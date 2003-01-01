Как песни Элтона Джона в «Короле Льве» вписались в диснеевский канон? Почему его участие в работе над мультфильмом было риском? Почему Ханс Циммер считает свою музыку к нему не самой удачной своей работой? Чем она отличается от таких саундтреков, как к «Русалочке». И как из-за музыки чопорный мажордом превратился в растафари-краба? Об этом и не только Лев Ганкин рассказывает в новом выпуске подкаста «Шум и яркость».

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: