Какие у вас шансы выжить в мире «Рика и Морти»?

Четвертый сезон мультсериала «Рик и Морти» после пяти серий ушел на каникулы. В ожидании второй части предлагаем пройти очень сложный тест и выяснить, выжили бы вы в мире «Рика и Морти» или нет.

Прежде чем перейти к тесту, запомните: вселенных в «Рике и Морти» много, но правильный вариант ответа в вопросах теста только один.

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