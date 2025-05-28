Мы запустили «домик Смешариков» — новый детский раздел с мультфильмами, играми и подкастами

Сегодня, в день 17-летия мультсериала «Смешарики», КиноПоиск HD запустил в приложении Яндекс новый раздел для маленьких детей — «домик Смешариков». В нем юные зрители смогут весело провести время в компании персонажей любимого проекта: посмотреть новый сезон, поиграть в развивающие игры, послушать подкасты со Смешариками в качестве ведущих и пообщаться с Алисой, которая расскажет сказку, загадает загадки или устроит квест-приключение про мир динозавров.

«У меня дочь, и мне как родителю очень симпатичны Смешарики, — рассказала руководитель детских продуктов медиасервисов Яндекса Светлана Перловская. — Они задают правильные вопросы, делятся полезным жизненным опытом, причем выходит очень легко и душевно, без назидательности. В нашем приложении ребенок может по-разному взаимодействовать со Смешариками: просто смотреть, разгадывать загадки, запоминать картинки и узнавать новое».

На данный момент в «домике» доступно четыре игры — на память, реакцию, фантазию. В будущем будет добавлен новый контент и начнут работу другие «домики», посвященные другим мультсериалам, например «Фиксикам» и «Малышарикам».

«Домик Смешариков» сделан максимально удобно и доступно: дети смогут разобраться даже без помощи взрослых. Найти его можно в приложении Яндекс среди сервисов под поисковой строкой. Раздел доступен по подписке Яндекс.Плюс. Те, у кого пока нет подписки, могут до конца июня оформить пробный семейный Плюс на 90 дней.

«Смешарики» появились на отечественном телевидении в 2003 году. Главные герои анимационного проекта — очаровательные круглые персонажи, у каждого из которых свой взгляд на вещи, свои увлечения и яркий характер. С нескрываемым любопытством они интересуются всем, что происходит вокруг, занимаются поисками приключений и ежедневно попадают в неожиданные ситуации или создают их сами.

18 мая эксклюзивно на КиноПоиск HD стартовал новый сезон классических двухмерных «Смешариков». Одновременно с премьерой в онлайн-кинотеатре начал работу детский профиль. Его пользователям доступны персональные рекомендации, составленные с учетом возраста и интересов юного зрителя, каталог мультфильмов и сериалов, который будет регулярно пополняться новыми проектами.