«Король Лев», «Малышарики» и «Дом совы»: Что смотреть с детьми на КиноПоиск HD

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Для самых маленьких

«Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя»

Франко-бельгийский мультфильм, в основе которого лежит одноименная серия детских книг, рассказывает о необычной дружбе смелой мышки и нищего медведя из двух враждующих миров. Мышка Селестина мечтает стать художницей, но должна учиться на дантиста и собирать выпавшие зубы медвежат, как и все в мире грызунов. Медведь Эрнест хотел стать артистом, а не судьей, как велели родители, и теперь побирается по улицам. Они знакомятся у помойки, в которой Селестина пряталась от злых медведей, вместе воруют конфеты, скрываются от полицейских и протестуют против элиты обоих миров — мышиного и медвежьего. «Эрнест и Селестина» вышли в 2013 году, получили «Сезар» и номинировались на «Оскар», но почти прошли мимо зрителей. Это красивая и добрая картина, которая выглядит как ожившие акварельные иллюстрации из детской книжки. Кроме того, у фильма есть мультсериал-сиквел — «Эрнест и Селестина зимой».

«Малышарики»

Спин-офф «Смешариков» для самых маленьких. Главные герои «Малышариков» — ожившие круглые игрушки, которые, в отличие от Кроша и Бараша, существуют в нашем мире, а не в альтернативной вселенной. В пятиминутных эпизодах Малышарики рассказывают юным зрителям об окружающем мире и с помощью музыкальных вставок ненавязчиво обучают их самым разнообразным вещам: как различать цвета и формы, зачем нужны уборка и личная гигиена, почему важно быть вежливым на игровой площадке и даже что такое футбол. В качестве бонуса — голос Константина Хабенского за кадром, дающий наставления главным героям.

«Король Лев»

Самый главный мультфильм 1990-х и один из самых успешных проектов студии Disney, получивший все главные награды — «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». История о взрослении львенка Симбы, прошедшего путь от сироты и изгнанника до короля звериного царства, сама стала культовой, а также подарила культовый саундтрек. Прошлогодний ремейк Джона Фавро со всеми рекордами доказал, что «Король Лев» — это на века, даже если мультяшных зверят заменить на CGI-львов, пугающих взрослых, а Элтона Джона — на Бейонсе. На КиноПоиск HD можно посмотреть и старого «Короля Льва», и нового.

«Маша и Медведь»

Главный рекордсмен среди отечественных мультсериалов с огромной фан-базой по всему миру. Один из эпизодов «Маши и Медведя» даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube — его посмотрели более 3 миллиардов раз. Сюжет незамысловат и представляет собой гибрид русской народной сказки про девочку Машу, попавшую к медведям и разгромившую их дом, «Тома и Джерри» и «Ну, погоди!». Боевая Маша олицетворяет собой типичную трехлетку: веселится, капризничает и надоедает Медведю, который ее пытается воспитывать. Помимо основных сезонов, у «Маши и Медведя» есть множество спин-оффов — от серии про страшилки («Девочка, велосипед-призрак уже в твоем городе!») до музыкального сезона, в котором главные герои через песни изучают культуру разных стран.

«Трое из Простоквашино»

Мультфильм по повести Эдуарда Успенского про самостоятельного мальчика с чудным именем Дядя Федор, который сбежал в деревню Простоквашино, вышел больше 40 лет назад. Но едва ли его можно назвать устаревшим. Праздник непослушания, дружба, семья, простые истины вроде правил поедания бутербродов с колбасой, фразочки героев («Вашу маму и тут, и там показывают!») и дачный антураж, который узнает любой россиянин, позволили мультфильму про Простоквашино стать вневременной историей, на которой выросло не одно поколение. Тем интереснее сравнивать классическое «Простоквашино» с новыми сериями, которые «Союзмультфильм» начал выпускать в 2018 году.

