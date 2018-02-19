Что смотреть на майских всей семьей: Медведь-сладкоежка и детский сад на карантине

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«Приключения Паддингтона»

Медвежонок-англоман, выросший в дремучих лесах Перу, отправляется в Британию, которую привык считать землей обетованной. И хотя Лондон окажется не слишком похожим на рай, он познакомится там с семьей Браун, привнеся в ее размеренную жизнь дух праздника и приключений и много-много мармелада. Доброжелательный, безукоризненно воспитанный и при этом очаровательно неуклюжий Паддингтон — вроде бы полная противоположность разбитному и авторитарному Винни Пуху, однако влюбиться в него так же легко; в Англии перуанский мишка, на книгах о котором выросло уже не одно поколение, едва ли не популярнее, чем плюшевый друг Кристофера Робина. «Приключения Паддингтона» не просто фильм для всей семьи. Это еще и фильм о том, что такое семья и почему она нужна людям, а также медведям в синих дафлкотах.

«Принцесса-невеста»

Дедушка читает приболевшему внуку сказку про прекрасную принцессу, кровожадных пиратов, могущественных волшебников и страшную месть. Дедушку играет Питер Фальк, принцессу — Робин Райт, волшебника — Билли Кристал, а снял все это Роб Райнер, который через два года поставит фильм «Когда Гарри встретил Салли». Для детей это отличное приключенческое кино с умопомрачительными дуэлями на шпагах и любовью, перед которой бессильны все преграды. Для взрослых — очень смешная пародия, которая странным образом все равно оказывается отличным приключенческим кино с умопомрачительными дуэлями на шпагах и любовью, перед которой бессильны все преграды. Есть только одна проблема: недели две после просмотра дети будут доставать всех фразой «Привет. Меня зовут Иниго Монтойя. Ты убил моего отца. Приготовься умереть».

«Король Лев» (2019)

Идея переснять классический мультфильм студии Disney с самого начала выглядела амбициозной и авантюрной. Однако то, что получилось в итоге у Джона Фавро, кажется абсолютным волшебством. История львенка Симбы, которого обманом изгнал из прайда коварный дядя, теперь выглядит так, будто кто-то, снимая настоящих животных скрытой камерой, внезапно обнаружил, что они умеют говорить и петь, а в их царстве бушуют шекспировские страсти. Все любимые песни по-прежнему на месте, некоторые сцены из картины 1994 года воспроизведены почти покадрово, но в сочетании с современной компьютерной графикой (или все-таки магией) фильм завораживает, словно тебе рассказывают эту историю в первый раз.

«Остров Ним»

Одиннадцатилетняя Ним живет на острове в Тихом океане. Там у нее есть интернет, ящерица Фред, пеликан Галилей и морская львица Селки, умеющая играть в футбол. Что еще нужно ребенку для полного счастья? Однако не все так благополучно: маму Ним проглотил синий кит, а папа-биолог вечно где-то плавает (сидя в офисе, сложно изучать планктон). Ко всему прочему к острову приближается корабль с грозным именем «Пират», а дремавший вулкан вдруг решил проснуться. Помочь девочке может только отважный путешественник Алекс Ровер. Ним еще не догадывается, что путает героя своих любимых книг с нервной писательницей, которая его придумала. Папу главной героини играет Джерард Батлер, писательницу — Джоди Фостер (шанс увидеть ее в комедийной роли выпадает, мягко говоря, нечасто), а Ним — Эбигейл Бреслин, которая к тому времени успела побывать «маленькой мисс Счастье» и получить номинацию на «Оскар».

«Зов предков»

Подборка семейного кино без фильма про собаку — это все равно что зоопарк без мороженого: ненаказуемо, но возмутительно. Роман Джека Лондона про пса Бака, который наслаждался жизнью в солнечной Калифорнии, пока его не похитили и не увезли на Аляску, превратив в ездовую собаку, экранизировал Крис Сандерс, научивший нас приручать драконов. Только теперь он работал с живыми актерами — Харрисоном Фордом, лучшим другом мохнатых существ, и Дэном Стивенсом, который любит время от времени примерить маску злодея. Да и единственный нарисованный персонаж, пес Бак, выглядит так, что его не отличить от настоящего, не хуже, чем герои «Короля Льва». Он разве что не разговаривает, да это и не нужно: все мысли и чувства и так написаны на симпатичной морде этой помеси сенбернара с колли.

«Темные начала»

Мир, в котором растет Лира Белаква, в целом напоминает Англию начала XX века с Оксфордом, цыганами и героическими полярниками. Но есть и маленькие отличия. Например, душа человека здесь живет отдельно от тела, в обличье какого-нибудь животного — мудрого ворона, ласкового котика или злобной обезьяны. Еще тут летают по небу влюбчивые ведьмы, а за полярным кругом обитают панцербьорны — огромные разумные белые медведи, душу которым заменяют доспехи. Новая экранизация трилогии Филипа Пулмана, вышедшая на HBO, выглядит мрачноватой, но детям, которые растут на «Очень странных делах», будет в самый раз. Дафни Кин, сыгравшая до этого девочку-мутанта в «Логане», немного косплеит Одиннадцатую, а из демонического Джеймса МакЭвоя получился прекрасный лорд Азриэл — ученый, путешественник и богоборец.

