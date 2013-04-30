КиноПоиск
Блог команды

На КиноПоиск HD появился безопасный детский режим с персональными рекомендациями

Обсудить0

Детский режим — новый, безопасный для ребенка способ смотреть КиноПоиск HD, который начал работу в онлайн-кинотеатре 18 мая одновременно с премьерой нового сезона классических «Смешариков». В новом профиле юным пользователям доступны мультфильмы, фильмы и сериалы будут предложены с учетом персональных рекомендаций.

Детский режим доступен для всех подписчиков КиноПоиск HD: каждый может создать один или несколько детских профилей. Для этого требуется лишь указать имя ребенка и возрастные ограничения, после чего алгоритм сформирует для ребенка отдельную витрину с мультфильмами, фильмами и сериалами, подходящими его интересам.

При этом родители смогут легко контролировать количество потребляемого контента. Используя свое мобильное приложение, взрослый сможет завершить просмотр для ребенка, и после окончания очередной серии или фильма на экране у ребенка появятся Крош из «Смешариков» или другой известный персонаж, который сообщит, что пришло время прощаться. После этого просмотр станет недоступен.

На КиноПоиск HD юные зрители смогут посмотреть мультсериалы «Леди Баг и Супер-Кот», «Свинка Пеппа», «Время приключений» и «Гравити Фолз», проекты Disney и Pixar, франшизы «Гарри Поттер» и «Звездные войны», российские анимационные хиты «Фиксики против кработов», фильмы серии «Три богатыря», «Иван-царевич и Серый Волк», сериалы для малышей «Малышарики», «Фиксики», «Барбоскины», «Маша и Медведь», «Буба» и множество других фильмов и сериалов, игровых и анимационных.

Кроме этого, в ближайшем будущем в детском режиме будут доступны аудиосказки и песни от Яндекс.Музыки.

Одновременно с запуском детского режима только на КиноПоиск HD вышло четыре новых эпизода классических «Смешариков». В ближайшие месяцы свет увидят еще восемь серий, а осенью знакомые герои вернутся на экраны с продолжением сезона.

Детский режим уже доступен для подписчиков КиноПоиск HD на телевизорах LG и Samsung, на сайте и в мобильных приложениях на платформах iOS и Android.

В связи с продолжающейся самоизоляцией мы продлеваем бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD до лета. Промокод LETOBLIZKO на 45 дней смогут активировать все пользователи, у которых пока нет активной подписки и у кого уже закончилось действие предыдущего промокода.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Тизер сериала «Водоворот»: Маньяк, оккультизм и Владимир Вдовиченков
КиноПоиск HD

Тизер сериала «Водоворот»: Маньяк, оккультизм и Владимир Вдовиченков

14 мая7
Что выходит на КиноПоиск HD в мае: «Рик и Морти», «Дрянь» и «Смешарики»
КиноПоиск HD

Что выходит на КиноПоиск HD в мае: «Рик и Морти», «Дрянь» и «Смешарики»

2 мая11
Тизер сериала «Топи»: Мистический триллер от Дмитрия Глуховского
КиноПоиск HD

Тизер сериала «Топи»: Мистический триллер от Дмитрия Глуховского

30 апреля13
С чего начать смотреть фильмы Beat Film Festival на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

С чего начать смотреть фильмы Beat Film Festival на КиноПоиск HD

30 апреля4

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Как «Смешарики» покорили Землю и вышли в космос

Сегодня6
Как «Смешарики» покорили Землю и вышли в космос
Сериал «Последний танец»: Бешеный док о Майкле Джордане и баскетболе 90-х
Сериалы

Сериал «Последний танец»: Бешеный док о Майкле Джордане и баскетболе 90-х

Сегодня2
На КиноПоиск HD появился безопасный детский режим с персональными рекомендациями
Блог команды

На КиноПоиск HD появился безопасный детский режим с персональными рекомендациями

Сегодня, 14:105
Режиссер «Шазама!» снял еще один хоррор в изоляции

Режиссер «Шазама!» снял еще один хоррор в изоляции

6 минут назад1
Умер Мишель Пикколи, звезда «Мелочей жизни» и «Диллинджер мертв»

Умер Мишель Пикколи, звезда «Мелочей жизни» и «Диллинджер мертв»

час назад
Эндрю Скотт тоже дал интервью из изоляции. В отличие от Паттинсона, он занимается спортом и не грустит

Эндрю Скотт тоже дал интервью из изоляции. В отличие от Паттинсона, он занимается спортом и не грустит

Сегодня, 17:013
Трейлер «Пятеро одной крови» Спайка Ли: Дружба и ужасы вьетнамской войны

Трейлер «Пятеро одной крови» Спайка Ли: Дружба и ужасы вьетнамской войны

Сегодня, 16:370
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт