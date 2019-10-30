Ехали медведи: Каким получился сериал «Темные начала»

Детское фэнтези — привлекательная ниша для продюсеров, которые держат в уме кассовые сборы «Гарри Поттера». Правда, не всякая сказка имеет счастливый финал. В нулевые New Line Cinema решила сделать свой киносериал, опираясь на трилогию Филипа Пулмана «Темные начала», увидевшую свет в то же десятилетие, что и романы Джоан Роулинг. Большие звезды вроде Дэниэла Крэйга, Николь Кидман и Евы Грин, дорогущая графика и эпический масштаб привели «Золотой компас» к «Оскару» за лучшие визуальные эффекты... и неутешительному бокс-офису (сборы в США — всего 70 миллионов при 180 миллионах бюджета). После этого провала New Line Cinema была поглощена Warner Bros.

«Золотой компас»

Во многом причины неудачи следует искать в самом первоисточнике — неудобных книгах Филипа Пулмана, которые вроде бы играют на одном поле с поттерианой, но на деле бьют в другие ворота (подробнее о воинственном атеисте Пулмане и его философии читайте тут). Персонажи его трилогии неоднозначны и сложны, как могут быть сложны реальные люди (а не сказочные персонажи, которым приходится быть либо хорошими, либо плохими), они совершают как подвиги, так и подлости.

Однако сейчас сложные фэнтези-истории снова в моде. Главным мировым сериалом до недавнего времени была далекая от радужного идеализма «Игра престолов», через месяц Netflix выпускает эротически-мясного «Ведьмака». Неудивительно, что новая экранизация Пулмана появилась именно в 2019 году. За воплощение сказки в жизнь отвечают BBC One и HBO. Британцы не раскрывают точных цифр, но намекают, что для них «Темные начала» стали самым дорогостоящим шоу.

«Темные начала»

Предыдущая экранизация попыталась уложить продуманный и сложный роман Пулмана в стандартный хронометраж (и отрезала у него самое драматичное — финал), но повторять эту ошибку никто не намерен. «Темные начала» состоят из восьми эпизодов, действие которых развивается неспешно (но без провисаний!), и следуют духу и в целом букве первоисточника. Сериал открывается информационной плашкой с некоторыми вводными данными, на всякий случай повторим их, поскольку опасения HBO по поводу спойлеров свидетельствуют, что канал явно надеется привлечь и публику, не читавшую Пулмана.

Осторожно: далее в тексте есть незначительные спойлеры!

Действие происходит в альтернативном мире, одном из многих существующих. Люди тут имеют физическое воплощение своей души, так называемых деймонов, пожизненных спутников-покровителей в образе животных. Высшая власть принадлежит Магистериуму, религиозно-идеологическому институту типа Ватикана (конечно, со своей инквизицией). Магистериум тщательно отслеживает все проявления ереси и сурово карает вольнодумцев, свобода мысли возможна только в стенах университета, находящегося там, где у нас Оксфорд; он официально именуется Схоластическим убежищем.

«Темные начала»

Роман Пулмана и полнометражный фильм по мотивам изображали Англию конца XX века, где диковинные технологии (не магия в привычном смысле этого слова, а скорее, альтернативные научные изобретения) соседствовали с дирижаблями. Сериал BBC и HBO решил немного обновить сеттинг — сейчас это больше похоже на Британию эпохи ар-деко. Но дирижабли тоже имеются.

В оксфордском Иордан-колледже живут сирота Лира Белаква (молодая звезда Дафни Кин, блеснувшая в «Логане») и ее деймон Пантелеймон, который пока не обрел постоянного облика, поэтому предстает попеременно то кошкой, то куницей, то хорьком, то птицей или даже бабочкой. Из того же предуведомления в начале мы знаем, что Лира — ребенок с великой судьбой, но сама девочка пока об этом не в курсе. Двенадцать лет назад во время грандиозного потопа ее тайно доставил сюда взвинченный ученый Азриэль (Джеймс МакЭвой в типажной роли советского полярника из 1930-х). После этого Азриэль махнул куда-то на север, где обитают ведьмы и бронированные медведи. Там он занимается экспериментальной теологией (аналог квантовой физики) и исследует мистическую Пыль — частицы, которые пронизывают все мироздание.