«Ранго»

Хамелеон Ранго — неловкий, хвастливый и трусоватый — оказывается последней надеждой городка Грязь, где звери, птицы и прочие рептилии живут по законам Дикого Запада, страдая под игом коррумпированных чиновников и безжалостных бандитов. Получивший «Оскар» фильм Гора Вербински, режиссера «Пиратов Карибского моря» (хамелеона в оригинале озвучил Джонни Депп), полон цитат и аллюзий на всю киноклассику — от очевидного Серджио Леоне до «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», «Апокалипсиса сегодня» и даже «Звездных войн». Однако, чтобы смеяться и вопить от восторга, наблюдая за всеми этими погонями и дуэлями, необязательно быть синефилом. Даже если тебе всего семь и ты смотрел до этого только «Щенячий патруль» да «Машу и Медведя», это все равно отличный вестерн, смешной и героический.

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

Сироты — неотъемлемый атрибут любой уважающей себя сказки. В «Лемони Сникете» без родителей остались сразу трое детей: изобретательная красавица Вайолет, книгочей Клаус и Солнышко, пока не слишком разговорчивая девочка, сгрызающая все на своем пути. Их мама и папа погибли при пожаре, а наследством, которое досталось детям, хочет завладеть их дальний родственник граф Олаф. Олафа, опереточного злодея и никудышного актера, играет Джим Керри, превративший картину в собственный бенефис. Его персонаж постоянно меняет обличья и придумывает новые способы, как умертвить надоедливых детей, так что «Лемони Сникет» получился уникальным гибридом семейного фильма и черной комедии. В сущности, это фильм Тима Бёртона, который почему-то снял не Тим Бёртон, даром что оператор Эммануэль Любецки и художник-постановщик Рик Хайнрихс работали с ним на «Сонной Лощине».

«Карантин»

Карантин, оказывается, бывает веселым, шумным и беспокойным. Детский сад закрыли из-за какой-то болезни (там самоизолировалась ворчливая нянечка), и теперь родители не знают, с кем оставить пятилетнюю Машу. Взрослые постоянно чем-то заняты и весь фильм передают ребенка с рук на руки, так что девочка набирается жизненного опыта и учит полезные ругательства вроде «черт дери тебя за ногу». Машу играет дочка Гидона Кремера, Айлика, в ролях безответственных взрослых заняты Евгения Симонова, Юрий Богатырев, Светлана Немоляева и еще десяток советских звезд первой величины. Сценарий для фильма сочинила Галина Щербакова, а режиссером стал Илья Фрэз, который тремя годами ранее поставил по повести этой писательницы картину «Вам и не снилось...».

«Время приключений»

Поначалу «Время приключений» кажется забавной, но вполне рядовой историей про мальчика Финна и его пса Джейка, которые живут в сказочном мире, сделанном из магии и конфет. Через пару сезонов, правда, выяснится, что действие происходит на планете, пережившей атомную войну, но дети действительно могут смотреть этот мультфильм как простую волшебную сказку. А вот для взрослых сериал стал настоящим культурным феноменом, давно разобранным на мемы. Политическая сатира, теологические диспуты и красочная психоделика — в десяти сезонах «Времени приключений» есть все. В том числе совсем не шаблонные герои и крепкая драматургия.

«Бесподобный мистер Фокс»

Кукольный мультфильм, который полюбят даже те, кто с детства привык относиться к такой анимации с подозрением. Это все-таки Уэс Андерсон, а все, к чему прикасается Уэс Андерсон, превращается в фильм Уэса Андерсона, и неважно, кто в нем играет — живые актеры или куклы с дивным мехом. Всё на месте: и странные семьи, и необычная палитра. Лис по имени Фокс когда-то был лучшим в мире похитителем птиц, однако, когда его жена забеременела, он дал ей клятву завязать с преступным промыслом. Бедная, но честная жизнь продолжалась пару лет, после чего рыжий вор в вельветовом костюмчике снова взялся за старое — объявил войну трем мерзким фермерам и поставил на уши всю округу.

«Кудряшка Сью»

У Билла Дансера нет ни дома, ни работы, зато есть несколько сравнительно честных способов поесть за чужой счет и, если повезет, получить немного денег. Его главное оружие — девятилетняя Сью, которая бродяжничает вместе с Биллом. Перед ее улыбкой или горькими слезами (смотря по обстоятельствам) не устоит никто, в том числе и зритель. Умом ты прекрасно понимаешь, как устроен этот фильм и что именно делает режиссер, чтобы выжать у тебя слезу, но сердце тает, из носа течет, а изображение на экране отчего-то расплывается. Фильм, кстати, снял Джон Хьюз, сценарист картины «Один дома» и режиссер «Клуба „Завтрак“» и «Выходного дня Ферриса Бьюллера». В главных ролях — Джеймс Белуши и Элисан Портер, которая до этого победила в американском «Голосе». Те, кто слышал, как в «Кудряшке Сью» она поет американский гимн, вряд ли удивились.