Как Уэс Андерсон собирает саундтреки

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Шум и яркость

ПодкастКак Уэс Андерсон собирает саундтреки

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Как Уэс Андерсон выбирает песни, которые будут звучать в его фильмах, и как собранный саундтрек подчеркивает рукотворность и условность его режиссерского стиля? Какие композиции звучат в трейлере «Французского диспетчера»? Почему режиссер перешел от использования песен британских рок-групп 1960-х годов к более академическому саундтреку от Александра Деспла? В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин разбирает музыкальные решения Уэса Андерсона и рассказывает, почему культового режиссера можно назвать музыкальным нердом.

Подкаст также доступен в «Яндекс Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

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