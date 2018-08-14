«Начало» и «Король Лев»: Что Голливуд позаимствовал из аниме

Голливудские режиссеры часто заимствуют у малоизвестных японских произведений. Один из самых известных случаев — визуальные цитаты в «Матрице» сестер Вачовски. Из киберпанк-аниме «Призрак в доспехах» режиссеры взяли не только знаменитый зеленый код для вступительных титров, но также несколько десятков сцен и деталей: разъем подключения человека к Матрице, эффектные приземления героев при прыжке с большой высоты и взрывающиеся арбузы. Некоторые режиссеры, как Вачовски, не скрывают, что вдохновлялись работами японских коллег, другие (например, представители студии Disney) отрицают любые сходства.

Кимба и Симба

«Император джунглей» (1965—1967, 1989—1990)

Сюжет мультсериала разворачивается в Африке в середине XX века. Белый лев Панжа дает убежище животным, чьи места обитания разрушили люди. Вскоре охотник, нанятый местными фермерами, убивает Панжу. Остальных зверей, в том числе сына Панжи, Кимбу, перевозят на корабле в зоопарк. В результате шторма экипаж и животные погибают, в живых остается только Кимба. Он оказывается на острове среди людей. Кимба вырастает и решает вернуться на родину. Все дальнейшие сезоны аниме и фильм 1966 года рассказывают о путешествиях Кимбы.

«Король Лев» (1994)

У короля-льва Муфасы рождается наследник Симба. Вскоре отец и сын становятся жертвами интриг брата Муфасы — Шрама, мечтающего захватить власть в зверином царстве. Муфаса погибает, а Симба отправляется в джунгли, где встречает Тимона и Пумбу, которые становятся новой семьей для львенка. Спустя годы Симба возвращается к прайду и отвоевывает себе трон.

Что общего?

«Король Лев» почти не похож на «Императора джунглей» с точки зрения сюжета. В классическом диснеевском мультфильме отец главного героя тоже погибает, но от рук другого льва и в результате борьбы за трон. Однако совпадения есть в образах (король-лев, львенок, разлученный с прайдом, лев-злодей, гиены, мандрил, попугай), в отдельных сценах и даже в некоторых ракурсах.

Также настораживает схожесть имен главных героев — Кимба и Симба. Так, актер Мэттью Бродерик, который озвучил повзрослевшего Симбу, был полностью уверен, что Disney делает ремейк старого японского шоу, которое он смотрел еще ребенком. Но мало кто знает, что в оригинальной японской версии львенка зовут Лео. В Кимбу его переименовали для релиза в США. И, возможно, имя позаимствовали из американских комиксов 1940-х годов про льва Симбу.

Студия Disney упорно отрицала (и продолжает отрицать), что создатели «Короля Льва» вдохновлялись японским мультсериалом (даже несмотря на то, что на первых раскадровках у Симбы была белая шерсть!). Авторы оригинального аниме не стали подавать в суд, сочтя, что у них нет ни шанса на успех в деле против огромной корпорации.

Поиски Атлантиды

«Надия: Секрет синих вод» (1990—1991)

На дворе конец XIX века, Франция. Юный изобретатель Жан отправляется в путешествие, цель которого — найти Атлантиду. По пути он влюбляется в загадочную девушку Надию, которая оказывается принцессой Атлантиды. Само подводное королевство находится на грани необратимой катастрофы, и только кристалл в подвеске Надии может спасти город-государство от гибели.

«Атлантида: Затерянный мир» (2001)

Главный герой Майло, молодой американский ученый, находит дневник, в котором описан путь до загадочной Атлантиды. Корабль с экспедицией на борту терпит бедствие, и люди оказываются в подводном городе-государстве. Там Майло сближается с принцессой Кидой, а затем вместе с атлантами дает отпор капитану корабля, который решает захватить Атлантиду.

Что общего?

В мультфильме студии Disney другая эпоха и локация: герои живут в 1914-м, а Францию заменила Америка. Как и Жан из «Надии», Майло носит круглые очки, красный галстук-бабочку и возится с научными оборудованием и отчетами. Похожи и главные героини: у Киды, принцессы Атлантиды, как и у Надии, есть подвеска с кристаллом, который может спасти подводный город от гибели.

Атлантида Диснея вышла на 11 лет позже «Надии», и авторы категорически отрицали заимствования. В 2001 году режиссер Кирк Уайз заявил разъяренным поклонникам аниме, что «никогда не слышал ни о какой Надии». После скандала журналист IGN уточнил у аниматоров Disney, откуда те черпали вдохновение. Ответ оказался очевидным: несмотря на то, что в студии были фанаты аниме, большая часть сотрудников, работавших над «Атлантидой» не смотрели ничего, кроме «Принцессы Мононоке» Хаяо Миядзаки, и о «Надия: Секрет синих вод» ничего не знали. Совпадения и журналист, и представители Disney связали с первоисточником: оба мультфильма основаны на романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Писатель и исследователь аниме Фред Паттен считал, что, помимо «Надии», создатели «Атлантиды» вдохновлялись «Небесным замком Лапута» Миядзаки.

