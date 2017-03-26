Вышел новый трейлер мультсериала «Солнечные противоположности»

«Солнечные противоположности» — анимационный проект Джастина Ройланда, соавтора мультсериала «Рик и Морти». Вместо безумного ученого и его внука здесь главные герои — пришельцы с другой планеты, которые изо всех сил пытаются казаться обычными людьми. Получается зачастую плохо, что приводит к печальным и комическим последствиям.

В центре сюжета — команда из четырех пришельцев. Спасаясь со своей умирающей планеты, они потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены прикидываться обычными людьми. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира немало вопросов, и они никак не могут до конца решить, хорошая она или нет. Точно известно только одно: они должны защищать Пупу — живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю.

Все эпизоды первого сезона «Солнечных противоположностей» выйдут на Hulu 8 мая.