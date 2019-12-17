Какие у вас шансы выжить в мире «Рика и Морти»?

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ТестКакие у вас шансы выжить в мире «Рика и Морти»?

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Что не стоит просить у Мисиксов и как понять что вы — это вы, а не клон из другой вселенной?

Четвертый сезон мультсериала «Рик и Морти» после пяти серий ушел на каникулы. В ожидании второй части предлагаем пройти очень сложный тест и выяснить, выжили бы вы в мире «Рика и Морти» или нет.

Прежде чем перейти к тесту, запомните: вселенных в «Рике и Морти» много, но правильный вариант ответа в вопросах теста только один.

Все сезоны «Рика и Морти» можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке. А в наших соцсетях мы рассказываем о пасхалках и отсылках в каждой серии. Подписывайтесь!

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