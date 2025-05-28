Энциклопедия «Смешариков» для взрослых. От отсылок и теорий до Кроршаха и Психопатыча

Вы знали, что Крош верил в плоскую Землю? А то, что Нюша собиралась свергать патриархат? 1 июня «Смешарики» отмечают 17-летие. В честь дня рождения и выхода нового сезона на КиноПоиск HD мы составили энциклопедию мультсериала для взрослых. От профайлов героев и главных отсылок до безумных фанатских теорий и самых смешных мемов.
Главное о героях
«Смешарики» — детский мультсериал, но, в отличие от многих других, в нем нет разделения на хороших и плохих, его герои многогранны, что роднит их со многими взрослыми зрителями. Например, у скромного гика Ежика случаются панические атаки, Крош — заводила и лидер — верил в теории заговора, а меланхоличный поэт Бараш не понаслышке знает, что такое экзистенциальный кризис.
Крош
Гиперактивный кролик, втягивающий своих друзей в авантюры. Однажды он угнал ракету Пина и застрял в ней в космосе (почти как Тони Старк в последних «Мстителях»!). А в другой серии Крош попытался сорвать предвыборную кампанию Нюши, пририсовав ей на плакате усы и челку Гитлера. Также вместе с лучшим другом Ежиком отправился в город-хоррор Омск. Но, несмотря на безалаберность, вспыльчивость и сложный характер, Крош — кролик с большими амбициями и хороший друг, готовый поддержать других героев и поднять им настроение в любой момент.
Что еще важно знать о Кроше
- Он частенько чудит. Ходить на ушах в прямом смысле и превращаться в кролика-невидимку — в порядке вещей.
- Питает слабость к морковке, которую специально для него выращивает Копатыч.
- Одно время был сторонником теории заговора — считал, что долину Смешариков окружают невидимые враги, поэтому включал режим обороны в духе «Парня-каратиста», и верил, что Земля плоская.
Ежик
Ежик — настоящий гик и домосед. Он увлекается техникой, коллекционированием и кактусами. Редко может отказать своим друзьям, поэтому под их влиянием попадает в передряги. В отличие от Бараша, который страдает на публику, Ежик страдает молча. В одной из серий он ужасно испугался и провалился в колодец, выполняя Нюшино задание в игре с фантами. В другом эпизоде Ежик сломал себе палец при подготовке к Олимпиаде, в которой решил принять участие под давлением приятелей. Еще у Ежика часто случаются панические атаки.
Что еще важно знать о Ежике
- Он очень интеллигентный и скромный.
- Ипохондрик со стажем. Каждое утро проверяет свое самочувствие, соблюдает распорядок, занимается спортом и ест овощи.
- Иногда страдает от паранойи. Единственный из Смешариков подозревает, что живет не в реальном мире, а в мультфильме.
Копатыч
Хозяйственный медведь-мечтатель. Вырос в лесу, но в молодости переехал в город и снимался в сериалах. Первая страсть Копатыча — его огород, которым он кормит всю долину Смешариков. Вторая страсть Копатыча — мед, которым он объедается так, что Совунье приходится откачивать его. Помимо рыбалки с Лосяшем и партий в домино с Пином, коротает свободное время, играя в шахматы с Барашем. Дружелюбен, простодушен и зачастую рассеян. Бесится только из-за сорняков, которые атакуют его огород.
Что еще важно знать о Копатыче
- Копатыч — аскет. В его доме мало мебели и вещей.
- Хорошо танцует диско.
- Копатыч — православный христианин. В некоторых сериях он читает молитву «Отче наш».
Нюша
Свинка Нюша — главная звезда и гедонистка долины Смешариков. Любит моду, внимание и сладкое. Часто манипулирует своими друзьями, но обычно делает это из благих побуждений. Не стесняется в выражениях. Нюша совсем не глупая: она хорошо разбирается в технике, пишет стихи и быстро усваивает новую информацию. Несмотря на стереотипный феминный образ (например, любовь к розовому цвету и желание встретить настоящего принца), Нюша — самостоятельная и боевая свинка, а в одной из серий и вовсе собралась свергать патриархат.
Что еще важно знать о Нюше
- Долго и упорно френдзонила Бараша.
- Часто советуется с более рассудительными героями — Ежиком, Лосяшем, Совуньей и Кар-Карычем.
