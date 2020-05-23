Как «Маша и Медведь» объединили поколения и страны и в чем их мягкая сила

Маша: начало

В 1996 году молодой режиссер-аниматор Олег Кузовков оказался на отдыхе в Крыму с маленькой девочкой, дочерью знакомых, которая держала в терроре весь пляж. В одном из немногих интервью он рассказывал эту историю так: «Ребенок — просто вождь краснокожих. Кто-то, например, курицу ест — она подошла, тоже поела без спросу. Через два дня люди на пляже от нее заплывали за буйки, зарывались в гальку, притворялись мертвыми. Но она мертвых поднимала, зарывшихся из гальки выкапывала, а из-за буйков сами приплывали».

Кузовков увидел в пляжной коллизии отличную идею для мультфильма: большие улепетывают от маленькой. Там же, на пляже, он придумал комический дуэт девочки и большого медведя. Там же набросал эскизы и написал наметки сценариев, штук около ста, из которых в финальный проект вошел только один, «Первая встреча».

«Первая встреча»

Задуманный Кузовковым проект с самого начала был коммерческим — не одноразовый мультфильм, а сериал, построенный на гэгах и комических столкновениях, этакие русские «Том и Джерри». А значит, очень дорогим. Делать его без партнера, готового на бизнес-план в несколько лет, было бы бессмысленно. Когда в 2001 году на экраны вышла «Корпорация монстров», построенная на том же принципе столкновения — «большой побежал от маленькой», — Кузовков, по собственному признанию, «чуть не заплакал». Но идеи витают в воздухе, а у «Маши и Медведя» еще многое было в запасниках: и русская сказка в бэкграунде, и клоунская традиция, на которой Кузовков собирался построить гэги. Не случайно все-таки Медведь в мультфильме — ветеран цирка. Цирк — традиционное развлечение советских людей (о ностальгическом элементе в «Маше» чуть ниже), не нагруженное идеологией и одновременно требующее настоящего мастерства; эту традицию комической беготни мы опознаем лучше, чем любую другую.

Деньги нашлись в конце нулевых годов, когда бизнесмен Сергей Кузьмин, физик-ядерщик, выпускник Чикагской бизнес-школы, вовремя продал свою долю в игорной компании Ritzio (за пару лет до того, как у нас запретили игорный бизнес) и задумался, почему в России нет отечественных трехмерных мультфильмов для детей вроде пиксаровских. Он решил создать такой мультфильм сам, и тут их познакомили с Кузовковым. Тот сразу подкупил Кузьмина отличным знанием американской анимации: он 10 лет прожил в Лос-Анджелесе и успел поработать над «Симпсонами».

Продюсировать сериала позвали Дмитрия Ловейко (как и бывший физик-ядерщик Кузьмин, он тоже закончил НГУ). Дмитрий сразу придумал модель, которая себя уже многократно оправдала: зарабатывать не на показах, а на бренде.

«Маша и Медведь» «Жихарка»

Медведь пришел в сериал, не изменившись, прямо с крымских эскизов. А вот над Машей пришлось поработать. Продюсеры хотели видеть ее, скорее, куклой Барби, русской красавицей. А Кузовков задумал «смесь лягушонка с поросенком». Остановились на компромиссе. Референсом для него стала героиня мультфильма «Жихарка» (2006), маленькая девочка в лаптях. Девочка получилась «явно с базедовой болезнью, как недоброжелатели говорят», но с первого мультфильма в студию стали приходить письма и фотографии от родителей Маш с такими же зелеными глазами. Самым дальновидным решением было надеть на Машу платок — именно он потом откроет франшизе рынок Саудовской Аравии.

Ребенок растет

Одна из причин успеха «Маши» — в ее скрупулезной просчитанности. Тут все по гайдлайнам: любая улыбка, подмигивание и поворот головы. Серия длится шесть с половиной минут — ровно столько, сколько способен удерживать внимание маленький ребенок. В ней ровно столько диалогов, чтобы запоминаться, не надоедая — от силы десяток фраз на серию. Актриса Алина Кукушкина, озвучившая Машу в первых двух сезонах, вспоминала, как ее щекотали, чтобы она понатуральнее смеялась, и заставляли повторять те же фразы по сто раз, пока она точно не попадала в ритм и задуманную авторами интонацию.

