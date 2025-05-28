Энциклопедия «Смешариков» для взрослых. От отсылок и теорий до Кроршаха и Психопатыча

«Психо»

Серия «Бутерброд» рассказывает о том, как Лосяш решил сесть на основательную диету и отправился в изнурительный поход с Крошем и Ежиком. Вскоре заблудившиеся в метели Смешарики набредают на заброшенную хижину. Завязка, достойная каждого второго хоррора, вскоре себя оправдывает: Лосяш видит за окном странную фигуру, а позже встречает… Бутерброд. Антропоморфный фастфуд является ему по ночам и подстрекает восстать против друзей. Серия примечательна не только этим явлением то ли галлюцинаторного, то ли мистического характера, но и отсылкой к классическому фильму ужасов Альфреда Хичкока. Лосяш решает принять душ, как вдруг видит за полупрозрачной занавеской силуэт с чем-то подозрительно напоминающим нож. Смешарик принимается вопить, будто бы Джанет Ли из аналогичной сцены «Психо». Правда, за занавеской оказывается не маньяк Норман Бейтс, а всего лишь Крош с морковкой в лапах — это весь рацион Лосяша, сидящего на диете.

