.

«Центральный парк», 1-й сезон

Apple TV+, 29 мая (первые три серии)

Создатели «Закусочной Боба» придумали новый мультсериал про жизнь рядовых американцев. На этот раз героями станут члены семьи, живущей в Центральном парке Нью-Йорка и пытающейся спасти его от массивной застройки. Озвучат сериал Кристен Белл, Джош Гад, Титус Берджесс и Стэнли Туччи. Последнее важно и потому, что «Центральный парк» не просто анимационный сериал, но еще и мюзикл.

«Космические войска», 1-й сезон

Netflix, 29 мая (премьера всех серий)

Исполнительные продюсеры «Офиса» вместе с главной звездой сериала Стивом Кареллом придумали новый комедийный сериал о работе космического подразделения армии США. Очевидно, что ситком вдохновлен политикой Дональда Трампа: американский президент в 2018 году объявил о создании военно-космических сил и инвестировал в отрасль рекордные суммы. Главный герой сериала Netflix — генерал Марк Марке Нэйрд (Стив Карелл возвращается к типажу Майкла Скотта), которому поручено отправить отряд солдат на Луну. Кроме Карелла, в «Космических войсках» появятся Джон Малкович, Бен Шварц и Лиза Кудроу. А роль русского наблюдателя исполнит певец Алексей Воробьев.

«Мир! Дружба! Жвачка», 1-й сезон

ТНТ, май

Подросток Санька Рябинин (Егор Губарев) — типичный парень из начала 1990-х, взрослеющий в романтической, но опасной атмосфере. Впрочем, «Мир! Дружба! Жвачка!», скорее, про первое: Санька пьет на крыше с друзьями «Фанту», влюбляется в новую знакомую Женю (Валентина Ляпина) и бегает по двору от хулиганов. Однако и криминалу тоже есть место. Школьник случайно разбивает машину авторитета, после чего оказывается в гуще неприятных событий. Сериал подхватывает тему ностальгии по 1990-м, а роль афганского ветерана исполняет Юрий Борисов, звезда жесткого боевика «Бык». «Мир! Дружба! Жвачка!» уже вышел в онлайн-сервисе PREMIER в апреле, а в мае доберется и до телеэкранов.

«Нормальные люди», 1-й сезон

Hulu / КиноПоиск HD, май (премьера всех серий)

В апреле Hulu показал экранизацию одноименного книжного бестселлера Салли Руни, а российская премьера состоится в мае на платформе КиноПоиск HD. Сериал рассказывает о романтических отношениях старшеклассников — успешного футболиста Коннела (Пол Мескал) и тихони Марианны (Дэйзи Эдгар-Джонс). Их роман прерывается после выпускного, а затем возобновляется в колледже. И каждый раз они сталкиваются с противоречиями: у них разные социальные статусы и взгляды на мир. Салли Руни сравнивают с Сэлинджером, чья книга препарирует первую любовь в XXI веке. Над экранизацией работал режиссер Леонард Абрахамсон, автор инди-хитов «Фрэнк» и «Комната». Зарубежные критики сериал хвалят (85% на Rotten Tomatoes) за актерские работы, визуальную экспрессию и чувственные постельные сцены. Сейчас Салли Руни пишет новую книгу. Надеемся, что продолжение этой истории, и спустя время мы сможем увидеть пару Коннела и Марианны.

Кроме того

«Потерянный рай», 1-й сезон (Spectrum / more.tv, 1 мая). Мистический триллер про тайны прошлого с Джошем Хартнеттом в главной роли.

«Потерянный рай»

«Добрая ведьма», 6-й сезон (Hallmark, 3 мая). Продолжение фэнтезийного сериала про романтико-магические похождения матери и дочери в провинциальном городке.

«Рино 911», 7-й сезон (Quibi, 4 мая). Культовая в узких кругах комедия про карикатурных копов возвращается с новым мини-сезоном спустя 11 лет.

«Миллиарды», 5-й сезон (Showtime / «КиноПоиск + Амедиатека», 4 мая). Противостояние героев Пола Джаматти и Дэмиана Льюиса выходит на новый уровень, а сам сезон будет поделен на две части — вторая половина задержится из-за коронавируса.

«Слово на букву А», 3-й сезон (BBC One, 5 мая). Душещипательная британская драма о семейной паре с ребенком-аутистом обещает новые сентиментальные повороты сюжета.

«Без гроша», 2-й сезон (Sky Go, 7 мая). Звезда «Проповедника» Джозеф Гилган продолжает блистать в стильной криминальной драме, напоминающей фильмы Гая Ричи.

«Без гроша»

«Мертв для меня», 2-й сезон (Netflix, 8 мая). Прошлогодний хит Netflix спешит к зрителям с новыми сериями. В программе — остроумные диалоги, криминальные тайны и запутанные взаимоотношения двух вдов.

«Жуткая правда», 2-й сезон (Adult Swim / Кинопоиск HD, 11 мая). Некомфортный кукольный мультфильм Вернона Чатмана («Южный Парк») — идеальное зрелище для тех, кому «Рик и Морти» кажется детской сказкой.

«Суд прессы», 1-й сезон (Netflix, 11 мая). Очередное true-crime-шоу на Netflix. На этот раз о том, как СМИ повлияли на главные судебные процессы в истории.

«ИП Пирогова», 3-й сезон (START, 12 мая). Бывшая домохозяйка Вера добивается успехов со своей пекарней, но на личном фронте все так же неспокойно.

«Реальные пацаны», 8-й сезон (ТНТ, 12 мая). В новом сезоне Колян Наумов становится бойцом ММА — таковы условия получения наследства Иваныча.

«Ши-Ра и непобедимые принцессы», 5-й сезон (Netflix, 15 мая). Финальный сезон анимационного сериала о битве добра и зла на планете Этерия.

«Ши-Ра и непобедимые принцессы»

«Сотня», 7-й сезон (CW, 20 мая). Долгоиграющая подростковая антиутопия подходит к концу, но CW уже готовит сериал-приквел для фанатов.

«Возвращение домой», 2-й сезон (Amazon Prime, 22 мая). Психологический триллер про центр реабилитации для военных поменял актерский состав. Теперь в своем прошлом будет разбираться не Джулия Робертс, а Жанель Моне.

«Рами», 2-й сезон (HBO / «КиноПоиск + Амедиатека», 30 мая). В новом сезоне автобиографического шоу про жизнь комика-мусульманина Рами Юссефа стоит ждать появления Махершалы Али.