Не забудем и про музыку: композитор Василий Богатырев был важен Кузовкову еще и тем, что он из семьи клоунов, его брат даже выступал в Cirque du Soleil. Сначала музыка использовалась только для того, чтобы отыграть смешные моменты. Но когда в третьей, новогодней серии впервые прозвучала песня («Потому что без подарков не бывает Новый год»), она стала такой популярной, что дальше песни стали звучать уже в каждой третьей серии («Это варится варенье», «Ничего не жалко для друзей» стали настоящими хитами). А четвертый сезон и вовсе стал полностью музыкальным. В нем Маша путешествует по разным странам и в каждой поет национальную песню. Сам Василий Богатырев говорит, что музыка особо важна в сериале именно потому, что в нем почти нет слов: «У меня вся музыка звучит в голове, остается только правильно ее подобрать и исполнить. Почти для каждой серии я приобретаю различные инструменты и учусь на них играть. У меня скопился уже целый музей инструментов — от стиральной доски до самых дорогих. Мультсериал очень сложный: в нем отсутствуют диалоги персонажей, соответственно, вся нагрузка ложится на музыкальное сопровождение. В мультфильме музыка не останавливается ни на секунду».

Два самых первых эпизода создавались полтора года. В 2009 году Ловейко отнес их на ВГТРК. Там их сразу взяли и попросили еще. В конце 2009-го сериал показали в программе «Спокойной ночи, малыши», и он сразу вывел передачу в десятку самых рейтинговых программ Первого канала. Но производство обходилось дорого, а прибыль в первые месяцы и годы сериала существовала лишь в проекте.

Сам Кузьмин признавался, что однажды чуть было все не бросил. Он, конечно, имеет в виду 2015 год, когда «Маша и Медведь» ушли в творческий отпуск после второго сезона. Проблема была в том, что придуманные самими создателями жесткие правила стали мешать развитию проекта. «Все возможные ситуации уже исследованы вдоль и поперек», — жаловался Ловейко. А значит, теперь надо придумывать новые ответвления сюжета, развивать персонажей, которые хороши были именно своей неизменностью. В конце второго сезона Маша уезжает в город, а возвращается слегка повзрослевшей — уже не всегда помыкает Мишкой, а иногда и помогает ему.

Но оказалось, что стоит слегка сменить акценты, и комический дуэт становится уже не таким комическим. Маша и Медведь заперты в своих ролях маленького и большого, и первые сезоны до сих пор популярнее новых. Но как-то надо было продолжать, и выходом стали спин-оффы: «Машины сказки», «Машины страшилки» и четвертый сезон, где Маша отправляется в кругосветное путешествие и повсюду поет («Машины песенки»).

Девочка на земном шаре

Международный успех пришел к Маше не сразу. Сначала ее показали на французском Canal+, затем в Италии. Там-то все и случилось. В 2015-м «Машу» смотрело до 800 тысяч итальянских детей в день. Сегодня «Маша» — глобальный феномен. В костюмах из «Маши и Медведя» бегут марафон в Италии, выходят на карнавал в Бразилии, Маша стала популярным детским именем в Индонезии, ее с одинаковым восторгом смотрят в арабских странах и в Израиле. Сериал получил кучу премий в России и за рубежом, а Олег Кузовков еще в 2016 году был признан журналом Animation Magazine одним из главных инноваторов в мировой анимации. Один из эпизодов сериала, «Маша и каша», вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube (на сегодняшний день его посмотрело 4,3 миллиарда человек).

В результате компания Animacord с 2018 года входит в сотню главных лицензиаров мира. Тогда, по подсчетам журнала License Global, компания заработала около 330 млн долларов — на 100 миллионов больше, чем в 2017-м.

Маша на рюкзаках. Маша на пеналах. Маша на любимых детских йогуртах. Маша — ростовая кукла. Маша — ледовое шоу в Чехии и ОАЭ. Маша — ростовое шоу Турции и Ирландии. Маша-детектив — спектакль во Франции и Израиле. Машин лес в парке развлечений в Италии. Машины игры, Машины куклы, Машина «Монополия». Книжки про Машу занимают до 5% российского рынка детских книг. В посвященном «Маше и Медведю» разделе на Amazon сейчас 689 товаров: игрушечный домик Медведя, скатерти и тарелки для детских праздников, велосипеды, надувные ростовые куклы, пижамы, постельное белье.

Но продюсеры сериала согласны не на все предложения. Не согласились, например, переодеть Машу в черное для арабского рынка. Не будет у Маши куклы-повторюшки: «Чтобы люди всякую гадость говорили, а потом выкладывали в интернет это с Машиным голосом, — нам это на фиг не надо». Ее образ никогда не появится на вредной еде, чипсах и на газировке.