Для школьников

«Головоломка»

Хит студии Pixar со сложным и небанальным сюжетом рассказывает об 11-летней Райли, чья семья переезжает из снежной Миннесоты в солнечный Сан-Франциско, и о пяти эмоциях — Радости, Печали, Страхе, Гневе и Брезгливости, которые живут в голове девочки и управляют ее сознанием, настроением и воспоминаниями. «Головоломку» придумал Пит Доктер, создатель «Корпорации монстров» и «Вверх», а также, пожалуй, самый изобретательный режиссер Pixar. А главным вдохновением для «Головоломки» стала 11-летняя дочь Доктера. Как рассказывал режиссер, она была озорным ребенком, а затем резко стала спокойной и серьезной, и отцу было очень интересно узнать, что происходит у девочки в голове. Доктер и его коллеги хотели создать универсальную историю об эмоциях, которая понравится и детям, и подросткам, и взрослым. Так и получилось.

«Аватар: Легенда об Аанге»

Мультсериал канала Nickelodeon вышел в 2005 году, почти сразу покорил зрителей (многие до сих пор пересматривают!) и завершился спустя три сезона в 2008-м. Действие «Легенды об Аанге» разворачивается в вымышленном фэнтезийном мире, в котором есть собственные истории, мифы и легенды. Весь мир разделен на четыре нации: Племя воды, Царство земли, Народ огня и Воздушные кочевники. А среди жителей есть маги, которые могут управлять одной из стихий. В центре сюжета — 12-летний Аанг из Воздушных кочевников, который узнал, что он Аватар — властелин четырех стихий, сохраняющий баланс сил и порядок в мире. Это мультсериал не только про войну магов, но и про крепкую дружбу, справедливость и взаимовыручку. И да, несмотря на то что «Аватар» похож на аниме и в мире мультсериала много восточных мотивов, это полностью американский мультфильм.

«Зверополис»

Мультфильм студии Disney с невероятно продуманным и детализированным миром и очаровательными антропоморфными зверятами. Юная крольчиха Джуди приезжает из сельской местности в Зверополис, город возможностей, чтобы служить в полиции. Работа оказывается скучной, поэтому Джуди напрашивается в поисковую миссию — в городе пропадают жители. А помогать в этом непростом деле ей берется мошенник и пройдоха лис. По пути они знакомятся с видовым многообразием города — от яков-нудистов до неспешных ленивцев-бюрократов. Звериный город, очевидно, вдохновлен Нью-Йорком, а сам мультфильм рассказывает о толерантности, терпимости и разнообразии, веселя взрослых зрителей отсылками к популярным фильмам и сериалам (от «Крестного отца» до «Во все тяжкие»).

«Песнь моря»

Северная сказка ирландского режиссера Томма Мура, который начинал свою художественную карьеру с графических романов про святого Патрика. Главные герои, мальчик Бен и его младшая сестра Сирша, живут на отдаленном острове с отцом — смотрителем маяка. Но все меняется, когда Сирша находит белоснежный костюм своей умершей матери, которая обладала необычным даром. Детей отправляют на материк, но они сбегают и познают волшебный мир, в котором перемешаны мотивы из ирландского фольклора, детские фантазии и страхи. «Песнь моря» выпустила ирландская студия Cartoon Saloon — одна из самых самобытных мультипликационных студий, выделяющаяся своим стилем и плоской рисовкой, и регулярный номинант на «Оскар».

«Дом совы»

Фэнтезийно-комедийный мультсериал канала Disney (не стриминга Disney+) про 14-летнюю Луз, случайно попавшую в другой мир, где существуют магия, ведьмы и разнообразные фантастические твари. На Кипящих островах (так называется это место) Луз находит компанию в лице ведьмы-бунтарки Иды и лисоподобного зверька по имени Король. Жители потустороннего мира смотрят на людей свысока как на бездарных и бесполезных существ, но Луз не отчаивается и полна решимости изучить магическое ремесло под крылом Иды. Анимационный ситком придумала 29-летняя Дана Террас, режиссер новых «Утиных историй». Также над ним поработали Алекс Хирш (создатель «Гравити Фолз») и Рики Комета (художник «Вселенной Стивена»). «Дом совы» — это задорный младший брат «Времени приключений» и «Гравити Фолз» с макабрическим духом Лавкрафта. Сейчас сериал ушел на перерыв, продолжение появится в июле.