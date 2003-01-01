Серия «Маши и Медведя» установила рекорд YouTube с 4 млрд просмотров

33 минуты назадОбсудить0

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» установил рекорд и набрал на YouTube более 4 млрд просмотров. Серия стала единственным анимационным роликом, достигшим этой отметки.

«Российский феномен, мультсериал „Маша и Медведь“, популярный во всем мире, от Европы до Латинской Америки, Азии и арабских стран, не перестает удивлять своими рекордами, — сообщает пресс-служба правообладателя мультсериала компании Animaccord. — Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы — „Маша плюс каша“, — набрал более 4 млрд просмотров».

Мультсериал «Маша и Медведь» стартовал в 2009 году. Главная героиня — активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для нее одной. Она постоянно находит, чем себя занять и развлечь, даже если всем остальным хочется тишины и покоя.

Проект стал чрезвычайно популярным и был переведен на 36 языков. В общей сложности у всех эпизодов сериала на YouTube сейчас более 42 млрд просмотров.

Кроме «Маша плюс каша», более 1 млрд просмотров набрали эпизоды «Приятного аппетита» (1,3 млрд просмотров) и «Большая стирка» (1,1 млрд просмотров).

Источник: ТАСС

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