- Нюша любит петь, особенно советскую эстраду.
Бараш
Настоящая drama queen (точнее king), меланхолик и творец. Целыми днями пишет стихи, ведет дневник и страдает. Как и Нюша, любит внимание. Как-то раз Бараш даже специально простудился, чтобы все за ним ухаживали. Часто зацикливается на чем-то. Впал в экзистенциальный кризис, отчаявшись найти смысл жизни. Иногда теряет рассудок и начинает вести себя странно. После того как герои не оценили его добрые поступки, нарядился мстителем и чуть не поджег дом Нюши.
Что еще важно знать о Бараше
- У него необычное чувство юмора. Не понимает плоские шутки, розыгрыши и дурачества.
- Очень любит горы.
- Пробежал марафон, как Форрест Гамп.
Лосяш
Всезнайка и айтишник, старающийся во всем использовать научный подход. У Лосяша непростое прошлое: он был не очень приятным типом, а еще создал собственного клона, которые долгие годы его преследовал. Повзрослев, Лосяш угомонился и стал спокойным лосем. Проводит время за работой, чтением книг, житейскими спорами, игрой в домино и рыбалкой с Копатычем. Часто работает над изобретениями с Пином.
Что еще важно знать о Лосяше
- Несмотря на любовь к науке и свою рациональность, увлекается эзотерикой. Составил гороскоп Барашу. Также верит в приметы.
- Гедонист и эстет. Любит еду и искусство.
- В одной из серий Лосяш решил, что он бабочка.
Совунья
Мудрая и пожилая сова, поддерживающая порядок в долине. Совунья одновременно и повар, и рукодельница, и единственный врач (она лечит все болезни героев — от зубной боли до простуды). Сова наставляет младших Смешариков и дает им советы, но порой она бывает излишне настойчивой и назидательной. Именно Совунья научила Нюшу готовить, а других героев убираться и следить за домом.
Что еще важно знать о Совунье
- Бывает сентиментальна. В такие моменты вспоминает молодость и своих многочисленных поклонников.
- Катается на лыжах. Даже летом!
- На зиму закатывает банки с соленьями и вареньем, сушит грибы, делает настойку.
Кар-Карыч
Объездил полмира (и даже был в Исландии и Новой Зеландии!), имеет абсолютный слух и играет на многих музыкальных инструментах. Прекрасный оратор и рассказчик, за что его особенно любят младшие Смешарики. Но Кар-Карыч не так прост, как кажется — зачастую он приукрашивает свои истории, а иногда и вовсе выдумывает их. Дружен с Совуньей, которая поит его чаем.
Что еще важно знать о Кар-Карыче
- Владеет гипнозом. С его помощью помог Барашу побороть страх высоты.
- Склонен к культу и сектантству. Именно Кар-Карыч возглавлял патриархальное сообщество, которое собиралась свергать Нюша.
- Интересуется алхимией. Предложил Совунье приготовить эликсир молодости.
Пин
Пин — немец-технарь, выросший в Антарктиде. Он держится в отдалении от других героев и предпочитает работать в ангаре над своими изобретениями. Из груды железа и мусора может собрать что угодно — от ракеты и снегохода до вечного двигателя и собственного робосына (привет, Биби!). Лучший друг Пина — Лосяш, с которым они обсуждают физику и другие научные дисциплины.
Что еще важно знать о Пине
- Имеет глубокие познания в квантовой физике. Случайно изобрел машину времени и машину для путешествий в параллельные миры.
- Часто цитирует классику русской литературы.
- Очень любит зиму и зимние виды спорта
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Фанатские теории
Хронометраж сериала (более 80 часов) и развернутый сюжет, в котором есть место и магии, и супергероике, и путешествиям во времени, дает взрослым фанатам простор для теорий (зрители помладше пишут фанфики). Вот самые интересные из них.
Копатыч — бывший ветеран с ПТСР
Одна из самых популярных фанатских теорий связана с медведем Копатычем. Согласно ей Копатыч, вероятнее всего, воевал (в Афганистане или Чечне) и был сапером. Этим логично объясняются его странности, ретроградность и аскетичный быт. По мнению автора теории, медведь родился где-то на юге России, скорее всего, в семье казаков (судя по отцу, которого Копатыч называет просто батей), попал в армии и горячую точку, где заработал ПТСР. После войны медведь уехал в город и работал в шоу-бизнесе, но что-то не сложилось, и Копатыч перебрался в долину выращивать в деревне тыквы и морковки и заливаться медом. В долине он фактически выполняет роль силовика и пожарного. Например, в одной из серий медведь с миноискателем проверял посылки, а в другой — вырыл окоп-убежище. Не похоже на простую ТВ-звезду!