Но главное, пожалуй, событие для «Маши» сейчас — экспансия в Китай. Правда, там сериалу не повезло с таймингом: премьера состоялась на китайский Новый год 2020-го, когда всем уже было не до того. Но важны тут опять же не показы. Официальный выход на китайский рынок остановит производство контрафактной продукции по мотивам мультфильма, которая пока еще изливается на отечественных пользователей с AliExpress.

Маша наша

У Маши, конечно, есть и хейтеры — как же без них? В СМИ иногда появляются скомпилированные статьи с заголовками в духе «Российские психологи назвали самые вредные мультфильмы», и «Маша и Медведь» всегда на первом месте. Противники у Маши, впрочем, со специфическими взглядами. Например, Лидия Матвеева, доктор наук из МГУ, которая говорит, что в Маше ей не хватает женского начала, она не та женщина, что исконно в России «поддерживает мужчину, помогает ему в его труде, эмоционально и энергетически подпитывает, принимает, бескорыстно жалеет, сочувствует». Другой эксперт Машу и вовсе боится: «У Маши из „Маши и Медведя“ лицо ребенка, от которого можно ожидать чего угодно».

На Западе к Маше претензии другого рода: ее видят как не очень скрытого агента российской «мягкой силы». Например, The Times в 2018 году утверждала, что шоу «сделано в Кремле как инструмент пропаганды». Особенно возмутил зрителей эпизод, где Маша в фуражке патрулирует Мишкины грядки — в самой фуражке виделась отсылка к НКВД. В интервью радио «Свобода» Приит Хыбемяги из Таллинского университета назвал «Машу и Медведя» «частью гибридной войны, которую ведет Россия»: «У этого мультфильма есть задача показать эстонским детям, что Россия — это что-то хорошее, дружественное и так далее. Дети смотрят его и думают: „Россия — такая хорошая страна, там такие хорошие мультики“. И в итоге у них сложится мягкий и хороший образ России. Это значит, что в будущем они будут хорошо принимать и гибридную пропаганду, которая дойдет до них из России». «Эксперты» еще не присматривались к деталям второго плана, а ведь среди цирковых и спортивных трофеев Медведя есть клюшки «Чемпион 1242» и «Чемпион 1380» — намек на Ледовое побоище и Куликовскую битву.

Но в бюджете «Маши и Медведя» никогда не было ни копейки государственных денег, а настоящая мягкая сила мультфильма — это сила ностальгии. Олег Кузовков говорит, что немалую часть аудитории сериала составляют мужчины старше 45 лет: мир «Маши» — это воспоминание об их советском детстве со старинным телевизором, волками как из «Ну, погоди!», мечтами о космосе и ковром на стене. Популярная фанатская теория, с 2015 года бродящая по соцсетям, гласит, что Маша умерла в 6 лет и потому осталась одна с Медведем. А Медведь приставлен к ней в наказание, наверное, за то, что в цирке работал. Так что получается, Машин мир — чистилище. Но любому взрослому понятно, что на самом деле Машин мир — настоящий рай. С деревней, рыбалкой, шахматами и телевизором, который включают, только когда футбол.

Взрослые с детской радостью растаскивают мультфильм на цитаты, и взрослые мужики приговаривают «Давай лечиться», собираясь выпить. Но он и собран из готовых цитат, причем не только ностальгических. В серии «Пещерный медведь» обыгрывается фильм «Иван Васильевич меняет профессию», а в «Дне кино» узнаются цитаты из «Титаника» и «Кинг-Конга».

Даже выходя на международную аудиторию, Маша не может избавиться от этого намертво вшитого культурного кода. Четвертый сезон сериала, «Машины песенки» — дань его мировой популярности. Тут Маша путешествует по миру и в каждой стране поет песенку: на мелодию канкана во Франции, «Сердца красавицы» в Италии и любимого советского хита «Ай-ай-я-яй! Что за девчонка!» в Мексике. И снова эти песенки узнают прежде всего взрослые: смотришь на Машу — вспоминаешь Клавдию Шульженко.

В принципиальном нежелании Маши меняться в угоду модам, сиюминутной конъюнктуре и попыткам строгой цензуры, наверное, и кроется один из главных секретов ее успеха. Она никогда не вырастет, никогда не повзрослеет, не станет приличной девочкой и ни одна машина времени не отправит ее в современность (впрочем, она может проапгрейдиться — с пятого сезона «Маша» станет первым отечественным сериальным проектом в 4K). Но как бы ни росла ее популярность во всем мире, она все равно останется нашей, и нам, как и ей, никуда не деться от этого глубокого внутреннего родства.