«Темные начала»

«Темные начала» стартуют с его очередного возвращения с севера: Азриэль предстает перед учеными мужами в оксфордском колледже, притащив в аудиторию замороженную голову своего коллеги, сгинувшего в предыдущей полярной экспедиции, и выступив с сенсационным (а потому еретическим) докладом о чудо-свойствах Пыли и наличии иных миров (один из таких он увидел на фото северного сияния).

Тем временем происходит что-то странное: по всей стране пропадают дети (преимущественно из цыганских таборов), в их число попадает и лучший друг Лиры. Следы ведут ее за пределы родных оксфордских стен, к тому же в жизни девочки возникает таинственная чиновница Мариса Колтер (Рут Уилсон), которая обещает помочь в поисках, но сама оказывается не последней фигурой в этом заговоре. Из Оксфорда Лира взяла с собой чудо-прибор — алетиометр (тот самый золотой компас), который может предсказать будущее, если внимательно интерпретировать его сложную знаковую систему.

«Темные начала»

Фанаты Пулмана знают, как дальше будет развиваться история. Действие постепенно переместится к Северному полюсу, где разворачиваются основные события первой книги трилогии. Впрочем, тут есть место и неожиданностям, особенно для тех, кто первоисточник не читал. HBO не зря просит критиков, воздерживаться от спойлеров: секреты (устройства вселенной, происхождения Лиры и т. п.) тут начинают раскрываться с какой-то головокружительной скоростью. Но, кроме поворотов сюжета, в сериале есть еще и своя атмосфера — странный микс поттерианы, «Властелина колец» и взрослой мрачной драмы вроде «Острых предметов». Тут очень много сцен физического страдания и насилия, отчаяния и экшена. И персонажей. Команда героев стремительно обрастает новыми участниками (бронированный медведь Йорек Бирнисон как раз их числа), а причудливая ретрофутуристическая эстетика несколько напоминает «Лемони Сникет: 33 несчастья» (показательно, что серия книг Дэниэла Хэндлера тоже сперва получила неудобоваримую полнометражную экранизацию, а лишь затем удачный сериал на Netflix). И уж совсем недетским выглядит один из основных конфликтов этого мира, разворачивающийся в гулких коридорах Магистериума. Это уже форменный политический процедурал!

«Темные начала»

За производство «Темных начал» отвечают преимущественно британские кадры. Шоураннером выступил Джек Торн, британский сценарист, который знает, как планомерно выстраивать долгоиграющую историю с множеством персонажей (он написал несколько телепродолжений культового фильма «Это — Англия»). Режиссеры эпизодов — мастера вроде Тома Хупера («Король говорит!»), Эроса Лина («Шерлок») и Отто Батхерста («Черное зеркало», «Острые козырьки»). Отдельная удачная фишка — милые компьютерные деймоны (кому не нравятся пушистые зверьки?), которые и выполняют функции няшного аттракциона, и играют роль бойцовых животных (сцены психологической борьбы между персонажами тут сняты как реальные дуэли между деймонами, выглядит это достаточно жестко).

«Темные начала»

Полнометражная экранизация Пулмана слишком торопилась устроить эпическое снежное побоище, не позаботившись о проработке персонажей или правдоподобном мироустройстве, к тому же «Золотой компас» так и оборвался на полуслове, не получив продолжения. «Темные начала» от такой проблемы избавлены: сериал уже продлен на второй сезон, в котором появится всеобщий любимчик Эндрю Скотт. В его основу положен второй роман («Чудесный нож»), где главную героиню ждут куда более взрослые и опасные приключения.

В России «Темные начала» можно смотреть с 5 ноября на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».