В сериале множество параллельных вселенных
Автор другой интересной теории предполагает, что у «Смешариков» есть мультивселенная с множеством параллельных миров. В качестве доказательств приводятся такие аргументы: несостыковки 2D-мультсериала и 3D-сиквелов (в последних герои периодически встречают своих двумерных двойников, также у них происходят неожиданные флешбэки из 2D-серий), грустные концовки в сериях классических «Смешариков» (по мнению автора теории, герои погибают, а сюжет новой серии разворачивается в новом мире), «Малышарики» (в спин-оффе герои мультсериала оказываются ожившими игрушками в настоящем мире), машина времени и другие эксперименты Пина (тут все ясно). Эта теория может объяснить многие странности героев. Например, клона Лосяша и суперспособности, которые герои получали в некоторых сериях.
Нюша занимается каннибализмом
Наблюдательные зрители заметили, что в серии «Реветь так реветь» Нюша уплетает один за одним бутерброды с сыром и докторской колбасой, которую производят из свинины и говядины. Как известно, Нюша — свинка, хоть и антропоморфная, и если она ест докторскую колбасу, то, значит, она каннибал.
Отсылки
В «Смешариках» невероятно много отсылок к литературе («Ай да Бараш, ай да овечий сын!») и визуальных цитат и заимствований из кинематографа. От сцен, напоминающих культовые американские фильмы (в серии «Диета для Нюши» героиня утопает в конфетах, будто актриса Мина Сувари в розах из «Красоты по-американски), до аллюзий на советскую классику (в речи персонажей слышны цитаты из «Иронии судьбы», «Гаража» и «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!»). Вот самые неординарные примеры кинематографических отсылок, встречающихся в мультсериале.
«Форрест Гамп»
В серии «Марафонец» лиричный Бараш — двигатель доброй половины экзистенциальных сюжетов «Смешариков» — жалуется на недостаток вдохновения. Совунья советует ему сменить интеллектуальный труд на физический, и поэт на время превращается в неутомимого бегуна. Любители голливудского кино могут распознать отсылку с самых первых секунд: на скамейку, где сидят Бараш и Совунья, ветер приносит ромашку, а новоявленный марафонец надвигает на рога красную кепку. И совсем очевидным кажется выкрик Ежика во сне: «Беги, Бараш, беги!» Для полного сходства с героем Тома Хэнкса не хватает лишь неряшливой бороды.
«Сталкер»
Один из самых популярных эпизодов мультсериала называется «Смысл жизни», и его сюжет тоже строится вокруг философских поисков Бараша. На помощь приходит Кар-Карыч, который обещает отвести меланхолика к магической Кузинатре, исполняющей желания. Экзистенциальный сюжет для детей напоминает о фильмах Андрея Тарковского, в частности «Сталкер» тоже представлял собой притчу о поисках смысла жизни, где фигурировала Комната. К тому же начальные кадры серии (камера медленно скользит по жилищу Бараша) навевают ассоциацию с похожими приемами не только Тарковского, но и всего фестивального кино, стремящегося к медленному темпу событий. Меланхоличная гитарная музыка в «Смысле жизни» явно отсылает к «Мертвецу» Джима Джармуша — психоделическому вестерну, сопровождаемому импровизационным саундтреком Нила Янга. А само слово «Кузинатра» взято из неправильного русского перевода романа «Карты судьбы» Роджера Желязны, где так транскрибировали марку кухонного комбайна.