Мима и Нина

«Истинная грусть» (1998)

Популярная поп-певица Мима решает попробовать себя в новой роли и стать актрисой. Однако вскоре девушке начинают поступать угрозы, и постепенно она теряет связь с реальностью. Мима страдает от галлюцинаций и раздвоения личности.

«Черный лебедь» (2010)

Героиня Натали Портман, молодая балерина Нина, борется за главную роль в «Лебедином озере» и на почве жесткой конкуренции начинает сходить с ума. Как и главную героиню «Истинной грусти», ее мучают галлюцинации.

Что общего?

«Истинная грусть» Сатоси Кона и «Черный лебедь» Даррена Аронофски похожи не только с точки зрения сюжета, но и в деталях: созвучие имен главных героинь (Мима — Нина), раздвоение личности героинь, некоторые сцены и ракурсы. Кроме того, в обоих фильмах потеря рассудка героини напрямую связана с пробуждением ее сексуальности, а стертая грань между реальностью и галлюцинациями прямо влияет на сюжет.

Режиссер «Черного лебедя» Даррен Аронофски не согласен, что в «Черном лебеде» прослеживается влияние «Истинной грусти». Однако еще во время работы над «Реквиемом по мечте», вышедшим в 2000 году, Аронофски купил права на «Истинную грусть». Это потребовалось, чтобы легально заимствовать сцену с погружением Мимы в ванную.

Позже Масао Маруяма, продюсер Сатоси Кона, умершего в 2010 году, расскажет, что на переговорах с Аронофски речь шла не только о заимствовании сцены для «Реквиема по мечте», но и о создании игрового ремейка «Истинной грусти».

Блуждание по чужим снам

«Паприка» (2006)

Сюжет разворачивается в недалеком будущем. Ученые изобретают средство, которое позволяет попадать в чужие сны, а также внедрять их в сознание других людей для лечения психических расстройств. Одна из исследовательниц втайне от коллег регулярно использует средство и помогает больным с помощью своего «сонного» альтер эго — юной девушки Паприки. Однажды неизвестный злоумышленник похищает изобретение и внедряет безумный сон другим людям, и они начинают терять разум.

«Начало» (2010)

Главный герой Кобб — шпион, который с помощью сложной технологии внедряется в сны и крадет ценную информацию из подсознания человека. Для последнего дела Коббу нужно провернуть обратное — не украсть идею, а внедрить ее через сон.

Что общего?

Сценарий «Паприки» был написан по одноименному роману 1993 года японского писателя Ясутаки Цуцуи. Сразу после выхода фильма Кристофера Нолана любители аниме заметили его схожесть с «Паприкой» Сатоси Кона. Некоторые сцены «Начала» являются прямыми визуальными цитатами «Паприки». Например, сцена, в которой Ариадна, героиня Эллен Пейдж, прикасается к зеркальной стене.

Сам Нолан отрицал любые совпадения с работой восточного коллеги. По его словам, он больше десяти лет работал над сценарием «Начала» и не может точно сказать, откуда взял идею о внедрении снов. В числе возможных источников вдохновения Нолана журналисты называли и непосредственно роман «Паприка» Цуцуи, и фильм «Видение», в котором главный герой обладал способностью проникать в чужие сны, и даже комикс про Скруджа Макдака 2004 года, в котором братья Гавс пытались узнать код от сейфа дядюшки Скруджа, внедрившись в его сон.

Гигантские роботы

«Евангелион» (1995—1996)

«Евангелион» — это история об постапокалиптическом мире, в котором на последние поселения людей нападают некие существа — Ангелы. Людей же, в свою очередь, защищают гигантские роботы — «Евангелионы», которыми управляют операторы-подростки.

«Тихоокеанский рубеж» (2013)

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Человечество воюет с морскими монстрами, прибывающими на Землю из другого измерения. Главное оружие против чудовищ — огромные роботы, управляемые людьми с помощью нейронных технологий.

Что общего?

После выхода «Тихоокеанского рубежа» некоторые зрители сочли, что Гильермо дель Торо позаимствовал сюжет и внешний вид роботов у культового «Евангелиона».

Однако сам дель Торо рассказывал, что вдохновлялся американским мультсериалом «Гигантор» 1960-х годов, который, в свою очередь, был перемонтажом японского аниме-сериала «Железный человек № 28». Так что «Тихоокеанский рубеж» можно считать оммажем сразу нескольким популярным японским жанрам: меха (фильмы про огромных человекоподобных роботов), кайдзю (фильмы про гигантских монстров) и токусацу (фильмы про супергероев).