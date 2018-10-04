10 лучших мультфильмов Disney: Выбор редакции и читателей

Душераздирающая история необычного слоненка с огромными ушами, который, вопреки всем, научился летать и прославился. Мультфильм много критиковали, особенно за сцену с пьяными слоненком и мышонком, тем не менее «Дамбо» остается одним из самых трогательных и красочных фильмов Disney.

Уморительный мультфильм об эгоистичном императоре инков Куско, которого бывшая советница превращает в ламу. В облике ламы император оказывается у крестьянина, чью деревню он собирался снести, чтобы построить себе роскошный водный парк. За шутками и крылатыми фразочками скрывается поучительная сказка о доброте и справедливости. Особенно зрители радовались, что в «Похождениях императора» нет любовной линии и принцесс, которые изрядно утомили всех к началу нулевых.