«Психо»
Серия «Бутерброд» рассказывает о том, как Лосяш решил сесть на основательную диету и отправился в изнурительный поход с Крошем и Ежиком. Вскоре заблудившиеся в метели Смешарики набредают на заброшенную хижину. Завязка, достойная каждого второго хоррора, вскоре себя оправдывает: Лосяш видит за окном странную фигуру, а позже встречает… Бутерброд. Антропоморфный фастфуд является ему по ночам и подстрекает восстать против друзей. Серия примечательна не только этим явлением то ли галлюцинаторного, то ли мистического характера, но и отсылкой к классическому фильму ужасов Альфреда Хичкока. Лосяш решает принять душ, как вдруг видит за полупрозрачной занавеской силуэт с чем-то подозрительно напоминающим нож. Смешарик принимается вопить, будто бы Джанет Ли из аналогичной сцены «Психо». Правда, за занавеской оказывается не маньяк Норман Бейтс, а всего лишь Крош с морковкой в лапах — это весь рацион Лосяша, сидящего на диете.
«Ежик в тумане»
Крош выступает в роли режиссера черно-белого фантастического фильма о встрече космонавта (Ежик) с инопланетными формами жизни (Железная Няня). Но генератор дыма начинает работать с усиленной мощностью, и всю долину обволакивает густой туман. Ежик в скафандре попадает в сюрреалистическое пространство и принимается философствовать. Обстоятельства сюжета прямо отсылают к «Ежику в тумане» Юрия Норштейна: эпизод «Смешариков» называется «Ежик в туманности». Почти все события, произошедшее в серии, обыгрывают ситуации «Ежика в тумане»; главный герой даже произносит «псих!», увернувшись от Железной Няни (в оригинале это была ухающая сова). Настроения двух мультфильмов также похожи: Норштейн рассказывал о загадочности бытия, а «Смешарики» повествуют о безграничном космосе.
«Вертикаль»
Крош, Ежик и Бараш отправляются в горную экспедицию. Радиосвязь с ними поддерживает Лосяш, который рекомендует повернуть назад из-за неблагоприятных погодных условий. Крош решает проигнорировать советы и не портить командный дух. Вскоре Смешариков настигает лавина, а самодурство кролика вызывает гнев Ежика и Бараша. Завязка серии «Приятные новости» отсылает к советскому фильму «Вертикаль», а Крошу достается та же роль, которую в оригинале сыграл Владимир Высоцкий. Естественно, походные ужасы вроде травм и обморожений в мультсериале не сохранились (зато добавился вулкан). Стоит заметить, что «Смешарики» не в первый раз обращаются к творчеству музыканта и актера: название серии «Только горы» цитирует песню Высоцкого из «Вертикали». А еще в одном эпизоде («Водные процедуры») Ежик напевает песню «Утренняя гимнастика». Все это часть советского культурного кода, который в «Смешариках» не менее важен, чем аллюзии на американский кинематограф.
Мемы
Как и положено культовому сериалу, по мотивам «Смешариков» создают множество мемов. В соцсетях цитируют героев, обыгрывают их странности, иронизируют над названиями серий, записывают челленджи в TikTok под песню Пина и делают кроссовер «Смешариков» и «Хранителей».
Цитаты
Высказываниям героев посвящен отдельный аккаунт в Twitter. Но только цитатами дело не ограничилось. Пользователи соцсети также цитируют «Смешариков» в контексте абсолютно других произведений — фильмов, сериалов, игр и даже футбольных матчей.
Смешарики как состояние души
Мем со скриншотами из мультсериала, на которых герои рассказывают о своем состоянии (чаще всего депрессивном и подавленном).
Песня «От винта»
Песня Пина «От винта», вышедшая в 2009 году, внезапно стала популярной в 2020-м. По ее мотивам в TikTok появилось несколько трендов: в одном пользователи засовывают голову в стиральную машинку, в другом изображают с помощью зубочистки и носа винт самолета, в третьем — приводят аналогии опасному и непредсказуемому полету Пина.
Психопатыч
Сравнительно новый мем, в котором добродушного медведя поймали со злобным лицом и прифотошопили к фотографии обнаженного мужчины, стоящего в проруби с топором.
Кроршах
Единичный, но один из лучших мемов по «Смешарикам». Кроссовер «Хранителей» и «Смешариков», гибрид Кроша и Роршаха.
«Этот лес боится меня, я видел его истинное лицо. Улицы — продолжение грядок Копатыча, заполненных морковью. И, когда она вырастет, все эти Смешарики начнут тонуть, а когда ботва дойдет им до пояса, шарообразные посмотрят вверх и возопят „Спаси нас!“, а я прошепчу в ответ: „ЕЛКИ-ИГОЛКИ!“»
Автор: Аня Шпильковская, Марат Шабаев, Идаберга Эрмансон