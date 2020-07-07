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Находка дня: Пользователи TikTok изображают героиню мультсериала «Маша и Медведь»

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Мультсериал «Маша и Медведь» известен далеко за пределами России — за приключениями непоседливой девочки следят по всему миру. Пару лет назад в зарубежных соцсетях даже появился флешмоб, посвященный проекту. Его участники на видео повторяли разные выражения Маши, пытаясь как можно точнее воссоздать мимику анимационного персонажа.

Мультсериал «Маша и Медведь» стартовал в 2009 году. Главная героиня — активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для нее одной. Она постоянно находит, чем себя занять и развлечь, даже если всем остальным хочется тишины и покоя.

Проект переведен на 36 языков. В общей сложности у всех эпизодов сериала на YouTube сейчас более 42 миллиардов просмотров. В августе 2019 года серия «Маша плюс каша» установила рекорд и набрала на YouTube более 4 миллиардов просмотров. Серия стала единственным анимационным роликом, достигшим этой отметки.

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