10 лучших мультфильмов Disney: Выбор редакции и читателей

К премьере игрового ремейка «Короля Льва» редакция КиноПоиска решила выбрать 10 любимых мультфильмов Disney, а заодно узнать, совпадает ли редакционный топ с читательским.
В начале июля мы провели опрос в редакции и собрали топ-10 лучших мультфильмов Disney. Затем попросили подписчиков КиноПоиска во «ВКонтакте» выбрать свой любимый мультфильм из 30 наиболее популярных диснеевских картин — от «Белоснежки и семи гномов» до «Лило и Стича». Опрос проходил в четыре этапа (первый, второй, третий, четвертый), в нем приняло участие 24 тысячи пользователей. Мы не учитывали мультфильмы, выпущенные совместно со студией Pixar, кукольные фильмы и мультсериалы.
10-е место
Выбор редакции: «Дамбо»
Душераздирающая история необычного слоненка с огромными ушами, который, вопреки всем, научился летать и прославился. Мультфильм много критиковали, особенно за сцену с пьяными слоненком и мышонком, тем не менее «Дамбо» остается одним из самых трогательных и красочных фильмов Disney.
Выбор читателей: «Похождения императора»
Уморительный мультфильм об эгоистичном императоре инков Куско, которого бывшая советница превращает в ламу. В облике ламы император оказывается у крестьянина, чью деревню он собирался снести, чтобы построить себе роскошный водный парк. За шутками и крылатыми фразочками скрывается поучительная сказка о доброте и справедливости. Особенно зрители радовались, что в «Похождениях императора» нет любовной линии и принцесс, которые изрядно утомили всех к началу нулевых.
9-е место
Выбор редакции: «Леди и Бродяга»
Анимационный ромком о кокер-спаниеле Леди, сбежавшей от своих хозяев, и дворняге Бродяге, выросшем на улице. «Леди и Бродягу» любят за старомодный неторопливый сюжет и, конечно, за культовую сцену поедания спагетти на задворках ресторана, которую потом повторят в десятке фильмов — от «Горячих голов 2» до ремейка «101 далматинца» и «Суперпса».
Выбор читателей: «101 далматинец»
Та самая диснеевская классика, которую любят по всему миру даже спустя 60 лет после выхода. В центре сюжета — 15 щенят, их родители, композитор, его жена и, пожалуй, самая яркая и самая жестокая злодейка Disney — Стервелла де Виль (также известная как Круэлла де Виль), решившая сделать себе шубу из сотни далматинцев. Игровой ремейк, снятый Стивеном Хереком по сценарию Джона Хьюза в 1996 году, оказался не менее успешным, чем оригинальный мультфильм.
8-е место
Выбор редакции: «Аладдин»
Аладдин — уличный вор, нашедший волшебную лампу с джинном, который готов исполнить три желания. С помощью джинна юноша борется с Джафаром, который тоже охотится за лампой и пытается жениться на возлюбленной Аладдина, принцессе Жасмин. «Аладдин» стал третьим фильмом, вышедшим в период диснеевского ренессанса (первые два — «Русалочка» и «Красавица и чудовище»). За что многие так любят «Аладдина»? Конечно, за уморительного джинна, ковер-самолет и арабскую ночь.
Выбор читателей: «Русалочка»
Очаровательная (белокожая!) принцесса подводного мира Ариэль спасает принца из мира людей, а затем отдает злой ведьме свой голос в обмен на ноги и смертную жизнь. Disney превратила страшную сказку Ганса Христиана Андерсона о несчастной русалочке в красочный мюзикл со счастливым концом: ведьма Урсула повержена, Ариэль и Эрик вместе. «Русалочка» была первой в серии хитов Disney, выходивших на протяжении 1990-х годов и ставших новой классикой студии. И спустя 30 лет Ариэль остается одной из самых любимых принцесс Disney.
7-е место
Выбор редакции и выбор читателей: «Геркулес»
Единственный пункт, в котором мнение редакции и читателей КиноПоиска совпали. «Геркулес» считается одним из самых недооцененных мультфильмов Disney. Дело в том, что в середине 1990-х студия решила отойти от привычных сказочных сюжетов и сосредоточиться на собственном материале («Король Лев»), а также на художественных и исторических первоисточниках («Горбун из Нотр-Дама», «Покахонтас»). В мультфильме о приключениях неуклюжего подростка, который оказывается сыном Зевса, древнегреческие мифы соседствуют с отсылками к поп-культуре 1980-х и 1990-х (Spice Girls, «Парень-каратист», «Король Лев», вышедший на три года раньше), а жители горы Олимп шутят про сандалии Nike и звонки в 911. Но больше всего зрителям полюбился харизматичный антагонист Аид.
6-е место
Выбор редакции: «Красавица и чудовище»
Адаптация французской сказки XVIII века о красавице Белль, которая становится заложницей Чудовища, одиноко живущего в красивом замке. На помощь Белль приходят говорящие часы, чашки и канделябры, которые, как и их хозяин, оказываются заколдованными людьми. За предметами быта скрываются добродушные слуги, а за Чудовищем — прекрасный принц. «Красавицу и чудовище» любят за то, что она отсылает к диснеевской классике 1950—1960-х годов. Ну и, конечно, за красивую историю.
Выбор читателей: «Атлантида: Затерянный мир»
Молодой ученый Майло отправляется на поиски загадочной Атлантиды. Корабль с экспедицией на борту терпит бедствие, и люди оказываются в подводном городе-государстве. Выход мультфильма в 2001 году сопровождал скандал: Disney обвиняли в плагиате японского аниме-сериала «Надия с загадочного моря». Создатели «Атлантиды» объясняли сходство с японским мультсериалом одним первоисточником — оба мультфильма сняты по роману Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Помимо явного влияния аниме, зрители особенно отмечали стимпанковский стиль «Атлантиды» и сложные образы злодеев.
5-е место
Выбор редакции: «Лило и Стич»
История дружбы гавайской девочки с инопланетным зверем, вышедшая в 2002 году, — один из самых нетипичных диснеевских мультфильмов. Вместо принцесс, принцев и магии — заигрывания с научной фантастикой, девочка-сирота, слушающая Элвиса Пресли, и невоспитанный инопланетный эксперимент, который ест свои козявки и которого все принимают за дикую собаку. Зрители полюбили «Лило и Стич», несмотря на то что лента была холодно встречена критиками и сильно отличалась по стилю от других мультфильмов Disney.
Выбор читателей: «Мулан»
Мультфильм о китайской девушке, ушедшей на войну, стал первым феминистским фильмом Disney. До Мулан почти все диснеевские героини или ждали прекрасного принца, или жертвовали собой ради него. Мулан же поражает своей смелостью и упорством: она оставляет семью, выдает себя за юношу и отправляется на войну против гуннов. Очарования мультфильму добавляет верный спутник Мулан — острый на язык дракон Мушу, а не поющий краб или усатые часы, как у других героинь Disney.
4-е место
Выбор редакции: «101 далматинец»
Выбор читателей: «Лило и Стич»
3-е место
Выбор редакции: «Русалочка»
Выбор читателей: «Красавица и чудовище»
2-е место
Выбор редакции: «Король Лев»
История о львенке Симбе, который после гибели отца и захвата трона дядей-злодеем отправляется в изгнание, чтобы затем вернуться и стать королем, была самым успешным мультфильмом Disney по всем пунктам — от рекордных кассовых сборов до статуэток «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса». Вскоре после премьеры в 1994 году вокруг «Короля Льва» начала образовываться гигантская вселенная, включающая в себя мультсериал, спин-оффы и мюзиклы, а также видеоигры, книги по мотивам мультфильма и огромное количество сувенирной продукции.
Выбор читателей: «Аладдин»
1-е место
Выбор редакции: «Мулан»
Выбор читателей: «Король Лев»
«Короля льва», «Мулан» и другие мультфильмы студии Disney можно посмотреть на КиноПоиске по подписке.