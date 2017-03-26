КиноПоиск

Вышел новый трейлер мультсериала «Солнечные противоположности»

Обсудить0

«Солнечные противоположности» — анимационный проект Джастина Ройланда, соавтора мультсериала «Рик и Морти». Вместо безумного ученого и его внука здесь главные герои — пришельцы с другой планеты, которые изо всех сил пытаются казаться обычными людьми. Получается зачастую плохо, что приводит к печальным и комическим последствиям.

В центре сюжета — команда из четырех пришельцев. Спасаясь со своей умирающей планеты, они потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены прикидываться обычными людьми. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира немало вопросов, и они никак не могут до конца решить, хорошая она или нет. Точно известно только одно: они должны защищать Пупу — живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю.

Все эпизоды первого сезона «Солнечных противоположностей» выйдут на Hulu 8 мая.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

«Короля тигров» за первые 10 дней посмотрело 34,3 миллиона зрителей

«Короля тигров» за первые 10 дней посмотрело 34,3 миллиона зрителей

9 апреля3
5 причин посмотреть «Последнего министра» Романа Волобуева
КиноПоиск HD

5 причин посмотреть «Последнего министра» Романа Волобуева

26 марта17
Трейлер сериала «Защищая Джейкоба»: Крис Эванс, отеческая любовь и история убийства

Трейлер сериала «Защищая Джейкоба»: Крис Эванс, отеческая любовь и история убийства

26 марта9
На Disney+ выйдет документальный сериал о создании «Мандалорца»

На Disney+ выйдет документальный сериал о создании «Мандалорца»

Вчера0

Главное сегодня

ТестКринж, крэк, проповеди. Случай с реальным чиновником или эпизод из кино?

Сегодня3
Кринж, крэк, проповеди. Случай с реальным чиновником или эпизод из кино?
Чулпан Хаматова рассказала об угрозах из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова рассказала об угрозах из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Сегодня, 10:3633
«Скучаю по моему мужу»: Краткая история дружбы Тома Холланда и Джейка Джилленхола

«Скучаю по моему мужу»: Краткая история дружбы Тома Холланда и Джейка Джилленхола

14 минут назад0
Михалкова, Баччан и Брайан Кокс на удаленке: Какие проекты про изоляцию выйдут в ближайшее время

Михалкова, Баччан и Брайан Кокс на удаленке: Какие проекты про изоляцию выйдут в ближайшее время

2 часа назад2
Тренеры и чемпионы: 10 лучших фильмов про спортивные свершения

Тренеры и чемпионы: 10 лучших фильмов про спортивные свершения

Вчера32
Уэс Андерсон назвал «Лучше звоните Солу» своим любимым сериалом

Уэс Андерсон назвал «Лучше звоните Солу» своим любимым сериалом

3 часа назад3
Фестиваль «Кинотавр» перенесли на осень 2020-го

Фестиваль «Кинотавр» перенесли на осень 2020-го

Сегодня, 11:541
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт