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Что смотреть дома: «Спутник», «Маяк» и «Мир! Дружба! Жвачка!»

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Пообщаться с пришельцами и советскими гэбистами, нырнуть на рекордную глубину, сыграть овцу — герои новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD и других платформах, способны и не на такое.

«Беезумие»

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«Все будут после карантина месяц еще репетировать, а у нас уже готово», — говорит молодой и предприимчивый режиссер Молочников актеру Стычкину. Начинаются прогоны по скайпу. Но нормально работать труппе мешает не изоляция, а старые привычки, интриги и беспорядочные половые связи. Комедийный веб-сериал написали авторы «Слуги народа», среди приглашенных актеров — Максим Матвеев, Кристина Асмус, Игорь Верник и Аглая Тарасова. Спектакль, кстати, будет про овцу.

«Спутник»

more.tv / Wink / ivi

На дворе 1983 год. Советского космонавта Константина Вешнякова (Петр Федоров), который привез в своем теле инопланетного паразита, помещают в советскую секретную лабораторию под контролем зловещего спецслужбиста Семирадова (седовласый Федор Бондарчук). Приглашенный нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) обнаруживает в Вешнякове нечто пугающее, зато в себе открывает много человеческого.  Дебютный фильм Егора Абраменко вырос из его короткометражки «Пассажир» и получился добротным и стильным триллером, пусть и не лишенным странноватых сюжетных твистов.

«Один вдох»

ivi

Развод с мужем стал для сорокалетней Марины новым этапом поисков себя. Марина едет на море, там знакомится со спасателем Игнатом, большим любителем фридайвинга. Он и увлекает Марину в этот мир гидрокостюмов и нырятельных рефлексов. В основе картины Елены Хазановой («Синдром Петрушки», «Любовницы») — биография многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, которая создала собственную методику обучения подводному плаванию с задержкой дыхания и организовала первую в Россию школу.

«Полуночное Евангелие»

Netflix

Космонавт Клэнси отправляется брать интервью у существ в погибающих мирах для своего подкаста. И такого сюжетного зачина уже достаточно, чтобы в кадре творилось нечто абсурдное и неописуемое. Восьмисерийный анимационный сериал придумали комик Дункан Трасселл и создатель «Времени приключений» Пендлтон Уорд. Собственно, идея появилась из подкаста Трасселла и теперь описывается на Netflix как «психокосмическое путешествие».

«Маяк»

КиноПоиск HD

Два смотрителя маяка — неопытный Ифраим (Роберт Паттинсон) и матерый Томас (Уиллем Дефо) — заперты на острове и медленно погружаются во тьму безумия: убивают чаек, любят русалок, пьют керосин. Черно-белый хоррор Роберта Эггерса — фильм-событие, который не столько пугает, сколько удивляет и ужасает своей готической, сюрреалистической атмосферой.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

PREMIER

1993 год. Спасаясь от банды из соседнего района, четырнадцатилетний Санька Рябинин (Егор Губарев) угоняет «бумер» и разбивает его. Это бы ему сошло с рук, но родители Санька — люди честные, они хоть и торгуют на рынке, а про Россию 90-х еще ничего не поняли. Поэтому они ведут мальчика в милицию с чистосердечным, но надежды на правовое решение вопроса ждать не приходится. Так Санька и его друзья оказываются между двумя воюющими группировками — кавказской мафией во главе с Зурабом и бывшими афганцами во главе с дядей Саньки, Аликом (Юрий Борисов). В «Мире! Дружбе! Жвачке!» миллион примет времени вроде «Денди», иностранной жвачки, джинсов и клетчатых сумок. Это не развеселый ситком, а скорее драмеди, где смешалось и трагичное, и жуткое, и комичное.

«Изолированные»

YouTube

Шел третий месяц карантина. Зареванная Варя сообщает Маше, что у нее коронавирус, и она изолирует себя от мужа Мити, у которого нет симптомов. Следом звонит сам Митя — он бы и сам не прочь перебраться к Люсе. На этом все, конечно, не заканчивается. В первом эпизоде вертикального веб-альманаха «Изолированные», снятого в формате screenlife, есть и планерка психотерапевтов, и онлайн-свидание, и фифа из Instagram с политическими амбициями и монологом о теориях заговора. А вообще сериал о том, как люди за время изоляции научились жить онлайн.

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