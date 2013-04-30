На КиноПоиск HD появился безопасный детский режим с персональными рекомендациями

Детский режим — новый, безопасный для ребенка способ смотреть КиноПоиск HD, который начал работу в онлайн-кинотеатре 18 мая одновременно с премьерой нового сезона классических «Смешариков». В новом профиле юным пользователям доступны мультфильмы, фильмы и сериалы будут предложены с учетом персональных рекомендаций.

Детский режим доступен для всех подписчиков КиноПоиск HD: каждый может создать один или несколько детских профилей. Для этого требуется лишь указать имя ребенка и возрастные ограничения, после чего алгоритм сформирует для ребенка отдельную витрину с мультфильмами, фильмами и сериалами, подходящими его интересам.

При этом родители смогут легко контролировать количество потребляемого контента. Используя свое мобильное приложение, взрослый сможет завершить просмотр для ребенка, и после окончания очередной серии или фильма на экране у ребенка появятся Крош из «Смешариков» или другой известный персонаж, который сообщит, что пришло время прощаться. После этого просмотр станет недоступен.

На КиноПоиск HD юные зрители смогут посмотреть мультсериалы «Леди Баг и Супер-Кот», «Свинка Пеппа», «Время приключений» и «Гравити Фолз», проекты Disney и Pixar, франшизы «Гарри Поттер» и «Звездные войны», российские анимационные хиты «Фиксики против кработов», фильмы серии «Три богатыря», «Иван-царевич и Серый Волк», сериалы для малышей «Малышарики», «Фиксики», «Барбоскины», «Маша и Медведь», «Буба» и множество других фильмов и сериалов, игровых и анимационных.

Кроме этого, в ближайшем будущем в детском режиме будут доступны аудиосказки и песни от Яндекс.Музыки.

Одновременно с запуском детского режима только на КиноПоиск HD вышло четыре новых эпизода классических «Смешариков». В ближайшие месяцы свет увидят еще восемь серий, а осенью знакомые герои вернутся на экраны с продолжением сезона.

Детский режим уже доступен для подписчиков КиноПоиск HD на телевизорах LG и Samsung, на сайте и в мобильных приложениях на платформах iOS и Android.